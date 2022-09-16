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Блинкен о массовых захоронениях в Изюме: Многие зверства РФ могут оказаться военными преступлениями

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что массовое захоронение, обнаруженное в недавно деоккупированном Изюме Харьковской области, является очередным свидетельством российской жестокости в Украине.

Как сказал Блинкен на пресс-конференции, необходимо "создать доказательную базу и задокументировать совершенные зверства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его мнению, "во многих случаях они будут равнозначны военным преступлениям".

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Также госсекретарь повторил, что США не намерены объявлять Россию государством-спонсором терроризма, потому что это может иметь "непредсказуемые последствия", а Вашингтон и так принимает соответствующие практические шаги.
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Топ комментарии
+12
всі звірства - є злочином... без можуть виятися...
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16.09.2022 20:58
+12
візьміть у Зелі і Бені літаки "БенЗе - 22", танки "КВ-95" (квартал 95) і балістичну ракету "Юзік-Тузік".
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16.09.2022 21:09
+10
брешеш!, *********** частину правди, яка ніколи не буває односкладовою. Навіть в усьому "демократичному суспільстві всього світу" не все так однозначно; бо воно, до речі, також винувате в тому, що ще з 2000-го, з чеченської трагедії, зі злочинів на кшалт бесланського та інших поблажливо ставилось до ***** і його касапії.
Так само винуваті і ви всі 73/43%зебіли, бо досі не визнаєте власної вини в поразках і трагедіях "24/02.22р."; яка, до речі, започаткована ще 21/04.19р.
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16.09.2022 21:33
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Згоден. Не підлягає розумінню, як можна ділити злочини на воєнні і не воєнні?, якщо вони скоєні під час війни окупантами? Якщо ординські ублюдки натягнуть цивільний одяг замість армійського, то їхні злочини вже не будуть військовими?
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16.09.2022 21:07 Ответить
дайте потрібну зброю: атакамс ,танки, Ф16!
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16.09.2022 20:47 Ответить
візьміть у Зелі і Бені літаки "БенЗе - 22", танки "КВ-95" (квартал 95) і балістичну ракету "Юзік-Тузік".
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16.09.2022 21:09 Ответить
те, що вони перебувають тут - вже є воєнний злочин в цілому та будь-які дії будь-якої животини - окремий конкретний злочин. навіть бездіяльність - теж злочин... без запрошення з озброєнням до гостей не ходять...
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16.09.2022 20:52 Ответить
а війна проти незалежної країни не злочин?
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16.09.2022 20:56 Ответить
що значить "будуть"?! вони такими і є! це ж очевидно!
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16.09.2022 20:57 Ответить
ВЯЛІЧІЄ КАЦАПІВ
Вялічіє в кацапа не просте,
Воно брудне і лізе через вінця
Сусіда вбити для нього святе,
З дитинства має хист злочинця.

Воно одягне з Франції штани,
Кросівки США, німецькі туфлі.
Канадські в хокеїстів ковзани,
Із Чехії наповнить пивом кухлі.

В кредит візьме із США айфон,
Круті в Європу їдуть відпочити.
А на душі в них злоба і прокльон,
Що краще за них можуть жити.

Залізе у машину «Мерседес»,
На краще не зробивши змін,
Прив'яже «колорадку» до колес
Та на стеклі напише «На Берлін».
16.09.2022 р
Анатолій Березенський
Миколаїв
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16.09.2022 20:57 Ответить
всі звірства - є злочином... без можуть виятися...
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16.09.2022 20:58 Ответить
Ну это же не повод назвать россию спонсором терроризма, верно?
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16.09.2022 21:01 Ответить
Уверен украинские прокуроры ночами не спят,все суды круглосуточно занимаются ,не доедают.
Юристы массово отказываются от платных дел
и занимаются только этими бесплатно.
Как кто то сказал" Все будут наказаны"
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16.09.2022 21:02 Ответить
а чому "можуть виявитися злочинами"? Та це натуральні злочини проти людства! Фашиські злочини!

І "задокументувати звірства (касапів), які були скоєні", та "створити доказову базу" - все це правильно; але ж потрібно пам'ятати і про тих, хто допустив оте повномасштабне вторгнення касапів 24/02, в результаті чого і стались оті злочини-звірства!

Потрібно пам'ятати про зрадників України, зокрема про дермака, його підопічного Zе, за всю зелена прислугу урода наркомана з головкою ЄрЗе! І потрібно пам'ятати і завжди щеняти прихильників цого клоуна як то Aleks Sun чи Marina c8da85b1, галасування яких і призвело до цих трагедій!

Блінкін, ти ж походженням киянин! Скажи і про цих уродів!
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16.09.2022 21:11 Ответить
Весь демократический мир един во мнении, что к военным преступлениям в Украине привело голосование народа расеи за путина. И только кремле-порошенковские боты воют что виноват народ Украины голосовавший за Зеленского.
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16.09.2022 21:20 Ответить
брешеш!, *********** частину правди, яка ніколи не буває односкладовою. Навіть в усьому "демократичному суспільстві всього світу" не все так однозначно; бо воно, до речі, також винувате в тому, що ще з 2000-го, з чеченської трагедії, зі злочинів на кшалт бесланського та інших поблажливо ставилось до ***** і його касапії.
Так само винуваті і ви всі 73/43%зебіли, бо досі не визнаєте власної вини в поразках і трагедіях "24/02.22р."; яка, до речі, започаткована ще 21/04.19р.
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16.09.2022 21:33 Ответить

А-а-а ни фсе так адназначна! Как нам хорошо знаком этот кацапский вой. У правды есть только одна сторона - к войне в Украине привела власть путина и все кто ее поддерживал. Все остальное - выьросы кацапской пропаганды.
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16.09.2022 21:42 Ответить
Нуу, вроді як ЛЮБЕ звірство - воєнний злочин...
Що значить оце "БАГАТО"?
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16.09.2022 21:16 Ответить
Це є злочини всіх громадян срасії
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16.09.2022 21:25 Ответить
ЦЕ прямий геноцид УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ,наш зе- през,цього ніколи нескаже!!!
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16.09.2022 21:36 Ответить
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17.09.2022 00:09 Ответить
 
 