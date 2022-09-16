Враг сосредоточил усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 16.09.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 205-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке войск по отдельным направлениям, вводит резервы, ведет воздушную разведку.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Противник продолжает терроризировать мирное население, наносит удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За текущие сутки враг нанес 4 ракетных, 5 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины. От авиационных, ракетных ударов и обстрелов с РСЗО пострадала инфраструктура более 18 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Золочев, Дружковка, Северск, Закотное, Нью-Йорк, Марьинка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Великое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов и Миролюбовка.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы с вооружения танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Харьковском направлении, в том числе и с территории Российской Федерации, - в районах населенных пунктов Гоптовка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Нескучное, Зыбино, Волчанск, Стрилечья, Двуречная, Купянск и Пристин;

на Славянском направлении – в районе населенного пункта Гороховатка;

на Краматорском направлении – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Верхнекаменское, Спорное, Яровая, Святогорск, Донецкое и Белогоровка;

на Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Белогоровка, Раздолевка, Николаевка Вторая, Зайцево, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск;

на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Новомихайловка, Авдеевка и Водяное.

на Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не проводил. Продолжил обстрелы по всей линии столкновения. От огня артиллерии оккупантов пострадало более 30 населенных пунктов, в том числе и город Запорожье.

на Южнобужском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Правдино, Луч, Степная Долина, Любомировка, Новогригоровка, Мирное, Широкое, Киселевка, Первомайское, Белогорка, Сухой Ставок, Ивановка, Белая Криница, Новопетровка, Ольгино, Высокополье, Нововознисенское и Осокоровка.

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Российские оккупационные войска продолжают использовать учебные учреждения на временно захваченных территориях для размещения личного состава и военной техники. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Фомовка Луганской области на территории местного аграрного лицея размещается военная техника, а в корпусах - личный состав противника. Такая же ситуация и в других оккупированных населенных пунктах Харьковской (Подолы), Запорожской (Черниговка) и Херсонской (Подстепное) областей. Противник вводит режим усиленной безопасности на Южнобужском направлении. Местным жителям некоторых населенных пунктов Херсонской области запрещено приближаться к переправам.

В результате успешных действий подразделений Сил обороны враг ежедневно несет значительные потери личного состава и военной техники, что значительно влияет на психологическое состояние оккупантов. Военнослужащие подразделений тактического звена противника, действующих в Херсонской области, понимают бесперспективность наступления, поэтому жалуются, что для них есть только два пути возвращения домой: либо через ранение, либо после гибели.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов, нанеся им урон, в районах населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Авдеевка и Новомихайловка.

В течение текущих суток авиация Сил обороны поразила 4 района сосредоточения живой силы и военной техники противника и 1 опорный пункт. Потери врага уточняются. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-24, две крылатые ракеты и один БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия продолжают уничтожать врага. В результате огневого поражения по станции разгрузки было сорвано пополнение российских оккупационных войск резервами. Кроме того, в зону поражения попали 2 района сосредоточения живой силы и боевой техники российских оккупантов. Потери врага уточняются.

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Крепко держим строй! Вместе приближаем победу! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.