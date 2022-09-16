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Военные резервы России могут быть меньше, чем считалось, - министр обороны Германии Ламбрехт

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ламбрехт

Россия понесла значительные потери в войсках и технике в Украине, и последствия последнего контрнаступления ВСУ могут продемонстрировать, что военные резервы Москвы меньше, чем считалось.

Об этом в интервью Reuters заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Российская армия понесла значительные потери как в живой силе, так и в технике", - заявила министр.

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"Представление о том, что российские силы располагают фактически неограниченными военными средствами... не соответствует действительности", – добавила она, отметив, что России нужно отремонтировать много единиц техники и сложно набирать достаточное количество нового персонала.

"Будет очень интересно увидеть, насколько велики остались резервы российских военных на самом деле. Я думаю, что они значительно меньше, чем мы, вероятно, думали сначала", - сказала Ламбрехт.

Тем не менее, по ее словам, не стоит обманываться: Россия далека от поражения и все еще имеет разные военные варианты.

В то же время Ламбрехт высоко оценила смелость россиян, публично критиковавших Путина, хотя она не ожидает, что такое инакомыслие будет достаточным, чтобы повлечь за собой падение Путина в краткосрочной перспективе.

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Ламбрехт заявила также, что Берлин готов долговременно поддерживать Киев.

Украина месяцами настаивает на том, чтобы Германия поставила Киеву больше тяжелого вооружения, а также начала поставлять современные западные танки – это требование канцлер Олаф Шольц неоднократно отклонял.
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Топ комментарии
+13
"Россия производит впечатление великой державы. Больше она ничего не производит"(с)
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16.09.2022 18:28
+8
А ещё у них 60 000 километров гос.границы,которую нужно охранять и 200 национальностей не желающих жить под Москвой.
Ваня понтами Украину взять хотел😃
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16.09.2022 18:59
+7
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16.09.2022 18:40
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единственное что кацапы норм делали это видеоролики с надуванием вяличия.
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16.09.2022 18:25 Ответить
"Россия производит впечатление великой державы. Больше она ничего не производит"(с)
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16.09.2022 18:28 Ответить
це -рашка
вторая армія для України ліворуч, не переплутайте, праворуч "ми нє потянєм..." для НАТО та Китая
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16.09.2022 18:32 Ответить
я б так сказав: расєя не велика (велична) країна, а довга.
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16.09.2022 18:36 Ответить
собственно, слово "великая" в русском языке вплоть до 18 века означало точно то же что и в украинском - БОЛЬШАЯ.
Да, в Киевской Руси ту Русь которая на север- северо-восток называли "великая Русь". в смысле БОЛЬШАЯ.
Большая. и больше ничего.
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16.09.2022 18:47 Ответить
Иногда россия бывала великая.
Намного чаще просто большая.
А сейчас и вовсе превратилась в длинную.
Но и эту излишнюю длинноту Китай ей подрежет.
Каждый распад россии сопровождается ее уменьшением.
Не будем мешать этой хорошей традиции.
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16.09.2022 18:52 Ответить
krasivyj tost. Prozit!
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17.09.2022 01:08 Ответить
"Великая" - это и есть просто "большая"! На всех славянских языках, кроме кацапского, который слепили из слов, значения которых лишнехромосомное стадо не понимало
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17.09.2022 11:25 Ответить
Велка -по староруски , большая.
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16.09.2022 19:06 Ответить
что еще за "староруски"?
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17.09.2022 11:26 Ответить
Е така вулиця у Львові, Руська . Ій більш років ,чим москві.
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17.09.2022 21:06 Ответить
Військовий потенціал Німеччини може бути меншим, ніж вважалося
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16.09.2022 18:28 Ответить
Військовий бюджет Німеччини - 50 млрд. євро на рік.
У зв'язку з останніми подіями, коли стало зрозуміло, що той, хто не має сильної армії, програє, терміново запрошено додатковий транш на оборону в сумі - 150 (!!!) млрд. Європа почала озброюватися
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16.09.2022 18:34 Ответить
не гони беса бот про бюджет Украины
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16.09.2022 22:01 Ответить
я бы так не смеялся на твоем месте, кацап.
Германия может и кажется смешной. Но не тогда когда видел ее потенциал. ее экономику - крупнейшую в европе. ее солдат - вышколенных, готовых рвать на куски, и встать по первому зову в строй.
я насмотрелась в Германии на многое. И не советовала бы кому-то пытаться даже криво смотреть в их сторону.
И если они нам не дают оружие - то значит потому что не хотят.
на вокзалах и в поездах я видела много немецких военных.
они готовятся к войне.
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16.09.2022 18:49 Ответить
60 Миллиардов долларов на армию ежегодно.
А Украина сколько тратила 1 или меньше,из них 90% разворовывалось.
Немцы за свою страну все в военкоматы побегут,сразу.
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16.09.2022 19:03 Ответить
...и оставят страну на приезжих кацапов и аллах-акбаров
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17.09.2022 11:30 Ответить
Не смеялся, когда видел, я насмотрелась, не советовала, я видела.

Ти він, чи вона?
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16.09.2022 19:19 Ответить
Воно🤣
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16.09.2022 19:39 Ответить
цей троль зараз відпише що його тут банять і він змушений з ака жінки писати
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16.09.2022 20:01 Ответить
Та воно тут третю добу поспіль ніяк не визначиться зі своєю статтю. На одній сторінці це "він", на наступній - вже "вона". Троляки, мабуть, зміну одне одному здають - під одним ніком.
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17.09.2022 00:53 Ответить
я бы так не смеялся ? ну як мінімум ти б мав написати в жіночому роді ! хто тут кацап?
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16.09.2022 19:58 Ответить
посрать всем на твои советы, чучело лишнехромосомное!

расскажи лучше как аллах-акбары в Германии тебя имели по кругу за кебабней
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17.09.2022 11:28 Ответить
зараз ще зекі їм там навоюють,будуть різати один одного,грабувати і на лижи ставати..ну який з зека воїн,цеж трусливе створіння яке тільки знає щоб зпідтішка когось почікати ножичком та вкрасити випити та згвалтувати якогось Кадирівця спящого)
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16.09.2022 18:28 Ответить
За словами відомого в Росії полковника ГРУ Квачкова --- Мобілізаційний резерв ЗС РФ відсутній зовсім
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16.09.2022 22:16 Ответить
если у нас все презы начиная с покойного бегущего-между-капель макаровича пиз***дили не переставая, то в раиссии масштабы воровства были на порядок выше... кроме того не нужно забывать, что 1/3 арсеналов ссср было в ЗВО и досталось Украине в 90-х и благополучно распродано укроборонпромом либо взорвано при пеце в 2014-2018
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16.09.2022 18:29 Ответить
А те що "прі пете" такої масштабної війни небуло чого не згадав??? Ботяра зелена!!!
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16.09.2022 18:38 Ответить
При Яныке взрывалось по складу боеприпасов в год У тебя зеленый склероз?
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17.09.2022 11:31 Ответить
читав розгромну статтю Ходжеса по німецькому Генеральному інспектору бундесверу та коменти до неї в Вild

як я зрозумів в бундесвері немає Генштабу ?
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16.09.2022 18:29 Ответить
кацапка, просто сиди на бутылке молча!

США ********* твою Германию в 1-ю и 2-ю мировые войны, и прекрасно знают какое совковое гавно немецкий народец
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17.09.2022 11:33 Ответить
наши трамбуют оккупантов со страшной силой!
Defence intelligence of Ukraine @DI_Ukraine #ГУРперехоплення
"А НАШИ НЕ *БАШАТ ПО НИМ? ВООБЩЕ НИХ*Я. ОНИ НАМ ДОРОГУ ОТРЕЗАЛИ. БОЕПРИПАСЫ НЕ МОГУТ ПОДВЕЗТИ"
https://www.youtube.com/watch?v=viaVH51jmmU
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16.09.2022 18:31 Ответить
А серьезно, зачем одному российскому подразделению даже за бесплатно спасать других? Зачем им конкуренты за награды, за должности, за возможность в будущем работать начальником охраны у какого-то хана Казанского или Татарского? Им же выгодно во всех смыслах, чтобы их "братьев-россиян" убили всех до единого. Тогда возрастет их собственная цена как немногочисленных оставшихся в живых военных. То есть либо платите деньги за эвакуацию или поддержку огнем, а именно звоните родным, чтобы те скинули деньги на карту куда положено, либо подыхайте там на месте. Так и воюют кацапы, вполне себе логично и последовательно, не в чем упрекнуть.
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16.09.2022 18:47 Ответить
ну не знаю..... дают приказ - идут, не дают - не идут.....
тут вопрос в том, что идти уже никто никуда не хочет....
одни упоротые вагнеры под Донецком еще как-то пытаются брыкаться.....
а остальные огрызаются только потому, что боятся, что их "укронацисты" на органы разберут....
вчера аудио интересное слушал - там разброд, шатание и поиск крайних....
думаю сейчас именно такое положение дел в рядах оккупантов, да и в целом по расее....
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16.09.2022 18:59 Ответить
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16.09.2022 18:40 Ответить
так это нулевые резервы жыдоугрофиннобурятии стрымують мини-эстэрку в военной помощи Украине на достойном уровне?
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16.09.2022 18:43 Ответить
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16.09.2022 18:45 Ответить
А ещё у них 60 000 километров гос.границы,которую нужно охранять и 200 национальностей не желающих жить под Москвой.
Ваня понтами Украину взять хотел😃
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16.09.2022 18:59 Ответить
💯
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16.09.2022 19:09 Ответить
Фишка в том что на рабZee насэлэния осталось меньше 70 млн...,а це як кажуть у Одесі повна Ж...а итоги переписи населення в прошлом году строго засекречены...,с сегодняшнего дня путлер засекретил все данные о войне с Украиной...другими словами...капздецЬ...
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16.09.2022 19:52 Ответить
на території поки що підконтрольній росії вже кілька млн китайців проживає, чекають свого часу створити великий китай в інеті навіть мапа є)
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16.09.2022 20:35 Ответить
Коли була стаття про мобілізацію в окремих областях раші, я поліз у вікі і підрахував приблизну кількість жителів там в десять мільйонів на 2022 рік. У 2006 було значно більше, відсотків на двадцять-тридцять. Де те населення ділось - я не досліджував.
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16.09.2022 20:40 Ответить
10 мільйонів на всю рашку? це шось пан обрахувався тільки в Маасквє стільки живе +\- !

70-80 млн на всю рашку правдива цифра.
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17.09.2022 11:40 Ответить
ще один неуважно читає написане (звідкіля ви беретесь, школота неосвічена?): в окремих областях

Була інфа на цензорі, що пуйло збирався об'явити мобілізацію в окремих областях. В яких? - самі, руцями тиць в гугл.
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17.09.2022 12:38 Ответить
Якби це було так, вони б у війну не полізли. 120 мільйонів щонайменше
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17.09.2022 03:26 Ответить
Где- то что в реальности население Рф на 30 процентов меньше, и сейчас я начинаю єтому верить
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16.09.2022 20:21 Ответить
Населення Китаю й поготів не 1 000 000 000. А орієнтовно 500 000 000. У всіх авторитарних режимів типу а ля СССР є манія збрехати в більшу сторону про численність населення
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17.09.2022 01:10 Ответить
я в попередньому коменті зауважував, що порівняно з 2006 чисельність їх в багатьох регіонах зменшилась. або вихали в ненависні європи, або гигнули від гарячки.
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17.09.2022 12:41 Ответить
Надеюсь она знает о чем говорит и это не второй Арестович с его подсчётам оставшихся у русских ракет.
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16.09.2022 21:08 Ответить
 
 