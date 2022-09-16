РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12081 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Санкции против России
5 412 23
Жириновский (502) Путин (29846) санкции (10609) Евросоюз (15858) Михаил Фридман (20) Усманов (9)

Из санкционного списка ЕС исчезли сестра Усманова, Жириновский и бывшая супруга Фридмана

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єс

После утверждения Советом Европейского Союза решения о продлении санкций против физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, из него исчезли несколько человек.

Об этом пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Итак, больше под российские санкции не подпадает Саодат Нарзиева – сестра российского олигарха Алишера Усманова, приближенного к Владимиру Путину.

Нарзиеву включили в санкционный перечень ЕС в апреле. Поводом к наложению санкций против нее стали расследования журналистов о ее связи с Кремлем. После этого Нарзиева вместе с Усмановым подали в Суд ЕС с требованием снять санкции.

Читайте также: В США признают, что санкции против России действуют слишком медленно, - CNN

Кроме Нарзиевой, из санкционного списка исключили покойного бывшего лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского и бывшую жену российского олигарха Михаила Фридмана Ольгу Айзиман.

Что стало причиной исключения Нарзиевой и Айзиман из-под действия санкций Европейского Союза, не уточняется. В случае Жириновского ею стала смерть.

"Мы с самого начала говорили, что санкции против Саодат Нарзиевой были основаны на ложных обвинениях, которые теперь убедительно и недвусмысленно опровергнуты. Приветствуем решение Совета ЕС исключить госпожу Нарзиеву из санкционного списка", – сообщили The Guardian представители сестры олигарха.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Арахамія та ОПЗЄ працюють.
Кацапські бабосики їм не смердять.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:23
+12
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата україноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський їх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:34
+9
Можливо, допомогли єрмакі з арахаміями.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Арахамія та ОПЗЄ працюють.
Кацапські бабосики їм не смердять.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:23 Ответить
показать весь комментарий
16.09.2022 23:48 Ответить
Можливо, допомогли єрмакі з арахаміями.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:23 Ответить
Не покійного Жириновського, а здохшого.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:23 Ответить
Нині покійний Жириновский... Коли так говорять, виникає враження, що покійник може воскреснути.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:24 Ответить
Скоро все санкции уберут,глядя на то как
ЗЕ свой язык с кацапских жоп не вынимает
показать весь комментарий
16.09.2022 23:27 Ответить
ні так звана опозиція, ні лідери громадських думок, ніхто, не пропонують нічого, для зміни ситуації, тому маємо те , що маємо, а кремлівська агентура, на чолі голови офісу презека єрмака, , працює не покладаючи рук!
показать весь комментарий
16.09.2022 23:36 Ответить
Так Жирік же ж таки всьо.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:29 Ответить
Слухає кобздона.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:30 Ответить
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата україноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме Зеленський їх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
показать весь комментарий
16.09.2022 23:34 Ответить
*****, коли це скінчиться??? Ми цього Єрмака приберемо???
показать весь комментарий
16.09.2022 23:36 Ответить
Там їх ціла партія і люди на місцях : контрабандисти, рейдери, аферисти з бюджетом, асфальтники,
торгівці землею, торгівці зброєю від Шарапова, і так по всій Україні.
показать весь комментарий
17.09.2022 00:44 Ответить
это не АЗОВцев спасать, тут свои слуги яхве
показать весь комментарий
16.09.2022 23:41 Ответить
де пропала абхазька мавпа? Вона обілечує раша-олігархів (з Абрамовічем так класно вийшло, чому не повторити): "запровадити легальну процедуру, за якою олігархи зможуть «відкупитися» від санкцій, передаючи гроші на відбудову України"

Арахамія: Міжнародні партнери запропонували Україні створити «фонд покаяння» для російських олігархів
показать весь комментарий
16.09.2022 23:48 Ответить
Европа просто не может отказаться от ворованных российских денег.
показать весь комментарий
17.09.2022 00:09 Ответить
Первым должен об этом озаботиться МИД во главе Кулебы, а уж потом Guardian. А получается что французский журнал делает для Украины больше украинского министерства иностранных дел. Сколько можно игнорировать бездействие МИДа Украины,
показать весь комментарий
17.09.2022 00:11 Ответить
Фридман, Айзиман, Владимир Вольфович Эйдельштейн, Нарбиева... Узкий мир.
показать весь комментарий
17.09.2022 00:22 Ответить
АГРОХІМІЯ ПОСТАРАВСЯ МАБУТЬ В СТАМБУЛІ.
Бізнес гарний, краще асфальту - за мільони доларів знімати санкції з кацапів.
показать весь комментарий
17.09.2022 00:42 Ответить
Пропоную не повертати в санкційний список жиріновського , а замінити його шуфрічем .
показать весь комментарий
17.09.2022 05:18 Ответить
Гео Лерос о санкциях Украины против мавзолейных крыс недавно рассказал в Ютьюбе...туфта это все...хоть и в списке значится свыше 600 хмырей путлера...
показать весь комментарий
17.09.2022 06:33 Ответить
Макаки отлично проделали свою работу.
показать весь комментарий
17.09.2022 09:46 Ответить
 
 