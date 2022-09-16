Двух тюремщиков из Торецка, которые сдавали позиции ВСУ, суд наказал испытательным периодом вместо заключения
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Один из работников Торецкой тюрьмы снял на видео позиции ВСУ и направил своему коллеге. Он отправил их на российский номер, после чего видео слили в открытый доступ. За раскрытие расположения украинских защитников мужчинам дали испытательный период, хотя обычно за подобное сажают.
Как информирует Цензор.НЕТ, о приговоре журналистам Свободного радио стало известно из решения Дзержинского городского суда Донецкой области в ЕГССР. На портале Судебной власти отмечены имена фигурантов.
Фигуранты дела - двое работников государственного учреждения "Торецкая исправительная колония" Денис Батанов и Александр Сорока. Они были там охранниками.
По данным следователей, еще в начале мая один из фигурантов снял на видео два окопа для танков украинских военнослужащих. Через 2 недели мужчина отправил это видео своему коллеге через вайбер.
Второй работник СИЗО это видео, на котором видны позиции ВСУ, отправил третьему человеку, у которого был номер российского мобильного оператора. А уже через несколько дней эти видео появились на одном из крупных русских чатов в открытом доступе.
Расследовать это дело взялись следователи Государственного бюро расследований. В ходе следствия они обратились в воинскую часть того подразделения, которое снял на видео один из фигурантов. Те же разъяснили, что это действительно их позиции, а не другой гражданский объект. И данных об этом объекте не было в публичном доступе, это могло привести к уничтожению техники и личного состава подразделения.
Правоохранители установили, что из-за действий этих охранников была угроза авиаракетного удара по военным.
Работников тюрьмы обвинили в "Распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения". Санкция настоящей статьи от 5 до 8 лет тюрьмы.
Однако мужчинам назначили другое наказание. В приговоре говорится, что во время следствия мужчины свою вину признали и искренне раскаялись, а также помогли раскрыть преступление. Правоохранители заключили с работниками тюрьмы соглашение, по которому их освободят от наказания и дадут испытательный период из-за смягчающих обстоятельств в виде признания вины и искреннего раскаяния.
Судья Дзержинского городского суда Александр Геря согласовал это соглашение и назначил каждому из мужчин по 3 года испытательного периода. Решения суда еще могут обжаловать в апелляционном суде.
Пожалуйста, подождите...
не, ребзя, судебная реформа нам все же необходима, реально и срочно.
ні в судах, ні в урядових ділянках, ні в СБУ
місцеві люди вкрай ненадійні
- у 3 рази підвищити суддям зарплати та пожиттєві пенсії;
- оновити їм службовий автопарк мінімум до рівня Порш Кайен (з правом керування дружинам та любовницям);
- придбати всім за кошти державного бюджету дачі, рекомендовані локації: північна Італія, Австрія, Франція, Швейцарія.
Тоді ми знизимо "корупційні ризики" їхньої тяжкої та невдячної діяльності...
А весь наш схід виховувався видовищами типу Кварталу в якому висміювалося і гиділося все українське
На що, панове, нарікаємо?..
Продажники всі просто мімопроходілі, случайно сфоткали, і то ж навіть не вони - гаджет глюкагув: сам сфоткав і фоточки відправив. Чесне слово!
Що там судити! Простіть цих безневинних і отпустіть!
Будуть так "судити", люди почнуть обходитись без судів.
особоретивий суддя міг би навіть клопотати за премію чи навіть орден цим дебілам безродним
В торец-то хоть дали тюремщикам из Торецка?
з такими судами тільки в єс
Стефанчук-Зеленський - усе неначасі!! Акакаяразніца ….
предатель, испытательный срок.