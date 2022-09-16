Срочников из Таманской дивизии РФ заставляют "оборонять Белгородщину", согласны ехать только четверо, - BBC
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Военнослужащие, которых призвали весной на службу в 1-й гвардейский мотострелковый полок Таманской дивизии РФ, заставляют подписать контракты, чтобы перебросить в Белгородскую область "для защиты государственной границы".
Матери трех военнослужащих, которые пошли на службу в 1-й гвардейский мотострелковый полк в подмосковном Наро-Фоминске, рассказали BBC, что все лето, пока солдаты проходили обучение, где новобранцев готовили к службе, в части вообще не было офицеров, а командовали новобранцами военнослужащие призывом старше, сообщает Цензор.НЕТ.
Но сначала сентября офицеры в части появились. "Майор Никитин и лейтенант Вялых сообщили, что в ближайшие дни они отправляются в Белгородскую область, Валуйку, на границу с Украиной, это всего в 50 километрах от Изюма, который на днях был занят украинской армией", - рассказала мать одного из военнослужащих.
По словам близких военнослужащих, в начале российского вторжения в Украину в этом полку были погибшие среди срочников, затем их вывели на территорию России, но не вернули в Подмосковье к месту постоянной дислокации части. Их оставили в Валуйках.
Сестра одного из военнослужащих, который продолжает находиться там до сих пор, объясняет нынешнее движение в части ротацией: "Новый призыв едет менять тех, у кого в октябре дембель. Мы пытались давить на командование части, чтобы срочников вернули оттуда к месту постоянной службы в Подмосков' е, но добиться ничего не смогли: формально они находятся на территории России, границу не пересекают, а значит, не участвуют в боевых действиях".
Президент Путин еще весной заявлял, что солдаты срочной службы участвовать в боевых действиях не будут, а когда выяснилось, что срочники все же оказывались на территории Украины, погибали там или попадали в плен, в ряде случаев принимались кадровые меры.
Именно высокий процент оказавшихся на территории Украины срочников называли одной из причин отставки командующего Западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлева.
Родственники военнослужащих, отправляемых на границу, рассказывают, что на солдат давят с предложениями скорее подписать контракт, после чего их можно будет отправлять в зону боевых действий.
Формально первый контракт можно заключить после трех месяцев службы, поэтому весенние призывники в сентябре уже могут это сделать, но матери военнослужащих рассказывают, что желающих подписывать контракт и уезжать на войну в части немного.
"Офицеры сказали, что если найдете замену среди желающих, то можно будет в Валуек не ехать, но добровольно туда отправиться захотели только четыре человека, а остальные не хотят ни подписывать контракт, ни ехать в командировку", - рассказала одна из матерей BBC.
До начала российского вторжения в Украину Таманская дивизия, в состав которой входит и 1-й гвардейский мотострелковый полк, числилась элитным подразделением российской армии. Но с первого месяца войны стало понятно, что этот ее имидж во многом искусствен. В апреле стало известно о провальном наступлении на Сумы и Чернигове, в котором принимал участие 1-й танковый полк той же Таманской дивизии, после чего командира полка наградил его отец, командующий Центральным военным округом генерал Лапин.
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Не получат они никакой Лады
Ведро картошки и значок
Виктор Пелевин «День Ф»
Вопрос, чтобы вообще не воевать, для россии уже не актуален.
а наши котики, они такие! )
https://twitter.com/i/status/1570643785478189057
Что же происходит? Всей правды нам не скажут...
Спасібо, поржав))))
Войну никто не обьявлял, только спецоперация.
Получается Гитлер не военный преступник,он всего то спецоперации проводил.
Российский канал ТНТ, сериал "Универ. 10 лет спустя". 11-я серия, #зрада на холодильнике
Хіба що
Тобто вони кажуть прямою мовою, що ЗСУ може спокійно йти на Білгород та Ростов. Спротиву не буде