"Украина получит больше оружия из Германии", - Шольц отреагировал на упреки Кличко относительно затягивания поставок танков

Во время получения престижной европейской награды украинскому народу M100 Media Award в Потсдаме Владимир Кличко упрекнул немецкое правительство в промедлении с поставками современного оружия Украине, в частности танков. После этого Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц публично пообещал предоставить Украине больше оружия.

Об этом передает Radio Essen, передает Цензор.НЕТ.

"Мы можем остановить эту войну и остановить Россию только современным оружием, современными технологиями. Поэтому нам нужны поставки танков Leopard. Нужна поставка боевых танков и Marder. Запад, этот свободный мир, движется слишком медленно. Германия должна действовать быстрее, а не просто говорить об этом. Германия является центром, двигателем - не только экономическим двигателем - Европейского Союза, а отчасти и мира. ЕС смотрит на реакцию Германии. Вот почему очень важно продемонстрировать свой цвет, свое лицо", - заявил Владимир Кличко в своем выступлении.

Он также отметил, что Германия оказывает Украине поддержку, "но, с другой стороны, то, что нам нужно, не предоставляется". И чем дольше затягивается война, тем больше людей теряет Украина, тем больше разрушается инфраструктура. И постоянно сохраняется опасность для всего мира из-за того, что боевые действия ведутся вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркнул Владимир Кличко.

Он поддержал ограничение безвизового режима для россиян в Европе.

"Как эти люди могут наслаждаться немецкими горами, пока их военные разрушают города? Как такое может быть, что на Лазурном берегу, в Сен-Тропе, стоящие за пропагандой россияне откупоривают бутылки и радуются жизни, а их люди убивают в Буче и Мариуполе? Насилуют женщин и детей, уничтожают жизнь", - сказал Кличко.

Читайте также: Россия в обозримом будущем будет противостоять нам, НАТО и ЕС, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Потсдаме пообещал увеличить поставки оружия Украине.

"Мы предоставим больше оружия. Мы будем оказывать эту поддержку надежно и так долго, как это необходимо", – пообещал он.

В тот же день министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине еще две системы залпового огня Mars и 50 бронетранспортеров Dingo.

"Сейчас, когда идут боевые действия на востоке Украины, это очень актуальное оружие. Это касается и наших самоходных гаубиц, ПВО и танка "Гепард", это касается и ЗРК "Ирис-Т", который мы будем поставлять с новейшего производства", - прокомментировал Шольц.

Читайте также: Путин до сих пор не считает войну против Украины ошибкой, - Шольц

Как сообщалось, 15 сентября в Потсдаме состоялась церемония вручения престижной европейской премии в сфере СМИ M100 Media Award, присуждаемая за выдающиеся достижения в защите свободы слова, укреплении демократии и европейского понимания. В этом году премия присуждена всему украинскому народу, который "с железной стойкостью защищается от жестокого вторжения России". От имени украинского народа награду получил Владимир Кличко, который доставит ее в Украину.