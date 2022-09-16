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Массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия – террористическое государство, - глава МИД Латвии Ринкевич

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством. Мы должны продолжать поддерживать Украину, привлекать Россию и ее должностных лиц к ответственности и принимать решения по дальнейшим санкциям, включая европейские визовые санкции и ограничения на въезд для российских граждан", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+17
А люди пишуть у соцмережах ,розшукують своїх рідних... царство небесне страждальцям!
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16.09.2022 19:34
+14
Нормальним людям цього не зрозуміти і не пробачити.
Мабуть на сході та півдні злочинів ще більше.
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16.09.2022 19:42
+12
" Я увидел в глазах Путина мир ." - Зеленский .
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16.09.2022 19:32
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" Я увидел в глазах Путина мир ." - Зеленский .
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16.09.2022 19:32 Ответить
Яких глазах? Туди де він заглядав тільки одне очко
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16.09.2022 21:54 Ответить
Щас ему даже в тот шоколадный глаз
не дают заглянуть,он бы с радостью в любой момент.
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17.09.2022 07:22 Ответить
А люди пишуть у соцмережах ,розшукують своїх рідних... царство небесне страждальцям!
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16.09.2022 19:34 Ответить
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16.09.2022 19:39 Ответить
Нормальним людям цього не зрозуміти і не пробачити.
Мабуть на сході та півдні злочинів ще більше.
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16.09.2022 19:42 Ответить
Хай кожна істота, яка має російський паспорт, страждає вічно!
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16.09.2022 19:44 Ответить
Да, от як суд'я Львов...
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16.09.2022 19:46 Ответить
Ну так визнавайте оту "державу" терористами, і справа з кінцем!
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16.09.2022 20:20 Ответить
ні, не доводять.

це не мертві американці, це мертві українці.

другорядна нація.

і коли ми обираємо наших лідерів, які лягають під західні гроші ми приймаємо частину провини на себе.

поки самі себе не почнемо поважати доти мовчки прийматимемо з усіх боків.
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16.09.2022 20:27 Ответить
Мали можливість обрати президентом українську аристократку із української шляхти. Ан ні вибрали неукраїнця
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16.09.2022 21:56 Ответить
а кто лёг под "западні гроші"? может Кучма с Пинчуком, который трубы продавал рашке на миллиарды? Или купленный за 1 млрд кацапских газовых денег Фирташем Ющенко, который назначил Яныка и слил страну под рыгов? Или может Янукович? Или гундосый Янелох Оманский лег под "западные деньги" *****-Патрушева в Омане?

Не маскируйся під українську мову, чучело лишнехромосомное!
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17.09.2022 11:55 Ответить
оце об'єктивно, а не те що Блінкен мямлить
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16.09.2022 21:10 Ответить
Убийства людей осуществлялись в том числе по наводке местных коллаборанты, тысячи этих ублюдков будут ходить по улицам, в лучшем случае условный срок?😠
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16.09.2022 21:58 Ответить
Это же наши люди,надо просто пнрестать стрелять
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17.09.2022 07:24 Ответить
ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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16.09.2022 22:09 Ответить
 
 