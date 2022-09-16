АРМИЯ SOS объявляет сбор средств на систему автоматизации ПВО в четырех областях

АРМИЯ SOS объявляет о сборе средств на систему автоматизации ПВО в четырех областях Украины.

Нужно приобрести оборудование (компьютеры, ноутбуки, телевизоры, планшеты и прочее), куда будет установлен программный комплекс "Кропива". По сегодняшнему курсу на оборудование нужно 6 млн грн, говорится в сообщении организации, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже закрыли ПВО Киевской и Донецкой областей такими комплексами, есть одобрительные отзывы. Наш программный комплекс помогает ускорить обмен целями между локационными и пусковыми станциями ПВО", - рассказали в организации.

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