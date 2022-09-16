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Газ (10094) Путин (29846) Эрдоган (821)

Эрдоган на фоне подготовки к выборам в Турции будет просить у Путина скидку на газ, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится к более тесным финансовым связям с Россией, пытаясь стабилизировать проблемную экономику накануне выборов следующего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

В этом году счета Турции за газ превысят $50 млрд, а РФ – крупнейший поставщик энергии.

Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу, 16 сентября, Эрдоган будет добиваться 25% скидки на газ и договоренности, что Турция может оплачивать часть своих счетов в лирах, сообщили изданию высокопоставленные турецкие чиновники. В то же время, источники в российских властях факт переговоров не подтвердили.

Читайте также: Эрдоган снова будет предлагать Путину встретиться с Зеленским, - турецкие СМИ

Напомним, 6 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа спровоцировала энергетический кризис санкциями против России. Также он считает, что Запад придерживается ошибочной позиции, предоставляя Украине оружие.
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Топ комментарии
+13
Вы,говорит, три старых у@бка на диване. Алиев оценил юморок. Переводчица,ухмылясь "навешала лапши". Три у@бка смеются делая вид,что всё поняли.)
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16.09.2022 18:22
+11
Підстаркуваті педикі
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16.09.2022 18:10
+7
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16.09.2022 18:38
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Он оно чего, Міхалич
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16.09.2022 18:09 Ответить
Нехай вже рот полоще )))
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16.09.2022 18:09 Ответить
Підстаркуваті педикі
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16.09.2022 18:10 Ответить
Вырисовывается интересная картинка на Ближнем Востоке. За позицию доминанта там борются Турция и Иран. И оба ведут дела с ******. При этом северная треть Ирана населена Азербайджанцами.
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16.09.2022 18:11 Ответить
а зараз Азербаджан з Вірменією у войнушки грають
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16.09.2022 18:13 Ответить
И ***** ашотов тупо кинуло.
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16.09.2022 18:14 Ответить
Северная Нигерия, потеряв в Украине свои боеспособные подразделения, уже в эту конфигурацию не вписывается
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16.09.2022 18:24 Ответить
Пока еще вписывается. Но это ненадолго, иншАлла.
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16.09.2022 18:28 Ответить
Макс, забудь про Иран. Лучше приглядись к фото внизу и ответь как получилось, что Эрдоган с Алиевым сидят на стульях выше, чем пуйло со своими подпевалами на диване? Я конечно понимаю, не Уайт-холл, но протокольная служба там вообще мышей не ловит? Или так изадумано было? Приветики.
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16.09.2022 20:40 Ответить
Селямчик! Там все по феншую. Тюрки отдельно, под руководством Эрдогана и Алиева, а трое ушлепков - таджик, бульбофюрер и ***** - отдельно. Это уже даже не толстый намек, а прямое указание на место каждого в Тюркском Мире, который создает Эрдоган.Ну, plus тот факт, шо всем, кроме этой троихы и Си, переводчики не нужны. Т.е., любой Уйгур в китайском концлагере и любой Турок на Босфоре, и все, шо между, говорят на одном языке. Мы накануне великого передела, я считаю.
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16.09.2022 20:47 Ответить
Ну Си четко нос по ветру держит.Шелковый путь в ЕС через мордор накрылся медным тазом. Альтернатива - через Каспий на Баку и далее суходолом Грузия, Турция и на Болгарию. А мир уже изменился, просто не все это хотят пока воспринять. Не зря сегодня промелькнуло у Алиева, что на Каспии сейчас у Баку самый большой грузовой флот. А Си прям медом растекался. Смотрела по диагонали его встречи
Надо выбрать время и внимательно пересмотреть. Ничего - пережуют. Кто раньше, кто позже. А Эрдоган классно вертит пуйла. Это угребище зубы наверное уже до десен стер
. Но вынужден улыбаться.
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16.09.2022 21:15 Ответить
Макс, как и говорила..
Подписан договор о строительстве ж.д. Китай-Киргизия-Узбекистан. Дальше на Казахстан и так есть хорошая ветка 😊
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17.09.2022 12:36 Ответить
Друг Стрємоусова у Києві насміхається з вiйни та заперечує aгpесію рocії

https://youtube.com/watch?v=gsYVNXN1T4g
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16.09.2022 18:15 Ответить
Куди дивляться СБУ ? як завжди …що патріотам требо виконувати їх роботу чи він зробить жест доброї волі? 🤔
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16.09.2022 19:45 Ответить
Если смотреть на фото с точки зрения неписанных восточных правил иерархии и подчиненности, то вполне можно запутаться в том, кто синьор и кто вассал и кто просит и кто разрешает

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16.09.2022 18:17 Ответить
Вы,говорит, три старых у@бка на диване. Алиев оценил юморок. Переводчица,ухмылясь "навешала лапши". Три у@бка смеются делая вид,что всё поняли.)
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16.09.2022 18:22 Ответить
При этом всем остальным, кроме 3 ушлепков, переводчики с Турецкого не нужны.
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16.09.2022 18:36 Ответить
Цікаво що то за чємаданчік тримає жіночка у хіджабі за спиною Ердогана
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16.09.2022 20:23 Ответить
Вот он лучший друг Украины,не давший Украине ни копейки,не вводивший ни одной санкции ,пропускающий ворованное зерно сруцьких( по договорняку за пропуск украинского)и рубящий бабло с каждого украинского судна.
Но Меркель во всём виновата-смотри не перепутай.
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16.09.2022 18:20 Ответить
у каждого свои интересы. выдохни
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16.09.2022 18:28 Ответить
Не знал,что весь мир Украине из-за " Интересов" помогает.
Его интересы прибыль,а у Запада интересы сплошные убытки.
Вона как.
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16.09.2022 19:30 Ответить
Если б ты думал головой, то понял бы, поддержка Украине выгодна Западу. Т.к. либо они дают технику нам сейчас и мы воюем с Россией, либо они сейчас немного экономят, но через год воюют сами уже на территории стран Балтии, Польши и т.д. И во втором случае их убытки будут гораздо-гораздо выше. Это называется думать хотя бы на два шага вперед. Путин, например, на такое не способен.
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16.09.2022 20:37 Ответить
Ну ясно,лучше отдай мне половину твоих денег сейчас,иначе я у тебя заберу всё потом,может быть,если получится,если я здесь проездом буду и тебя догоню.
Это Вовка прызыдент такую Мульку придумал,шоб деньги вечно клянчить?
А ещё земля жирная хоть на хлеб намазуй-говорили 30 лет назад,но урожайность до сих пор в 2 раза ниже
любой страны ЕС.
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16.09.2022 20:49 Ответить
О, а ты оказывается дурачек. Во, блин. Как я сразу не разглядел? Время на тебя ещё тратил, объяснил что-то... Объясню, чтоб тебе понятней было: узкий, иди домой, здесь водки нет!
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17.09.2022 00:34 Ответить
Если б современная Турция не была б автократической, то могла бы менее зависить от россии в вопросах энергоресурсов. Отсюда вся её "нейтральность" в войне
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16.09.2022 18:20 Ответить
Если вспомнить Меркель, Берлусконни, австрийского молодого канцлера, датчанина, кто 10 лет назад сидел, еще кучу австрийских и французских типа Саркози, все до единого из которых куплены за деньги или секс-шантаж, то ничего хорошего бы Турцию не ждало. Они бы вставляли палки в колеса и точно также бы слили Турцию, как слили Украину и Грузию в 2008-ом и потом еще раз в 2014-ом году, не сделав вообще ничего, да и даже за арест Саакашвили ни одной санкции не было, а это было совсем недавно.

Пока Шредера (а он тут номер один) не арестуют на 20 лет без права помилования и досрочного освобождения, от Европы на длительной дистанции ничего хорошего не будет. У них есть десятки бюрократических инструментов, как по команде из России все сломать. При этом Кацапстану недолго существовать осталось, но всех этих агентов тут же продадут Китаю и он уже в свою очередь будет платить им деньги. В ЕС нет достойного наказания за коррупцию. Никого не арестовывают, не держат в тюрьме, сами тюрьмы как санаторий. Воруй сколько хочешь, ничем не рискуешь. Даже у нас сложнее воровать, там конкуренты могут прибить хотя бы, а у них все поделено и аппетиты очень низкие, суммы реально копеечные за подкуп, наши депутаты берут в 10 раз выше и еще кидают непрерывно.
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16.09.2022 18:42 Ответить
Все купленные это Меркель в своей 2-х
комнатной квартире,бегающая на углу за покупками,где ее обокрали пол года назад?
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16.09.2022 19:33 Ответить
Кому що,а курці просо.
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16.09.2022 18:23 Ответить
Ердоган просто ******** !
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16.09.2022 18:24 Ответить
Реджеп садит турков на ту же ширку, с которой европа так мучительно слазит. Стратег однако!
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16.09.2022 18:25 Ответить
А чого як мінімум не на 50 процентів, чмирити чмиря так чмирити!
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16.09.2022 18:26 Ответить
Ердоган став рачки, Україну пуйло не візьме,ЕС скоріше лапки підніме.
Це коли влада країни вигодовує вбивцю ,проплачуватиме собі війну.
Я вже думала що путлер Ердогану пішов на зустріч, але як дід просить знижку на газ мабуть погано підмахував, треба ще і відсмоктати у кремлівськго маньяка. Мерзота ,соромно за Турцію,у кацяпів нічого не дається даремно, вилизування не допоможе, Ердоган, пуйло вимагатиме повного скорення та впливу на Турцію,ось так і кличуть кацапів на свою голову, а потім втрачають і гроші ,і країну,і владу, і голову свою.
Не можна жити мирно з людожером,бо в нього одна мета- вас зжерти,заради цього він і існує!
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16.09.2022 18:27 Ответить
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16.09.2022 18:38 Ответить
А агрофюрер-то за спиной у пути пальцами сердечки крутит Эрдогану.
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16.09.2022 22:46 Ответить
На языке жестов, то что показывает таракан совсем не сердечко. 😆
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17.09.2022 00:13 Ответить
Пришлось погуглить. Интересно, а это он пытается оскорбить Эрдогана или таки предлагает ему свои услуги?
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17.09.2022 11:07 Ответить
Возможно описывает текущую ситуацию.
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17.09.2022 13:02 Ответить
Дед пердуган и волёдька ************, или **********
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16.09.2022 18:40 Ответить
турок хоче нагрітись перепродажем, хтось дає згоду на цей газ в європі
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16.09.2022 18:40 Ответить
Молдоване, пусть возможно и не все, хотел бы, чтобы Санду поговорила с Путиным не то что о скидке, а о газе вообще, так как контракт вроде до октября или ноября, и далее непонятно будет ли он вообще, а уж о цене вообще нет представления, но у нас выборы позже чем в Турции, потому пока тишина.
Хотя нет, есть планы в квартирах сделать температуру 19°, а в учебных заведениях 15°
Короче весело будет по-любому.

Мне вот интересно - откуда газ в Украине сейчас ?
Может и мы там сможем купить ?!
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16.09.2022 19:07 Ответить
Если напишу откуда-меня сразу забанят.
Все ещё от туда и никто и не собирается отказываться,наоборот ещё больше хотят.Ото война такая.
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16.09.2022 19:36 Ответить
Можно я попробую угадать, за это точно не должны забанить !?
Словацкий ?
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16.09.2022 19:37 Ответить
Ага,на бумажке, но в Словакии никогда не был.
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16.09.2022 20:24 Ответить
Ну не будем растекаться мыслями по древу ...
Точно забанят
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16.09.2022 20:33 Ответить
О, встретились два кацапских одиночества ) Пообщайтесь между собой, правильно. Остальные то могут и приборами обложить )))
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16.09.2022 20:39 Ответить
Прикинь, в Украине есть своя добыча газа. И довольно много. Но по рос. каналам об этом не говорят, поэтому ты и не в курсе, да? )
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16.09.2022 20:40 Ответить
А я их не смотрел, да и не смотрю сейчас даже если захочу, в Молдове их нет.
Эту инфу я черпал исключительно из украинских источников.
Зачем было покупать словацкий, да ещё с такой помпой ?
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16.09.2022 20:49 Ответить
Здесь разрешается только кричать Слава Украине и не дай бог упоминать
кормильца всея Украина Ахметова или
" Вэлыкого будывныка"-это святое.
Вот Пороха барыгу или Меркель воровку можешь херами обложить-тогда ты молодец.
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16.09.2022 20:55 Ответить
Какая хитрая турецкая жопа.
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16.09.2022 19:10 Ответить
Таїп, ти своєю хитрожопістю вже усіх таїпав!
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16.09.2022 19:55 Ответить
Туреччині це потім боком вилізе, але Ердогану пофіг - зате в нього палац в Анкарі за 600 мільйонів боюджетних доларів.
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16.09.2022 20:31 Ответить
Сейчас посмотрел наши новости.
73% опрошенных хотят, чтобы Санду поехала договариваться с Путиным о газе.
5% не заметили повышение цен в стране.

Выводы делает каждый для себя сам.
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16.09.2022 22:12 Ответить
 
 