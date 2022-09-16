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АРМИЯ SOS объявляет сбор средств на систему автоматизации ПВО в четырех областях

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

АРМИЯ SOS объявляет о сборе средств на систему автоматизации ПВО в четырех областях Украины.

Нужно приобрести оборудование (компьютеры, ноутбуки, телевизоры, планшеты и прочее), куда будет установлен программный комплекс "Кропива". По сегодняшнему курсу на оборудование нужно 6 млн грн, говорится в сообщении организации, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже закрыли ПВО Киевской и Донецкой областей такими комплексами, есть одобрительные отзывы. Наш программный комплекс помогает ускорить обмен целями между локационными и пусковыми станциями ПВО", - рассказали в организации.

Читайте также: Украина ведет переговоры с 5 странами о системах ПВО, - Зеленский

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АРМИЯ SOS объявляет сбор средств на систему автоматизации ПВО в четырех областях 01
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Топ комментарии
+30
Лише одна "галочка" в бюлетені-і ЗСУ без потрібної зброї.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського
Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - i немає родини, хати, господарства.
Немає роботи, вiдпустки, друзів, сусідів...
Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...
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16.09.2022 20:49
+20
коломойшу і іже з ним, потрібно трясти, вони стільки вкрали , в держави, що насамси, можна поставити в кожному місці!
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16.09.2022 20:29
+17
спасение утопающих дело рук самих утопающих...
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16.09.2022 20:27
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спасение утопающих дело рук самих утопающих...
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16.09.2022 20:27 Ответить
Якщо розумієте що говірки, які прийшли з глибоких часів, не можуть ґрунтуватися на вигадці - як гадаєте що повинно було статися щоб вода стала загальною бідою?
˙ʎɹoʇsıɥ oǝu ƍoı :ɯʎɯ ǝɯǝɓņɐнε qɓіʚоuɓіʚ
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16.09.2022 20:56 Ответить
от який Ви... загадковий )))) neo history кажете...
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16.09.2022 21:12 Ответить
Нажаль погибающих. (Перекинув трохи).
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16.09.2022 20:58 Ответить
Интересно чем занимается МО. Эти ****** хоть что нибудь за свои купили?!
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16.09.2022 23:35 Ответить
коломойшу і іже з ним, потрібно трясти, вони стільки вкрали , в держави, що насамси, можна поставити в кожному місці!
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16.09.2022 20:29 Ответить
Ne tolko NASAMS no i Patriot sistemami i ecio F35 samolioti 10 stuk zakupit
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16.09.2022 20:52 Ответить
Не 10 самолетов а 100 линий сборки єтих самолетов. По ресурсам, населению и географии наша Держава могла иметь 3 бюджета Швейцарии. Но некоторым єта земля очень нужна. Пока их на начать вешать на столбах/палить. Ничего не поменяется.
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16.09.2022 21:30 Ответить
В Дніпрі з ПВО все добре. Ні одна пилинка з Сінагоги коломойського не впаде.
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16.09.2022 22:19 Ответить
А ПОТІМ НА ПРО БУДУТЬ ЗБИРАТЬ !? ЗБИРАЙТЕ ЗРАЗУ НА ПРО !!!
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16.09.2022 20:29 Ответить
Ганьба якась
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16.09.2022 20:34 Ответить
2комп'ютери, ноутбуки, телевізори, планшети, та інше "?Все це є в школах ,котрі частково вціліли,державних адміністраціях...зрештою ,все це отримували народні депутати з держбюджету,тому нехай пожертвують.
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16.09.2022 20:35 Ответить
ти не парся, до тебе точно не долетить
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16.09.2022 20:51 Ответить
телевізори?пилососи з пральними машинами забули.
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16.09.2022 20:35 Ответить
на скільки я вже до всякого привик , але Ваші коменти трохи дивують !
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16.09.2022 20:39 Ответить
Хто не хоче - не скидуйтесь!
Але не треба дебільні коменти писати!
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16.09.2022 20:41 Ответить
та да...ще спробуй серед бенефіціарієфф укропів надибати...
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16.09.2022 20:46 Ответить
перед зверненням будьте добрі звіт про сумму на Ваших рахунках на сьогодня
ато в тіктоці кажуть що в двох крутих фондах є 70 та 110 млн а вони дають об,яву
на збір 4 млн на щось
я порахував
якщо 180 лямів жержати під% то в місяць мінімальний навар 1,5 ляма
то може тому не вистачає грошей
ні в якому разі не відмовляю людей перераховувати кошти
сам допомагав і допомагаю, але напряму, адресно
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16.09.2022 20:46 Ответить
Так США надали допомоги на 17,5 млрд.$ ! Невже зелена ****** з своєю шайкою мародерів вже все просрав ?
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16.09.2022 20:48 Ответить
Лише одна "галочка" в бюлетені-і ЗСУ без потрібної зброї.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ціни у космос.
Лише одна "галочка" в бюлетені - і ЗМІ без правди за вказівками з Офісу Президента Зеленського
Лише одна "галочка" в бюлетені - і тисячі убитих, згвалтованих, закатованих.
Лише одна "галочка" - i немає родини, хати, господарства.
Немає роботи, вiдпустки, друзів, сусідів...
Не знаєш, чи настане для тебе те завтра...
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16.09.2022 20:49 Ответить
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16.09.2022 21:21 Ответить
ПК "Кропива" - нужная вещь,фашисты жалеют,что у них такой нет
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16.09.2022 20:50 Ответить
Странно все это! У нас в Украине есть государство? Министерства? Правительство? Госбюджет? Или только ненасытная многомиллионная армия коррупционеров-чиновников, пройдох прокуроров и двурушников-СБУшников?
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16.09.2022 20:51 Ответить
Продайте пару машин с личного автопарка СБУ. А может даже хватит и одной.
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16.09.2022 20:55 Ответить
пройтись с обысками по домам судей, депутатов, чинуш - посмотреть под матрасом, все что не задекларировано - конфисковать.
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16.09.2022 21:07 Ответить
Якось кучеряво, що це робить громадська організація, а не Міноборони . Нікому не здається
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16.09.2022 20:59 Ответить
Шо значит сбир, а миллиарды куда делись,на будывныцтво?
Почему на вэлыке будывныцтво не оголошуют сбир?
Снова Порох барыга за всё заплатит.
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16.09.2022 21:05 Ответить
Аж смішно - 6 лямів закрите небо у 4-х областях? Тобто якихось 100 -150 лямів закрите небо над Україною? і це всього близько 3-4 лямів вічнозелених?
Якщо це так то де зелена влада? Невже немає стільки?
Чи може я що не зрозумів?
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16.09.2022 21:13 Ответить
Можливо, треба звернутися до Стефанчука-Зеленського, цеж їх Конституційний обов'язок щодо захисту України, та і грошенят у них є за час сидіння при владі на посадах в Урядовому кварталі!!
Украінці здають уже 9 років гроші, а чи здали вони на захист України із своїми служками від олігархів!!
Дивне мовчання….
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16.09.2022 21:17 Ответить
Пропонували, що олігархи зможуть відкупитися від санкцій грошами
(були пропозиції створити "Фонд покаяння" саме для російських олігархів )

"Такі обговорення були, але не всередині країни, а на рівні наших міжнародних партнерів.
Вони запропонували розглянути цю ідею. Тут потрібна модель, яку буде затверджено на рівні всіх країн-партнерів", - каже голова фракції "Слуги народи" Давид Арахамія.

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16.09.2022 21:23 Ответить
Цука абхазская
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16.09.2022 21:25 Ответить
Мадам, где Ваши манеры? Шучу... ***** он редкостный.
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17.09.2022 08:41 Ответить
Бидло плісняве, лукаве. Чиї, які саме бізнеспартнери? Конкретно.
Ця падаль продажна, безродна з 19-го цю ідею протягує.

«Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, сегодня они готовы пойти на это. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал Коломойский.
«Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта»
Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.
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16.09.2022 21:41 Ответить
а пригадайте яке оця мавпа свідчила в суді США, що хитрожопе падло абрамович начебто врятував 4 000 українців
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16.09.2022 21:46 Ответить
"$100 млрд у россиян" - це вони собі так гонять і стібуться?

Репарації повинні починатись із 3 трильйонів доларів і ні копійкою не менше.
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17.09.2022 00:10 Ответить
Може краще одразу на THAAD?
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16.09.2022 21:27 Ответить
В каменском (Днепропетровской обл) болницу обшивают керам. плиткой,делают ремонт завезли мебель.Виделл сам сегодня.Мер *****.А мы на броники и тд итп.И еще весной питуньями клумбы под лям все засодили. Пиз&ец.(Болница бывшая вагонка)
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16.09.2022 21:33 Ответить
Розробіть програму для смарфона, яка автоматично буде фіксувати звук ракети і передавати її координати в регіональний центр ППО.
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16.09.2022 22:22 Ответить
"єППО": у "Дії" з'явиться новий сервіс, який допоможе військовим збивати ракети РФ



https://focus.ua/uk/digital/529595-*****-v-diji-poyavitsya-novyy-servis-kotoryy-pomozhet-*******-sbivat-rakety-rf
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17.09.2022 02:39 Ответить
Саме більше в систему ППО внесли ДБР, повернувши всі вилучені клістрони. Хто ще скільки передав ЗСУ клістронів? Ніхто. Я тільки забувся, де вони їх вилучили?
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16.09.2022 22:28 Ответить
1. Спочатку Зє домовляється з Хйлом в Парижі про підготовку до капітуляції.
Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування та розведення і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, Зє - не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування.
4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль, по якій проїжджало 5 автомобілів на день, розширили!).
Додаткова опція - виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони.
Верещучка радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі.
За знищення оборони на лініях зіткнення Верещучці дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Міністра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича Гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда, бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака, призначеного одразу після оманського вояжа.
9. Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами русні.
Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон.
Наші спортсмени як по команді обнімаються з московитами. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно.
11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів Медведчука. Тих самих каналів, які він за гроші путіна скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе. (За долю в Г+Г коломойскому сплатили теж з тих самих путінських грошей)
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганди на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у його справи.
14. Війна на носі.
15. Влада приймає не той закон про Тероборону, що треба. Очільниками ТО стають місцеві чиновники - колаборанти і пристосуванці. Підготовки нема ніякої. Тільки Кличко хоч щось робить в останній момент під шипіння слуг. В результаті автомати роздають з машин у перші дні великої війни.
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії.
Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни.
Портнова охороняють.
Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції:
рускіє тоже люді, ані нє хатят ваєвать.
Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе.
18. Байден, бачачи капітулянтські настрої влади, робить заяву про те, що США будуть підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу московитів.
19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. Слуги відверто глузують із закликів опозиції збільшити видатки бюджету на оборону.
Зеленський відмовляє у виділенні додаткових грошей, бо "не буде за що будувати дороги".
21. За 5 годин до повномасштабного нападу ерефії арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.
22. Почалась велика війна…
* І це далеко не весь перелік. Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага)
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17.09.2022 00:20 Ответить
ты не устал врать и выдумывать?
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17.09.2022 06:25 Ответить
"Штуку" задонатив, на жаль до кінця місяця не зможу закинути більшу суму😏(бо ще пів місяця треба за шось жити). Глибока інтеграція системи ППО на програмному рівні - це саме "те шо лікар прописав!"👌👍
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17.09.2022 01:06 Ответить
 
 