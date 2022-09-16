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Срочников из Таманской дивизии РФ заставляют "оборонять Белгородщину", согласны ехать только четверо, - BBC

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

таманська

Военнослужащие, которых призвали весной на службу в 1-й гвардейский мотострелковый полок Таманской дивизии РФ, заставляют подписать контракты, чтобы перебросить в Белгородскую область "для защиты государственной границы".

Матери трех военнослужащих, которые пошли на службу в 1-й гвардейский мотострелковый полк в подмосковном Наро-Фоминске, рассказали BBC, что все лето, пока солдаты проходили обучение, где новобранцев готовили к службе, в части вообще не было офицеров, а командовали новобранцами военнослужащие призывом старше, сообщает Цензор.НЕТ.

Но сначала сентября офицеры в части появились. "Майор Никитин и лейтенант Вялых сообщили, что в ближайшие дни они отправляются в Белгородскую область, Валуйку, на границу с Украиной, это всего в 50 километрах от Изюма, который на днях был занят украинской армией", - рассказала мать одного из военнослужащих.

По словам близких военнослужащих, в начале российского вторжения в Украину в этом полку были погибшие среди срочников, затем их вывели на территорию России, но не вернули в Подмосковье к месту постоянной дислокации части. Их оставили в Валуйках.

Смотрите: Неизвестные обстреляли город Валуйки на Белгородщине: "Уже залпов 20 было! Раз#бало всю улицу". ВИДЕО

Сестра одного из военнослужащих, который продолжает находиться там до сих пор, объясняет нынешнее движение в части ротацией: "Новый призыв едет менять тех, у кого в октябре дембель. Мы пытались давить на командование части, чтобы срочников вернули оттуда к месту постоянной службы в Подмосков' е, но добиться ничего не смогли: формально они находятся на территории России, границу не пересекают, а значит, не участвуют в боевых действиях".

Президент Путин еще весной заявлял, что солдаты срочной службы участвовать в боевых действиях не будут, а когда выяснилось, что срочники все же оказывались на территории Украины, погибали там или попадали в плен, в ряде случаев принимались кадровые меры.

Именно высокий процент оказавшихся на территории Украины срочников называли одной из причин отставки командующего Западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлева.

Родственники военнослужащих, отправляемых на границу, рассказывают, что на солдат давят с предложениями скорее подписать контракт, после чего их можно будет отправлять в зону боевых действий.

Также смотрите: Таможенный терминал РФ горит на границе с Белгородской областью. ФОТО

Формально первый контракт можно заключить после трех месяцев службы, поэтому весенние призывники в сентябре уже могут это сделать, но матери военнослужащих рассказывают, что желающих подписывать контракт и уезжать на войну в части немного.

"Офицеры сказали, что если найдете замену среди желающих, то можно будет в Валуек не ехать, но добровольно туда отправиться захотели только четыре человека, а остальные не хотят ни подписывать контракт, ни ехать в командировку", - рассказала одна из матерей BBC.

До начала российского вторжения в Украину Таманская дивизия, в состав которой входит и 1-й гвардейский мотострелковый полк, числилась элитным подразделением российской армии. Но с первого месяца войны стало понятно, что этот ее имидж во многом искусствен. В апреле стало известно о провальном наступлении на Сумы и Чернигове, в котором принимал участие 1-й танковый полк той же Таманской дивизии, после чего командира полка наградил его отец, командующий Центральным военным округом генерал Лапин.
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Топ комментарии
+14
На вопрос, почему он стал таким активным в последнее время, Евгений Пригожин ответил - "Вы не понимаете, если я не наберу достаточное количество ЧВК и зеков, то воевать пойдут ваши дети".
Вопрос, чтобы вообще не воевать, для россии уже не актуален.
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16.09.2022 16:11
+13
какая география, если 38% расеянцев не знает, что Земля вращается вокруг Солнца! )))
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16.09.2022 16:14
+13
Necro Mancer @666_mancer
Российский канал ТНТ, сериал "Универ. 10 лет спустя". 11-я серия, #зрада на холодильнике

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16.09.2022 16:26
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Правила форума Совет форумчан
Все меньше бажаючих отримати " жигулі"...
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16.09.2022 16:04 Ответить
Ага, а кто тогда на параде маршировать красивенько будет? Не пАйду.
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16.09.2022 16:05 Ответить
+4 лади ще треба буде зібрати з чогось
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16.09.2022 16:07 Ответить
Везде про эту "Ладу"
Не получат они никакой Лады

Ведро картошки и значок
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16.09.2022 16:20 Ответить
«Осенью, легким движением руки, «спецоперация» превратилась во всеобщую мобилизацию. Поначалу все восприняли это достаточно спокойно - мол, Барин решает юридические нюансы. Тем более, что на призывных отбоя не было от «птенцов окраин городских», добровольцев равнувших на контракт от безнадеги - за обещанными немалыми для них деньгами. Однако, к зиме стало ясно, что все затянулось. Вооружение, которое янки добросовестно слали xoxлам, хоть и было устаревшим, но дело свое делало: домой стабильно шли, упакованные в целлофан «двухсотые», а на улицах все чаще можно было встретить молоденьких ампутантов.»
Виктор Пелевин «День Ф»
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16.09.2022 16:09 Ответить
То есть первая драпающая армия не способна защитить даже Россию?
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16.09.2022 16:09 Ответить
зате - за ВДВ краще всіх о бошки б'ють пляшки й тойнуть у водоймах, в тому числі фонтанах))
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16.09.2022 16:21 Ответить
тупая кацапня даже географию элементарную не в состоянии освоить. Потому и прутся сюда, потому что считают, что от Владивостока до Харькова 300 километров и три бутылки водки.
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16.09.2022 16:10 Ответить
какая география, если 38% расеянцев не знает, что Земля вращается вокруг Солнца! )))
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16.09.2022 16:14 Ответить
давайте будем точны в определениях - 38% расеянцев знают, что Солнце вращается вокруг Земли.
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16.09.2022 17:36 Ответить
и скорее даже не "знают", а "уверены".....
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16.09.2022 17:50 Ответить
скорее да, так как у кацапов представление об окружающем мире основано не на знаниях, а на вере.
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16.09.2022 18:09 Ответить
Не густо.
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16.09.2022 16:10 Ответить
На вопрос, почему он стал таким активным в последнее время, Евгений Пригожин ответил - "Вы не понимаете, если я не наберу достаточное количество ЧВК и зеков, то воевать пойдут ваши дети".
Вопрос, чтобы вообще не воевать, для россии уже не актуален.
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16.09.2022 16:11 Ответить
А РФ це питання взагалі завжди було не актуальним. Але в цей раз дали їм пізди, от і все.
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16.09.2022 16:15 Ответить
140.000 осенних дембелей-последний резерв лилипутинского режима
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16.09.2022 16:11 Ответить
видать памперсы до сих пор переполнены.....
а наши котики, они такие! )
https://twitter.com/i/status/1570643785478189057
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16.09.2022 16:12 Ответить
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16.09.2022 16:33 Ответить
Все менше бажаючих іти воювати за караоке Пуйла...
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16.09.2022 16:13 Ответить
Отрицательный героизм? Обратная решимость? Целеустремленная неуверенность?
Что же происходит? Всей правды нам не скажут...
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16.09.2022 16:14 Ответить
Отчаянная нєвменяємость.
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16.09.2022 16:26 Ответить
Лейтенант В'ялих
Спасібо, поржав))))
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16.09.2022 16:17 Ответить
І сержант Кабиздох.
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16.09.2022 16:27 Ответить
А от кого будут защищать то?
Войну никто не обьявлял, только спецоперация.
Получается Гитлер не военный преступник,он всего то спецоперации проводил.
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16.09.2022 16:20 Ответить
Нападение на Польшу Гитлер так называл
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16.09.2022 16:30 Ответить
Рашистські елітні вбивці можуть воювати тільки з беззахисними!
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16.09.2022 16:21 Ответить
Necro Mancer @666_mancer
Российский канал ТНТ, сериал "Универ. 10 лет спустя". 11-я серия, #зрада на холодильнике

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16.09.2022 16:26 Ответить
нихера не понял. Судя по лайкам - я начинаю отставать от жизни.
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16.09.2022 18:06 Ответить
шо-то не так?
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16.09.2022 18:16 Ответить
ааа.. просто резкость не навёл )))
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16.09.2022 18:34 Ответить
Ну що казати?
Хіба що
Тобто вони кажуть прямою мовою, що ЗСУ може спокійно йти на Білгород та Ростов. Спротиву не буде
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16.09.2022 16:26 Ответить
Четверо? Атосов, Портосов, Арамисов и Дартаньянов???
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16.09.2022 16:26 Ответить
Почему в фильмах сруцьких они усе гырои,а на деле ссыкло на ссыкле и только про своих дидов(таких же ссыкунов)рассказывать могут.
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16.09.2022 16:32 Ответить
В странах Балтии про это знает как минимум с первой мировой. В совке кацапы к местным придирались как минимум 4 на одного, ибо знали что получит по роже.
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16.09.2022 17:05 Ответить
нарасеяне быстро умнеют, фото жаренных трупешников все же не оставляет их равнодушными
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16.09.2022 16:56 Ответить
БЕЛГОРОД ЭТО УКРАИНА !!!!! или они сами это поймут, или .................за Мариуполь, Бучу, Ирпень, и другие города Украины .
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16.09.2022 19:09 Ответить
 
 