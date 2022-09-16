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Новости Война в Украине
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Энергоатом (377) Запорожская АЭС (540)

На Запорожскую АЭС доставлены самые необходимые запчасти и дизельное топливо, - "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,аес,запорізька

На Запорожскую атомную электростанцию удалось доставить запчасти для ремонта поврежденных линий электропередачи и энергоблоков, химреагенты и дизельное топливо.

Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба "Энергоатома", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 16 сентября 2022 года, колонна из 25 грузовиков ГП "НАЭК "Энергоатом", пройдя вражеские блокпосты, добралась до Энергодара. Компания обеспечила доставку в первую очередь необходимых запчастей для ремонта поврежденных линий электропередачи и энергоблоков Запорожской АЭС, которую продолжают терроризировать российские оккупанты", - говорится в сообщении.

Кроме того, был восстановлен неснижаемый запас химических реагентов, необходимых для работы ЗАЭС, и доставлены дополнительные запасы горючего для обеспечения работы дизель-генераторов в случае обесточивания станции.

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дизельне пальне русня розкраде...
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16.09.2022 21:25 Ответить
росатом не париться безпекою окупованого ядерного об'єкта

узнаю раздолбая кацапского "брата" ваньку
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16.09.2022 21:28 Ответить
они даже не знали, что в рыжем лесу лучше не жить и окопы не копать
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16.09.2022 21:31 Ответить
головний інженер ростовської, куратор теперішній ЗАЕС, є бувшим працівником ЗАЕС
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16.09.2022 22:12 Ответить
дай Бог, може розбирається в ядрьоном дєлє....
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16.09.2022 23:02 Ответить
a sto stalos? rusnja sdulas nakonec ?
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16.09.2022 22:47 Ответить
Ещё там.
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17.09.2022 01:34 Ответить
це ж на якому рівні були домовленності щоб "колона з 25-ти вантажівок ДП "НАЕК "Енергоатом", пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару" ? дивна в нас війна
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17.09.2022 10:23 Ответить
 
 