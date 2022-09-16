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Причиной взрыва в оккупированном Херсоне может быть несоблюдение мер безопасности, даже просто нервное курение, - Силы обороны юга

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Причиной взрыва в херсонском здании, где размещались и так называемое правительство захватчиков, и "военно-гражданская администрация", могут быть взрывоопасные предметы среди намародеренных вещей.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя информацию о взрыве в административном здании в центре Херсона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока мы наблюдаем повышенную нервотрепку коллаборационной власти, оккупационных войск, очень суетливое собрание вещей и т.д. Вполне возможно, что среди этих мародеренных вещей есть и взрывоопасные. Поэтому несоблюдение мер безопасности - это их коронная фишка. Мы уже знаем, что вполне возможно просто нервное курение", - сказала Гуменюк.

Она также отметила, что жалобы коллаборантов по поводу разрушенных помещений свидетельствуют об их желании "собрать больше средств на ремонт".

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Отвечая на вопрос о ситуации на южном направлении, спикер отметила, что украинские защитники продолжают освобождение территорий, и обратилась с призывом соблюдать информационную тишину, ведь распространение любых данных очень вредит подразделениям ВСУ.

Напомним, 16 сентября зафиксирован взрыв в здании в центре Херсона.
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Топ комментарии
+14
Буде. Після звільнення. Тому що кацапи почнуть по ньому шмаляти як зараз шмаляють по Харкову,Кривому Рогу, Запоріжжю і т.д.
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16.09.2022 15:46
+8
Спєрмаусов нажаль тимчасово живий...
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16.09.2022 15:42
+8
Корочє нас там нєт
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16.09.2022 15:44
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Скоріш за все місто Херсон буде зруйноване.
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16.09.2022 15:40 Ответить
Буде. Після звільнення. Тому що кацапи почнуть по ньому шмаляти як зараз шмаляють по Харкову,Кривому Рогу, Запоріжжю і т.д.
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16.09.2022 15:46 Ответить
Щось треба з цим робити, бо навіть, коли випремо тварюк з нашої землі, безпеки в містах не буде.
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16.09.2022 15:52 Ответить
Ну тогда хоть будут нормальные коридоры и можно будет выехать. А городу достанется это и так понятно.
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16.09.2022 15:52 Ответить
Достанеться - але є варіанти, враховуючи що ще до кінця не зрозуміло, як (де)саме розвиватиметься наступ.
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16.09.2022 16:45 Ответить
Согласен.
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16.09.2022 17:25 Ответить
Кацапам уже зрозумило. В Энергодар нагнали 5000 рыл.вспомним сколько наших защищали крупнейшую АЭС, 50 нацгвардейцев
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16.09.2022 18:27 Ответить
Так, вони розуміють чим воно обернеться, і в Бердянськ тако сунуть, і лінію оборони там стараюся зміцнити…
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16.09.2022 18:41 Ответить
За 800 років орда не змінилася в цьому плані.
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16.09.2022 15:59 Ответить
В Херсоне будут разрушения, и до освобождения и после, но не такие, какие бы случились если бы город остался у кацапов навсегда.
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16.09.2022 16:58 Ответить
Спєрмаусов нажаль тимчасово живий...
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16.09.2022 15:42 Ответить
але він став "стрЬОмо--ass--ов" --ом
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16.09.2022 16:36 Ответить
Нервы? Следующий залп хаймерса - боярой. Это нервы приводит в порядок и курильщик навсегда прощается с дурной привычкой.
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16.09.2022 15:43 Ответить
Ну а пока нервно курят.
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16.09.2022 16:28 Ответить
Корочє нас там нєт
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16.09.2022 15:44 Ответить
Моя экспертная версия - эффект линзы.
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16.09.2022 15:46 Ответить
А эффект линзы? Всё таки ЮГ.
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16.09.2022 15:49 Ответить
Шедевр тролінгу від Гуменюк ))
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16.09.2022 15:58 Ответить
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16.09.2022 16:00 Ответить
Ох уж эти курильщики
А в Крыму когда больше курить начнут?
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16.09.2022 16:14 Ответить
Нехай собі курять!
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16.09.2022 16:19 Ответить
«Так грустно, что хочется курить» (с)
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16.09.2022 17:24 Ответить
 
 