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В освобожденном Изюме нашли захоронение застреленных военных со связанными за спиной руками, - Лубинец

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

В освобожденном от российских оккупантов городе Изюм на Харьковщине нашли захоронение около 20 военнослужащих со связанными сзади руками.

Об этом сообщил в комментарии журналистам уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нашли около 500 захоронений гражданского населения. И пока установлена ​​одна могила, где массово похоронены примерно до двадцати военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сказал он, добавив, что украинские военные были найдены застреленными со связанными сзади руками.

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Вероятно, что погибшие военные были пленниками. Правоохранители считают, что их сначала пытали, а затем казнили.

Лубинец не исключает, что это захоронение военных может быть не единственным в области.

Также среди гражданских захоронений встречаются целые семьи, добавил омбудсмен.

"Это очередное свидетельство, что Российская Федерация на территории Украины совершает геноцид", - отметил Лубинец.
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Топ комментарии
+32
и что скажет гамнести...
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16.09.2022 18:48
+30
Де То з прав людини?Де заява про скликання ради ООН про геноцид українців на Харківщині?((
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16.09.2022 18:48
+26
Моральні уроди, а не нація ці рашистию
І не дай Бог якась шавка загавкає про мижебратья.
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16.09.2022 18:48
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и что скажет гамнести...
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16.09.2022 18:48 Ответить
У них зараз рот зайнятий. Гроші відробляють.
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16.09.2022 19:25 Ответить
не знаю що нам Путінесті проститушинал,

але ексгумацію треба робити разом із міжнародними слідчими з дотриманням всіх слідчих процедур, щоб потім не було патякань на крутійства на міжнародному суді

на наших "прокурорів" ми надивились на процесах за 8 років - патологічні "втикальщики"!

на попередньому повідомленні 2 військових були повністю вдягнуті у рашиську ******* форму і один схоже також із зівязаними руками
що це ?
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16.09.2022 19:39 Ответить
Де То з прав людини?Де заява про скликання ради ООН про геноцид українців на Харківщині?((
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16.09.2022 18:48 Ответить
Моральні уроди, а не нація ці рашистию
І не дай Бог якась шавка загавкає про мижебратья.
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16.09.2022 18:48 Ответить
мы жэ братья 🤣🤣🤣
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16.09.2022 22:01 Ответить
слів немає просто уже,тому що розумієш,що до кінця війни ще не близько і ось таких поховань які знайдуть після перемоги буде ще чимало....
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16.09.2022 18:49 Ответить
Боже-Боже…не має слів, одні прокльони ..
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16.09.2022 18:52 Ответить
Эти фотографии должны быть на всех телеканалах в мире и на всех рекламных щитах! Все должны знать что такое Россия ! Все ! Хотят договариваться с террористами и убийцами которые нарушают все писаные и не писаные законы ? Зачем нам такой мир , в котором есть Россия? Мы хотим что бы наши дети и внуки боялись жить на Земле? Или цивилизация должна удрать на Марс а Землю оставить России! ? С этим надо покончить раз и навсегда, что бы никому неповадно было так себя вести!
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16.09.2022 18:56 Ответить
а що ж гамнємті мовчить?
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16.09.2022 19:02 Ответить
Якщо у нас зелена влада заткала Денісову, то прийдеться слухати цих шльондр.
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16.09.2022 19:45 Ответить
Багато поколінь ця орда буде сплачувати що накоїла за всі століття в Київській Русі-Україна, але вірю що українці і їх покоління наступні будуть добре пам'ятати і весь світ також. Ніякої зброї орді і благ -вони не розуміють цивілізацію!
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16.09.2022 19:05 Ответить
Нет слов, орки вы должны быть уничтожены
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16.09.2022 19:05 Ответить
ЗНАЧИТ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ СЕБЕ РУКИ ВЯЗАТЬ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ !!!
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16.09.2022 19:06 Ответить
ти вже свої розв"язав?
совєтчік мля!
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16.09.2022 19:12 Ответить
А ТЫ ШО НА ПЕРЕДКЕ УМНЫЙ !?
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16.09.2022 20:47 Ответить
а ты чё не там?
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16.09.2022 22:02 Ответить
****** русня, після того як вїбем їх з України, треба буде знищувати підерацію, бурятів і всяків чувашів взагалі під нуль
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16.09.2022 19:28 Ответить
вони невдовзі один одного нищити почнуть.
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16.09.2022 21:27 Ответить
Дивіться що знайшли..
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16.09.2022 19:28 Ответить
Це ще одне свідчення геноциду українців російськими фашистами😢
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16.09.2022 20:06 Ответить
А что тут?
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16.09.2022 21:19 Ответить
зате у нас не втомлюються викладати відео,як дбайливо ставляться до полоненої русні,дають воду,перев2язують поранення,уважитєльно називають мужикамі,пацанамі,парнямі...потім їх лікують і з почестями,як ВІПів поселяють в санаторій,який сором2язливо звуть табором,а різні малюскі,маляри,мосійчуки тощо кричать: дивіться які ми гуманні,хороші,ми вже справжні європейці,ми не такі бяки,як русня,якій ми здали в полон тисячі наших бійців на страждання,тортури і мученицьку смерть! ***....,як це все гидко!!
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16.09.2022 19:30 Ответить
Якщо ти не вкурсі, я тобі нагадаю: з 2014-го, в українських тюрмах опинилися багато військовослужбовців ЗСУ та добровольців, за те що ті дозволили собі самосуд над рашистами або колаборантами. На цензорі неодноразово були статті з засудженими патріотами.
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16.09.2022 19:54 Ответить
Смерть свинособакам.
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16.09.2022 19:33 Ответить
Просто перестати стріляти...
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16.09.2022 19:37 Ответить
"они же люди, они не нападут..."
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16.09.2022 19:41 Ответить
Реєстрація: 13 червня 2022

в кого ?
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16.09.2022 22:04 Ответить
Пора созывать Совбез ООН и делать доклад по геноциду украинцев и нарушение международных норм московитами

запретить рашкиным театрам и ансамблям гастроли во всем мире - пусть в тайге перед медведями выступают
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16.09.2022 19:40 Ответить
Как говорил Резников, наш зеленый дедушка, мы не верили, что ОНИ будут бомбить города.... Они не верили... Не верили, что местное население надо эвакуировать.... Вроде умная нация, а какие-то дэбилы....
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16.09.2022 19:46 Ответить
Реально, чому не скликаэться ООН. При Порошенку за меншы речы скликали. Шо сидимо?
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16.09.2022 20:07 Ответить
Орки мріяли, як і ригоАнали, наусегда астаца….
А воно в Україні он, ой, як неловко у них вийшло….
Уже урок по тюрмах збирає *****….
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16.09.2022 20:51 Ответить
А ота армія із зеків іще більше буде катувати як цивільне населення так і полонених. У зеків гальма відсутні зовсім
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16.09.2022 22:12 Ответить
 
 