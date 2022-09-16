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Блинкен о массовых захоронениях в Изюме: Многие зверства РФ могут оказаться военными преступлениями
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что массовое захоронение, обнаруженное в недавно деоккупированном Изюме Харьковской области, является очередным свидетельством российской жестокости в Украине.
Как сказал Блинкен на пресс-конференции, необходимо "создать доказательную базу и задокументировать совершенные зверства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По его мнению, "во многих случаях они будут равнозначны военным преступлениям".
Также госсекретарь повторил, что США не намерены объявлять Россию государством-спонсором терроризма, потому что это может иметь "непредсказуемые последствия", а Вашингтон и так принимает соответствующие практические шаги.
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Вялічіє в кацапа не просте,
Воно брудне і лізе через вінця
Сусіда вбити для нього святе,
З дитинства має хист злочинця.
Воно одягне з Франції штани,
Кросівки США, німецькі туфлі.
Канадські в хокеїстів ковзани,
Із Чехії наповнить пивом кухлі.
В кредит візьме із США айфон,
Круті в Європу їдуть відпочити.
А на душі в них злоба і прокльон,
Що краще за них можуть жити.
Залізе у машину «Мерседес»,
На краще не зробивши змін,
Прив'яже «колорадку» до колес
Та на стеклі напише «На Берлін».
16.09.2022 р
Анатолій Березенський
Миколаїв
Юристы массово отказываются от платных дел
и занимаются только этими бесплатно.
Как кто то сказал" Все будут наказаны"
І "задокументувати звірства (касапів), які були скоєні", та "створити доказову базу" - все це правильно; але ж потрібно пам'ятати і про тих, хто допустив оте повномасштабне вторгнення касапів 24/02, в результаті чого і стались оті злочини-звірства!
Потрібно пам'ятати про зрадників України, зокрема про дермака, його підопічного Zе, за всю зелена прислугу урода наркомана з головкою ЄрЗе! І потрібно пам'ятати і завжди щеняти прихильників цого клоуна як то Aleks Sun чи Marina c8da85b1, галасування яких і призвело до цих трагедій!
Блінкін, ти ж походженням киянин! Скажи і про цих уродів!
Так само винуваті і ви всі 73/43%зебіли, бо досі не визнаєте власної вини в поразках і трагедіях "24/02.22р."; яка, до речі, започаткована ще 21/04.19р.
А-а-а ни фсе так адназначна! Как нам хорошо знаком этот кацапский вой. У правды есть только одна сторона - к войне в Украине привела власть путина и все кто ее поддерживал. Все остальное - выьросы кацапской пропаганды.
Що значить оце "БАГАТО"?