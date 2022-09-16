Причиной взрыва в оккупированном Херсоне может быть несоблюдение мер безопасности, даже просто нервное курение, - Силы обороны юга

Причиной взрыва в херсонском здании, где размещались и так называемое правительство захватчиков, и "военно-гражданская администрация", могут быть взрывоопасные предметы среди намародеренных вещей.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя информацию о взрыве в административном здании в центре Херсона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока мы наблюдаем повышенную нервотрепку коллаборационной власти, оккупационных войск, очень суетливое собрание вещей и т.д. Вполне возможно, что среди этих мародеренных вещей есть и взрывоопасные. Поэтому несоблюдение мер безопасности - это их коронная фишка. Мы уже знаем, что вполне возможно просто нервное курение", - сказала Гуменюк.

Она также отметила, что жалобы коллаборантов по поводу разрушенных помещений свидетельствуют об их желании "собрать больше средств на ремонт".

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Отвечая на вопрос о ситуации на южном направлении, спикер отметила, что украинские защитники продолжают освобождение территорий, и обратилась с призывом соблюдать информационную тишину, ведь распространение любых данных очень вредит подразделениям ВСУ.

Напомним, 16 сентября зафиксирован взрыв в здании в центре Херсона.