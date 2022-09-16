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Более 20 генералов ВС РФ снято с должностей за поражения в Украине в августе, - прокремлевский олигарх Малофеев

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф

Прокремлевский олигарх Константин Малофеев рассказал о громких отставках в российской армии в августе. Тогда с должностей сняли около 20 генералов.

На это обратил внимание блоггер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.

"Порядка 20 генералов были сняты со своих постов в конце августа за предыдущее "успешное" руководство "операцией". Давайте посмотрим, какие выводы сделает верховный главнокомандующий из случившегося на Харьковском направлении", - заявил Малофеев.

Читайте также: С 5 по 12 сентября в Украине ликвидировано более 57 элитных специалистов с армии РФ, - BBC

"Нужны кадровые решения на самом верху. Те люди, которые продолжают полгода полагать, что это рассосется, не должны находиться в центрах принятия решения", - рассказал прокремлевский олигарх и добавил, что во время Второй мировой войны в СССР "был создан комитет обороны, который принимал экстраординарные меры военного характера".

Более 20 генералов ВС РФ снято с должностей за поражения в Украине в августе, - прокремлевский олигарх Малофеев 01
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Топ комментарии
+45
А какие претензии к русским генералам?
Служили себе, звезды и ордена получали, воровали все, что плохо лежит, пилили военный бюджет, взятки брали, дачи строили солдатскими руками, детей учили за границей, жен по Европам гуляли...
Все нормально. Честь и хвала им за это.
Вот если бы они действительно осваивали военную технику и обучали личный состав, то это было не просто плохо, а очень плохо.
А так, нормально все.
Да здравствуют русские генералы, пузатые и вороватые.
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16.09.2022 21:54
+30
Було би дивно, якби не злили.
Стільки зрадників при зелені налізло..
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16.09.2022 22:03
+26
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16.09.2022 21:51
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Шпигунський скандал на КБ "Південне". Росії могли "злити" секретні розробки і проєкт "Сапсан"

https://www.bbc.com/ukrainian/features-62921595

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16.09.2022 21:49 Ответить
Було би дивно, якби не злили.
Стільки зрадників при зелені налізло..
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16.09.2022 22:03 Ответить
А Кравчук-Кучма-Ющенко-Янукович-Порошенко якого кольору були?
За всіх часів ворожа агентура тут почувалася вільно.
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17.09.2022 00:47 Ответить
Вафліст Микола, а конкретно про Порошенко, Ющенко можеш розказати у чому зрада?
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17.09.2022 12:19 Ответить
спокійніше Володимир, Козочкін на провокаційному завданні: гніальними допісями із захистом найфортепісіаннішого, стимулює лайкаючих впідобальщиків...
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17.09.2022 18:17 Ответить
Про Ющенка можу тобі розказати: за мільярд доларів від Фірташа (Росукренерго/Крємль) злив Україну ригам! З тих пір зображає з себе блаженного бджоляра, батька української демократії! Де його "жінка-американка", запитай себе? Яка народила йому стількох дітей і далі не змогла з тим мудаком жити?
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17.09.2022 20:54 Ответить
не согласен
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17.09.2022 21:53 Ответить
Можу, ПеДРоТе Вова.
Ющенко на користь агента пу - фірташа розірвав угоду газ-транзит і запустив з Єхануровим ту саму формулу, у якій звинуватили потім зовсім іншу особу. І привів до влади януковича.
Порошенко потис руку пу у Нормандії ще до своєї інавгурації, після чого оголосив одностороннє перемір'я на 2 тижні, під час якого пу безперешкодно завів в обеззброєний усіма попередніми президентами донбас цілу армаду важкої техніки та захопив наші землі. Потім випустив банду гіркіна зі Слов'янська у Донецьк, потім дозволив статися Іловайському котлу з Дебальцевським. А згодом дозволив безкарно знищити наші ********** на 4 артскладах. Яких ЗСУ так не вистачає зараз.
Мій заспамлений вашою фермою допис був про те - якщо хтось не зрозумів, що теперішній керманич України стоїть в одному ряду з переліченими вище попередниками, оскільки усі його дії на посту аж ніяк не сприяли знищенню нашої олігархічно-кланової системи. Лише переділом займався та ротацією функціонерів.
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19.09.2022 20:02 Ответить
Там покійний директор Дехтярьов спокійно їздив на росію після 2014 року, зустрічався з корєшами-єдиноросами.
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17.09.2022 14:00 Ответить
Пані Ксенія,думаю що ви серйозна жінка.При зелені налізло напевне багато,тільки розкривати їх будуть десь через 5-10 років,саме по таких важливих позиціях.Ви ж пишете тут не для того щоб з кимось пособачитись?Так от тьотя,яка мала допуск до грифа "Секретно",62 річна.Коли і хто її прийняв,вже не так важливо,бо там були і сині, і білі,і сіро-буро малинові.Людина просто зрадила свою державу Україну.Якщо ви вважаєте що винні все таки зелені,то "Сапсан" розроблявся,коли Арахамія ще по деревах лазив,правда тоді ще в Грузії...
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17.09.2022 19:52 Ответить
У самого синего моря сидит п.......с дядя боря солнце светит в л..... г..... дядя Боря .......
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17.09.2022 21:56 Ответить
Та хоч би вони там поїли один одного- плювати.
Краще би відразу розстріляли як робив сралін.
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16.09.2022 21:50 Ответить
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16.09.2022 21:51 Ответить
Звільнені під пісню «как харашо бить гєнєралом»!
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17.09.2022 20:39 Ответить
добре що хоч малафйов розказує ко коється в кремлі
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16.09.2022 21:52 Ответить
А какие претензии к русским генералам?
Служили себе, звезды и ордена получали, воровали все, что плохо лежит, пилили военный бюджет, взятки брали, дачи строили солдатскими руками, детей учили за границей, жен по Европам гуляли...
Все нормально. Честь и хвала им за это.
Вот если бы они действительно осваивали военную технику и обучали личный состав, то это было не просто плохо, а очень плохо.
А так, нормально все.
Да здравствуют русские генералы, пузатые и вороватые.
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16.09.2022 21:54 Ответить
Найменш усього воювати з Україною бажали саме кацапські генерали, бо знали дійсний стан збройних сил. До речі сказати у нас таких "потужних будівників" також достатньо багато, не більшість, але є.
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17.09.2022 15:49 Ответить
то ли еще будет...
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16.09.2022 21:54 Ответить
ой йо йой
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17.09.2022 21:59 Ответить
Поздно пить "боржоми", малафеич. Почки окончательно отказали 24.02.22.
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16.09.2022 21:55 Ответить
😁😁😁 Яке дурне! Навіть якби кацасів очолив сам Наполеон, то це ніяк не вирішило б їхніх проблем.
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16.09.2022 21:56 Ответить
Наполеон слабак, ось фельдмаршал-генералісімус ***** ввійде в історію, як феєречний долбойоб, який проїбав більше, ніж було можливо
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17.09.2022 12:22 Ответить
рпц - вірніше рц (росцерква) : саме та, що свого здобула у 2022році.

А САМЕ :

1. молебни.

2. треби.

3. паніхіди.

4. неусипні псалтирі.

5. помінання 40 днів, пів року, рік.

6. заупокійні служби.

7. літургії на замовлення.

8. жертва на потреби церкви

9. попу на свічки та хліб.

10. продаж книг, молитовників, свічок, масла для червоного кутка...

11. акафісти.

...

PS. За традицією рц (рпц) одне ім'я треба ще помінать в трьох церквах та трьох монастирях (а то і до семи)

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16.09.2022 21:57 Ответить
Підтримую! До стінки усіх, як "екстраордині заходи військового характеру". А для профілактики і решту військових на концерт Кобзона відправити.
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16.09.2022 21:57 Ответить
З українською бабою Поразкою будуть знайомі все більше і більше рузге єнералів.
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16.09.2022 21:59 Ответить
***... все как и 80 лет назад... приравнивают себя к войне 1941-1945 года...
ублюдок, оглянись... теперь это другая война, которую вы стыдливо обозвали спецоперацией...
и вы мародеры, насильники, убийцы и оккупанты, воюющие на чужой территории и убивающие мирное население соседней страны, вся беда которых в том, что они начали лучше жить чем вы...
ударься головой об стену, чтоб прийти в себя... и понять, что весь позор и все проклятия падут на ваших детей (а кто-то из них уже гниет в степях Украины)
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16.09.2022 21:59 Ответить
Путин-не полководец,карлик по уму,хоть и с о стальными яйцами.Но самое смешное что все те генералы-импотенты военных стратегий,хоть меняй хоть не меняй.Они сделали себе карьеру и звание ради бабла,а тут их воевать заставили....Говно,которое всем хочет доказать что оно не говно-это росия.
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16.09.2022 22:00 Ответить
палко вводєц
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16.09.2022 22:27 Ответить
navriat -li... Daže esli červiak v epoksidke, kak v tom anekdote pro studenta i profesora...
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18.09.2022 05:05 Ответить
Нічого, Лиман відкриє дорогу на Донбас. Чекаємо на нову епопею
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16.09.2022 22:00 Ответить
Згортайтесь кацапи
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16.09.2022 22:02 Ответить
в гареме пополнение..
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16.09.2022 22:04 Ответить
Та хоть 200 -- шось це не гріє .
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16.09.2022 22:04 Ответить
Я не припомню что бы в Украине генералов пачками снимали с должностей.
Значит мы уже победили,войне конец?
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16.09.2022 22:10 Ответить
Клоун этим, тоже практикуется.
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17.09.2022 16:22 Ответить
Кому на россии кроме этого чепушилы и горстки ему подобных нужна всеобщая мобилизация и военная экономика для "освобождения" чужих для них территорий? Долбо...бы кашу заварили, веря во влажные мечты "а-ля Киев за 3 дня", а теперь не знают как выбраться. Ничему их Афганистан не научил.
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16.09.2022 22:16 Ответить
Ще близько 10 генералів ЗСУ звільнили, десь зараз на концерті відпочивають
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16.09.2022 22:25 Ответить
Не розумію кацапських генералів , які не можуть знищити головного терориста світу - ху@ла 🙁
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16.09.2022 22:37 Ответить
Пусть их ещё и ******... а они пусть ****** тех кто ****** их.. для гомосеков касапов это нормально..
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16.09.2022 22:43 Ответить
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17.09.2022 06:22 Ответить
ключевая здесь фраза у кацаперда:
"мы даже выборы как ни в чем не бывало проводим"
видимо пришло уже на Козляндии время отменить этот либеральный рудимент и вернуть крепостничество.
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17.09.2022 10:47 Ответить
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17.09.2022 12:16 Ответить


Интересно как себя чувствует Мизинцев после таких провалов
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17.09.2022 22:49 Ответить
Да кацапiя вставала с колiн i впала на карачки!!
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17.09.2022 23:50 Ответить
Ну если блогер, инфа сотка. Вот баба Галя у подъезда, может ошибаться.
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18.09.2022 00:00 Ответить
обосрались по ляхи.
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18.09.2022 00:04 Ответить
 
 