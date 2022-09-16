РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12307 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
11 202 96
аммиак (48) война (46523) Зеленский (16493) пленные (1830)

Экспорт российского аммиака через Украину возможен только в обмен на украинских военнопленных, – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если РФ вернет украинских военнопленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В интервью агентству "Рейтер" Зеленский сказал, что предложил договоренность ООН, которая предложила возобновить поставки российского аммиака в Украину, чтобы облегчить глобальную нехватку удобрений.

"Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН", - сказал Зеленский.

По словам президента, во время наступления в Харьковской области были взяты в плен сотни российских военнослужащих.

Читайте также: Россия препятствует доступу к украинским военнопленным, - ООН

Общая протяженность аммиакопровода Тольятти-Одесса составляет 2,418 тыс. км, по территории Украины – 1,018 тыс. км. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставлялся на экспорт.

С начала войны транспортировка была прекращена, как и отгрузка аммиака из ОПЗ. Аммиак производства "Тольяттиазот", хранящийся на ОПЗ, был арестован, и АРМА уже начала его продажу, реализовав первый лот 7 тыс. тонн за 238,8 млн грн. Правительство Украины в середине июля инициировало санкции в отношении "Тольяттиазот" и "Минудобрения" (Воронежская обл.).
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
и убитых пленных азовцев они тоже воскресят?
показать весь комментарий
16.09.2022 21:40
+18
перщі слова Зеленського від весни 2019 року в які мені хочеться вірити
а взагалі, не вірю ходному слову від початку виборчої кампанії
показать весь комментарий
16.09.2022 21:42
+16
боюсь, что опять киданут... как с теми ж АЗОВцами...
пообещают одно, а потом сделают невинные глазки..а мы ничего не гарантировали...
более того... без консультаций с нашими "взрослыми" партнерами... никаких переговоров-договоров !!!
показать весь комментарий
16.09.2022 21:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ПДР....
показать весь комментарий
16.09.2022 21:39 Ответить
Буває... Але для чого зізнався?
показать весь комментарий
16.09.2022 22:13 Ответить
А ти, бачу, латентний - все ховаєтесь. Кому ви нх потрібні...
показать весь комментарий
16.09.2022 22:37 Ответить
За аміакопровід був конфлікт з островом Тузла. І мені здається що в Україні є ще досить багато буцімто українських державних підприємств котрі належать не державі Україна а РФ. Одним з них є Припортовий одеський завод. Другий дві залізничні колії від Зернового (Хутір Михайлівський) до Чопа. Так ож російською є буцімто українська Південно-Західна залізниця. Ви запитаєте чому ПЗЗ а що ця залізниця на південному заході України чи РОсійської імперії?. Отожбо Київ це південний захід РФ. І чогось за 30 років незалежності не здогадалися змінити назву чи Росія заборонила? А чому колія належить РФ. Ото на кілометрових стовпах вздовж дороги Київ -Днвпро відлік йде від Києва. А На дорозі від Зернового до Чопа відлік іде чомусь від Москви. Не вірите. Сходіть на головний вокзал ст. Львів на третій перон із східної сторони там висить кілометрова табличка з 1481-3 км від...Києва--Ні від Маскви. Зі Львова до Києва десь 540 км. А управа УЗ на таке запитання відповіді дати не може. Тому й усі іноземці на нас дивляться і не дуже вірять у нашу незалежність. І вся ця війна має дуже неприємний запах
показать весь комментарий
16.09.2022 23:15 Ответить
ОПЗ належить державі..ну тобто тому клану який при владі на той момент
показать весь комментарий
16.09.2022 23:32 Ответить
ОПЗ належить УКРАІНЕ - не вводите людей в оману
показать весь комментарий
17.09.2022 03:07 Ответить
не "військовополонених", а заручнкiв мордора....
показать весь комментарий
16.09.2022 21:40 Ответить
США передадут Украине две системы NASAMS в течение двух месяцев.
Об этом сообщили в Пентагоне.
NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:27 Ответить
и убитых пленных азовцев они тоже воскресят?
показать весь комментарий
16.09.2022 21:40 Ответить
звісно ні але до чого ти це ляпнув? чи проти щоб живих витягти з полону?
показать весь комментарий
16.09.2022 23:34 Ответить
перщі слова Зеленського від весни 2019 року в які мені хочеться вірити
а взагалі, не вірю ходному слову від початку виборчої кампанії
показать весь комментарий
16.09.2022 21:42 Ответить
Та те саме, бо ******* як яник.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:15 Ответить
ТИХ ЩО КАЦАПИ ЗНИЩИЛИ,в тебе є совість людська?
показать весь комментарий
16.09.2022 21:43 Ответить
Про совість - то зайве.
показать весь комментарий
17.09.2022 04:18 Ответить
Слова дійсно дають надію, але подивимось на справи...
показать весь комментарий
16.09.2022 21:45 Ответить
***** на це не піде.
Хіба що - пообіцяє... і тільки. Але наіпати обіцянкою вони обидва раді "на раз" - і велике *****, і маленьке.
показать весь комментарий
16.09.2022 21:48 Ответить
газопровод на нашій території
показать весь комментарий
16.09.2022 22:54 Ответить
мышкин, ти ляпаєш не вникаючи, що людина каже що <*******(або обидва) наїбати може...хоч трохи намагайся думати перед писаниною своєю...ти ж не ватник , нє? до речі два дня пройшло....а Кисилівка досі в сірій зоні а ти дупу рвав за Самойленко...дарма мабуть...
показать весь комментарий
16.09.2022 23:41 Ответить
Шпигунський скандал на КБ "Південне". Росії могли "злити" секретні розробки і проєкт "Сапсан"

https://www.bbc.com/ukrainian/features-62921595

показать весь комментарий
16.09.2022 21:48 Ответить
КБ "Південне" самі і шпіони і саботажники водночас - вони ту ракету з оголошення Незалежності роблять
показать весь комментарий
16.09.2022 22:55 Ответить
Усіх працівників треба на поліграф І вахтерів теж
показать весь комментарий
17.09.2022 03:17 Ответить
угу,як фінансують так і роблять,що не подобається?
показать весь комментарий
17.09.2022 13:09 Ответить
Я щось не зрозумів, війна вже більше пів року йде. Ви що до цих пір расєйскій аміак експортували через Україну.
показать весь комментарий
16.09.2022 21:49 Ответить
Ні, аміакопровід зупинили 24.02 з огляду на ризик пошкодження. Тому кацапи так і хвилюються...
показать весь комментарий
16.09.2022 21:51 Ответить
Дякую за роз'яснення.
показать весь комментарий
16.09.2022 21:54 Ответить
И не только амиак.
Запрещено должно быть всему миру с ними торговать.
Уже ж сказали,нам еще с ними жить по соседству,а значит торговать,перепродовать всё с Гафностана в ЕС.
Ты смотри на вещи ширше
показать весь комментарий
16.09.2022 21:56 Ответить
І газ теж
показать весь комментарий
16.09.2022 22:01 Ответить
газ йде в Європу....
показать весь комментарий
16.09.2022 22:56 Ответить
Значить можна торгувати з ворогом?
показать весь комментарий
17.09.2022 06:07 Ответить
Це ініціатіва Зелі.
показать весь комментарий
17.09.2022 10:43 Ответить
До Зелі хіба не торгували?
показать весь комментарий
17.09.2022 10:49 Ответить
вже відповіли-Кремль считает неуместной идею президента Украины Владимира Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода "Тольятти - Одесса".Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС на вопрос, готов ли Кремль рассмотреть такой вариантПрямая речь: "Разве люди и аммиак - это одно и то же?!"
показать весь комментарий
16.09.2022 21:49 Ответить
звісно ні, для нас найдорожче - люди, для тебе, вовік, смердюча мочевина
показать весь комментарий
16.09.2022 22:58 Ответить
За словами Єрмака, завданням ГУР на першому етапі було збереження життя бійців, і «це завдання ГУР виконало».

«Сьогодні вони займаються другим етапом - їх («азовців», - ред.) поверненням. І всі деталі, я думаю, вони зможуть чітко розповісти. …
показать весь комментарий
16.09.2022 21:50 Ответить
Нехай ця ООН сама вивозить московське лайно, як хоче. Ніякоі допомоги Україні від цієї нікчеми не було і не буде
показать весь комментарий
16.09.2022 21:50 Ответить
боюсь, что опять киданут... как с теми ж АЗОВцами...
пообещают одно, а потом сделают невинные глазки..а мы ничего не гарантировали...
более того... без консультаций с нашими "взрослыми" партнерами... никаких переговоров-договоров !!!
показать весь комментарий
16.09.2022 21:50 Ответить
отож..нехай наших віддадуть спочатку
показать весь комментарий
16.09.2022 21:52 Ответить
А они что-то обещали ?
Или кто-то балакал, что они и ООН и Красный Крест и Всегалактический Совет что-то обещали?
Где чьи либо обещания по Азовцам ?
показать весь комментарий
16.09.2022 22:29 Ответить
отож... и получается на голом пиаре преЗЕ отдали пацанов не за хер собачий...
без договоров и обещаний...просто так...
показать весь комментарий
16.09.2022 22:33 Ответить
Ви вiрно написали,але менi дуже не сподобалась фраза "как с теми ж АЗОВцами".
Вони наши Героi! А в ваших словах е неповага до них...Но це суто моя думка...
показать весь комментарий
17.09.2022 18:43 Ответить
ой... тут не малось шось зневажливе чи образливе...річ про полонених і я хотів підкреслити що саме з тими ж Азовцями...ну не знаю як так ще вказати саме на тих на Азовців а не інших полонених... якщо прозвучало погано - вибачте... не хотів так...навіть не припускав що так можно подумати про ці слова...
показать весь комментарий
17.09.2022 18:51 Ответить
Тепер зрозумiло...☺️ Я дуже взразлива щодо наших Захистникiв,
а особливо боляче сприймаю все що стосуеться Героiв Азовсталi...😰
Добре,що ми з Вами порозумiлися-ми ж своi i у нас однаково болить
за наших хлопцiв...😟
показать весь комментарий
18.09.2022 00:19 Ответить
зерно продали..цікаво, скільки йому за транзит тієї добривної гидоти пообіцяли? добре раніше ті добрива з під санкцій вивели..
показать весь комментарий
16.09.2022 21:51 Ответить
Це і є спецоперація з порятунку?… що вимагала режиму надзвичайної секретності… коли ми дізнаємось, що там сталося насправді?!
хотілося б вірити, та дуже сумніваюся, що ***** на це піде. А для зе, такий собі «хід» - вдасться - це буде перемога, дійсно перемога.., не вдасться - «я зробив все що міг, будемо далі «бла-бла-бла»…
показать весь комментарий
16.09.2022 21:52 Ответить
Я так розумію, рашка відмовилась від пропозиції. Нажаль…
Спостерігаємо за аміаком -
«Я зробив би це лише в обмін на наших полонених.Джерело: https://censor.net/ua/n3367696
показать весь комментарий
16.09.2022 22:05 Ответить
Ай молодец, 3 в одном! И расею в говно макнул, если поменяет наших пленных не на своих пленных, а на бабло с амиака, и ООН макнул если не организуют такой обмен, и порохоботов макнул, которые воняли что Президент не хочет возвращать пленных.
показать весь комментарий
16.09.2022 21:52 Ответить
Зеля ще той барига
показать весь комментарий
16.09.2022 21:55 Ответить
Только платит за это всегда украинский народ
показать весь комментарий
16.09.2022 22:05 Ответить
Хід сильнии - якшо рашка згодиця -- тоді зелі ніхто б не дорікнув аміаком.
показать весь комментарий
16.09.2022 21:57 Ответить
Кацапи відпустять 50 чоловік, а це опудало запустить аміакопровід.
показать весь комментарий
16.09.2022 21:59 Ответить
50 таксистов ,а он им ещё 150 кгбэшников за это отдаст+амиак запустит,но согласись украинский лох под впечатлением.
Какой клевый президент,усех раком поставил одним видосиком.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:04 Ответить
просто буба боиццо шоб гешефт у жыдоугрофиннобурятов не засох...
показать весь комментарий
16.09.2022 22:01 Ответить
Завтра объявят о транспорте в обход Украины и он будет орать" Я только предлагал, вы не правильно поняли"
Неужели кого то ещё эта клоунада впечатляет?
Скопировал у Орбана,Ердогана,типа
я тут чего то требовать могу.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:01 Ответить
газовую трубу перекрой и потребуй повернуть пленных.

из статьи.

"В-шестых! Раша, по результатам "зерновой аферы 1, а-ля Гутерриш", сразу получила разрешение на без-санкционный экспорт своего зерна. Причем, независимо от того, обстреливает ли она наши порты, дает или не дает нам возможность вывезти наше же украинское зерно. Благодаря теме "ОПУ-Зеленский-Гутерриш", теперь, когда с рф сняты частично санкции, она, россия, может вывозить свое зерно и продавать минеральные удобрения, и даже закупать запчасти для украденного ею авиапарка…

Украинцы надеялись, что уже в сентябре раша приземлит весь свой самолетный парк, который фактически был украден у лизингодателей. Так вот теперь их самолеты не станут в сентябре, а получат запчасти, будут проходить техническое обслуживание и летать. В том числе и с военными целями. Были сняты санкции и по медикаментам… Поработали, короче…"
показать весь комментарий
16.09.2022 22:03 Ответить
Договорняк это класс!
О наказании кацапов уже даже речь не идёт,а скорее всего скоро все санкции будут убирать.
Ты думаешь он озвучивал народу,что он взамен на вывоз зерна кацам отдал?
Только видосики с умным рылом им
показует.
И обмены происходят по 3 кацапа за 1
украинца.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:18 Ответить
Зара гутеріш заскиглить пРА гоЛат вА вСьоМ МІРє єСЛі нІ БуДєт аМіАкА іс раСєЙі
показать весь комментарий
16.09.2022 22:04 Ответить
Звиздьож наше усьо! Не буде ніякого звільнення, як не красуйся. А буде піар компанія "Ми спасаєм вєсь Мір от аміачного голода!!! Поетому опять надо снять часть санкций с Расєї, і разрешіть експорт аміака через нашу територію. Ми ж всєгда гатови памочь партнєрам!"
показать весь комментарий
16.09.2022 22:04 Ответить
Договорняк со страной-террористом ?
Не верю !!!
показать весь комментарий
16.09.2022 22:20 Ответить
Так тож другие должны их террористами считать,так он хотел.
А об Украине речь и не шла,даже визы для кацов никто не вводил.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:24 Ответить
Складне питання, бо вздовж всього аміакопроводу треба вводити зону безпеки. З одного боку, добре, що кацапи не повинні бомбити цю зону, особливо, порт і місто Південний, мабуть, Одесу, інші населені пункти в цій зоні. З іншого боку, це ускладнення для наших військ.
Знову- таки, вірити кацапам - остання справа, страшно навіть припустити, що вони можуть нанести удар по Припортовому заводу чи танкерам з аміаком. А можуть.
Звичайно, і наші полонені варті такого обміну. Як це буде невідомо.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:43 Ответить
нах раССею.. нах везде.. нах навсегда..
показать весь комментарий
16.09.2022 22:45 Ответить
Клоун знає що ***** не погодиться, але пропіаритись це святе.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:47 Ответить
і ще ***** з атомної станції
показать весь комментарий
16.09.2022 23:10 Ответить
https://youtu.be/1Y6zQJhW2qo
показать весь комментарий
16.09.2022 23:12 Ответить
Якщо це не "торгівлянакрові",тоді,-що ?
показать весь комментарий
16.09.2022 23:13 Ответить
якщо раша не погоджується звільнити всіх полонених, то значить їм той аміак до лампочки. Або вже тих хлопців половини нема в живих. І міняти нікого.
сама пропозиція правильна: в обмін на звільнення всіх полонених і ЗАЕС.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:39 Ответить
А оте гімно, шо у нас в полоні за так віддасте?
показать весь комментарий
16.09.2022 23:40 Ответить
Якiй амiакопровiд пiд час вiйни? Зеля в курсi взагалi що це таке? Якщо пошкодять амiако сховище на Одеському Припортовому заводi там пiв Одеси задихнеця! Про Южний я взагалi мовчу. Чи кацапи дали черговi гарантii?
показать весь комментарий
16.09.2022 23:51 Ответить
1. Спочатку Зє домовляється з Хйлом в Парижі про підготовку до капітуляції.
Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування та розведення і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, Зє - не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування.
4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль, по якій проїжджало 5 автомобілів на день, розширили!).
Додаткова опція - виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони.
Верещучка радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі.
За знищення оборони на лініях зіткнення Верещучці дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Міністра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича Гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда, бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака, призначеного одразу після оманського вояжа.
9. Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами русні.
Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон.
Наші спортсмени як по команді обнімаються з московитами. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно.
11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів Медведчука. Тих самих каналів, які він за гроші путіна скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе. (За долю в Г+Г коломойскому сплатили теж з тих самих путінських грошей)
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганди на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у його справи.
14. Війна на носі.
15. Влада приймає не той закон про Тероборону, що треба. Очільниками ТО стають місцеві чиновники - колаборанти і пристосуванці. Підготовки нема ніякої. Тільки Кличко хоч щось робить в останній момент під шипіння слуг. В результаті автомати роздають з машин у перші дні великої війни.
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії.
Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни.
Портнова охороняють.
Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції:
рускіє тоже люді, ані нє хатят ваєвать.
Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе.
18. Байден, бачачи капітулянтські настрої влади, робить заяву про те, що США будуть підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу московитів.
19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. Слуги відверто глузують із закликів опозиції збільшити видатки бюджету на оборону.
Зеленський відмовляє у виділенні додаткових грошей, бо "не буде за що будувати дороги".
21. За 5 годин до повномасштабного нападу ерефії арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.
22. Почалась велика війна…
* І це далеко не весь перелік. Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага)
показать весь комментарий
17.09.2022 00:17 Ответить
В как же патриотические видосики и лозунги? Я всегда говорю -судите не по словам , а по делам! Дела перечислены выше!Но не все! Разминирование Чонгара и сдача юга Украины , попытка сдачи Николаева и Харькова с последующим преследованием людей которые не допустили этого , ну и много другого!
показать весь комментарий
17.09.2022 00:32 Ответить
Litvin Aleksey

показать весь комментарий
17.09.2022 05:52 Ответить
Деятельность зеклоуна на посту презедента это большая тема для расследований.
Особенно в той части, готовилась ли сдача Украины, потому что поведение зе и слуг алогично нависшей угрозе.
После войны много чего узнаем. Надеюсь что его посадят.
показать весь комментарий
17.09.2022 07:40 Ответить
От саме тому і війна закінчиться дуже не скоро.... Щоб не проводити розслідувань...
показать весь комментарий
17.09.2022 08:08 Ответить
Вы даже не представляете сколько лохов у нас.которые очарованы видосиками-
гундосиками и свято верят зе.Вот где главная беда Украины.
После Победы будет гражданская война или революция-одни попытаються призвать к ответу предателей.другие будут боготворить зелёную шоблу и прописывать победу им.
показать весь комментарий
17.09.2022 09:27 Ответить
Правильно выразился Зе. Надо выставить такие невыгодные ультиматумы для россии. Пусть перевезут свои никчемные аммиаки в обмен на людей.
показать весь комментарий
17.09.2022 01:32 Ответить
Но корабли российские не будут заходить в порт Южный под погрузку ?
показать весь комментарий
17.09.2022 03:04 Ответить
Де-коли БДК.
показать весь комментарий
17.09.2022 10:34 Ответить
Це називається - тихою сапою.
Вже поступово обережно починають знімати санкції з кацапських олігархів, тут вже аміак потече трубою.
Я щодо злочинів проти українців, то ООН займає нейтральну позицію, ну, деколи підгавкує, але результатів - нуль. Але ж ООН стурбоване постачанням аміаку - нонсенс.
показать весь комментарий
17.09.2022 05:40 Ответить
А кто то не даёт великим украинским юристам(с 10 дипломами)за бесплатно дела кацапов до суда доводить?
Уверен они все платные дела побросали и щас недосыпают,надоедают занимаются
кацапским делами.
Как с укр.самолетом сбитым в Иране
1,5 г.назад,всем насрать,если нет навару на карман.
показать весь комментарий
17.09.2022 07:18 Ответить
Зеля доб'ється свого ! Знімуть з Московії санкціі. А про репараціі і річі не буде.
показать весь комментарий
17.09.2022 07:36 Ответить
Хто знає, а експорт транзитом кацапських нафти і газу через територію України в ЄС зараз відбувається?
показать весь комментарий
17.09.2022 08:06 Ответить
Весь газ в Європу зараз йде чрез Україну. А поки у на Зеля росіяни і аміак запустять.
показать весь комментарий
17.09.2022 09:33 Ответить
Всьо как бы понятно в этом предложении. Непонятно одно нафига ООН амиак? Неужели тоже негров в Африке кормить им.
показать весь комментарий
17.09.2022 09:30 Ответить
Це ініціатіва Зелі. Амміак порібен Турції, а Московії зняття санкцій.
показать весь комментарий
17.09.2022 09:35 Ответить
Ну вы явно всьо перепутали. Об этой инициативе ООН ещё несколько дней назад писали. А Турции зачем амиак?
показать весь комментарий
17.09.2022 09:42 Ответить
ми мразі якщо такого президента терпимо.

нам впарили казочку про голодних африканських діточок і, як наслідок зняли санкції з російського зерна.

тепер наступна казочка про наших у полоні, яких треба визволять.

то ми бл*дь, торгуємо чи воюємо?
показать весь комментарий
17.09.2022 10:03 Ответить
Феєсбешник хоче показати який він добрий до пленных ненависных хохлов.Будемо надіятися що найближчим часом на чисту воду виведуть.
показать весь комментарий
17.09.2022 11:12 Ответить
 
 