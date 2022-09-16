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Двое мужчин погибли в результате обстрела Великой Костромки на Днепропетровщине, еще один получил ранения, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Российские оккупанты Большую Костромку на Днепропетровщине, в результате чего погибли 2 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Валентны Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне убили в Великой Костромке двух мужчин - 48 и 52 лет. Еще один человек ранен. Он в больнице. Его состояние медики оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

По словам Резниченко, в обед российские оккупационные войска обстреляли Зеленодольскую громаду из тяжелой артиллерии. Попали по центру Великой Костромки. В деревне есть разрушение. Масштабы выясняются.

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