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Россия держит вблизи Украины около 800 самолетов и вертолетов, - Воздушные силы ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ка-52

Российские захватчики сосредоточили у границ с Украиной около 800 самолетов и вертолетов, размещенных на 40 военных аэродромах.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Противник сосредоточил вокруг Украины около 800 летательных аппаратов, которые размещены на 40 военных аэродромах. Используются аэродромы Беларуси, России и временно оккупированного Крыма", - сказал Игнат.

По его словам, ориентировочно количество самолетов составляет 430 единиц, а также 340 вертолетов. Истребители постоянно патрулируют воздушное пространство Беларуси, России, временно оккупированные территории, а также акваторию Черного и Азовского морей. Противник использует самолеты дальней и стратегической авиации, с которых совершаются удары крылатыми ракетами разных типов. Постоянно в небе находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22.

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В целом авиация РФ совершает около 200 вылетов в сутки, было совершено 38 тысяч самолетов вылета с начала полномасштабного вторжения в Украину, сказал он.

Игнат также добавил, что ракетный террор РФ продолжается ракетами разными типами. Зенитные ракетные войска Украины уничтожили более 850 воздушных целей. Система противовоздушной обороны Украины эффективно работает и день и ночь, заверил спикер.
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Топ комментарии
+18
Палити не перепалити.
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16.09.2022 17:38
+17
Без знищених аеродромів і інших об'єктів, на території москальщини, перемогти неможливо.
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16.09.2022 17:43
+14
а вони точно не надувні??
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16.09.2022 17:40
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Палити не перепалити.
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16.09.2022 17:38 Ответить
taki da, Haimarsam griadet leninskij subbotnik
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17.09.2022 00:56 Ответить
а вони точно не надувні??
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16.09.2022 17:40 Ответить
Треба провіряти.
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16.09.2022 17:41 Ответить
Бавовнятко?))
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16.09.2022 17:46 Ответить
А пилотов?
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16.09.2022 17:41 Ответить
Повно -- взлет - посадка.
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16.09.2022 17:44 Ответить
це ж не менше тисячі ракет дальнобійних треба?
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16.09.2022 17:41 Ответить
Хорошие неподвижные цели, одним снарядом Хеймарс (их несколько видов) можно повредить уничтожить, вывести из строя сразу несколько самолетов, до десятка, поэтому таких ракет надо в разы меньше..
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16.09.2022 19:23 Ответить
Вся эта "армада" не залетает дальше 20км от линии фронта, видимо религия не позволяет).
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16.09.2022 17:42 Ответить
Потому что сбивают.
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16.09.2022 17:46 Ответить
просто кацапы мечтают смоктануть якось по оригинальному...шоб у кныжках запысалы...
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16.09.2022 17:42 Ответить
або премію Дарвіна присудили..
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16.09.2022 17:47 Ответить
то складно...зараз у них дарвіном гундяйкін підробляє...
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16.09.2022 17:50 Ответить
та мабудь отримають..за самі безглузді колективні смерті
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16.09.2022 17:59 Ответить
ППО так і не купили? Все голосили:закрийте небо ,нашару! ППО треба було купляти одразу після вторгнення.
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16.09.2022 17:42 Ответить
Якби не було ППО, як ти вважаєш: ці літаки стояли б поблизу кордону чи літали б над територією всієї України?
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16.09.2022 17:48 Ответить
ППО є,але занадто мало.Більшість ракетних ударів вражають наземні цілі.І ракети.випущені з літаків.Їм для цього не треба перетинати лінію боїв.
А Ви вважаєте,що Україну просто неможливо захистити від ракет ворога?
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16.09.2022 18:01 Ответить
ППО з'явилося пізніше, а потрібно було купувати до 24.02.2022 року, а не закатувати все в дороги. І з'явилося не так багато, але кацапи найбільші в світі сцикуни і ях налякає всього декілька систем ППО, які можуть їх збити. Ви почитайте історію, особливо архівні справи репресованих, де вони від страху видумували різні японські, польські, німецькі шпіонські мережи і нав'язували видумані історії знущанням українцям, які після багатоденних знущать зізнавилися в тому, чого не було. Паталогічні сцикуни видумали злих бандерівців і жорсткість самого Бандери, який ніби воював проти них на боці німців і знімали про них кіно, лякаючи себе і своє смерюче болото, а реально вони самі і були і є катами. Але наші сьогоднішні представники влади читали іншу історію про "28 панфіловців", про "Олександра Матросова", "молоду гвардію" та інше.
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16.09.2022 19:10 Ответить
Знову? Може вже пора припинити мастурбувати?одне й те…
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16.09.2022 20:07 Ответить
А сколько у них пилотов, способных на этой технике вылететь? 10-20?
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16.09.2022 17:42 Ответить
Без знищених аеродромів і інших об'єктів, на території москальщини, перемогти неможливо.
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16.09.2022 17:43 Ответить
Причем вплоть до Энгельса. А это 700 км
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16.09.2022 17:52 Ответить
Ну з такою дальністю, нам не дадуть. Хіба що в нас такі ракети зроблять.
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16.09.2022 17:55 Ответить
Для України ракети небезпечні.
Літаки ворога вже не залітають на підконтрольну територію України
Чому не летять зараз? бо знають що будуть збиті
Орки мабуть своїм громадянам показують міць своєї армії
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16.09.2022 17:45 Ответить
та для нас касапня навіть найменшої дальності небезпечна..
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16.09.2022 18:01 Ответить
ну ось! чим не привід надати ATACMS ?!
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16.09.2022 17:45 Ответить
Бл....откуда у них ещё столько...
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16.09.2022 17:57 Ответить
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16.09.2022 17:59 Ответить
Боневтік, а де наші 800 ракет? Га!!!
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16.09.2022 18:04 Ответить
Всем *****!
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16.09.2022 18:25 Ответить
Вкрай потрібно запускати бавовнятко на кацапські аеродроми. Щоб цей мотлох не летів до нас.
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16.09.2022 18:29 Ответить
А було більше, ніж 1200.
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16.09.2022 18:33 Ответить
ТАК КОГДА НАСЕЛЕНИЮ ПЗРК ВЫДАДУТ !!!
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16.09.2022 19:10 Ответить
Те что в Крыму, так точно можно раздолбашить
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16.09.2022 19:24 Ответить
Російські загарбники зосередили БІЛЯ кордонів з Україною майже 800 літаків та вертольотів

Якщо БІЛЯ кордонів, значить їх можна дістати?
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16.09.2022 20:03 Ответить
Треба нанести превентивні удари і все вбомбити. РФ має лежати в руїнах інакше вона накопичить ресурсу для наступу.
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17.09.2022 00:35 Ответить
Чому вони ще не знищені?
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17.09.2022 02:40 Ответить
 
 