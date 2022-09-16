Между ВСУ и политическим руководством нет конфликтов, все объединены общей целью – победить врага, - Генштаб
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В Генштабе Вооруженных Сил заявили о единстве с политическим руководством.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба Генштаба сообщает в Facebook.
"Силы обороны под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Владимира Зеленского делают все возможное для освобождения украинской земли от российской оккупации и сдерживания агрессора. Мы руководствуемся принципом единоначалия и не допускаем внутри военного коллектива расколов".
Любые политические спекуляции вокруг конкретных действий в том или ином направлении и откровенно провокационная попытка втянуть в это высшее военно-политическое руководство государства недопустимы. Единство и командная работа – залог нашего успеха!" – говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что "некоторым блогерам совершенно точно не следует сегодня рассказывать о несуществующих конфликтах, что сказывается на наших возможностях и консолидации".
"Еще раз: не нужно говорить о том, чего нет и что приводит к общественному непониманию. Многое нами уже сделано, но впереди еще больше работы, требующей взаимопонимания, доверия и уважения. От солдата, который в этот момент освобождает очередной населенный пункт Украины или держит свой участок фронта, и командного состава, работающего над разработкой конкретных планов, до Верховного Главнокомандующего, мы объединены общей целью – победить кровного врага!" - подытожили в Генштабе.
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и зачем втягивают в политическое дрязги нашего ГЛАВКОМА?
который сейчас вытягивает страну из сраки.
Якийсь зелений задрот ?
😂
шось вони трішки
осто3.14здилидістали..
Звідколи він на одному рівні з головнокомандуючим ?
Думаю, що керівництво єрмака зеленським не є конституційним.
Як допомагає у війні розкрадання нуманітарки Єрмаківською шоблою?
Але думаюча й ввічлива - це бездоганно.
"Якісь проблеми, хлопці?"
😂
https://twitter.com/i/status/1570719294593585153
Подивися скільки з ЄС на фронті і скільки з вашої сраної колаборантської шайки СН
а ти чого не на фронті а тут обсираєш всіх хто не шоколадний ?
Тищенко - фейковий волонтер, тероборонець та вор.
Весь Запорізький осередок СН - мародери.
Херсонський осередок СН - колаборанти.
Шевченко - колаборант.
Бужинський - колаборант.
Безугла - фейковий волонтер.
Арахамія - фейковий волонтер.
Арестович - фейковий АТОшник та підкацапник.
Єрмак - брехун, фейковий президент, агент ФСБ.
Баканов - зрадник, прихожанин РПЦ.
Але ж ти також не на фрпонті!
по друге я проходжу мед комісію і направлення з воєнкомату на обстеження в кардіоцент 6 лікарні Запоріжжя
по третє у мене броня
https://www.inform.zp.ua/ru/2022/09/15/161904_raketnyj-udar-po-zaporozhyu-povredil-territoriyu-prompredpriyatiya-foto/
це попали як раз по моїй роботі і було пошкоджено критична інфраструктура електропостачання, пошкодили три ЛЕП 35 кВ а що на фото то не працююче ЗСУ ( Запорожское строй управление) в якому нічого немає, і сьогодні я вранці тільки приїхав з роботи, сутки пішло для ліквідації аварії від ракетного удара і відновлення електропостачання усіх споживачів
мене на роботі просто так не заміниш, я рік маючи вищою освітою, 5 групою допуска рік працював учеником щоб отримати допуск до самостійної роботи
від моєї роботи залежить щоб мешканців Запоріжжя було світло, вода і тепло
а чого ти не на фронті?
У ЦВК повідомляють, що в голосуванні взяли участь 35 тисяч військових.
За підсумками другого туру виборів президента України 17,7 тис. підтримали Зеленського, а 17,4 тис. - Петра Порошенка. У процентному співвідношенні загальний результат Зеленського 50,4%, а Порошенка - 49,6%.
Перед тим, як писати ***** і ділити країну під час війни добре подумай чим це для тебе може закінчитись.
Как ни назначенец ЗЕ в прокуратуре, СБУ или МВД - предатель.
Что ни депутат СН - марадер, колаборант или уклонист. А ведь есть еще Бужанский, Тищенко и прочие герои "закарпатских котлов".
ось і обсирають і вигадують всяку иаячню
- протиставляє Сирського Залужному;
- розповсюджує через Лещенків, Арестовичів та інших "позитивних блогерів" наратив, що Залужному треба піти з посади головнокомандувача ЗСУ;
- при нагородженні участників контрнаступу навіть не згадали Залужного;
- завели карну справу під фейковим приводом на Кривоноса;
- на всі зустрічі Залужного з його Західними колегами плає ларьочника Єрмака?
Це не протистояння ЗЄрмаків з ЗСУ?
На чергове засідання "Ставки ВГК" не запрошено Головнокомандучого ЗСУ генерала Залужного.
За те запрошено Єрмака.
"В Україну в'їхав і готує свої провокаційні антиукраїнські матеріали німецький прорашистський пропагандист Біллі Сікс. А тепер тримайтеся міцніше. Цей московський провокатор має акредитацію від Міноборони України!!! Щоправда, не лише України. В нього чинна акредитація так званої "ДНР", а ще незаконно бував у окупованому Криму із, здається, акредитацією якоїсь із рашистських силових структур. Воно вже лазило Львовом і розпитувало перехожих про їх ставлення до "націоналістичних батальйонів".
Просто нагадаю, що цей Стікс стосовно нас особливо уславився саме звинуваченням України в збитті малайзійського Боїнга. Разом з іншим прорашистським пропагандоном Філліпсом Стікс влаштував погром у німецькому виданні, яке опублікувало матеріали про докази московського злочину в збитті цього літака, доказував, що це неправда, адже Боїнг "збила саме Україні". Сам Стікс - професійний провокатор у різних сферах. Але його рашистська позиція й агентурна діяльність є основною. Про це знають в Україні всі біль-менш поінформовані люди. Але не керівництво МО. Або їх влаштовують рашистські провокації в Україні.
Зараз Стікс готує фільм про "нацистів в Україні". Цікаво, в титрах буде зазначено, що фільм знятий при підтримці Міністерства Оборони України? А СБУ відзначить, як інформаційного спонсора? Ну, й персональна подяка Vолодимиру Zеленському. Чи він потім повторить фраззу, що цей Стікс - наш секретний агент?
На останньому фото цей Стікс із бойовиками динири на окупованій Донеччині в 2015 році".
* Тарас Чорновіл
https://www.youtube.com/watch?v=1Y6zQJhW2qo
ПАТРУШЕВ В ОМАНІ НАКАЗАВ ?