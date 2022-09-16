Экспорт российского аммиака через Украину возможен только в обмен на украинских военнопленных, – Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через Украину только в том случае, если РФ вернет украинских военнопленных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В интервью агентству "Рейтер" Зеленский сказал, что предложил договоренность ООН, которая предложила возобновить поставки российского аммиака в Украину, чтобы облегчить глобальную нехватку удобрений.
"Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я бы сделал это только в обмен на наших пленных. Именно это я предложил ООН", - сказал Зеленский.
По словам президента, во время наступления в Харьковской области были взяты в плен сотни российских военнослужащих.
Общая протяженность аммиакопровода Тольятти-Одесса составляет 2,418 тыс. км, по территории Украины – 1,018 тыс. км. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставлялся на экспорт.
С начала войны транспортировка была прекращена, как и отгрузка аммиака из ОПЗ. Аммиак производства "Тольяттиазот", хранящийся на ОПЗ, был арестован, и АРМА уже начала его продажу, реализовав первый лот 7 тыс. тонн за 238,8 млн грн. Правительство Украины в середине июля инициировало санкции в отношении "Тольяттиазот" и "Минудобрения" (Воронежская обл.).
Пожалуйста, подождите...
Об этом сообщили в Пентагоне.
NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.
а взагалі, не вірю ходному слову від початку виборчої кампанії
Хіба що - пообіцяє... і тільки. Але наіпати обіцянкою вони обидва раді "на раз" - і велике *****, і маленьке.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-62921595
Запрещено должно быть всему миру с ними торговать.
Уже ж сказали,нам еще с ними жить по соседству,а значит торговать,перепродовать всё с Гафностана в ЕС.
Ты смотри на вещи ширше
«Сьогодні вони займаються другим етапом - їх («азовців», - ред.) поверненням. І всі деталі, я думаю, вони зможуть чітко розповісти. …
пообещают одно, а потом сделают невинные глазки..а мы ничего не гарантировали...
более того... без консультаций с нашими "взрослыми" партнерами... никаких переговоров-договоров !!!
Или кто-то балакал, что они и ООН и Красный Крест и Всегалактический Совет что-то обещали?
Где чьи либо обещания по Азовцам ?
без договоров и обещаний...просто так...
Вони наши Героi! А в ваших словах е неповага до них...Но це суто моя думка...
а особливо боляче сприймаю все що стосуеться Героiв Азовсталi...😰
Добре,що ми з Вами порозумiлися-ми ж своi i у нас однаково болить
за наших хлопцiв...😟
хотілося б вірити, та дуже сумніваюся, що ***** на це піде. А для зе, такий собі «хід» - вдасться - це буде перемога, дійсно перемога.., не вдасться - «я зробив все що міг, будемо далі «бла-бла-бла»…
Спостерігаємо за аміаком -
«Я зробив би це лише в обмін на наших полонених.Джерело: https://censor.net/ua/n3367696
Какой клевый президент,усех раком поставил одним видосиком.
Неужели кого то ещё эта клоунада впечатляет?
Скопировал у Орбана,Ердогана,типа
я тут чего то требовать могу.
из статьи.
"В-шестых! Раша, по результатам "зерновой аферы 1, а-ля Гутерриш", сразу получила разрешение на без-санкционный экспорт своего зерна. Причем, независимо от того, обстреливает ли она наши порты, дает или не дает нам возможность вывезти наше же украинское зерно. Благодаря теме "ОПУ-Зеленский-Гутерриш", теперь, когда с рф сняты частично санкции, она, россия, может вывозить свое зерно и продавать минеральные удобрения, и даже закупать запчасти для украденного ею авиапарка…
Украинцы надеялись, что уже в сентябре раша приземлит весь свой самолетный парк, который фактически был украден у лизингодателей. Так вот теперь их самолеты не станут в сентябре, а получат запчасти, будут проходить техническое обслуживание и летать. В том числе и с военными целями. Были сняты санкции и по медикаментам… Поработали, короче…"
О наказании кацапов уже даже речь не идёт,а скорее всего скоро все санкции будут убирать.
Ты думаешь он озвучивал народу,что он взамен на вывоз зерна кацам отдал?
Только видосики с умным рылом им
показует.
И обмены происходят по 3 кацапа за 1
украинца.
Не верю !!!
А об Украине речь и не шла,даже визы для кацов никто не вводил.
Знову- таки, вірити кацапам - остання справа, страшно навіть припустити, що вони можуть нанести удар по Припортовому заводу чи танкерам з аміаком. А можуть.
Звичайно, і наші полонені варті такого обміну. Як це буде невідомо.
сама пропозиція правильна: в обмін на звільнення всіх полонених і ЗАЕС.
Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування та розведення і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, Зє - не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування.
4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль, по якій проїжджало 5 автомобілів на день, розширили!).
Додаткова опція - виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони.
Верещучка радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі.
За знищення оборони на лініях зіткнення Верещучці дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Міністра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича Гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда, бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака, призначеного одразу після оманського вояжа.
9. Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами русні.
Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон.
Наші спортсмени як по команді обнімаються з московитами. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно.
11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів Медведчука. Тих самих каналів, які він за гроші путіна скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе. (За долю в Г+Г коломойскому сплатили теж з тих самих путінських грошей)
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганди на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у його справи.
14. Війна на носі.
15. Влада приймає не той закон про Тероборону, що треба. Очільниками ТО стають місцеві чиновники - колаборанти і пристосуванці. Підготовки нема ніякої. Тільки Кличко хоч щось робить в останній момент під шипіння слуг. В результаті автомати роздають з машин у перші дні великої війни.
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії.
Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни.
Портнова охороняють.
Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції:
рускіє тоже люді, ані нє хатят ваєвать.
Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе.
18. Байден, бачачи капітулянтські настрої влади, робить заяву про те, що США будуть підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу московитів.
19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. Слуги відверто глузують із закликів опозиції збільшити видатки бюджету на оборону.
Зеленський відмовляє у виділенні додаткових грошей, бо "не буде за що будувати дороги".
21. За 5 годин до повномасштабного нападу ерефії арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.
22. Почалась велика війна…
* І це далеко не весь перелік. Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага)
Особенно в той части, готовилась ли сдача Украины, потому что поведение зе и слуг алогично нависшей угрозе.
После войны много чего узнаем. Надеюсь что его посадят.
гундосиками и свято верят зе.Вот где главная беда Украины.
После Победы будет гражданская война или революция-одни попытаються призвать к ответу предателей.другие будут боготворить зелёную шоблу и прописывать победу им.
Вже поступово обережно починають знімати санкції з кацапських олігархів, тут вже аміак потече трубою.
Я щодо злочинів проти українців, то ООН займає нейтральну позицію, ну, деколи підгавкує, але результатів - нуль. Але ж ООН стурбоване постачанням аміаку - нонсенс.
Уверен они все платные дела побросали и щас недосыпают,надоедают занимаются
кацапским делами.
Как с укр.самолетом сбитым в Иране
1,5 г.назад,всем насрать,если нет навару на карман.
нам впарили казочку про голодних африканських діточок і, як наслідок зняли санкції з російського зерна.
тепер наступна казочка про наших у полоні, яких треба визволять.
то ми бл*дь, торгуємо чи воюємо?