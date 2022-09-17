Уровень воды в реке Ингулец, которая течет по Кривому Рогу, возвращен на обычный уровень, поставки питьевой воды возобновлены, - ОВА
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в течение трех дней вражеские военные выпустили по Кривому Рогу 13 ракет, в том числе и самые дорогие - "Кинжалы". Несмотря на это уровень воды в реке Ингулец возвращен на обычный уровень, поставки питьевой воды возобновлены.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"За три дня - 13 крылатых ракет. "Искандеры", "Иксы" и самые дорогие российские ракеты, которых у них всего несколько десятков - "Кинжал". Выглядит как безумие, но это - наша реальность. Штаб работает круглосуточно уже третий день. И работы идут круглосуточно. Каждое новое попадание, каждая новая ракета создают новые разрушения и очень усложняют работу. Задействован весь ресурс, который может быть задействован. И аварийный, и спасательный, и ресурс коммунальных и промышленных предприятий.
Уровень воды в реке Ингулец, которая течет по городу, уже возвращен на обычный уровень. Но на самых гидротехнических сооружениях восстановительные работы продолжаются – разрушения очень серьезные. И при этом каждый день – дополнительные разрушения. Наблюдается повышение уровня грунтовых вод, но это временное", - сообщил чиновник.
По словам руководителя ОВА, подтопление жилых домов в Кривом Роге ликвидировано. Снабжение питьевой воды возобновлено уже по всему городу.
Что касается красного цвета воды в реке Ингулец, то Вилкул объяснил, что такой цвет дает составляющая железной руды – гематит.
Ничего страшного. Через несколько дней после промывки вода будет обычного цвета. Гематит – это неорганическая составляющая, Fe2O3, оксид железа. И ни каких проблем не несет. При этом, отмечу, что водозабор питьевой воды для города берется в другом месте, где вода не красного цвета. Обычного", - заверил он.
Напомним, 14 сентября войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения, несколько районов города остались без воды. 15 сентября по городу снова был нанесен ракетный удар.
Сегодня утром местные власти сообщили о стабилизации с водоснабжением в Кривом Роге. На гидротехнических сооружениях города продолжают ликвидировать последствия ударов. 16 сентября россияне третий раз ударили по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.
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Все що змило після розливу річки, так це бурятське гімно яке вони насрали на березі Інгульця.
Здається, кількість російської агентури у владних структурах, ЗСУ, спецслужбах та на стратегічних підприємствах рахується не десятками, а десятками тисяч. Як можна було ставити керівником головного контррозвідувального органу звичайного юриста з "Кварталу 95" у той час, коли війна вже йшла 5 років, а країна-агресор не дуже й приховувала своїх намірів?
Не знаю, скільки років нам доведеться чистити ці конюшні, але розвідку та контррозвідку однозначно треба на певний час віддавати під патронат ЦРУ та МІ-6. https://t.me/Sharpreview/17029
"Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори -
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... А до того -
Я не знаю бога."
Тарас Григорович Шевченко
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі. /253/
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,
Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.