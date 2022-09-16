РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12227 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
9 452 65
война (46523) ПВО (1468) Пентагон (1204)

Две батареи ЗРК NASAMS будут отправлены Украине в течение следующих двух месяцев, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

nasams

В США ожидают, что две батареи зенитных ракетных комплексов NASAMS для усиления системы ПВО будут доставлены в Украину в течение двух месяцев.

Соответствующую информацию озвучил спикер Минобороны США генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Надеемся, что две батареи NASAMS будут отправлены в течение следующих двух месяцев. Эти системы ПВО помогут Украине защититься от опасности с воздуха, в частности от самолетов, беспилотников и крылатых ракет", – отметил представитель Пентагона.

Читайте также: АРМИЯ SOS объявляет сбор средств на систему автоматизации ПВО в четырех областях
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
В обмен на гарантии безопасности Украина отдала МБР с дальностью 5000-10000 км. Теперь один «гарант» обстреливает Украину ракетами с дальностью 500-2600 км, а другой «гарант» не дает Украине ракеты с дальностью 300 км, чтобы Украина не могла ответить первому «гаранту».

3Григорій Полтавський, Anatoliy Turkin и ещё 1

Комментарии: 1



Нравится





Комментировать



Поделиться
показать весь комментарий
16.09.2022 22:03
+12
Нас убивали ракетами вчора і сьогодні.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:01
+12
Не хочеш у Верховного головнокомандувача ЗЄ спитати, як так вийшло, і чи можна асфальт поміняти на ППО?
показать весь комментарий
16.09.2022 22:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Файно
показать весь комментарий
16.09.2022 21:57 Ответить
Полная батарея NASAMS 2 состоит из 12 пусковых установок (каждая несёт шесть ракет AIM-120 AMRAAM), восьми радаров AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel, одного центра FDC, одной машины с электронно-оптической камерой (MSP500) и один автомобиль Tactical Control Cell.

Дальность поражения, в зависимости от использованных ракет, может составлять от 20 до 180 кмкм)[31] ЗРК NASAMS - 20 (ракетой AMRAAM ER - 40) Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85 ВСкорость поражаемой цели максимальная, м/с: 1000 Максимальная скорость полета ракеты, м/с: 1020
показать весь комментарий
16.09.2022 22:48 Ответить
Нас убивали ракетами вчора і сьогодні.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:01 Ответить
То вже тебе убили, можна не слати?
показать весь комментарий
17.09.2022 09:09 Ответить
Затягуют а кожен день нас вбивают -- шо не так.
показать весь комментарий
17.09.2022 09:23 Ответить
Затягують шарманку крємлєботи.
показать весь комментарий
17.09.2022 09:42 Ответить
аристович казав, що у рашистів ракети закінчаться через два місяці...а цей, чувак, дуже афторитетний експерд!
показать весь комментарий
16.09.2022 22:01 Ответить
він з самого початку війни говорив: "що що, а ракет у рашки вистачить до самого кінця війни", а ви форсите травневий-червневий фейк про нього. незрозуміло тільки чия методичка
показать весь комментарий
16.09.2022 22:27 Ответить
найти тебе видео где он говорит что ракет у рашки на 2-3 недели? повесишь на канадском каштане после этого? или хотя бы на канадском VPN-е
показать весь комментарий
16.09.2022 23:24 Ответить
Сколько вам платит Арестович за то, что вы его в комментарий вставляете?
показать весь комментарий
17.09.2022 09:11 Ответить
В обмен на гарантии безопасности Украина отдала МБР с дальностью 5000-10000 км. Теперь один «гарант» обстреливает Украину ракетами с дальностью 500-2600 км, а другой «гарант» не дает Украине ракеты с дальностью 300 км, чтобы Украина не могла ответить первому «гаранту».

3Григорій Полтавський, Anatoliy Turkin и ещё 1

Комментарии: 1



Нравится





Комментировать



Поделиться
показать весь комментарий
16.09.2022 22:03 Ответить
В Будапештском меморандуме в кавычки заключен только один "гарант", который его нарушил.
показать весь комментарий
17.09.2022 09:27 Ответить
два месяца?
торопыги,однако..
показать весь комментарий
16.09.2022 22:05 Ответить
Не хочеш у Верховного головнокомандувача ЗЄ спитати, як так вийшло, і чи можна асфальт поміняти на ППО?
показать весь комментарий
16.09.2022 22:50 Ответить
А ты я смотрю специалист по логистике между полушариями.
показать весь комментарий
17.09.2022 09:12 Ответить
чому відразу не після "перемоги"? в нас люди гинуть, може хто не знає...
показать весь комментарий
16.09.2022 22:16 Ответить
упродовж (протягом) 2 місяців... а не через 2 місяці - це вже бистріше )))
показать весь комментарий
16.09.2022 22:21 Ответить
Це може означати через тиждень після того, як вони вже тут.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:24 Ответить
Та чого там ,шановні "гаранти" не поспішайте, чого там два місяці, давайте через півроку.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:24 Ответить
Верно,США гарантировали,что не нападут на Украину и сдержали слово. Спешить им некуда,Украина не член НАТО и не имеет двустороннего договора об обороне.Будем благодарны за то,что получаем,сопли размазывать некогда.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:47 Ответить
Гаранты чего? Того, что не будут нападать? Так они и не напали. Какие претензии?
Хочется много и сразу? Так они и дают. Много. Очень много. Но на это "много", надо много подготовленных спецов. Или вы думаете, что железяки сами воюют? Не читайте подолячьих газет.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:39 Ответить
гаранти суверинетету України.
показать весь комментарий
17.09.2022 02:00 Ответить
Так вони і не порушують суверенітет.
показать весь комментарий
17.09.2022 09:15 Ответить
Ну шмарклі то ти ,чоловіче тут розмазуєшь,мої то воюють,а не сперечаються в инеті ,бо немає коли,вони сплять в кращому випадку 5 годин на добу.А на рахунок виправдання слабкоїдопомоги,я знаю ,який контингент тут це підтримує,кацяпам перше що написали у методічках, росказувати що бедопештський меморандум нічого не вартий.Не зовсім так, кацапе, ти все таки не тільки методічки читай - домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
Так що гарантіі де які надавалися за втрату ядерної зброї Україною, і оскільки і в цьому напрямку нічого не зроблено, то претензии від України цілком правомірні.
А якщо честно,це підла підстава Україні, і шмарклі жував на той час наш президент ,віддаючи яо.
показать весь комментарий
17.09.2022 10:30 Ответить
Ну так и почитайте документ. Штаты ни одно из подписанных обещаний не нарушили. И выполнили то, что там было прописано. Другое дело, что прописана там была полная фигня. Созвать, озаботиться и прочее. Ну озаботились они. Ну созвали ООН. Легче стало?
Если уж и задавать вопросы, так высшему политическому руководству страны. За снятие с себя статуса ядерной державы, можно и нужно было вытребовать договора сродни натовским. С четкими обязательствами сторон по оказанию военной помощи. А так... Вспомните, что напад рашки на Украину в 14 году Украина встретила в статусе страны, на которой висели западные санкции. Которые не то что вооружение, каски и бронежилеты не позволяли поставлять. И Порох, как подорванный мотался по всему свету, стараясь прорвать эту блокаду. Вспомните. Так что пенять Штатам, что хреново защищали, ну то такое... Более того, если бы не Штаты, сами знаете что сейчас было.
показать весь комментарий
17.09.2022 12:38 Ответить
Сам ти тупий "ботінок", тільки весною зареструвався ,до сих пір війна не турбувала ? 8 років як іде!Я за Пороха голосувала,і вважаю його найкращим президентом, але поміч гарантів йде дуже повільно, як і санкціі. За 8 років ,роійське лайно така могутня сила як ЕС,НАТО,США,могли з кацапіі дірку від бублика зробити .Як можешь ти когось докоряти владою, як саме згодне на те що подадуть хоч трошки, миж віддали свою зброю ядерну під гарантіі , і вже 8 років як вбивають,катують обкрадають Україну і кінця не видно.На рахунок "ботіхи" я зареестровано через ФБ, можешь зайти на мою сторінку і впевнитися, що я не тільки голосовала за Пороха і завжди його підтримую, я рахую Зевладу зрадницькою, а ще я дружина і мама українських воїнів. А ти - хамло новоспечене,не знаєш людину притримай дурного язика!
показать весь комментарий
17.09.2022 01:59 Ответить
Так до тебе не дійшло нічого?Або ти дійсно бот. Але і я тут з 2014 року,з Майдану,і таких" патріотів " котрі провокують сваркиі пишуть образи не зважаючи на пояснення я вже бачила - перебачила. І знаю як вас вчити,ботва. Це я в останне тобі написала,а зараз пишу адміну на СФ, за особисті образи стосовно мене..Розмова скінчена.
показать весь комментарий
17.09.2022 02:26 Ответить
Дякуємо друзі і захисники світу США! Кацапи вже мабуть усвідомили, що на чиєму боці у війнам були США, Англія, Нова Зеландія, Австралія - то ті війни вигравалися. Так що результат відомий, не відомий пока час знищення московії, яка себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу історію.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:24 Ответить
та й німці щось обіцяють до кінця року
а може перенесете на травневі свята????
ми ж нікуда не спішимо
в нас зовсім не горить.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:25 Ответить
Ху із"травневі свята" для німців не поясните?Бо я в німців знаю тільки "Октобер-фест" на жаль.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:37 Ответить
ну я так, образно сказав
тіпа нам не дуже й швидко треба та зброя..... могли б і в 2023му прислати
показать весь комментарий
16.09.2022 22:42 Ответить
А могли б і у 2030 прислати. Дякуй за те, що дають.
показать весь комментарий
17.09.2022 09:17 Ответить
вісім комплексів ППО типу NASAMS Джерело: https://censor.net/ua/n3367689

це вони забулися, бо вже надали (якщо мати віру повідомленням на цьому ж сайті)
показать весь комментарий
16.09.2022 22:29 Ответить
2 зараз, 6 - до 2024 року, такі справи. Тому ми ведемо перемови і щодо інших систем.
показать весь комментарий
16.09.2022 22:32 Ответить
Сподіваємося, що дві батареї NASAMS будуть відправлені протягом наступних двох місяців Джерело: https://censor.net/ua/n3367698

загалом тут вони сподіваються (щодо 2 батарей) - а там рапортують, що вже надали 2 батареї

таке буває
показать весь комментарий
16.09.2022 22:35 Ответить
отакі цікаві повідомлення наводять на думку: славнозвісні 15,8 мільярдів баксів НЕ є вартістю фактично отриманої від США допомоги - скоріш ці гроші вже списані з бюджету США як допомога, а коли відбудеться фактичне отримання відповідної амуніції та зброї - це інше питання
показать весь комментарий
16.09.2022 22:48 Ответить
ЯКЩО ПОСТАВКУ ЗАСВІТИЛИ В ПРЕСІ - ТО ПОСТАВКА ВЖЕ ЗДІЙСНЕНА ,,,
показать весь комментарий
17.09.2022 00:30 Ответить
так здійснена (див. цензор.нет) -- чи сподіваються (див. цензор.нет)???

у Чапека був такий персонаж, що він казав: "Якби те була брехня, про це не написали б у газеті"
показать весь комментарий
17.09.2022 01:08 Ответить
Там змішано все. Частка йде під конкретні економічні потреби, частка під замовлення і логістику зброї. Перевезти її приховано теж грошиків коштує.
показать весь комментарий
17.09.2022 09:20 Ответить
А чому США "очікують"? - Хіба рішення приймають не вони? Якісь дивні формулювання...
показать весь комментарий
16.09.2022 22:44 Ответить
є виробник, випробування і т.д.

ЗРК це не пиріжок
показать весь комментарий
16.09.2022 22:51 Ответить
США купляють їх для нас.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:03 Ответить
Можно на ростов стрелять.. и на яныка под шумок поохотиться..
показать весь комментарий
16.09.2022 22:47 Ответить
Нет, это ракета земля-воздух. И скорее всего у нее есть самоликвидатор если прошла мимо цели.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:02 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2022 22:52 Ответить
Деякі українські міста очикують ефективного захисту повітряного простору щодня, з 24-го лютого; при цьому до них прилітає щодня, руйнується інфраструктура, знищуються цілі мікрорайони. Це справжній апокаліпсис! Тому, панове західні партнери, ворушіться швидше, якщо не хочете чогось подібного у ваших країнах.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:01 Ответить
від ракет "цілі мікрорайони" не знищуються, не ***** ото тільки окремі споруди
показать весь комментарий
16.09.2022 23:27 Ответить
Слышишь, а приедь-ка ко мне в Николаев, я тебе покажу что с микрорайоном делает залп рашкованских С-300 из-под Скадовска. Вы там такие умные и специалисты по ракетам, на галёрке.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:38 Ответить
Ты рассчитываешь, что насамсы кто-то поставит на передке?
показать весь комментарий
17.09.2022 09:22 Ответить
Гамнюк, вылезай из кустов и приедь в Харьков на Северную Салтовку. Там поймешь, кто ты.
показать весь комментарий
17.09.2022 18:45 Ответить
По их странам не прилетит, и они это знают. А то что Рашка тратит ракеты об Николаев и Харьков - им пофигу, главное чтоб ракеты тратились.

Вот уже на протяжении нескольких месяцев, мне в Николаев, каждую ночь прилетает по 3-8 крылатых ракет. Иногда Ониксы, последнее время С-300. Живого здесь почти ничего не осталось. Раздолбаны все университеты, много школ, и разумеется дома. Взрыв С-300 (а это слабая ракета) сносит крыши домам в радиусе 100 м от взрыва. Стекла выбивает в радиусе 200 м.

Об этом неудобно говорить, но мы уже в семьях, даем друг другу инструкции на тот случай если не вернемся домой из очередного супермаркета. Повыучивали номера ближайших знакомых. Ходим с мини-аптечками, нацарапанной группой крови и резусом. Печально это все.

А все потому что какие-то ******** - дали приказ на разминирование перешейка и бескровную сдачу Херсона. Вот все в округе 200 км и страдает.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:36 Ответить
Ещё год назад я тусил в Николаеве...новый год там в встречал на площади, даже не верится...
показать весь комментарий
17.09.2022 00:46 Ответить
Сдача была, вот только давай не будем песдеть про "бескровную", ага?
показать весь комментарий
17.09.2022 09:24 Ответить
В Харькове ситуация не лучше, причем нет даже надежды на то, что после изгнания орков с Украины, городу может быть обеспечена безопасность с воздуха. Якобы из-за близости рашки, но при желании можно найти вариант; жаль, что походу его никто не ищет.
показать весь комментарий
17.09.2022 18:54 Ответить
Не квапляться хлопці...
показать весь комментарий
17.09.2022 03:57 Ответить
Каже нам спеціаліст по збору та відправці батарей насамс, Марта Шепель.
показать весь комментарий
17.09.2022 09:25 Ответить
 
 