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Массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия – террористическое государство, - глава МИД Латвии Ринкевич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством. Мы должны продолжать поддерживать Украину, привлекать Россию и ее должностных лиц к ответственности и принимать решения по дальнейшим санкциям, включая европейские визовые санкции и ограничения на въезд для российских граждан", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+17 Лилия Стацкая
показать весь комментарий16.09.2022 19:34
+14 Ksenia VB
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+12 Віктор Степаненко
показать весь комментарий16.09.2022 19:32
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не дают заглянуть,он бы с радостью в любой момент.
Мабуть на сході та півдні злочинів ще більше.
це не мертві американці, це мертві українці.
другорядна нація.
і коли ми обираємо наших лідерів, які лягають під західні гроші ми приймаємо частину провини на себе.
поки самі себе не почнемо поважати доти мовчки прийматимемо з усіх боків.
Не маскируйся під українську мову, чучело лишнехромосомное!
раSSія це імперія Зла, країна терорист!