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Путин разрушил последние столпы мира в Европе, нужно готовиться к новым конфликтам, - Штайнмайер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

штайнмаєр

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал российское вторжение в Украину наихудшим кризисом со времен падения железного занавеса и призвал мир готовиться к новым конфликтам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"С 1989-90 года ни один кризис, ни один конфликт не был столь серьезным, как нападение России на Украину", - заявил Штайнмайер в пятницу, 16 августа, в Берлине на встрече с главами парламентов государств "большой семерки".

"То, ради чего мы все работали, в том числе в рамках "большой семерки", разрушено. Президент России Владимир Путин разрушил последние мосты диалога, последние столбы нашего мира в Европе", - подчеркнул президент ФРГ.

По его словам, "общее европейское здание", о котором говорил последний президент СССР Михаил Горбачев, "находится в руинах". "Идея совместной безопасности ушла в историю. Политическая карта Европы менялась и будет меняться. Нужно не меньше, а больше внешней политики; не меньше, а больше сотрудничества между единомышленниками", — призвал Штайнмайер.

В ситуации роста конфронтации "риски дальнейшей опасной эскалации огромны", предостерег Штайнмайер. Он также подчеркнул, что речь идет не только о России, но и об усложняющихся с Китаем осложнениях.

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Президент ФРГ предупредил, что "все должны готовиться к дальнейшей конфронтации, новым конфликтам".

"И это значит, что мы должны быть в состоянии защитить себя в НАТО, в G7, и мы также должны оказывать экономическое давление", - сказал он в заключение своего выступления, призвав решительно противостоять популистским силам, которые в период кризиса стремятся вести политические дебаты. Не аргументами, а дезинформацией или даже насилием, в том числе при поддержке России.
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Топ комментарии
+21
Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·

Sep 15

Свого часу Україна виробляла ракети дальністю польоту до 10 тис. км. Зараз просимо на 300 км. І це при тому, що є спеціалісти і можливості ракети виробляти. Є й установчі документи на цю тему. От тільки рішень нема. І ракет теж. Тому будемо просити й далі
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17.09.2022 01:41
+14
Бойовий Штангенциркуль?)
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17.09.2022 01:33
+14
Що,Штанмеєр,нові формули для вирішення цієї проблеми в голову не лізуть?
Згадав що тобі розповідала бабуся про радянську окупацію і не хочеш щоб кацапи повторили це з твоею донькою чи внучкою?Старий продажний бовдур.
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17.09.2022 01:41
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Бойовий Штангенциркуль?)
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17.09.2022 01:33 Ответить
Викликайте Мельника.
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17.09.2022 01:37 Ответить
Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·

Sep 15

Свого часу Україна виробляла ракети дальністю польоту до 10 тис. км. Зараз просимо на 300 км. І це при тому, що є спеціалісти і можливості ракети виробляти. Є й установчі документи на цю тему. От тільки рішень нема. І ракет теж. Тому будемо просити й далі
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17.09.2022 01:41 Ответить
А він не розповів чого за часів Ющенка-Тимошенка вони не зробили цих ракет? Ну просто час же був. Можна на комедіантавішати, але ж в нас акули політики були-супер націоналіст Ющенко, супер реформаторка Тимошенко. Чому армію роблять "барига" Порох, та "клоун" Зеля?? Де ж наші керманичі до цього були??
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17.09.2022 05:18 Ответить
Хотів би почути від вас аргументованих підтверджень ваших слів про те що армію робить "клоун " Зеля. Принагідно хочу сказати що за більше як півроку в спілкуванні з голосувавшими за нього такої інформації не отримав. Можливо ви більш компетентні як мої знайомі. Дякую за ймовірну відповідь.
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17.09.2022 09:21 Ответить
я за нього не голосував, тому це питання не до мене. Хоча він зараз робить дуже багато для розбудови армії, це всім зрозуміло, хто не є зомбі.
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17.09.2022 17:44 Ответить
Був відсутній в спільноті по справах тому забарився з відповіддю.Добродію Тиранозавре! Яжвас не питав за кого ви галасували. Я питав вас про підтвердження аргументоване ваших слів проте що"армію робить клоун Зеля".Навіть якщо ви за нього голосували а нині ************ ці наративи не звільняє вас від моральної відповідальності за діяння цієї влади і тим більше наслідки "хуже нє будєт"
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17.09.2022 22:29 Ответить
там мені здається все зрозуміло. Ніякого договорняка нема, ніякого мінська, президент каже, що буде воювати до кінця, народ підтримує, армією керують відносно молоді українські військові(яких призначив президент), а не з оппоблоку. В нас реальна міжнародна коаліція, президент прекрасно продає всі наративи, на публіку працює на 100%. Більшість бюджету йде на армію-110к грн зарплата військовим, я, як економіст, був против, але рішення є ефективним і доречним. От тепер погоджуюсь із ним.
В той самий час порохоботи усілякі(я сам з 2014 голосував за порошенка) дублюють російськи пропагандистські тези про конфлікт військових та президента та працюють на програш. Це взагалі якось трохи віддає...держзрадою...Ну закрий рота, займайся волонтерством, після перемоги підеш на вибори та будеш займатись популізмом. Але треба ж в режимі тимошенки зараз сіяти зраду, бо власна політ кар"єра важливіша за країну та людей. Накліпали ботів, 80% коментів від ботів якихось дурнуватих-більшість дублює рос. пропаганду про, як казав путін, "наркомани захопили владу". Ну працюйте на путіна далі.
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18.09.2022 00:34 Ответить
І оце все підтвердження ваших слів що "армію робить клоун зеля"? Багато тесту але відсутні вагомі аргументи. Якщо залишити поки що питання повної відсутності підготовки до вторгнення мордору на мій погляд виникають інші : 1.що робили і де знаходились такі особи зекоманди як єрмак і баканов десь два перші тиждні війни?2. в чому був сенс переговорів в білорусі і в Стамбулі і що робила на цих переговорах група арахамія-подоляк-чалий-рєзніков?3.Чому після заяви ***** 12 квітня "Україна не виполняєт стамбульскіє договоронності" різко "воскрес" зниклий медвдчук. А ваше звинувачення що я там щось дублюю чи когось виглядають смішними без відповідей на питання які я маю до діючої влади. Та й звинувачення ваші мене в держзраді на тлі зради призначених зекомандою співробітників СБУ і слуг народу теж виглядає дрібномстивим. І ще: закрити рота це по москєвскому- у нас рулить найвеличніший! Не вийде - все таємне колись стане явним і відповідати доведеться за все зло і "пройоби". І наостанок: якщо ти рахуєш мене ботом ?Так я є ботом України яку ви свідомо чи не свідомо хотіли розіп"яти такі особи як ти.
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18.09.2022 01:34 Ответить
1. підготовка була. Квола, погана, але була. Встигли взяти ракетні системи, провести навчання та роздати, про це писали бійці. Тому не можна казати, що її не було. З іншого боку питання-а де підготовка в допорошенківські часи. В нас були 4 президенти. Як вони готувалися? Ну от Ющенко наприклад....
2. Баканов-тут все зрозуміло. Просто бовдур, якщо не гірше. А Єрмак в плані санкцій та міжнародних відносит дуже результативний. Про це пишуть міжнародні експерти, політики тощо. Макфол писав про це прямо. Макфолу я вірю, це не остання людина в міжнародній політиці.
3. Сенс переговорів завжди є. "Завжди залишайте золотий міст ворогові" Сунь Цзи. Завжди треба давати можливість ворогу відповзти. Так він гірше воює, та може просто втекти. Зараз теж дають-виводь війська та йдемо на перемовини.
4. медведчук на нарах
5. я не проти щось все таємне стало явним та ми всі почали цей срач. Але отдразу після перемоги. Я, мабуть, сам перший буду кидатися лайном в Зелю та його друзів. І в Пороха. Разом в обох. Але знову ж таки-одразу після перемоги. Зараз час волонтерства, допомоги армії, та відсічі ворогові. Все інше-заважає. ЯК атаки проти президента, так і проти Порошенка.
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18.09.2022 21:58 Ответить
Вдповдь ваша є тому по ваших пунктах відповідаю. 1.Щось не дуже впевнено ви кажете-підготовка до вторгнення була квола? це як оцінити жертвам на Київщині Півночі і Півдні?Ракентні системи ніби взяли- хто і яким чином.? Чому ДБР переслідувало Пашинського іТетяну Чорновол? Чому після візиту слідчих ДБР наступного дня прилетіли від кацапні ракети на склади комплексів ? Чи ви про ці факти не знаєте?Дивно. 2.Про друга дитинства баканова-вам в голову не приходить думка що крім характеристики "бовдур" має настати не просто звільненння з посади, а щось більше за злочинну бездіяльність напередодні і в умовах війни? Ну і де до речі був ваш "результативний" єрмак мінімум в першу декаду вторгнення.? Перед війною він був дуже активним в питаннях "мирних ініціатив " точок розведення і розмінування.Чи ви таке не читали в медіа? Ну і наявність в високопосадовця з команди президента родича який є хоча й у відставці але був співробітником спецслужби агресора. Чи вам не відома аксіома:"Бувших чекістів не буває"? 3.Ну і відносно преговарів я так зрозумів що результат їх рівний зеро. Але що там робили арахамія, подолякб чалий. В державі що -відсутній міністтр закордонних справ і відповіднє міністерство. Чи ви прихильник твердження більшовиків про "кухарку"?Далі буде...
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18.09.2022 22:52 Ответить
1)тупе запитання. Це війна проти 140 мільйонної тоталітарної мілітаризованої армії. Хотіли без жертв? Ну то треба було будувати армію з 91 року та вступати в нато
2.я не знаю чому дбр і кого переслідувало, це питання до них, конкурс там проходив відносно нормально.
3. про дитинство баканова. А ви знаєте звідкіля родом, ну наприклад генерал Сирський? А з Росії. Закінчив Московське училище. І це людина, яка провела харківську операцію. Тому перед тим, як писати "вам в голову не приходило" подумайте, що може розмовляєте із розумнішою, більш освічченою та успішною людиною. Ваші пропагандистські дурнуваті штампи працюють так само проти вас. Так, в Сирському російського навіть більш ніж в Єрмакові. Ну давайте на нього тепер накидайте, вперед. Тільки що от ВИ зробили для України?? Що зробив Сирський ми всі побачили.
4.Перша декада вторгнення-формування антиросійської коаліції, реально жорсткі санкції-це все робота Єрмака. Він персонально працював над санкціями.
5.точки розвення теж непогана робота. Через це весь світ побачив, хто винен в конфлікті. В 2014 всі плюнули на анексію Криму. І тут могли.
6.перемовини повинні були проходити. Доречі, Чалий-людина Порошенка. Треба було показати що ми за мирні переговори, ми не є стороною агресії. Ми це показали. Знову ж таки золотий міст.
ЯКщо із них знимуть санкції та перестануть давати нам зброю, то все. Тому треба показати Європі хто тут хороший.
7.знов дурня про рідних, про чекістів. Мабуть хлопці з РФ, котрі померли під Київщиною теж чекісти. Бутусов знімав про 2х братів росіян, померли захищающи Київ, поки ви сиділи в теплому місті. І хто тут чекіст?
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18.09.2022 23:41 Ответить
Оце розмішили ви мене в де-якій мірі. Пересічного дідуся пенсіонера зробили пропагандистом, який оперує"тупими запитаннями" і "дурнуватими штампами". Дякую за компліменти. Від "більш досвідченої і успішної людини "годі почути кращих слів. Не знаю реально наскільки ви успішний, але беззаперечно ви здатні заговорити любе питання, прекручуючи факти і перебігаючи з однієї теми на іншу . Втім ви такий не один-у вас є з кого брати приклад і наслідувати цю особу. Це я про нинішнього обраного народом президента який в одному реченні виголошує мінімум дві незавершені думки. Правда по папірцю з написаним текстом прочитать виходить краще. Вірити в благі наміри зеленського і" фатум "- партії "слуга народу" це ваше право. Я ж все більше переконуюсь що їх політична діяльність як мінімум шкідливою для держави була дотепер.
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19.09.2022 00:46 Ответить
найбільш шкідливою діяльністю для держави була діяльність українського народу. Можна й надалі кричати і тикати пальцями в політиків, шукати змову, залиташится інфантильними дурнями, але це факт - ми самі у всьому винні та самі за все відповідаємо.
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19.09.2022 16:23 Ответить
Може Ілона Маска попросити - він Старлінків сотні подарував. Ак може дасть в оренду пару Фалькон9. Перші ступені повернемо а в другі ступені відпрацоване ядерне паливо і на москву
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17.09.2022 05:29 Ответить
Треба щоб країну очолювали недолугі мутні типки без освіти, тоді одразу з'являться і ракети и ЯО.
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17.09.2022 09:04 Ответить
Що,Штанмеєр,нові формули для вирішення цієї проблеми в голову не лізуть?
Згадав що тобі розповідала бабуся про радянську окупацію і не хочеш щоб кацапи повторили це з твоею донькою чи внучкою?Старий продажний бовдур.
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17.09.2022 01:41 Ответить
Ну, ты ще до нього не доріс, але вже бовдур. Перечитай про що він каже і засунь собі свою відповідь у ту сраку з якої ти її вродив.
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17.09.2022 01:45 Ответить
ти спочатку писати навчись , а потім свою маячню викладатимеш на сайті !
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17.09.2022 02:18 Ответить
ПНХ кацап.
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17.09.2022 10:56 Ответить
він вже передумав. І давно. Тепер він антипутініст
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17.09.2022 01:52 Ответить
бывших не бывает
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17.09.2022 02:33 Ответить
Он просто искренне не верил что Х@йло настолько ипанутый

Сам признал
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17.09.2022 02:04 Ответить
Обычная отмазка, все он отлично знал, просто теперь явно вести дела с питуном слишком вредно для репутации. А так поставки оружия продолжают блокировать, значит на карточку и дальше капает, хоть уже и меньше
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17.09.2022 02:36 Ответить
100%
Сейчас будем наблюдать, как его бывшые друганы будут об него ноги вытирать. Не удивлюсь, если Орбан скоро похожее что-то скажет...
"Опущенный пахан больше не пахан"
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17.09.2022 04:55 Ответить
10 Рублей заработал
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17.09.2022 06:43 Ответить
Ох, разозлил Вовчик Шольца во время последнего телефонного звонка...)
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17.09.2022 01:42 Ответить
А ось це схоже на сирену. Час подбати за укриття.
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17.09.2022 01:46 Ответить
закликав рішуче протистояти популістським силам, які в період кризи прагнуть вести політичні дебати не аргументами, а проросійською дезінформацією і навіть насильством, у тому числі за підтримки Росії.

як нам всім відомо, усі псевдопатріотичні, псевдонаціоналістичні рухи у Європі фінансуються Москвою. Ось про них і сказав Штанмайєр. - Усіх популістів з обіцянками щасливого майбутнього позбавляти можливості вести пропаганду
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17.09.2022 01:51 Ответить
Алеша Ступин.....
полагаю, что это "транзит власти"..... ))
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17.09.2022 02:08 Ответить
Все на раССею войной попрутся...
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17.09.2022 02:09 Ответить
Ну наконец-то даже Штайн понял кто такой Путин
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17.09.2022 02:09 Ответить
А не простіше зараз дати зброю Україні та покінчити з цим чудовиськом?
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17.09.2022 06:11 Ответить
Пішов нах, кацап
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17.09.2022 07:16 Ответить
Аж страшно !
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17.09.2022 06:50 Ответить
Крыза у вас в голове , раз до сих пор не приняты адекватные меры , чтобы это остановить .
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17.09.2022 06:56 Ответить
А почему он не в майке и не кривит рожу под умного,не сводит брови?
Да уж далеко ему до ЗЕ,не умеет видосики снимать
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17.09.2022 07:02 Ответить
больше жуйте резиновую жопу, шольц ваш сраный пусть еще больше юлит с поставками вооружений, от тогда уж точно никаких конфликтов в европе не возникнет
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17.09.2022 07:18 Ответить
Интересно кто его лелеял и в зад целовал за дешевый газ?Умный как моя жена потом!
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17.09.2022 09:19 Ответить
Дак конечно, благодаря вам жадные утырки у людоедов для войны, теперь не только горы бабла, но и современные технологии.
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17.09.2022 09:51 Ответить
Скидається на побивання німецького політикуму за кремлівськими надбавками до пенсії.
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17.09.2022 10:45 Ответить
а-я-яй, а хто ж тому путіну кожного божого дня один мільярд доларів на війну дає?

хто не перекриває торгівлю росії з індією, китаєм, кіпром, угорщиною, туреччиною та иншими паскудами?
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17.09.2022 11:02 Ответить
 
 