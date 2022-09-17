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Оккупант, воюющий на Харьковщине: "Они нам дорогу отрезали, боеприпасы не могут подвезти", - перехват ГУР. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащий РФ, воюющий на Харьковском направлении, рассказывает жене о положении дел на фронте.
Об этом в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.
"Наши поехали опять все, нах#й, попали в засаду, нах#й. Восемь короче человек, нах#й, у#бали наших разведчиков. Подорвали два БТРа наших, нах#й. Оставили нас вообще без БТРов, пид#расы нах#й.
Они нам дорогу отрезали, боеприпасы не могут подвезти. Самое стремное нас, сука, взяли в кольцо, нах#й, мы короче не можем отсюда ни выйти, ни выехать, них#я вообще, бл#ть. Танков у нас было штук 8, осталось по моему два танка, нах#й", - жаліється окупант.
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I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
Москалi **#чі!
ЗСУ ж наче на кордони з кацапією вийшли...