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"Украина получит больше оружия из Германии", - Шольц отреагировал на упреки Кличко относительно затягивания поставок танков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Во время получения престижной европейской награды украинскому народу M100 Media Award в Потсдаме Владимир Кличко упрекнул немецкое правительство в промедлении с поставками современного оружия Украине, в частности танков. После этого Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц публично пообещал предоставить Украине больше оружия.

Об этом передает Radio Essen, передает Цензор.НЕТ.

Украина получит больше оружия из Германии, - Шольц отреагировал на упреки Кличко относительно затягивания поставок танков 01

"Мы можем остановить эту войну и остановить Россию только современным оружием, современными технологиями. Поэтому нам нужны поставки танков Leopard. Нужна поставка боевых танков и Marder. Запад, этот свободный мир, движется слишком медленно. Германия должна действовать быстрее, а не просто говорить об этом. Германия является центром, двигателем - не только экономическим двигателем - Европейского Союза, а отчасти и мира. ЕС смотрит на реакцию Германии. Вот почему очень важно продемонстрировать свой цвет, свое лицо", - заявил Владимир Кличко в своем выступлении.

Он также отметил, что Германия оказывает Украине поддержку, "но, с другой стороны, то, что нам нужно, не предоставляется". И чем дольше затягивается война, тем больше людей теряет Украина, тем больше разрушается инфраструктура. И постоянно сохраняется опасность для всего мира из-за того, что боевые действия ведутся вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркнул Владимир Кличко.

Украина получит больше оружия из Германии, - Шольц отреагировал на упреки Кличко относительно затягивания поставок танков 02

Он поддержал ограничение безвизового режима для россиян в Европе.

"Как эти люди могут наслаждаться немецкими горами, пока их военные разрушают города? Как такое может быть, что на Лазурном берегу, в Сен-Тропе, стоящие за пропагандой россияне откупоривают бутылки и радуются жизни, а их люди убивают в Буче и Мариуполе? Насилуют женщин и детей, уничтожают жизнь", - сказал Кличко.

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Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Потсдаме пообещал увеличить поставки оружия Украине.

"Мы предоставим больше оружия. Мы будем оказывать эту поддержку надежно и так долго, как это необходимо", – пообещал он.

Украина получит больше оружия из Германии, - Шольц отреагировал на упреки Кличко относительно затягивания поставок танков 03

В тот же день министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине еще две системы залпового огня Mars и 50 бронетранспортеров Dingo.

"Сейчас, когда идут боевые действия на востоке Украины, это очень актуальное оружие. Это касается и наших самоходных гаубиц, ПВО и танка "Гепард", это касается и ЗРК "Ирис-Т", который мы будем поставлять с новейшего производства", - прокомментировал Шольц.

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Как сообщалось, 15 сентября в Потсдаме состоялась церемония вручения престижной европейской премии в сфере СМИ M100 Media Award, присуждаемая за выдающиеся достижения в защите свободы слова, укреплении демократии и европейского понимания. В этом году премия присуждена всему украинскому народу, который "с железной стойкостью защищается от жестокого вторжения России". От имени украинского народа награду получил Владимир Кличко, который доставит ее в Украину.
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Топ комментарии
+21
Давай, Володя!..
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16.09.2022 18:32
+18
Гарна промова Кличка. І Німеччину похвалив і дорікнув за зброю.
Мені здається, якщо молодший Кличко би пішов у політику досяг більше за старшого брата.
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16.09.2022 18:37
+18
Респект Володимиру.
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16.09.2022 18:43
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не біси, Кличка, німчуро..
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16.09.2022 18:27 Ответить
Німчура його поважає на відміну від другого Володимира
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16.09.2022 20:52 Ответить
Давай, Володя!..
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16.09.2022 18:32 Ответить
"Обіцяного три роки чекають"
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16.09.2022 18:32 Ответить
ну? кто еще олафа не чмырил?
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16.09.2022 18:33 Ответить
Делегацию «Роскосмоса» не пустили в Европу на конгресс астронавтов.
Франция отказалась выдавать визы.
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16.09.2022 19:35 Ответить
МИД Франции всегда воде был адекватным
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16.09.2022 21:37 Ответить
Шольц испугался,что получит пи#дюлей и наобещал с три короба. А завтра "отморозится".
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16.09.2022 18:35 Ответить
З вигляду на третій світлини Крістін Ламбрехт так сподобалось фоткатися з Володимиром що вона сама відпи#дить Олафа як що той відморозиться...
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16.09.2022 19:33 Ответить
Давно Патрона в Володимира переименовали?
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16.09.2022 21:22 Ответить
ты о чем? какой Патрон?
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16.09.2022 21:40 Ответить
Ниже.
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17.09.2022 02:24 Ответить
Ваша правда, вибачаюсь, поплутав їх ...
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16.09.2022 22:17 Ответить
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17.09.2022 02:18 Ответить
У якому сторіччі???
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16.09.2022 18:37 Ответить
Гарна промова Кличка. І Німеччину похвалив і дорікнув за зброю.
Мені здається, якщо молодший Кличко би пішов у політику досяг більше за старшого брата.
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16.09.2022 18:37 Ответить
Респект Володимиру.
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16.09.2022 18:43 Ответить
Брати Клички і Порошенко - однодумці. Нехай навіть нині в різних партіях.
Напередодні конференції голів парламентів групи G7 і Європейського парламенту п'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся із послами «Сімки» та ЄС в Україні. Як акцентує партійний сайт Євросолідарності головний меседж, який Порошенко доносив до послів, полягав в істині: чим більше буде зброї буде надано ЗСУ, тим швидше Україна переможе і закінчиться війна. Одночасно лідер найбільшої опозиційної фракції в Верховній Раді (де, власне, і відбулась зустріч) наголошує про безальтернативність вступу України до НАТО як гарантії захисту Європи від посягань касапського фашизму на її безпеку.

В своєму телеграм-каналі П.Порошенко звітує про цю зустріч:
"Кожна зустріч зі справжніми друзями України, послами країн Групи семи та Європейського Союзу - це перш за все просування інтересів України і координація позицій.
Сьогодні ми обговорили останній розвиток подій на фронті, контрнаступ Збройних Сил України. Відзначили безперечну професійність та мужність нашої армії, яка діє за високими стандартами НАТО.
Не втомлююсь підкреслювати, що чим більше буде зброї, передусім важкої, тим швидше закінчиться війна ПЕРЕМОГОЮ України та всього вільного світу.
Ми обговорили шляхи посилення міжнародних санкцій проти росії, а також забезпечення надійних безпекових гарантій для України. Наголосив, що гарантією нацбезпеки України є її членство в НАТО.
Під час зустрічі наголосили на важливості збереження внутрішньої єдності в Україні, зміцнення стійкості та здійснення необхідних реформ.
Йдеться, зокрема, про забезпечення верховенства права та боротьбу з корупцією, недопущення політизації правоохоронних структур, а також свободу слова і ЗМІ."
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16.09.2022 18:44 Ответить
Арґументувати можеш?
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16.09.2022 19:17 Ответить
а ще є ти троль сьогоднішній ? Подоляцький ?
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16.09.2022 19:53 Ответить
Німці хочуть щоб війна закінчилася так, щоб Україна вийшла з неї максимально знекровленою і тотально залежною від (у тому числі) Німеччини. Щоб і речи не могло бути про політичний, економічний й не дай Боже, воєний союз із Польщею, щоб Україна довгі десятиліття ходила світом із протягнутою рукою, нехай би вона формально й вважалася переможницею. Ось така стратегія німецького істеблишменту на чолі із канцлером, від якої би партії він не був, у ціеї війні.
Дуже радий був би помилитися.
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16.09.2022 19:01 Ответить
что за бред ты написал - половина Украины и так будет знекровлена даже если война закончится сейчас - немцам выгодней побыстрее закончить так как у них и во всей европе намечается экономический спад и инфляция высокая - так что не пиши кацапский бред
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16.09.2022 21:43 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ РФ ПОНЯЛА ЧТО ИМ БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ !!!
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16.09.2022 19:03 Ответить
они уже это поняли просто блефуют и ждут полного пистеца
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16.09.2022 21:44 Ответить
Шольц - та ещё козлина. Если бы его обещания могли нейтрализовать оккупантов - эта война бы закончилась ещё несколько месяцев назад.

Но есть одно "но". Вспомним, как Польша хотела передать нам МиГи и как наши западные союзнички сначала сыграли в пинг-понг, перебрасывая стрелки друг на друга, а потом и вовсе сказали "обойдётесь без самолётов, чтобы не злить куйло". И виновата вовсе не Польша - поляки, скорее всего, переспросили у НАТО, гарантируется ли им защита от куйла, если тот нападёт на них в ответ на передачу МиГов, а союзнички жиденько обосрались и ничего не гарантировали.

Чтобы решить вопрос с Шольцом, нужно задать прямой вопрос официальным лицам США: "Поддерживаете ли вы передачу Германией современных танков Украине? Потому что Шольц кивает на вас. Если не поддерживаете (как с ATACMS) - каким образом без танков выбивать оккупантов?". Если начнут петлять, что решать самой Германии - спросите тогда, поддерживается ли вообще передача современных танков Украине - например, абрамсов. И это будет ответ, там Шольц козёл, или США пока ещё не отыскали в трусах пару мужских яиц. У ВСУ получилось в Харьковской области благодаря дезинформации и неподготовленности противника, но так может получиться только один раз, а как получается обычно, мы видим в Херсонской области - такая же возня, как и везде.
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16.09.2022 19:06 Ответить
не пиши бред кацапский - США через месяц нам дают лендлиз а там будет все - как решат генералы
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16.09.2022 21:46 Ответить
Дякуємо Володимиру і Віталію!
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16.09.2022 19:09 Ответить
Повага цим братам, дійсно історичні постаті.
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16.09.2022 19:16 Ответить
В минулому столітті були китайські попередження , в цьому --- німецькі обіцянки.
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16.09.2022 19:38 Ответить
Треба максимально обмежувати купівлю німецьких товарів...
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16.09.2022 19:45 Ответить
тебе нужно убиться апстену - бот кацапский
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16.09.2022 21:47 Ответить
Ніколи не думала, що Німеччина, з її економікою, статусом - буде такою нерішучою, в визнанні добра і зла. Все чекають, хто буде переможцем. Даємо - не даємо. Величі та гідного спротиву немає!Маріонетки. Гірке розчарування!
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16.09.2022 20:04 Ответить
Украинцы три года назад голосовали за "перестать стрелять".
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17.09.2022 01:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SI17gZkeClw
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16.09.2022 20:09 Ответить
Я вибвчаюсь, але Шольцу треба зі сцени виступати. Спочатку:Німеччіна буде давати більшн зброї. Потім: Німеччіна не буде давати зброю. І по колу...
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16.09.2022 21:06 Ответить
Котрий раз вже цей шольй обіцяє? Обіцянка цяцянка - пообіцяв і забув...
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16.09.2022 21:07 Ответить
Кулеба поперхнувся. Володя опустив всю рать наших дипломатів, яких Зеля понатикав, нижче плінтуса.
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16.09.2022 22:11 Ответить
 
 