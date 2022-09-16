Двух тюремщиков из Торецка, которые сдавали позиции ВСУ, суд наказал испытательным периодом вместо заключения

Один из работников Торецкой тюрьмы снял на видео позиции ВСУ и направил своему коллеге. Он отправил их на российский номер, после чего видео слили в открытый доступ. За раскрытие расположения украинских защитников мужчинам дали испытательный период, хотя обычно за подобное сажают.

Как информирует Цензор.НЕТ, о приговоре журналистам Свободного радио стало известно из решения Дзержинского городского суда Донецкой области в ЕГССР. На портале Судебной власти отмечены имена фигурантов.

Фигуранты дела - двое работников государственного учреждения "Торецкая исправительная колония" Денис Батанов и Александр Сорока. Они были там охранниками.

По данным следователей, еще в начале мая один из фигурантов снял на видео два окопа для танков украинских военнослужащих. Через 2 недели мужчина отправил это видео своему коллеге через вайбер.

Второй работник СИЗО это видео, на котором видны позиции ВСУ, отправил третьему человеку, у которого был номер российского мобильного оператора. А уже через несколько дней эти видео появились на одном из крупных русских чатов в открытом доступе.

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Расследовать это дело взялись следователи Государственного бюро расследований. В ходе следствия они обратились в воинскую часть того подразделения, которое снял на видео один из фигурантов. Те же разъяснили, что это действительно их позиции, а не другой гражданский объект. И данных об этом объекте не было в публичном доступе, это могло привести к уничтожению техники и личного состава подразделения.

Правоохранители установили, что из-за действий этих охранников была угроза авиаракетного удара по военным.

Работников тюрьмы обвинили в "Распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения". Санкция настоящей статьи от 5 до 8 лет тюрьмы.

Однако мужчинам назначили другое наказание. В приговоре говорится, что во время следствия мужчины свою вину признали и искренне раскаялись, а также помогли раскрыть преступление. Правоохранители заключили с работниками тюрьмы соглашение, по которому их освободят от наказания и дадут испытательный период из-за смягчающих обстоятельств в виде признания вины и искреннего раскаяния.

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Судья Дзержинского городского суда Александр Геря согласовал это соглашение и назначил каждому из мужчин по 3 года испытательного периода. Решения суда еще могут обжаловать в апелляционном суде.