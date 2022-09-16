Срочников из Таманской дивизии РФ заставляют "оборонять Белгородщину", согласны ехать только четверо, - BBC

Военнослужащие, которых призвали весной на службу в 1-й гвардейский мотострелковый полок Таманской дивизии РФ, заставляют подписать контракты, чтобы перебросить в Белгородскую область "для защиты государственной границы".

Матери трех военнослужащих, которые пошли на службу в 1-й гвардейский мотострелковый полк в подмосковном Наро-Фоминске, рассказали BBC, что все лето, пока солдаты проходили обучение, где новобранцев готовили к службе, в части вообще не было офицеров, а командовали новобранцами военнослужащие призывом старше, сообщает Цензор.НЕТ.

Но сначала сентября офицеры в части появились. "Майор Никитин и лейтенант Вялых сообщили, что в ближайшие дни они отправляются в Белгородскую область, Валуйку, на границу с Украиной, это всего в 50 километрах от Изюма, который на днях был занят украинской армией", - рассказала мать одного из военнослужащих.

По словам близких военнослужащих, в начале российского вторжения в Украину в этом полку были погибшие среди срочников, затем их вывели на территорию России, но не вернули в Подмосковье к месту постоянной дислокации части. Их оставили в Валуйках.

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Сестра одного из военнослужащих, который продолжает находиться там до сих пор, объясняет нынешнее движение в части ротацией: "Новый призыв едет менять тех, у кого в октябре дембель. Мы пытались давить на командование части, чтобы срочников вернули оттуда к месту постоянной службы в Подмосков' е, но добиться ничего не смогли: формально они находятся на территории России, границу не пересекают, а значит, не участвуют в боевых действиях".

Президент Путин еще весной заявлял, что солдаты срочной службы участвовать в боевых действиях не будут, а когда выяснилось, что срочники все же оказывались на территории Украины, погибали там или попадали в плен, в ряде случаев принимались кадровые меры.

Именно высокий процент оказавшихся на территории Украины срочников называли одной из причин отставки командующего Западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлева.

Родственники военнослужащих, отправляемых на границу, рассказывают, что на солдат давят с предложениями скорее подписать контракт, после чего их можно будет отправлять в зону боевых действий.

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Формально первый контракт можно заключить после трех месяцев службы, поэтому весенние призывники в сентябре уже могут это сделать, но матери военнослужащих рассказывают, что желающих подписывать контракт и уезжать на войну в части немного.

"Офицеры сказали, что если найдете замену среди желающих, то можно будет в Валуек не ехать, но добровольно туда отправиться захотели только четыре человека, а остальные не хотят ни подписывать контракт, ни ехать в командировку", - рассказала одна из матерей BBC.

До начала российского вторжения в Украину Таманская дивизия, в состав которой входит и 1-й гвардейский мотострелковый полк, числилась элитным подразделением российской армии. Но с первого месяца войны стало понятно, что этот ее имидж во многом искусствен. В апреле стало известно о провальном наступлении на Сумы и Чернигове, в котором принимал участие 1-й танковый полк той же Таманской дивизии, после чего командира полка наградил его отец, командующий Центральным военным округом генерал Лапин.