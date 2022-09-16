На Запорожскую АЭС доставлены самые необходимые запчасти и дизельное топливо, - "Энергоатом"

На Запорожскую атомную электростанцию удалось доставить запчасти для ремонта поврежденных линий электропередачи и энергоблоков, химреагенты и дизельное топливо.

Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба "Энергоатома", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 16 сентября 2022 года, колонна из 25 грузовиков ГП "НАЭК "Энергоатом", пройдя вражеские блокпосты, добралась до Энергодара. Компания обеспечила доставку в первую очередь необходимых запчастей для ремонта поврежденных линий электропередачи и энергоблоков Запорожской АЭС, которую продолжают терроризировать российские оккупанты", - говорится в сообщении.

Кроме того, был восстановлен неснижаемый запас химических реагентов, необходимых для работы ЗАЭС, и доставлены дополнительные запасы горючего для обеспечения работы дизель-генераторов в случае обесточивания станции.

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