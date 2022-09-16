Более 20 генералов ВС РФ снято с должностей за поражения в Украине в августе, - прокремлевский олигарх Малофеев
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Прокремлевский олигарх Константин Малофеев рассказал о громких отставках в российской армии в августе. Тогда с должностей сняли около 20 генералов.
На это обратил внимание блоггер Necro Mancer, передает Цензор.НЕТ.
"Порядка 20 генералов были сняты со своих постов в конце августа за предыдущее "успешное" руководство "операцией". Давайте посмотрим, какие выводы сделает верховный главнокомандующий из случившегося на Харьковском направлении", - заявил Малофеев.
"Нужны кадровые решения на самом верху. Те люди, которые продолжают полгода полагать, что это рассосется, не должны находиться в центрах принятия решения", - рассказал прокремлевский олигарх и добавил, что во время Второй мировой войны в СССР "был создан комитет обороны, который принимал экстраординарные меры военного характера".
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https://www.bbc.com/ukrainian/features-62921595
Стільки зрадників при зелені налізло..
За всіх часів ворожа агентура тут почувалася вільно.
Ющенко на користь агента пу - фірташа розірвав угоду газ-транзит і запустив з Єхануровим ту саму формулу, у якій звинуватили потім зовсім іншу особу. І привів до влади януковича.
Порошенко потис руку пу у Нормандії ще до своєї інавгурації, після чого оголосив одностороннє перемір'я на 2 тижні, під час якого пу безперешкодно завів в обеззброєний усіма попередніми президентами донбас цілу армаду важкої техніки та захопив наші землі. Потім випустив банду гіркіна зі Слов'янська у Донецьк, потім дозволив статися Іловайському котлу з Дебальцевським. А згодом дозволив безкарно знищити наші ********** на 4 артскладах. Яких ЗСУ так не вистачає зараз.
Мій заспамлений вашою фермою допис був про те - якщо хтось не зрозумів, що теперішній керманич України стоїть в одному ряду з переліченими вище попередниками, оскільки усі його дії на посту аж ніяк не сприяли знищенню нашої олігархічно-кланової системи. Лише переділом займався та ротацією функціонерів.
Краще би відразу розстріляли як робив сралін.
Служили себе, звезды и ордена получали, воровали все, что плохо лежит, пилили военный бюджет, взятки брали, дачи строили солдатскими руками, детей учили за границей, жен по Европам гуляли...
Все нормально. Честь и хвала им за это.
Вот если бы они действительно осваивали военную технику и обучали личный состав, то это было не просто плохо, а очень плохо.
А так, нормально все.
Да здравствуют русские генералы, пузатые и вороватые.
А САМЕ :
1. молебни.
2. треби.
3. паніхіди.
4. неусипні псалтирі.
5. помінання 40 днів, пів року, рік.
6. заупокійні служби.
7. літургії на замовлення.
8. жертва на потреби церкви
9. попу на свічки та хліб.
10. продаж книг, молитовників, свічок, масла для червоного кутка...
11. акафісти.
...
PS. За традицією рц (рпц) одне ім'я треба ще помінать в трьох церквах та трьох монастирях (а то і до семи)
ублюдок, оглянись... теперь это другая война, которую вы стыдливо обозвали спецоперацией...
и вы мародеры, насильники, убийцы и оккупанты, воюющие на чужой территории и убивающие мирное население соседней страны, вся беда которых в том, что они начали лучше жить чем вы...
ударься головой об стену, чтоб прийти в себя... и понять, что весь позор и все проклятия падут на ваших детей (а кто-то из них уже гниет в степях Украины)
Значит мы уже победили,войне конец?
"мы даже выборы как ни в чем не бывало проводим"
видимо пришло уже на Козляндии время отменить этот либеральный рудимент и вернуть крепостничество.
Интересно как себя чувствует Мизинцев после таких провалов