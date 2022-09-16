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война (46523) Зеленский (16493) Харьковщина (4108) Изюм (226) военные преступления (1155)

Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На Харьковщине продолжаются следственные действия в районах, освобожденных от российской оккупации. Фиксируются все преступления рашистов, собираются доказательства их виновности. Найдены застенки, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей - даже иностранцев. 

Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И сейчас мы только начали узнавать всю правду о происходящем в этой части Харьковщины. Хорошо, что в структурах ООН уже готовят группу работников, которая побывает в этом месте возле Изюма, которая увидит и сможет доложить всем в системе ООН о том, что делали российские террористы.

Мы обеспечим полный доступ журналистов к освобожденной территории и ко всем местам издевательства над людьми, мы дадим такой доступ, который поможет сообщить миру, что рашизм должен быть осужден", - сказал Зеленский.

Смотрите также: Зеленский о массовых захоронениях в Изюме: Это должен видеть весь мир. Возмездие будет страшным. ФОТОрепортаж 18+
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Топ комментарии
+20
Асфальт, велике будівництво, не на часі, шаурма, Буковель, Оман
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16.09.2022 23:02
+15
Про шашлики, гнида, вже не згадує! А скільки людей можна було б врятувати, давши їм шанс втікти з прикордонних областей! Кончений виродок цей ваш зє.
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16.09.2022 23:05
+13
Оце так ти готувався до війни.
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16.09.2022 23:06
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На всіх окупованих територіях, є подібне.
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16.09.2022 23:01 Ответить
Это еще вы не видели что орки творили в Донецке и Луганске 8 лет, когда наша власть старалась скрывать все зверства рашистов, чтобы не мешали торговать с Рашкой. Но по рассказам беженцев там куча шахт и копанок забитые убитыми и замученными украинцами.
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16.09.2022 23:01 Ответить
Влада повинна була заборонити 95 кварталу продавати свою продукцію на кацапію
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16.09.2022 23:03 Ответить
За те, скільки шкоди принесла продукція "95 кварталу" Україні, то ця зграя чи стадо має бути заборонене і в Україні.
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16.09.2022 23:26 Ответить
Там це робили ще дамбаські бандюки задовго до кацапів.
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16.09.2022 23:04 Ответить
Це тоді, коли ЗЄ сепарам концерти давав у Горлівці?

Чи тоді, коди ЗЄ кацапам концерти давав у Москві?

Чи вже у лютому 2022, коли ЗЄ брехав про початок війни і прирік цих людей на смерть?
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16.09.2022 23:19 Ответить
Шо творили? Конечности рубали, каждый день на расстрелы выводили.
Но там же наши люди,надо просто перестать стрелять.
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16.09.2022 23:25 Ответить
Асфальт, велике будівництво, не на часі, шаурма, Буковель, Оман
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16.09.2022 23:02 Ответить
скумбрія
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16.09.2022 23:05 Ответить
абырвалг!!
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17.09.2022 09:42 Ответить
Про шашлики, гнида, вже не згадує! А скільки людей можна було б врятувати, давши їм шанс втікти з прикордонних областей! Кончений виродок цей ваш зє.
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16.09.2022 23:05 Ответить
Хто хотів, той виїхав після 24,02, кацапи не за день окупували міста.
А хто не виїхав досі - не виїхали б і після попередження.
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16.09.2022 23:38 Ответить
Ти з дубу впав? Кацапи до Запорізької АЕС доїхали за день, під Харковом були вже в перший день! Куди треба було виїжджати в рашку???
Хоча зебілів, що попереджай, що не попереджай - результат один - там мізків немає!
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17.09.2022 00:06 Ответить
Хоч ти й хамло, але пояснюю нормально - в Київській обл. 95% людей не виїжджали нікуди ТРИ перші дні війни, коли дороги ще не обстрілювались.
Всі думали, ну подумаєш, що вони до нас-мирняків мають, вони на Київ йдуть, а ми тут пересидимо.
Тим більше на Сході, там взагалі їх браттями вважають.
Ніхто нікуди б не виїхав, ні зебіли, ні порохоботи.
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17.09.2022 01:35 Ответить
Ясне діло! Аферистович же казав, що війна максимум 2-3 тижні буде. Наївні люди і повірили!
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17.09.2022 18:42 Ответить
це він казав вже в кінці березня
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17.09.2022 20:02 Ответить
Брешеш, бо з Польщі пишеш, тобто тебе таки попередили.
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17.09.2022 09:44 Ответить
Ти дурко? Я в Польщі не один рік живу!
За твоєю логікою - всі хто зараз в Польщі, це ті кого попередили???? Зебіли, що у вас замість мізків????
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17.09.2022 18:41 Ответить
Якщо живеш в Польщі не один рік, то яке моральне право маєшь вчити українців жити?Повертайся, тоді може й послухаємо твою маячню, петріотка, яка втекла від "потужних рехворм".
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17.09.2022 19:58 Ответить
і обстріли розпочалися одразу всюди, і здебільшого по цивільних стріляли, бо русскіє хотіли цим нажахати нас всіх так, щоб нас від страху паралізувало.
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17.09.2022 01:26 Ответить
до нас в Бучанський район зайшли десь на 3-й день, за ці 3 дні виїхало мізер, навпаки, ще з Києва поприїжджали сюди.
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17.09.2022 01:28 Ответить
В цьому (що люди не встигли виїхати) не можна звинувачувати людей. Це вина влади. Бо не готувалась до війни і люди не знали, що робити у такій ситуації. Бо людям же казали про шашлики! Так що розганяти наратив - що це вина людей не треба! Вина людей лише в тому що в 2019 році зробили хибний вибір, і за це поплатились життям!
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17.09.2022 18:49 Ответить
Я не кажу, що це вина, я кажу, що навіть якби влада сказала в січні - "буде війна, готуйтеся", ніхто б зарання не виїхав. У всіх робота, школи і дит.садки і через якісь там прогнози ніхто б не кидав все.
З мого населеного пункту хто хотів - зібрались і виїхали в перші години 24.02. Тут готуватись не треба довго.
Інші виїжджали коли пропало світло - після 2 березня, вже під обстрілами.
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17.09.2022 20:01 Ответить
по-перше за війну влада мала казати всі три роки, вести просвітницьку роботу, а не "мир" шукати. а по-друге, якби після всіх заходів, які забов"язана була провести влада, люди все ж таки не виїхали би, то вже була би відповідальність людей. А так, вибачайте, казати що як би влада попередила би, люди все одно би не виїхали, все одно що вірити булорусскім генералам, що нападу не буде. Треба робити те, що маєш, зрештою це їх обов"язок і вони мають для цього всі держінститути всі важелі влади. Тепер вже чого гадати, виїхали би не виїхали би. Люди загинули.
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18.09.2022 01:47 Ответить
Але народ вибрав владу, яка заперечувала війну, бо "устал от войньі"
Вибравши "перестатьстрєлять", дивно було б чекати і вимагати чогось іншого. Все логічно.
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18.09.2022 01:56 Ответить
Відповідно, народ не хотів знати гірку правду, тому немає чого нарікати на владу)
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18.09.2022 01:58 Ответить
Президент брехав, правди не казав, а його грьобаний офіс затикав рота кожному, хто ту правду сказати намогався. А тепер все на загиблих Президент і ПО значить скидкють, да? Чистий совок, це підлість.
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18.09.2022 02:03 Ответить
Так от, 24-26 майже ніхто ще не виїжджав, а наймасовіше почали 2-4 березня, коли вже не було електрики.
То який шанс, що до війни хтось би виїхав? Не треба себе обманювати.
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17.09.2022 01:31 Ответить
так не про шанси мова, а про невиконання обов"язків владою, злочинне розгільдяйство, нехтування попердженнями, було стільки сигналів, і крім того витрачали більше зусиль щоб закричати голос разума, ніж на організацію хоча ж би оповіщення людей, як евакуацію не в стані провести. І знаєте що? Зеленський і ПО і далі це продовжують робити. Що там з упц мп п"ятою колоною? знову вірять московським попам більше ніж громадянському суспільству? а потім, як біда станеться збави Боже: будуть казати що не знали, потім що знали, але не хотіли щоб паніка була, потім вже скажуть що боялися бабло втратити або рейтінги, і потім просто скажуть про..ли і відправлять всіх лісом?!
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18.09.2022 01:54 Ответить
правильно, влада ж казала какая_разніца, не проводилася інформаційна компанія, люди не чекали що русскіє виявляться конченими дегенератами і садюгами. Але, щоб це знати, варто було проаналізувати всі їх попердені війни і зробити висновки, організувати, попередити, хоч би і на всяк випадок розгорнути резерви, співпрацювати з тими хто хотів нам допомгти, а не губи дути "нагнітают", гарну картинку псують. Хто то мав робити? Таке враження що то кожен сам собі мав робити. Супер. Тоді на дідько нам такий Президент і така влада, за що їм платимо і нехило так платимо, пару років Президентом а розпасся як хряк.
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18.09.2022 02:00 Ответить
Оце так ти готувався до війни.
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16.09.2022 23:06 Ответить
Головне що ти не втратив 7 млрд. Да, зелена **** ?
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16.09.2022 23:07 Ответить
Все ж таки цікаво, хто продюсер цього малюка і, хто пише йому тексти виступів.

Мабуть репетирують спочатку...
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16.09.2022 23:16 Ответить
росія потвора і терорист. А як називаються наші, які не готувалися захищати українців, будували дороги, розміновували побудовані до них укріплення і переходи і звали на шашлики?
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16.09.2022 23:20 Ответить
" Все будут наказаны" он уже больше не говорит?
Договорняки это хорошо,жаль Гитлер не знал,что так можно.
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16.09.2022 23:22 Ответить
Новае місце куди Зеленський буде возити іноземні делегації і робити вигляд, що сумує, фоткатися і знамати відоси. Звичайно про шашлики ні слова. А ті із жалю до народу України будуть давати Володі різні нагороди, думаючи, що таким чином вшановують українців.
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16.09.2022 23:29 Ответить
Джон Сміт

5 год ·

За "обнімаю, жму руку" Деркач, як виявилось, незаконно отримав 567 тисяч доларів від спецслужб РФ в період 2019-2022 років.

Цікаво: а скільки отримав за це Зеленський? Який спершу передав агентові ГРУ оті "плівки Деркача" (а насправді таємні записи розмов із президентського офісу), а потім наказав венедіктовій на основі пресконференції агента ГРУ відкрити справу проти американського істблішменту?

А скільки отримали підсанкційний Дубінський і, до речі, де він? У нього вже відрубані руки?

Насправді, Деркач гуляв собі вільно по країні, як і Медведчук, вони творили свої злі справи, а Портнов взагалі відкрито складав розстрільні списки патріотів. І зеленому кагалу не було до цього діла.

Бо правда в тому, що вони - партнери. Партнери по антиукраїнській коаліції.

Ця антиукраїнська коаліція в Україні утворилася в 1919 році з продрозверстки і розстрілів. А у 1991 року ця антиукраїнська коаліція зробила все, щоб утриматися при владі. А між цими двома точками папік Шефіра мочіл біндєровцев на Западной Українє, а Медведчук мочіл Стуса на Восточной. Ось і все. Схід і Захід разом. Разом грабують Україну, а патріотів знищують і саджають, щоб не заважали.

Чим швидше дурні голови зрозуміють, що ми 30 років топчемося, бо вони постійно обирають Кучму замість Чорновола, а Зеленського, чий дідок у Кривому Розі розганяв Майдан, замість Порошенка, який з Майдану виносив поранених, тим менше українців загине знову.
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16.09.2022 23:47 Ответить
А твоїх рідних не було в Маріупільскому театрі коли туди влучила авіабомба яка вбила 600 Українців ? Скажи спасибі свому Зе за зняті міни на кримському перешейку і зданий Південь Україні з Маріуполем.
Кажеш олігарх Порошенко ? А Пороху не треба було вибивати зброю з протягнутою рукою
по Європі, бо вона робилась на підприємствах України - Громи, Нептуни, Вільхи, Оплоти, БТР 4 Є, Козаки, САУ Богдана, все робилось у нас в Україні.
Дебілізм практично невиліковний.
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17.09.2022 00:09 Ответить
Так ти ж гниль зелена радив людям не до війни готуватись, а до шашликів!!!
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17.09.2022 00:02 Ответить
Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3367701

Вова зеленський ти товаришував з Портновим і іншими людьми Януковоща і ригами?
Товаришував , бо багатьом з них дав посади у свому уряді (хоча б Татаров)

Ти знав що Портнов вже три роки робе списки куди заносить всіх патріотів Майдану,
бійців АТО, добробатів, ТРО щоб потім їх розтріляти чи знищити ? Знав .

ТАК ЯКОГО ТИ ЗАРАЗ КАЗКИ РОЗКАЗУЄШ ЩО ЦЕ ВЗЯЛОСЬ ПРАКТИЧНО З НІКУДИ ?
Вова зеленський - ТИ СПІВУЧАСНИК ВБИВСТВА УКРАЇНЦІВ ЛЮДЬМИ ЯНУКОВОЩА.
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17.09.2022 00:03 Ответить
1. Спочатку Зє домовляється з Хйлом в Парижі про підготовку до капітуляції.
Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування та розведення і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, Зє - не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування.
4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль, по якій проїжджало 5 автомобілів на день, розширили!).
Додаткова опція - виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони.
Верещучка радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі.
За знищення оборони на лініях зіткнення Верещучці дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Міністра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича Гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда, бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака, призначеного одразу після оманського вояжа.
9. Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами русні.
Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон.
Наші спортсмени як по команді обнімаються з московитами. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно.
11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів Медведчука. Тих самих каналів, які він за гроші путіна скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе. (За долю в Г+Г коломойскому сплатили теж з тих самих путінських грошей)
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганди на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у його справи.
14. Війна на носі.
15. Влада приймає не той закон про Тероборону, що треба. Очільниками ТО стають місцеві чиновники - колаборанти і пристосуванці. Підготовки нема ніякої. Тільки Кличко хоч щось робить в останній момент під шипіння слуг. В результаті автомати роздають з машин у перші дні великої війни.
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії.
Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни.
Портнова охороняють.
Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції:
рускіє тоже люді, ані нє хатят ваєвать.
Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе.
18. Байден, бачачи капітулянтські настрої влади, робить заяву про те, що США будуть підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу московитів.
19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. Слуги відверто глузують із закликів опозиції збільшити видатки бюджету на оборону.
Зеленський відмовляє у виділенні додаткових грошей, бо "не буде за що будувати дороги".
21. За 5 годин до повномасштабного нападу ерефії арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.
22. Почалась велика війна…
* І це далеко не весь перелік. Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага)
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17.09.2022 00:14 Ответить
Могил в Ізюмі,Бучі,Ірпіні,Маріуполі,могло би і не бути, якби плебс не ржав "а то путін нападьот" і не обрав клоуна, бо какаяразніца.

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17.09.2022 00:41 Ответить
Вона не повторила, вона усюди так себе поводить, бо це її єство! Ось на чім треба робити акцент, пояснюючи цивілізації хто вони є і демонструючи факти з свого досвіду за який сплачено жахливу ціну!
Чуєш, Слуга!
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17.09.2022 00:56 Ответить
Зеленский лично наживается на войне (с)
и не собирается эту войну заканчивать (с)

Якщо ти хочеш зупинити війну - ти обов'язково її зупиниш (с)

- пряма мова Зе з відосіка
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17.09.2022 01:55 Ответить
Кацапы - не народ. Это 140 миллионная супербанда, которая притворяется народом. И как каждая банда не считают себя негодяями. Бандиты всегда считают себя теми, кто стремятся к установлению справедливости.
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17.09.2022 01:59 Ответить
Как ни странно и бубочка сделал то же самое что и в Буче -попиарился. Но в этот раз он пошел дальше, продемонстрировал свое отношение к руководству ВСУ. А теперь пока рейтинг опять поднялся нужно устроить приватизацию государства, по простому поделить остатки народного добра между слугами.
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17.09.2022 03:38 Ответить
Мир должен узнать об этих зверствах!
Привлечь медийников и международные организации!
На законодательном уровне сама Украина вполне может и должна объявить наРФию страной-террористом и добиваться этого от мира!
Это геноцид! Такое зверство нельзя прощать и забывать!
Все эти военные преступления не могут происходить просто так, от простых солдат. Это невозможно. Все эти концлагеря и пыточные - это позиция государства Россия, как это было в фашистской Германии прошлого века.
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17.09.2022 05:56 Ответить
Прочитайте указы советского правительства за весь 1928-29гг...
Почти тоже самое...колхози и раскулачивание украинцев...а потом Голодомор 1932-33гг...в политике кремля ничего не меняется за последние 100 с лишним... Лет..разве что ракетный террор добавлен....
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17.09.2022 06:46 Ответить
Шановні, Зеленський звільнить Залужного не залежно від того, що ми напишемо, чи ні.

Він шукає причину. якою можна це пояснити американцям.
Це добре розуміють в Генштабі.
Залужний став ПОЛІТИЧНО фігурою, хоче він того, чи ні.😡
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17.09.2022 09:53 Ответить
 
 