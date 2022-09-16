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Новости ОбществоВойна в Украине
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СИЗО (1352) государственная измена (948)

Двух тюремщиков из Торецка, которые сдавали позиции ВСУ, суд наказал испытательным периодом вместо заключения

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

суд

Один из работников Торецкой тюрьмы снял на видео позиции ВСУ и направил своему коллеге. Он отправил их на российский номер, после чего видео слили в открытый доступ. За раскрытие расположения украинских защитников мужчинам дали испытательный период, хотя обычно за подобное сажают.

Как информирует Цензор.НЕТ, о приговоре журналистам Свободного радио стало известно из решения Дзержинского городского суда Донецкой области в ЕГССР. На портале Судебной власти отмечены имена фигурантов.

Фигуранты дела - двое работников государственного учреждения "Торецкая исправительная колония" Денис Батанов и Александр Сорока. Они были там охранниками.

По данным следователей, еще в начале мая один из фигурантов снял на видео два окопа для танков украинских военнослужащих. Через 2 недели мужчина отправил это видео своему коллеге через вайбер.

Второй работник СИЗО это видео, на котором видны позиции ВСУ, отправил третьему человеку, у которого был номер российского мобильного оператора. А уже через несколько дней эти видео появились на одном из крупных русских чатов в открытом доступе.

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Расследовать это дело взялись следователи Государственного бюро расследований. В ходе следствия они обратились в воинскую часть того подразделения, которое снял на видео один из фигурантов. Те же разъяснили, что это действительно их позиции, а не другой гражданский объект. И данных об этом объекте не было в публичном доступе, это могло привести к уничтожению техники и личного состава подразделения.

Правоохранители установили, что из-за действий этих охранников была угроза авиаракетного удара по военным.

Работников тюрьмы обвинили в "Распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения". Санкция настоящей статьи от 5 до 8 лет тюрьмы.

Однако мужчинам назначили другое наказание. В приговоре говорится, что во время следствия мужчины свою вину признали и искренне раскаялись, а также помогли раскрыть преступление. Правоохранители заключили с работниками тюрьмы соглашение, по которому их освободят от наказания и дадут испытательный период из-за смягчающих обстоятельств в виде признания вины и искреннего раскаяния.

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Судья Дзержинского городского суда Александр Геря согласовал это соглашение и назначил каждому из мужчин по 3 года испытательного периода. Решения суда еще могут обжаловать в апелляционном суде.
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Топ комментарии
+46
Судья **** аквафрешная.
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16.09.2022 17:08
+30
Значить, потрібен суд Лінча для таких, що б до "справєдлівіх судов" діло не доходило.
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16.09.2022 17:15
+27
а почему путевку в санаторий и талоны на усиленое питание зажали?

не, ребзя, судебная реформа нам все же необходима, реально и срочно.
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16.09.2022 17:10
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Судья **** аквафрешная.
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16.09.2022 17:08 Ответить
Судья под чьей КРЫШЕЙ - ПОРТНОВА -ТАТАРОВА ,НАЗНАЧЕННЫХ ДЕРЬМАКОМ ,МЕНЕДЖЕРОМ ЗЕЛЕНСКОГО‼️
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16.09.2022 19:31 Ответить
а почему путевку в санаторий и талоны на усиленое питание зажали?

не, ребзя, судебная реформа нам все же необходима, реально и срочно.
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16.09.2022 17:10 Ответить
Нам просто треба КРАЇНУ, а не ОЗГ (організована злочинна група). Тільки як це зробити ніхто не знає і не хоче робити.
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16.09.2022 18:05 Ответить
Дивно, що їм не видали премію...
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16.09.2022 17:10 Ответить
там не повинно бути місцевих кадрів ніде
ні в судах, ні в урядових ділянках, ні в СБУ
місцеві люди вкрай ненадійні
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16.09.2022 17:14 Ответить
Ха! Донецькі кадри рулять в поліції в половині регіонів України.
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16.09.2022 18:10 Ответить
Значить, потрібен суд Лінча для таких, що б до "справєдлівіх судов" діло не доходило.
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16.09.2022 17:15 Ответить
У Торецьку багато наших військових. Могли б розібратися з цими тюремниками раз і назавжди.
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16.09.2022 17:40 Ответить
Справа не в тюремникам. Справа в зв'язці прокуратура - судді. Ось куди потрібно дивитися військовим.
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16.09.2022 17:43 Ответить
В першу чергу для суддів.
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16.09.2022 20:27 Ответить
засипати іх напалмом
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16.09.2022 17:15 Ответить
Зеленскосудие в турборежиме.
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16.09.2022 17:15 Ответить
Якби хтось цьому "судді" приклав, щось важке в мозок, наприклад патрон в мозок - було би прекрасно. Суддя потвора ватна і цьому покидьку платять феноменальну зарплату. Чи ця сволота за сруцкій мір?
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16.09.2022 17:16 Ответить
Повесить судью суку
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16.09.2022 17:18 Ответить
Так судді на " дамбасє" 100% сєпари. Хіба це таємниця???
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16.09.2022 17:19 Ответить
Треба провести судову реформу:
- у 3 рази підвищити суддям зарплати та пожиттєві пенсії;
- оновити їм службовий автопарк мінімум до рівня Порш Кайен (з правом керування дружинам та любовницям);
- придбати всім за кошти державного бюджету дачі, рекомендовані локації: північна Італія, Австрія, Франція, Швейцарія.

Тоді ми знизимо "корупційні ризики" їхньої тяжкої та невдячної діяльності...
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16.09.2022 17:19 Ответить
вип камеры от малюськи с ежевечерним посещением милованова...
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16.09.2022 17:19 Ответить
Ермак - Деркач - Портнов - Татаров. Одни в "бегах". другие возле Зели в "шоколаде"
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16.09.2022 17:20 Ответить
От нах*уя їх було взагалі везти до суду, відкривати якесь діло. Через цих тварин гинуть люди. Яка цінність цих сволот.
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16.09.2022 17:21 Ответить
І чого ми тоді дивуємося, що рашисти так вільно себе почуваютьв Україні?

А весь наш схід виховувався видовищами типу Кварталу в якому висміювалося і гиділося все українське
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16.09.2022 17:22 Ответить
А-а-а, наші реФФормовані суди із суддями реФФорматорами в дії.
На що, панове, нарікаємо?..
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16.09.2022 17:22 Ответить
а может лучше судью на 0 умножить* Он еще хуже этих предателей, потому что это из его вонючего рта - "именем Украины" выносят подобные приговоры
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16.09.2022 17:23 Ответить
ели судьи работают на рф то их то же нужно судить как соучастников преступления. кто то сверху их наверное хорошо крышует.
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16.09.2022 17:24 Ответить
У нас чергове масове захоронення в Ізюмі, з звалтованими дітьми а суд самий гуманний в мірє. Може пора тому "судді" самосуд влаштувати?
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16.09.2022 17:26 Ответить
Военное положение,а "судьи" безнаказанно беспределят ещё больше чем без него. Страна чудес.
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16.09.2022 17:30 Ответить
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16.09.2022 17:32 Ответить
Мать Печерний суд там замішаний.
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16.09.2022 17:33 Ответить
Майбутні місцеві депутати від слуги народу..
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16.09.2022 17:34 Ответить
Орки полонені всі як один нічєгонєзналі, заснули - проснулись вже в Херсоні з автоматом в руках. І ніхто навіть ні разу не стрельнув! Чесне слово!
Продажники всі просто мімопроходілі, случайно сфоткали, і то ж навіть не вони - гаджет глюкагув: сам сфоткав і фоточки відправив. Чесне слово!
Що там судити! Простіть цих безневинних і отпустіть!

Будуть так "судити", люди почнуть обходитись без судів.
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16.09.2022 17:37 Ответить
на жаль ні, бо судді не бояться виносити несправидливі приговори, бо знають - їх прикриють
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16.09.2022 18:05 Ответить
А де дбр і апеляція? Судді теж повинні відповідати за такі рішення.
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16.09.2022 17:39 Ответить
"Правоохоронці уклали з працівниками тюрми угоду", а суддя залюбки затвердив. Хто апелюватиме?
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16.09.2022 19:20 Ответить
З такими вироками ми будем воювати ще років 40....
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16.09.2022 17:45 Ответить
походу заклик Зеленської Лєни "здавати переміщення ЗСУ кацапам" ще досі виконується...
особоретивий суддя міг би навіть клопотати за премію чи навіть орден цим дебілам безродним
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16.09.2022 17:54 Ответить
За такі вироки,ті судді що їх виносили мають сидіти разом зі зрадниками бо судді виносять вирок від імені наноду України ,а народ вимагає позбавлення волі на від 15 років з конфіскацією, разом з суддями. Якщо ці потвори досі не розуміють що зараз війна ,то нехай посидять і подумають.
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16.09.2022 17:57 Ответить
своїх не брасают, мля ...
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16.09.2022 18:09 Ответить
Та на донбасі усі судді самі сепари махрові.
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16.09.2022 18:17 Ответить
варто писати прізвище барана, який їх арештовував замість того щоб писати рапорт як вони відстрілювалися.
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16.09.2022 18:24 Ответить
Ну якщо суд дзержинський,то тоді все зрозуміло.
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16.09.2022 18:31 Ответить
Ну это работники тюрьмы, может они действительно дебилы....
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16.09.2022 18:32 Ответить
Правоохранители заключили с работниками тюрьмы соглашение, по которому их освободят от наказания и дадут испытательный период из-за смягчающих обстоятельств в виде признания вины и искреннего раскаяния. Источник: https://censor.net/ru/n3367639
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16.09.2022 19:04 Ответить
Надо было им ещё грамоты вручить!!Сволочи , а не судьи !!Наверное судьи тоже с российскими паспортами.
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16.09.2022 20:00 Ответить
Двох тюремників з Торецька, які здавали позиції ЗСУ, суд покарав іспитовим періодом замість ув'язнення

В торец-то хоть дали тюремщикам из Торецка?
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16.09.2022 20:04 Ответить
Суддю разом зі злочинцями на палю
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16.09.2022 20:17 Ответить
за дії які могли призвести до смерті десятків людей - ніякого покарання,
з такими судами тільки в єс
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16.09.2022 20:33 Ответить
Зуддівська спадкова мафія це Портновське рашиське кодло. Там нормальних людей 1%
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16.09.2022 20:36 Ответить
Дев'ятий рік війна в Україні, орки Українців убивають, а судять зрадників за *********** по статтям МИРНОГО ЧАСУ!!!
Стефанчук-Зеленський - усе неначасі!! Акакаяразніца ….
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16.09.2022 21:08 Ответить
Попросіть Зеленського, хай по медальці їм вручить...
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16.09.2022 21:08 Ответить
Складається враженя, що Фіміда не сліпа, а тупа.
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16.09.2022 21:14 Ответить
Чому не розстріляли до цього часу за законами військового часу цих підарасів суддів???
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16.09.2022 21:25 Ответить
нуце пи.....ць. искреннее раскаяние-це так всіх холуїв і зрадників можно виправдати. а памятаєте як до 24 числа затримували боєвиків Д/ЛНР і всі вони говорищи що були водіями, ремонтували техніку,стояли на блок постах їм всім давали умовні терміни. а тепер виявилось що майже всі вони здавали росіянам наші позиціїї. це була проста інфільтрація агентури. навіть навідника градів на Маріупіль, ле загинуло багато людей, здається осудили на умовний термін.
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16.09.2022 21:37 Ответить
судьи донецкой области, вата на вате.
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16.09.2022 21:44 Ответить
"Суддя Дзержинського міського суду", а слідчі ДБР "уклали угоду" не зі зрадниками, а "з працівниками тюрми". Ось як пояснюють звільнення зрадників від покарання.
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16.09.2022 21:45 Ответить
плюнешь в рожу судье, дадут срок.
предатель, испытательный срок.
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16.09.2022 21:46 Ответить
Мабуть в цих суддів також російські паспорти
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16.09.2022 21:51 Ответить
ТерОборона має надважливе призначення.
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16.09.2022 23:57 Ответить
 
 