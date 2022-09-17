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Уровень воды в реке Ингулец, которая течет по Кривому Рогу, возвращен на обычный уровень, поставки питьевой воды возобновлены, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кривий,ріг

в течение трех дней вражеские военные выпустили по Кривому Рогу 13 ракет, в том числе и самые дорогие - "Кинжалы". Несмотря на это уровень воды в реке Ингулец возвращен на обычный уровень, поставки питьевой воды возобновлены.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"За три дня - 13 крылатых ракет. "Искандеры", "Иксы" и самые дорогие российские ракеты, которых у них всего несколько десятков - "Кинжал". Выглядит как безумие, но это - наша реальность. Штаб работает круглосуточно уже третий день. И работы идут круглосуточно. Каждое новое попадание, каждая новая ракета создают новые разрушения и очень усложняют работу. Задействован весь ресурс, который может быть задействован. И аварийный, и спасательный, и ресурс коммунальных и промышленных предприятий.

Уровень воды в реке Ингулец, которая течет по городу, уже возвращен на обычный уровень. Но на самых гидротехнических сооружениях восстановительные работы продолжаются – разрушения очень серьезные. И при этом каждый день – дополнительные разрушения. Наблюдается повышение уровня грунтовых вод, но это временное", - сообщил чиновник.

По словам руководителя ОВА, подтопление жилых домов в Кривом Роге ликвидировано. Снабжение питьевой воды возобновлено уже по всему городу.

Читайте также: Удар россиян по Кривому Рогу: ракеты ударили по гидротехническим сооружениям, - ОВА

Что касается красного цвета воды в реке Ингулец, то Вилкул объяснил, что такой цвет дает составляющая железной руды – гематит.

Ничего страшного. Через несколько дней после промывки вода будет обычного цвета. Гематит – это неорганическая составляющая, Fe2O3, оксид железа. И ни каких проблем не несет. При этом, отмечу, что водозабор питьевой воды для города берется в другом месте, где вода не красного цвета. Обычного", - заверил он.

Напомним, 14 сентября войска РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу и повредили гидротехнические сооружения, несколько районов города остались без воды. 15 сентября по городу снова был нанесен ракетный удар.

Сегодня утром местные власти сообщили о стабилизации с водоснабжением в Кривом Роге. На гидротехнических сооружениях города продолжают ликвидировать последствия ударов. 16 сентября россияне третий раз ударили по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

Смотрите также: ОП о ликвидации последствий ракетных обстрелов гидротехнических сооружений Кривого Рога: Ситуация контролируемая, в ближайшее время проблема будет устранена. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+12
СБУ затримала провідну спеціалістку "КБ Південне", яка зливала рф секретні розробки й дані про проект "Сапсан" (саме він мав стати потужною відповіддю російському "Іскандеру"), та про зенітний ракетний комплекс "Кільчень". Підозрювану звати Перькова Резеда Індусівна.

Здається, кількість російської агентури у владних структурах, ЗСУ, спецслужбах та на стратегічних підприємствах рахується не десятками, а десятками тисяч. Як можна було ставити керівником головного контррозвідувального органу звичайного юриста з "Кварталу 95" у той час, коли війна вже йшла 5 років, а країна-агресор не дуже й приховувала своїх намірів?

Не знаю, скільки років нам доведеться чистити ці конюшні, але розвідку та контррозвідку однозначно треба на певний час віддавати під патронат ЦРУ та МІ-6. https://t.me/Sharpreview/17029
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16.09.2022 23:48
+10
Украинцы востановили все за 3 дня, кацапье бы так и жило месяцами ... и эти твари еще пытались учить всех вокруг, как нужно жить
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16.09.2022 23:51
+9
Хороша новина на ніч.
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16.09.2022 23:39
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Хороша новина на ніч.
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16.09.2022 23:39 Ответить
Ще б відновити переправу, щоб рухатися до Херсону.
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16.09.2022 23:45 Ответить
А шо з переправою ? Невже змило ?
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16.09.2022 23:51 Ответить
Так рашисти не будуть писати про відновлення, то ти так і будеш вважати, що її ніколи не відновили? Ці переправи автоматизовані, наводяться за годину. Також, це переправи щоб рухатись на Нову Каховку, а не на Херсон. На Херсон рухаються з Миколаїва, зараз ЗСУ у Правдине.
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17.09.2022 09:48 Ответить
Остап Покотило разом з Adg Hii сидять на Цензорі щоб вкидувати нам рашисткі фейки. Навіть ссилки на lenta_ru тут пишуть.

Все що змило після розливу річки, так це бурятське гімно яке вони насрали на березі Інгульця.
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17.09.2022 11:04 Ответить
Тот самый уникальный случай, когда в одну реку можно войти дважды. Просто так надо (не для парада). Для всех. Вот и вся уникальность.
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16.09.2022 23:47 Ответить
СБУ затримала провідну спеціалістку "КБ Південне", яка зливала рф секретні розробки й дані про проект "Сапсан" (саме він мав стати потужною відповіддю російському "Іскандеру"), та про зенітний ракетний комплекс "Кільчень". Підозрювану звати Перькова Резеда Індусівна.

Здається, кількість російської агентури у владних структурах, ЗСУ, спецслужбах та на стратегічних підприємствах рахується не десятками, а десятками тисяч. Як можна було ставити керівником головного контррозвідувального органу звичайного юриста з "Кварталу 95" у той час, коли війна вже йшла 5 років, а країна-агресор не дуже й приховувала своїх намірів?

Не знаю, скільки років нам доведеться чистити ці конюшні, але розвідку та контррозвідку однозначно треба на певний час віддавати під патронат ЦРУ та МІ-6. https://t.me/Sharpreview/17029
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16.09.2022 23:48 Ответить
***** татарська?
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17.09.2022 00:18 Ответить
Украинцы востановили все за 3 дня, кацапье бы так и жило месяцами ... и эти твари еще пытались учить всех вокруг, как нужно жить
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16.09.2022 23:51 Ответить
Ракетами ,,кинжал,, по насипним щебеночним дамбам . Десятки, сотни млрд $ . Восстановление 3 дня . Аплодисменти ********* !
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17.09.2022 00:04 Ответить
Щодо червоного кольору води в річці...

"Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отоді я
І лани і гори -
Все покину і полину
До самого бога
Молитися... А до того -
Я не знаю бога."

Тарас Григорович Шевченко
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17.09.2022 00:05 Ответить
Невже пророчий вірш?! А які слова гарні. Пам'ятаю, коли в школі задавали вчити вірші, то Шевченківські запам'ятовував практично миттєво. Дякую за публікацію.
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17.09.2022 00:38 Ответить
Ой Богдане, Богданочку,

Якби була знала,

У колисці б задушила,

Під серцем приспала.

Степи мої запродані

Жидові, німоті,

Сини мої на чужині,

На чужій роботі. /253/

Дніпро, брат мій, висихає,

Мене покидає,

І могили мої милі

Москаль розриває...

Нехай риє, розкопує,

Не своє шукає,

А тим часом перевертні

Нехай підростають

Та поможуть москалеві

Господарювати,

Та з матері полатану

Сорочку знімати.

Помагайте, недолюдки,

Матір катувати».
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17.09.2022 01:17 Ответить
Начетверо розкопана,
Розрита могила.
Чого вони там шукали?
Що там схоронили
Старі батьки? Ех, якби-то,

Якби-то найшли те, що там схоронили,
Не плакали б діти, мати не журилась.
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17.09.2022 13:05 Ответить
 
 