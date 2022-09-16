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Христианско-демократический союз вместе с ХСС призывает правительство Германии дать Украине танки и БТР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бмп,німеччина

Соответствующий проект резолюции готовятся вынести на рассмотрение Бундестага на следующей неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

В тексте резолюции блок ХДС-ХСС призывают "немедленно дать согласие на экспорт в Украину боевых танков, БМП и БТР" из промышленных складов и запасов Бундесвера, и сразу закупить замену.

Кроме того, партии призывают правительство как можно быстрее организовать учения для украинских военных с инструкторами Бундесвера, чтобы они начинали осваивать новое оружие.

"Как экономически сильнейшее государство, Германия должна взять на себя ответственность за лидерство и поставить тяжелые системы вооружения, в том числе из составов Бундесвера, в Украину и провести необходимую подготовку", — заявили в руководстве Союза.

Читайте: Блок Меркель увеличивает отрыв от "Зеленых" перед выборами в Бундестаг, - опрос
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Топ комментарии
+10
Олег Пономарь: "ВСУ получили от Финляндии вот такие плавающие боевые машины (см.видео). И они, в отличие от российских тонущих, действительно - плавающие".

Фіни нам постачають свою бойову техніку, а німчура - "боїться"...
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16.09.2022 15:49
+7
От добре, що в них є чим занятися. Одні закликають надати, інші - кажуть, що ні, а деякі взагалі горді, що завдяки ним стався Харківський контр-наступ. Майже як у нас до війни - боротьба нанайських хлопчиків...
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16.09.2022 15:35
+7
Меркель представляла левое крыло партии, нынешнее ХДС "ястребы".
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16.09.2022 15:39
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Шальки терезів знову хитнулись в наш бік.
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16.09.2022 15:30 Ответить
У світі ******* сильних.
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16.09.2022 15:44 Ответить
дайте старуе консервацию - а себе пусть немцы клепают новые
там говорят и у норвежцев есть на складах всякой вкусняшки со сроком хранения много
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16.09.2022 16:57 Ответить
Это же партия меркельши. Вот дела
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16.09.2022 15:35 Ответить
Меркель представляла левое крыло партии, нынешнее ХДС "ястребы".
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16.09.2022 15:39 Ответить
Тільки збирався це написати ))
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16.09.2022 15:40 Ответить
С тех пор как меркельша ушла а лашет просрал для партии выборы, они постоянно, ещё до 24 февраля, ратовали за поставки Украине нормального оружия.
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16.09.2022 15:54 Ответить
От добре, що в них є чим занятися. Одні закликають надати, інші - кажуть, що ні, а деякі взагалі горді, що завдяки ним стався Харківський контр-наступ. Майже як у нас до війни - боротьба нанайських хлопчиків...
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16.09.2022 15:35 Ответить
"Як безперечно найсцикливіша держава в Європі, Німеччина тепер накінець має взяти на себе відповідальність за лідерство та поставити важкі системи озброєння, у тому числі зі складів Бундесверу, в Україну та провести необхідну підготовку"
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16.09.2022 15:46 Ответить
Олег Пономарь: "ВСУ получили от Финляндии вот такие плавающие боевые машины (см.видео). И они, в отличие от российских тонущих, действительно - плавающие".

Фіни нам постачають свою бойову техніку, а німчура - "боїться"...
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16.09.2022 15:49 Ответить
Где-то в твиттере видел 3 ед финских БТР Sisu, тихо и без анонсов поставили).
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16.09.2022 15:57 Ответить
А что ответит херр Шмальц?
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16.09.2022 15:55 Ответить
Напищені німаки, думають що вони самі розумні. Любий українець набагато швидше розбираються в техніці чим німці, провірено на власному досвіді. Вони думають що їм техніка дається важко то українцям буде ще важче, а ні, на оборот.
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16.09.2022 16:04 Ответить
навпаки
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16.09.2022 22:38 Ответить
А зачем нам вообще эти железные капуты? Лучше абрамсов выпросить или купить
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16.09.2022 16:28 Ответить
абрамсы тяжелые для некоторых мостовых переходов и на мягких черноземах не так эффективны ну и экипажей нужно готовить много
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16.09.2022 17:02 Ответить
так леопард 2 весит столько же, сколько и абрамс
а экипажи все равно нужно готовить, что для абрамса, что для леопарда.
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16.09.2022 18:23 Ответить
агатам и ообезьяна поедет руль педали иномарка это тебе не т 34
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16.09.2022 18:51 Ответить
ну так какая разница выходит правильно что пока выгребают по сусекам советские танки по всем странам а не дают натовские хотя вроде у Кореи есть неплохие танки и легкие
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16.09.2022 21:51 Ответить
чмольц озобочен
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16.09.2022 18:50 Ответить
 
 