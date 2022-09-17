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Оккупант, воюющий на Харьковщине: "Они нам дорогу отрезали, боеприпасы не могут подвезти", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащий РФ, воюющий на Харьковском направлении, рассказывает жене о положении дел на фронте.

Об этом в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Наши поехали опять все, нах#й, попали в засаду, нах#й. Восемь короче человек, нах#й, у#бали наших разведчиков. Подорвали два БТРа наших, нах#й. Оставили нас вообще без БТРов, пид#расы нах#й.

Они нам дорогу отрезали, боеприпасы не могут подвезти. Самое стремное нас, сука, взяли в кольцо, нах#й, мы короче не можем отсюда ни выйти, ни выехать, них#я вообще, бл#ть. Танков у нас было штук 8, осталось по моему два танка, нах#й", - жаліється окупант.

Смотрите: Оккупант рассказывает о потере захваченных территорий: "Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас", - перехват ГУР. ВИДЕО
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Топ комментарии
+23
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
Москалi **#чі!
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17.09.2022 02:51
+18
Ненавиджу русню. Всех в расход после зверств в Буче, Изюме и других городах Украины
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17.09.2022 03:42
+15
Говорячий жигуль...
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17.09.2022 04:23
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И даже почку, с такого чмырёныша, вырезать не разрешают...рабство вообще запрещено.. надо скальпы собирать..
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17.09.2022 02:13 Ответить
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17.09.2022 02:19 Ответить
скоро буде дуже цікаво коли кільце замкнеться .
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17.09.2022 02:24 Ответить
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
Москалi **#чі!
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17.09.2022 02:51 Ответить
Годная запись, жене пора в очередь на "Ладу".
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17.09.2022 02:54 Ответить
Забываем про ладу... Кацапы не могут наладить жигулевскую линию... Да шо там авто, там и пиво(жигулевское) давно скурвилось - моча молодого ослика. Санкции... Дайошь поболее... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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17.09.2022 06:41 Ответить
Ненавиджу русню. Всех в расход после зверств в Буче, Изюме и других городах Украины
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17.09.2022 03:42 Ответить
Да им только за рассказы выживших а Мариуполе и уничтожение городов можно снаряд хороший,убить да и все и за бучи и Ирпень в том числе,их нито не звал
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17.09.2022 03:56 Ответить
Говорячий жигуль...
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17.09.2022 04:23 Ответить
А мене дуже відвертають їх самки,до кого там що "дійде"їм і своїх не жаль,наглі, тупі тільки гроші їх цікавлять...гидко. "Онічтотамозверели?" да, після Ізюма, закатованих, розстріляних полонених наших і цивільних,
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17.09.2022 06:07 Ответить
Есть супер самки... одна прошма, муж на смене, принимает хахаря. Хахарь сделав дело, свалил. Но маленькая доча спрашивает маму-прошму. мол а кто это был, мама отвечает, шо тетя Ира. Перестраховалась, если муж, придя с работы, спросит дочурку, типо , а кто к нам приходил... Против Ирки, подруги Жены, остолоп ничего не имеет... Можно тока предположить, шо ща вытворяют прикоцаные кацапки. Мужья же на фронте. Можно и не отмазываться т. Ирой, ведь не факт, на 99%, шо козломордое чмо вернется живым.
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17.09.2022 06:35 Ответить
кацапи то виродки і кацапам одна дорога з України на кацапію в поліетиленовому пакеті з маркуванням "груз 200" ну або "груз 300",вірно?
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17.09.2022 06:31 Ответить
Тю... в полиэтилене... в рефрижераторе навалом, как дрова и шобы за километр шнобель набок вело от того потяга...
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17.09.2022 06:38 Ответить
А що Харківщині не повністю звільнена?
ЗСУ ж наче на кордони з кацапією вийшли...
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17.09.2022 08:14 Ответить
судячи з того що )(уйло говорив з індусом, він в курсі всього про фронт..а так звані єксперди розказують на ютюбі ,що )(уйло нічого не знає..все він знає і у всьому він в курсі
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17.09.2022 08:28 Ответить
цікаво робот Фьодор уже приймав участь у бойових діях ? Ну якщо проволка не лопне ,якою він до квадроциклу примотаний...І ще бентежить де їх супертанки Армата ...Де це все ?
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17.09.2022 08:31 Ответить
Все ще не можуть завести
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17.09.2022 10:06 Ответить
Ані, ****, озвєрєлі там *****... ахахаха
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17.09.2022 09:07 Ответить
Обоссанные лапти насмотрелись телика и решили что они какие то сверхлюди. Теперь постепенно начинает доходить до некоторых, да поздно.
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17.09.2022 10:05 Ответить
 
 