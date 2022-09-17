Путин разрушил последние столпы мира в Европе, нужно готовиться к новым конфликтам, - Штайнмайер
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Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал российское вторжение в Украину наихудшим кризисом со времен падения железного занавеса и призвал мир готовиться к новым конфликтам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"С 1989-90 года ни один кризис, ни один конфликт не был столь серьезным, как нападение России на Украину", - заявил Штайнмайер в пятницу, 16 августа, в Берлине на встрече с главами парламентов государств "большой семерки".
"То, ради чего мы все работали, в том числе в рамках "большой семерки", разрушено. Президент России Владимир Путин разрушил последние мосты диалога, последние столбы нашего мира в Европе", - подчеркнул президент ФРГ.
По его словам, "общее европейское здание", о котором говорил последний президент СССР Михаил Горбачев, "находится в руинах". "Идея совместной безопасности ушла в историю. Политическая карта Европы менялась и будет меняться. Нужно не меньше, а больше внешней политики; не меньше, а больше сотрудничества между единомышленниками", — призвал Штайнмайер.
В ситуации роста конфронтации "риски дальнейшей опасной эскалации огромны", предостерег Штайнмайер. Он также подчеркнул, что речь идет не только о России, но и об усложняющихся с Китаем осложнениях.
Президент ФРГ предупредил, что "все должны готовиться к дальнейшей конфронтации, новым конфликтам".
"И это значит, что мы должны быть в состоянии защитить себя в НАТО, в G7, и мы также должны оказывать экономическое давление", - сказал он в заключение своего выступления, призвав решительно противостоять популистским силам, которые в период кризиса стремятся вести политические дебаты. Не аргументами, а дезинформацией или даже насилием, в том числе при поддержке России.
Пожалуйста, подождите...
@Ogrysko
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Sep 15
Свого часу Україна виробляла ракети дальністю польоту до 10 тис. км. Зараз просимо на 300 км. І це при тому, що є спеціалісти і можливості ракети виробляти. Є й установчі документи на цю тему. От тільки рішень нема. І ракет теж. Тому будемо просити й далі
В той самий час порохоботи усілякі(я сам з 2014 голосував за порошенка) дублюють російськи пропагандистські тези про конфлікт військових та президента та працюють на програш. Це взагалі якось трохи віддає...держзрадою...Ну закрий рота, займайся волонтерством, після перемоги підеш на вибори та будеш займатись популізмом. Але треба ж в режимі тимошенки зараз сіяти зраду, бо власна політ кар"єра важливіша за країну та людей. Накліпали ботів, 80% коментів від ботів якихось дурнуватих-більшість дублює рос. пропаганду про, як казав путін, "наркомани захопили владу". Ну працюйте на путіна далі.
2. Баканов-тут все зрозуміло. Просто бовдур, якщо не гірше. А Єрмак в плані санкцій та міжнародних відносит дуже результативний. Про це пишуть міжнародні експерти, політики тощо. Макфол писав про це прямо. Макфолу я вірю, це не остання людина в міжнародній політиці.
3. Сенс переговорів завжди є. "Завжди залишайте золотий міст ворогові" Сунь Цзи. Завжди треба давати можливість ворогу відповзти. Так він гірше воює, та може просто втекти. Зараз теж дають-виводь війська та йдемо на перемовини.
4. медведчук на нарах
5. я не проти щось все таємне стало явним та ми всі почали цей срач. Але отдразу після перемоги. Я, мабуть, сам перший буду кидатися лайном в Зелю та його друзів. І в Пороха. Разом в обох. Але знову ж таки-одразу після перемоги. Зараз час волонтерства, допомоги армії, та відсічі ворогові. Все інше-заважає. ЯК атаки проти президента, так і проти Порошенка.
2.я не знаю чому дбр і кого переслідувало, це питання до них, конкурс там проходив відносно нормально.
3. про дитинство баканова. А ви знаєте звідкіля родом, ну наприклад генерал Сирський? А з Росії. Закінчив Московське училище. І це людина, яка провела харківську операцію. Тому перед тим, як писати "вам в голову не приходило" подумайте, що може розмовляєте із розумнішою, більш освічченою та успішною людиною. Ваші пропагандистські дурнуваті штампи працюють так само проти вас. Так, в Сирському російського навіть більш ніж в Єрмакові. Ну давайте на нього тепер накидайте, вперед. Тільки що от ВИ зробили для України?? Що зробив Сирський ми всі побачили.
4.Перша декада вторгнення-формування антиросійської коаліції, реально жорсткі санкції-це все робота Єрмака. Він персонально працював над санкціями.
5.точки розвення теж непогана робота. Через це весь світ побачив, хто винен в конфлікті. В 2014 всі плюнули на анексію Криму. І тут могли.
6.перемовини повинні були проходити. Доречі, Чалий-людина Порошенка. Треба було показати що ми за мирні переговори, ми не є стороною агресії. Ми це показали. Знову ж таки золотий міст.
ЯКщо із них знимуть санкції та перестануть давати нам зброю, то все. Тому треба показати Європі хто тут хороший.
7.знов дурня про рідних, про чекістів. Мабуть хлопці з РФ, котрі померли під Київщиною теж чекісти. Бутусов знімав про 2х братів росіян, померли захищающи Київ, поки ви сиділи в теплому місті. І хто тут чекіст?
Згадав що тобі розповідала бабуся про радянську окупацію і не хочеш щоб кацапи повторили це з твоею донькою чи внучкою?Старий продажний бовдур.
Сам признал
Сейчас будем наблюдать, как его бывшые друганы будут об него ноги вытирать. Не удивлюсь, если Орбан скоро похожее что-то скажет...
"Опущенный пахан больше не пахан"
як нам всім відомо, усі псевдопатріотичні, псевдонаціоналістичні рухи у Європі фінансуються Москвою. Ось про них і сказав Штанмайєр. - Усіх популістів з обіцянками щасливого майбутнього позбавляти можливості вести пропаганду
полагаю, что это "транзит власти"..... ))
Да уж далеко ему до ЗЕ,не умеет видосики снимать
хто не перекриває торгівлю росії з індією, китаєм, кіпром, угорщиною, туреччиною та иншими паскудами?