Уровень воды в реке Ингулец, которая течет по Кривому Рогу, возвращен на обычный уровень, поставки питьевой воды возобновлены, - ОВА

в течение трех дней вражеские военные выпустили по Кривому Рогу 13 ракет, в том числе и самые дорогие - "Кинжалы". Несмотря на это уровень воды в реке Ингулец возвращен на обычный уровень, поставки питьевой воды возобновлены.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"За три дня - 13 крылатых ракет. "Искандеры", "Иксы" и самые дорогие российские ракеты, которых у них всего несколько десятков - "Кинжал". Выглядит как безумие, но это - наша реальность. Штаб работает круглосуточно уже третий день. И работы идут круглосуточно. Каждое новое попадание, каждая новая ракета создают новые разрушения и очень усложняют работу. Задействован весь ресурс, который может быть задействован. И аварийный, и спасательный, и ресурс коммунальных и промышленных предприятий.

Уровень воды в реке Ингулец, которая течет по городу, уже возвращен на обычный уровень. Но на самых гидротехнических сооружениях восстановительные работы продолжаются – разрушения очень серьезные. И при этом каждый день – дополнительные разрушения. Наблюдается повышение уровня грунтовых вод, но это временное", - сообщил чиновник.

По словам руководителя ОВА, подтопление жилых домов в Кривом Роге ликвидировано. Снабжение питьевой воды возобновлено уже по всему городу.

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Что касается красного цвета воды в реке Ингулец, то Вилкул объяснил, что такой цвет дает составляющая железной руды – гематит.

Ничего страшного. Через несколько дней после промывки вода будет обычного цвета. Гематит – это неорганическая составляющая, Fe2O3, оксид железа. И ни каких проблем не несет. При этом, отмечу, что водозабор питьевой воды для города берется в другом месте, где вода не красного цвета. Обычного", - заверил он.

Напомним, 14 сентября войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения, несколько районов города остались без воды. 15 сентября по городу снова был нанесен ракетный удар.

Сегодня утром местные власти сообщили о стабилизации с водоснабжением в Кривом Роге. На гидротехнических сооружениях города продолжают ликвидировать последствия ударов. 16 сентября россияне третий раз ударили по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

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