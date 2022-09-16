Военные резервы России могут быть меньше, чем считалось, - министр обороны Германии Ламбрехт
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Россия понесла значительные потери в войсках и технике в Украине, и последствия последнего контрнаступления ВСУ могут продемонстрировать, что военные резервы Москвы меньше, чем считалось.
Об этом в интервью Reuters заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Российская армия понесла значительные потери как в живой силе, так и в технике", - заявила министр.
"Представление о том, что российские силы располагают фактически неограниченными военными средствами... не соответствует действительности", – добавила она, отметив, что России нужно отремонтировать много единиц техники и сложно набирать достаточное количество нового персонала.
"Будет очень интересно увидеть, насколько велики остались резервы российских военных на самом деле. Я думаю, что они значительно меньше, чем мы, вероятно, думали сначала", - сказала Ламбрехт.
Тем не менее, по ее словам, не стоит обманываться: Россия далека от поражения и все еще имеет разные военные варианты.
В то же время Ламбрехт высоко оценила смелость россиян, публично критиковавших Путина, хотя она не ожидает, что такое инакомыслие будет достаточным, чтобы повлечь за собой падение Путина в краткосрочной перспективе.
Ламбрехт заявила также, что Берлин готов долговременно поддерживать Киев.
Украина месяцами настаивает на том, чтобы Германия поставила Киеву больше тяжелого вооружения, а также начала поставлять современные западные танки – это требование канцлер Олаф Шольц неоднократно отклонял.
Пожалуйста, подождите...
вторая армія для України ліворуч, не переплутайте, праворуч "ми нє потянєм..." для НАТО та Китая
Да, в Киевской Руси ту Русь которая на север- северо-восток называли "великая Русь". в смысле БОЛЬШАЯ.
Большая. и больше ничего.
Намного чаще просто большая.
А сейчас и вовсе превратилась в длинную.
Но и эту излишнюю длинноту Китай ей подрежет.
Каждый распад россии сопровождается ее уменьшением.
Не будем мешать этой хорошей традиции.
У зв'язку з останніми подіями, коли стало зрозуміло, що той, хто не має сильної армії, програє, терміново запрошено додатковий транш на оборону в сумі - 150 (!!!) млрд. Європа почала озброюватися
Германия может и кажется смешной. Но не тогда когда видел ее потенциал. ее экономику - крупнейшую в европе. ее солдат - вышколенных, готовых рвать на куски, и встать по первому зову в строй.
я насмотрелась в Германии на многое. И не советовала бы кому-то пытаться даже криво смотреть в их сторону.
И если они нам не дают оружие - то значит потому что не хотят.
на вокзалах и в поездах я видела много немецких военных.
они готовятся к войне.
А Украина сколько тратила 1 или меньше,из них 90% разворовывалось.
Немцы за свою страну все в военкоматы побегут,сразу.
Ти він, чи вона?
расскажи лучше как аллах-акбары в Германии тебя имели по кругу за кебабней
як я зрозумів в бундесвері немає Генштабу ?
США ********* твою Германию в 1-ю и 2-ю мировые войны, и прекрасно знают какое совковое гавно немецкий народец
Defence intelligence of Ukraine @DI_Ukraine #ГУРперехоплення
"А НАШИ НЕ *БАШАТ ПО НИМ? ВООБЩЕ НИХ*Я. ОНИ НАМ ДОРОГУ ОТРЕЗАЛИ. БОЕПРИПАСЫ НЕ МОГУТ ПОДВЕЗТИ"
https://www.youtube.com/watch?v=viaVH51jmmU
тут вопрос в том, что идти уже никто никуда не хочет....
одни упоротые вагнеры под Донецком еще как-то пытаются брыкаться.....
а остальные огрызаются только потому, что боятся, что их "укронацисты" на органы разберут....
вчера аудио интересное слушал - там разброд, шатание и поиск крайних....
думаю сейчас именно такое положение дел в рядах оккупантов, да и в целом по расее....
Ваня понтами Украину взять хотел😃
70-80 млн на всю рашку правдива цифра.
Була інфа на цензорі, що пуйло збирався об'явити мобілізацію в окремих областях. В яких? - самі, руцями тиць в гугл.