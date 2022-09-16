"Украина получит больше оружия из Германии", - Шольц отреагировал на упреки Кличко относительно затягивания поставок танков
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Во время получения престижной европейской награды украинскому народу M100 Media Award в Потсдаме Владимир Кличко упрекнул немецкое правительство в промедлении с поставками современного оружия Украине, в частности танков. После этого Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц публично пообещал предоставить Украине больше оружия.
Об этом передает Radio Essen, передает Цензор.НЕТ.
"Мы можем остановить эту войну и остановить Россию только современным оружием, современными технологиями. Поэтому нам нужны поставки танков Leopard. Нужна поставка боевых танков и Marder. Запад, этот свободный мир, движется слишком медленно. Германия должна действовать быстрее, а не просто говорить об этом. Германия является центром, двигателем - не только экономическим двигателем - Европейского Союза, а отчасти и мира. ЕС смотрит на реакцию Германии. Вот почему очень важно продемонстрировать свой цвет, свое лицо", - заявил Владимир Кличко в своем выступлении.
Он также отметил, что Германия оказывает Украине поддержку, "но, с другой стороны, то, что нам нужно, не предоставляется". И чем дольше затягивается война, тем больше людей теряет Украина, тем больше разрушается инфраструктура. И постоянно сохраняется опасность для всего мира из-за того, что боевые действия ведутся вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркнул Владимир Кличко.
Он поддержал ограничение безвизового режима для россиян в Европе.
"Как эти люди могут наслаждаться немецкими горами, пока их военные разрушают города? Как такое может быть, что на Лазурном берегу, в Сен-Тропе, стоящие за пропагандой россияне откупоривают бутылки и радуются жизни, а их люди убивают в Буче и Мариуполе? Насилуют женщин и детей, уничтожают жизнь", - сказал Кличко.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Потсдаме пообещал увеличить поставки оружия Украине.
"Мы предоставим больше оружия. Мы будем оказывать эту поддержку надежно и так долго, как это необходимо", – пообещал он.
В тот же день министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине еще две системы залпового огня Mars и 50 бронетранспортеров Dingo.
"Сейчас, когда идут боевые действия на востоке Украины, это очень актуальное оружие. Это касается и наших самоходных гаубиц, ПВО и танка "Гепард", это касается и ЗРК "Ирис-Т", который мы будем поставлять с новейшего производства", - прокомментировал Шольц.
Как сообщалось, 15 сентября в Потсдаме состоялась церемония вручения престижной европейской премии в сфере СМИ M100 Media Award, присуждаемая за выдающиеся достижения в защите свободы слова, укреплении демократии и европейского понимания. В этом году премия присуждена всему украинскому народу, который "с железной стойкостью защищается от жестокого вторжения России". От имени украинского народа награду получил Владимир Кличко, который доставит ее в Украину.
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Франция отказалась выдавать визы.
Мені здається, якщо молодший Кличко би пішов у політику досяг більше за старшого брата.
Напередодні конференції голів парламентів групи G7 і Європейського парламенту п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся із послами «Сімки» та ЄС в Україні. Як акцентує партійний сайт Євросолідарності головний меседж, який Порошенко доносив до послів, полягав в істині: чим більше буде зброї буде надано ЗСУ, тим швидше Україна переможе і закінчиться війна. Одночасно лідер найбільшої опозиційної фракції в Верховній Раді (де, власне, і відбулась зустріч) наголошує про безальтернативність вступу України до НАТО як гарантії захисту Європи від посягань касапського фашизму на її безпеку.
В своєму телеграм-каналі П.Порошенко звітує про цю зустріч:
"Кожна зустріч зі справжніми друзями України, послами країн Групи семи та Європейського Союзу - це перш за все просування інтересів України і координація позицій.
Сьогодні ми обговорили останній розвиток подій на фронті, контрнаступ Збройних Сил України. Відзначили безперечну професійність та мужність нашої армії, яка діє за високими стандартами НАТО.
Не втомлююсь підкреслювати, що чим більше буде зброї, передусім важкої, тим швидше закінчиться війна ПЕРЕМОГОЮ України та всього вільного світу.
Ми обговорили шляхи посилення міжнародних санкцій проти росії, а також забезпечення надійних безпекових гарантій для України. Наголосив, що гарантією нацбезпеки України є її членство в НАТО.
Під час зустрічі наголосили на важливості збереження внутрішньої єдності в Україні, зміцнення стійкості та здійснення необхідних реформ.
Йдеться, зокрема, про забезпечення верховенства права та боротьбу з корупцією, недопущення політизації правоохоронних структур, а також свободу слова і ЗМІ."
Дуже радий був би помилитися.
Но есть одно "но". Вспомним, как Польша хотела передать нам МиГи и как наши западные союзнички сначала сыграли в пинг-понг, перебрасывая стрелки друг на друга, а потом и вовсе сказали "обойдётесь без самолётов, чтобы не злить куйло". И виновата вовсе не Польша - поляки, скорее всего, переспросили у НАТО, гарантируется ли им защита от куйла, если тот нападёт на них в ответ на передачу МиГов, а союзнички жиденько обосрались и ничего не гарантировали.
Чтобы решить вопрос с Шольцом, нужно задать прямой вопрос официальным лицам США: "Поддерживаете ли вы передачу Германией современных танков Украине? Потому что Шольц кивает на вас. Если не поддерживаете (как с ATACMS) - каким образом без танков выбивать оккупантов?". Если начнут петлять, что решать самой Германии - спросите тогда, поддерживается ли вообще передача современных танков Украине - например, абрамсов. И это будет ответ, там Шольц козёл, или США пока ещё не отыскали в трусах пару мужских яиц. У ВСУ получилось в Харьковской области благодаря дезинформации и неподготовленности противника, но так может получиться только один раз, а как получается обычно, мы видим в Херсонской области - такая же возня, как и везде.