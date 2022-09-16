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Враг сосредоточил усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 16.09.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 205-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке войск по отдельным направлениям, вводит резервы, ведет воздушную разведку.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Противник продолжает терроризировать мирное население, наносит удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За текущие сутки враг нанес 4 ракетных, 5 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины. От авиационных, ракетных ударов и обстрелов с РСЗО пострадала инфраструктура более 18 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Золочев, Дружковка, Северск, Закотное, Нью-Йорк, Марьинка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Великое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов и Миролюбовка.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы с вооружения танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Харьковском направлении, в том числе и с территории Российской Федерации, - в районах населенных пунктов Гоптовка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Нескучное, Зыбино, Волчанск, Стрилечья, Двуречная, Купянск и Пристин;
на Славянском направлении – в районе населенного пункта Гороховатка;
на Краматорском направлении – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Верхнекаменское, Спорное, Яровая, Святогорск, Донецкое и Белогоровка;
на Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Белогоровка, Раздолевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск;
на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Новомихайловка, Авдеевка и Водяное.
на Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не проводил. Продолжил обстрелы по всей линии столкновения. От огня артиллерии оккупантов пострадало более 30 населенных пунктов, в том числе и город Запорожье.
на Южнобужском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Правдино, Луч, Степная Долина, Любомировка, Новогригоровка, Мирное, Широкое, Киселевка, Первомайское, Белогорка, Сухой Ставок, Ивановка, Белая Криница, Новопетровка, Ольгино, Высокополье, Нововознисенское и Осокоровка.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 050 человек, 216 вертолетов, 2 199 танков, 1 302 артсистемы и 4 690 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупационные войска продолжают использовать учебные учреждения на временно захваченных территориях для размещения личного состава и военной техники. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Фомовка Луганской области на территории местного аграрного лицея размещается военная техника, а в корпусах - личный состав противника. Такая же ситуация и в других оккупированных населенных пунктах Харьковской (Подолы), Запорожской (Черниговка) и Херсонской (Подстепное) областей. Противник вводит режим усиленной безопасности на Южнобужском направлении. Местным жителям некоторых населенных пунктов Херсонской области запрещено приближаться к переправам.

В результате успешных действий подразделений Сил обороны враг ежедневно несет значительные потери личного состава и военной техники, что значительно влияет на психологическое состояние оккупантов. Военнослужащие подразделений тактического звена противника, действующих в Херсонской области, понимают бесперспективность наступления, поэтому жалуются, что для них есть только два пути возвращения домой: либо через ранение, либо после гибели.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов, нанеся им урон, в районах населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Авдеевка и Новомихайловка.

В течение текущих суток авиация Сил обороны поразила 4 района сосредоточения живой силы и военной техники противника и 1 опорный пункт. Потери врага уточняются. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-24, две крылатые ракеты и один БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия продолжают уничтожать врага. В результате огневого поражения по станции разгрузки было сорвано пополнение российских оккупационных войск резервами. Кроме того, в зону поражения попали 2 района сосредоточения живой силы и боевой техники российских оккупантов. Потери врага уточняются.

Читайте также: Украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах шести населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

Крепко держим строй! Вместе приближаем победу! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.
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Топ комментарии
+22
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16.09.2022 19:17
+20
Правильно казав нещодавно Порох,поки не поставимо ворога у наше становище,щоб вони теж відчули війну та руйнуваня інфраструктири ,ми бажання руйнувати Україну у ворога не відіб,ємо.
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16.09.2022 19:18
+6
это логика оккупанта. "ни шагу назад", "не отступм, ничего не отдадим" - по этому пути прошел 3-й рейх, такая же судьба будет и у 4-го рейха.
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16.09.2022 19:19
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Правила форума Совет форумчан
пора Залужному губы накладные конашенкову новой почтой высылать...
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16.09.2022 19:13 Ответить
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16.09.2022 19:16 Ответить
Лучше резиновую жопу чтобы больше х.ёв влезло.
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16.09.2022 19:16 Ответить
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16.09.2022 19:17 Ответить
рештки вивозять в мішках для мусору...як варіант
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16.09.2022 19:21 Ответить
"ну єто как остаткi i об'єдкi..."
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16.09.2022 19:22 Ответить
До кацапів підходять обоє слів і решта, і залишок, коли вони дохнуть...))...
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16.09.2022 19:32 Ответить
Решта кацапов , типо остальные тоже будут зажмуренные. А Вот залишок от кацапа - рука,нога...(залишок по-кацапски - это остаток).
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16.09.2022 19:52 Ответить
каароч... если залышок воспроизвести в множественное число, будет решта. Исключение: кацап, всеравно своею рештою станет одниною... у них еще песТгя про ВОВ есть, мол, бегить по полю санитарка, звать Тамарка, в больших кирзовых сапогах... А я молоденький парнишка лет 17, 20, 30...может больше(сосчитаем), лежу с оторванной ногой... глаз в кармане, руки - рядом...
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16.09.2022 20:00 Ответить
Хотя если прикинуть к носу , шо если от взрыва парнишка лежит залишково (с оторванными руками-ногами), то чего бы не подумать, шо и решта кацапiв, которые были рядом с парнишей, во время взрыва, да не разлетелись навкругы, щобы каждый на своем месте петь такую же камаринскую... Так шо множина распространяется и на кацапов особенно во время их утилизации Кста , в харьковской операции на одного нашего погибшего приходится 10 зажмуренных кацапов.
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16.09.2022 20:12 Ответить
Правильно казав нещодавно Порох,поки не поставимо ворога у наше становище,щоб вони теж відчули війну та руйнуваня інфраструктири ,ми бажання руйнувати Україну у ворога не відіб,ємо.
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16.09.2022 19:18 Ответить
Разве когда-то кого-то за всю мировую историю (ладно, за XX век) останавливала разрушенная инфрастуктура больше, чем военный разгром? И чем вы собрались бить до Москвы? Подозреваю, что Москве глубоко плевать, что где-то в Белгородской области горят НПЗ.
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16.09.2022 20:12 Ответить
"мац-КВА" З веоикої літери,ну ти диви?! Ну як було би глубоко плювати,ти би тут не ошивалося.
Побачимо! Ми отримуємо зброю від США і НАТО, хочеш перевірити краще вона за російську?
мацкву ви і самі спалите, як заповідав кутузов,коли будуть горіти ваші аеродроми та склади з ************, залізниці і мости по яким ви тягнете зброю для України, військомати і військові частини, ваше водопостачання та Електростанціі,коли ти будеш сидіти без інету і немає бути можливості заробляти на укрресурсах, коли будете ховати свої рідних та близьких, подивимося чи тре нам бомбити мацкву,чи ви самі винесете путилера і його друзів уперед ногами.
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16.09.2022 20:28 Ответить
это логика оккупанта. "ни шагу назад", "не отступм, ничего не отдадим" - по этому пути прошел 3-й рейх, такая же судьба будет и у 4-го рейха.
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16.09.2022 19:19 Ответить
всегда хотел спросить. как считается по годам\событиям первый, второй, третий рейх. почему именно гитлера называют третьим?
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16.09.2022 20:02 Ответить
1) История Первого рейха - Священной Римской империи германской нации - началась с момента захвата Италии королем Оттоном I, который в 962 году провозгласил территорию Германии Священной Римской империей. Священная Римская империя просуществовала до 1806 года и была ликвидирована в ходе наполеоновских войн, когда был сформирован Рейнский союз, а последний император Франц II Габсбург отрекся от престола.

2) Второй рейх называют Германской империей. Он был создан в 1871 году, когда Германией правил Вильгельм I и канцлер Пруссии Отто фон Бисмарк, и существовал по 1918 год, до окончания Первой мировой войны.
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16.09.2022 23:13 Ответить
тому )(уйло і заговорив про переговори..дивлюсь щоб наше керівництво не попалось на цю пастку
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16.09.2022 19:20 Ответить
Конечно), Вот пример "утреннего"https://t.me/nexta_live/36622
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16.09.2022 19:25 Ответить
Уже ничего не поможет. Красная линия необратимо пройдена. Когда Путлера позовут сфотографироваться в подвале дома (кто в теме - тот понял о чем я) - лишь вопрос времени.
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16.09.2022 19:32 Ответить
лом а лучше осиновый кол уже пора готовить
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16.09.2022 19:35 Ответить
Вони ще й досі пробують захоплювати виродки.
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16.09.2022 19:35 Ответить
Як кажуть злые языки,путлер строит Гноев Ковчег 🦍🦍🦍для рюZZkoго мира...🤣😂
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16.09.2022 19:44 Ответить
Уже совсем рядом 1 октября, дата когда в США начинается новый финансовый год и начинается новый бюджетный план в котором финансирование военных заводов США по программе ленд-лиз. Эта дата казалась такой далекой в июне, но вот она уже совсем рядом, и хочется верить что ВСУ получит все необходимое оружие чтоб выбить шваль пришедшую на чужую землю. Уже пора сломать хребет этому ***** которое возомнило себя императором галактики.
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16.09.2022 19:51 Ответить
НЕОБХОДИМО БРАТЬ ЮГ И КРЫМ И УНИЧТОЖИТЬ И ЗАХВАТИТЬ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ РФ !!!
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16.09.2022 20:01 Ответить
ЧФ давно сбежал в Новороссийск, опасаясь ударов с потоплением. )))
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16.09.2022 20:03 Ответить
ЗНАЧИТ ДОБИТЬ !!!
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16.09.2022 20:44 Ответить
Це хороша новина,якщо щось може буте хороше на війні.Отже,українське командування довело,що не дурне,й тому безумовно зосередить тепеер всю вогневу потугу саме на цьому напрямку.Там густо москалів,отже щоденний приріст православних та мусульман з їх боку буде відбувати у кращий світ не сотнями ,а тисячами))
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16.09.2022 20:40 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.09.2022 20:46 Ответить
 
 