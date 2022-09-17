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Байден (2373) война (46523) Путин (29846) ядерное оружие (1131) ядерная безопасность (429)

В случае применения ядерного оружия Путин и его режим станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,зброя,ядерна

Президент США Джо Байден предупредил Путина о серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Байден заявил в интервью каналу CBS.

"Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит гримасу войны (в Украине. – ред.) на что-то, чего не было со времен Второй мировой", - отметил Байден, комментируя ответ на возможность России применить химическое или ядерное оружие.

Президент США не уточнил конкретные шаги, которые американская сторона примет в ответ, однако отметил, что "последствия" для России, безусловно, будут.

"Это будет иметь последствия. Они (Путин и его режим. – Ред.) станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ", – сказал Байден.

Также читайте: Путин разрушил последние столпы мира в Европе, нужно готовиться к новым конфликтам, - Штайнмайер
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Топ комментарии
+77
Ізгоями?
О так. Раша так боїться стати ізгоєм.
Це саме те що очікуєш почути від президента США у відповідь на ядерну загрозу:
"Ядерна зброя- це погано, пнятно? Ми надуємось і з вами не розмовлятимемо"
Сраний дурдом.
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17.09.2022 07:13
+47
Должен стать пеплом, а не изгоем. Мне стыдно за Байдена. Политический пигмей, как и Обама.
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17.09.2022 07:20
+38
Замість того, щоб сказати "****** у відповідь", він каже "станете ізгоями".
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17.09.2022 07:32
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Ніколи" - це коли у тебе "почалося"? Після того, як ви, "батраки форумні", "всралися" з "кінцем епохи бідності" і ти свій попередній "нік" поміняв? У мене десь в архіві листочок лежитьА на ньому твій попередній "нік" записаний Він (акщо мені пам"ять не зраджує), з двох слів складається Можу пошукать ...
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17.09.2022 09:43 Ответить
мій колишній нік Leo Kot - якщо знайдеш хоч один мій пост де я топив за Зе я обіцяю перед усіма вислати тобі 100 баксів на рахунок який ти вкажеш - якщо не знайдеш, то ти дешеве гівно
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17.09.2022 10:41 Ответить
Молодець, що сам нагадав! У мене мороки менше А тепер розкажи форумчанам - ЧОМУ ти, після того, як "ЗЕлені" всралися, поміняв свій "нік"? Часом не тому, що тебе по форуму почали ганять, як "кота з помийниці"? І ти "різко перевзувся"? Я не збираюся тут щось "доводить" - пройшли ті часи, коли я таким, як ти, щось довести пробував : вам "хоч сци в очі" - нічого не доведеш! Це я нагадав тобі самому, що "форум пам"ятає ВСЕ!!!" І твій "смердіж" - теж!
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17.09.2022 10:53 Ответить
Так тобі ж відповідать НІЧИМ!!! Бо я тебе "витіг за вушко на сонечко" і показав форумчанам твоє "гниле нутро"
(А я тебе ще три роки тому попереджував: "Не наїжджай"! Я чоловік не злопам"ятний, але злий і пам"ять маю хорошу... " А ти ж тут "пір"я розпускав", "гребінь настовбурчував" і "шпорами дзвенів"... )
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17.09.2022 12:15 Ответить
Є іностр. Лєгіон де є американці, які питання, чи інтернету нема??
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17.09.2022 09:48 Ответить
Как можно стать крупнейшим изгоем, если он и так уже давно крупнейший изгой? Масло масляное... Что-то у него с логикой и пониманием не то.
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17.09.2022 09:13 Ответить
https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/929232977760383/
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01.10.2022 22:15 Ответить
Такі слова оптимізму не додают . Іран в ізгоях -- живут хуже але живут . А нас хором відправлят к праотцам а Баиден посипле голову попелом.
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17.09.2022 09:16 Ответить
Ну все я спокоен, кацапы изгой, это была наша цель, то что мы, от ядера загнемся все херня, а изгой это не шутка.. Такого ляпа не ожидал...
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17.09.2022 09:16 Ответить
Думаю, що окрім Байдена ще є люди і держави, які можуть приймати ЯКІСЬ рішення...
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17.09.2022 09:16 Ответить
Вони ж вже ізгої? Чи тих злочинів , що вони накоїли недостатньо?
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17.09.2022 09:16 Ответить
Лучше бы молчал старина Байден. Такой вялый пук Путина только стимулирует.
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17.09.2022 09:20 Ответить
А шо вас стимулирует, пукальщик, че о@ко им жим?
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17.09.2022 20:54 Ответить
и думать забудь про мое очко, мы традиционных ценностей
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17.09.2022 22:03 Ответить
https://www.facebook.com/100025244627134/videos/592655115590891
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01.10.2022 22:08 Ответить
Mohajer-6 and Shahed-136, chess and checkmate ...

Мохаджер-6 і Шахед-136, шах і мат ...

https://uk.wikipedia.org/.../%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8_%D0...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82

Шах - тактичний хід у шахах, при якому проходить напад на короля суперника в шаховій партії, чи на короля протилежного кольору в шаховій задачі.

В позиції, коли оголошено шах, одна або дві фігури відкрито погрожують королю, тобто за наступного ходу хоча би одна фігура зможе взяти короля. Під час шаху неможлива рокіровка. В шаховій нотації шах позначається символом математичного плюса (+), подвійний шах - (++).

----------------------------------------------------------

Мат - положення в шаховій партії, при якому король, що перебуває під ударом фігури супротивника, не може захиститися, і партія вважається програною[1]. У переносному значенні - «стан безпорадності», «безвихідь», «край», «кінець»...

Це так, "філософські роздуми" ...
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07.10.2022 20:44 Ответить
очко зависимый, брысь. Понял.
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07.10.2022 20:45 Ответить
І терористами не визнає... Шо там, Саліванчик губи підкачнув?!
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17.09.2022 09:21 Ответить
Ну що на це сказати , ВІдповідь Трасс що що буде застосована відповідь на таке , якось більше заспокоює , ніж відповідь байдена , слабенький політикум в США ) ніж у Бритів, вони Брити у цоому сенсі що до Рашки більше рулять, як треба діяти)
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17.09.2022 09:21 Ответить
Якими ізгоями? Трупами!
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17.09.2022 09:22 Ответить
Ізгої десятиліттями живуть. А добрий москаль - дохлий москаль.
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17.09.2022 09:23 Ответить
Тобто те, що зараз русня проводить геноцид та знищення міст не робить русню ізгоями? Потрібно вже зупиняти цю планету, нормальне населення хоче її залишити.
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17.09.2022 09:30 Ответить
Залежно від МАСШТАБУ.
Тобто, якщо тактична ядерна застосується, то ще нічого.
Головний кацап уже втямив, що завоювати всю Україну не зможе (надто висока ціна).
Тому може спробувати відгородити усе, що загарбав - зробить широку зону радіоактивного забруднення по лінії зіткнення. Якраз тактична підходить.
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17.09.2022 09:43 Ответить
Не пишіть такий брєд. Площа у 3-5 км у діаметрі - це пів області. Це одна точка.
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17.09.2022 10:51 Ответить
Лінія складається з крапок.
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17.09.2022 10:58 Ответить
І я про це. Тільки пуляти будуть не у лінію, а за певною схемою. Не дай Б..х ...
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17.09.2022 12:25 Ответить
Шото там не то, в том королевстве, король устал или не совсем понимает, что говорит)))
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17.09.2022 09:45 Ответить
Очередная слабая позиция и совсем неуместная. Вместо сильной позиции в виде стратегической неопределенности, он показывает такую слабость. Выглядит как сознательное подталкивание Путина к действиям, один в один, что было до войны. Зачем 5 раз заявлять, что "мы не будем вмешиваться"? Ведь проще молчать и тем самым пугать кацапов возможным вмешательством НАТО.

В ответ на ЯО и химическое оружие нужно бить в ответ или поставлять нам ядерные ракеты, сразу же ударим в ответ без единого сомнения.

И раз такая позиция, то Боневтик, наконец, может пригласит Токаева в Украину, чтобы договориться о приобретении урана, в том числе и после обогащения. В ответ предложить гарантии безопасности, чтобы они не беспокоились, что мы когда-либо подпишем с ними мир и они смогут напасть на Казахстан. Это вообще безальтернативный вариант. Нам стопроцентно и без единого сомнения необходимо ядерное оружие и ракеты, достающие до Москвы и даже Петербурга. Других вариантов просто не существует. Иначе инвесторов здесь не будет, пока не будет ядерного щита, даже НАТО не панацея, пока они не изменят пятую статью с "оказание помощи" на "незамедлительное объявление тотальной войны и мгновенную атаку по всем направлениям".
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17.09.2022 09:45 Ответить
ЯО руссня точно не применит. Инсайдерская инфа - для его применения надо чтобы человек 10 одновременно сошли с ума. Неадекватов там много, но вот именно в этой цепочке - как минимум человек 5-6 точно на это не пойдут. А без них процесс не запустить.
Скорее химоружие, они им уже баловались в Сирии, сопротивление в Алеппо именно так и было подавлено. Оркам, судя по всему, понравилось.
Вообще о Байдене такое мнение - он делает слабые шаги и заявления, и поступки у него как бы нерешительные. Но посмотрите к каким последствиям это приводит - путлер сейчас обложен со всех сторон, и истекает кровью. Думка такая, что байден, своей "слабостью" провоцирует недомерка. Чтобы потом ввалить тому побольше и покрепче.
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17.09.2022 15:14 Ответить
Ты в принципе знаешь что такое "инсайдерская инфа"? То что арестовичи и пионтковские полгода талдычут - не "инсайдерская инфа", не тешь себя иллюзиями и не строй из себя что-то там знающего.
Достаточно на ЗАЭС посмотреть, куча людей вполне себе без возражений подогнали технику внутрь станции и ****** с её территории.
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17.09.2022 16:04 Ответить
А я и не строю. Об окружении путена давно проскальзывает инфа, и это не секрет. С мюнхенской речи 2007года, пристальнее - со времен начала гибридной войны рассматривали этот сброд под лупой. Знают с очень большой долей вероятности кто чего там стоит.
Ситуация с ЗАЭС чистой воды шантаж, на грани фола с их стороны. Оркам ЗАЭС нужна по большому счету для подачи воды в Крым. При их "умелом" администрировании, особенно в степной зоне Крыма случилась экологическая катастрофа. Самотеком вода в Крым по каналу течет совсем немного, дальше ее нужно качать нехилыми такими насосами. Этим насосам нужна туева хуча электроэнергии. Получить которую можно только от АЭС. Поэтому они постоянно взвинчивают ставки, берут на слабо. Кто первый дрогнет.
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17.09.2022 16:22 Ответить
в путаете грешное с праведным. Для запуска тактического оружия не нужно 10 человек. Только для стратегического. Если путин решит применть яо у нас, это будет только тактическое.
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17.09.2022 16:38 Ответить
ему не дадут этого сделать.
даже такие отбитые на голову как орки понимают что после этого, пути назад уже не будет и пойдет каскадный процесс эскалации.
не применят они тактическое ЯО.
а вот химическое могут попробовать.
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17.09.2022 16:46 Ответить
кто не даст??? байден? для запуска такт. оружия не нужно согласия многих людей.
Будет приказ - применят.
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17.09.2022 16:51 Ответить
в том то и дело что приказа не будет.
а если и будет, то на местах его спустят на тормозах.
а потом дедушку проводят на почетную пенсию.
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17.09.2022 17:04 Ответить
А так вони ще не ізгої? Щось слабенькою стала риторика дідуся Байдена, адже міг пообіцяти перетворити їх у купку попелу!
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17.09.2022 09:50 Ответить
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17.09.2022 09:54 Ответить
да,Ердоган сидить у голові столу,біля його Алієв,а шнурки сидять на низькому диванчику і слухають начальника....
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17.09.2022 10:55 Ответить
и главное - между двумя столиками ))) т.е. даже воды не испить ))))) короче - не достоин
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17.09.2022 11:36 Ответить
Он уже стар, слаб и ему пора на пенсию. Только вся проблема в том что все остальные могут быть ещё слабее.
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17.09.2022 09:58 Ответить
Св. Джо тому і дістали з пенсії що всі інші демократичні претенденти були абсолютно жалюгідними. У в цього хоч зовнішність представницька коли мовчить.
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17.09.2022 14:19 Ответить
любите вы своего президента))
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17.09.2022 16:39 Ответить
Він не дружина щоб його любити. Так, найнятий робітник на чотирьорічний контракт з опцією продовження ще на чотири роки. І цей конкретний робітних працює більш х*йово ніж інші.
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17.09.2022 16:53 Ответить
Досить розганяти зрадоньку, Байден не тільки це сказав, там і нятяки були серйозні. Що ви хочете від діда? Хай дає зброю і чеше що хоче.
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17.09.2022 10:01 Ответить
Він ще до початку війни робив дурні заяви, мовляв ми не будемо втручатися, краще би нічого не казав, це не просто слабкість таке казати -це дуже і дуже дурна політика.
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17.09.2022 12:44 Ответить
хоч і Дідо нам багато допомагає, але деколи думки пенсіонера його не залишають....
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17.09.2022 10:39 Ответить
Шантажисту только этого и надо было услышать. В ответ дед Байден может услышать: "не поставляйте Украине оружия. Не делайте этого" и что тогда - патовая ситуация и дальнейшая оккупация? Всё идёт к тому, что рано или поздно НАТО вынуждено будет вступить в драку, так уж лучше раньше, чем никогда.
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17.09.2022 10:46 Ответить
мир выбрал не войну, а позор. В итоге, как говорили великие, войну он все равно получит.
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17.09.2022 16:40 Ответить
Be brave Mr. Biden
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17.09.2022 10:47 Ответить
Хотелось бы спросить у дедушки Байдена - а то что уже успела натворить россиюшка в Украине, пока слишком мало для статуса "ИЗГОЙ" ?
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17.09.2022 10:49 Ответить
таки гандон
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17.09.2022 10:55 Ответить
А пока они этого не сделали - кто является крупнейшими изгоями в мире ?
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17.09.2022 11:01 Ответить
Не думаю, что путлер может применить ядерное оружие. Он все это затеял, чтобы стать богом для москалей - для настоящего времени и истории.

Если бы он тогда за 3 дня захватил Киев это так и было бы.
Но уже то что присходит сейчас, то уже очень далеко от того чтобы стать им богом. А если ему применить ядерное оружие, то он станет дьяволом и позором даже для сознания москалей. Во всяком случае в их истории. А путлеру такое не нужно.

Кроме того, я думаю, что он понимает, что даже и в таком случае, Украина вряд ли сдалась бы.
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17.09.2022 11:16 Ответить
Как бы над ним не смеялись, но Буш младший был мужик
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17.09.2022 11:26 Ответить
Цей дідусь Байден зламався,несіть нового Байдена.
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17.09.2022 11:28 Ответить
И ни птица, ни ива слезы не прольёт,
Если сгинет с Земли злой кацапский народ.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что их уже нет.
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17.09.2022 11:53 Ответить
Ничого-ничого, говори, шо хочешь, дедушка Байден, главное, оружие нам давай. Если шо, то мы и сами атомну бимбу в рашку запуляем. Лишь бы дали чем и из чего
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17.09.2022 11:57 Ответить
Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

Sep 15

Свого часу Україна виробляла ракети дальністю польоту до 10 тис. км. Зараз просимо на 300 км. І це при тому, що є спеціалісти і можливості ракети виробляти. Є й установчі документи на цю тему. От тільки рішень нема. І ракет теж. Тому будемо просити й далі
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17.09.2022 11:59 Ответить
Не "Україна виробляла", а українські науковці, інженери, та робітники. Які у переважній більшості уже в могилі, або на пенсії, або на базарі, або у Штатах.
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17.09.2022 14:22 Ответить
Байден сказал как дипломат=станете большим гноем(перегніем) гопота поймёт.
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17.09.2022 12:00 Ответить
А у разі НЕзастосування?

Ізгоями не будуть?
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17.09.2022 12:10 Ответить
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17.09.2022 12:14 Ответить
Изгоями. Изгонят на тот свет.
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17.09.2022 12:55 Ответить
Молодець Бідон. Як воно восени та зимою кряхтіло, що американці ні у якому разі не будуть захищати Україну, відводило флот, виводило посольства.
Як би кажучи "Вофка, не очкуй, ти крутий хлопець і ми це признаємо", а Вофка себе таким і відчував, вирішивши таки напасти. В результаті було вбито десятки тисяч людей.
От мені подобається, що усі цензорівці цей факт завжди ігнорують, перекидаючи всю провину лише на українську владу, а Бідон тут лише герой, який дає зброю.

Тепер розказує, що Вофка лише стане ізгоєм, ото біда для нього. Не зміг увійти в історію завойовником та "собіратєлєм зємєль русскіх", то ввійде як ядерний вбивця. А коли вім помре і режим буде інший, то знову мир, дружба, жвачка і "перезагрузка". Дєлов-то.
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17.09.2022 13:02 Ответить
я это всегда говорю. США в феврале достаточно было сказать то, что они сказали сейчас про финнов с шведами. Нападение на Украину - это нападение на США. И все. Никакой войны бы не было. Путин бы очканул, но не напал бы никогда.
Почему США проводит такую трусливую политику - мне непонятно.
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17.09.2022 16:43 Ответить
Цензор исказил спич. Вот что сказал Байден:

«Вы думаете, что я бы сказал вам, если бы точно знал, как это будет. Конечно, я не скажу вам. Это будет иметь последствия. Они станут в мире большими изгоями, чем когда-либо. И в зависимости от масштабов того, что они сделают, будет зависеть, какой будет ответ», - ответил президент США на вопрос журналиста.

Изгой в данном случае это само собой разумеющееся. А ответ будет иной.
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17.09.2022 13:06 Ответить
Если в Европе повысится фон то это будут достаточные масштабы. Тогда будет какой то ответ.
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17.09.2022 14:30 Ответить
Не будет никакого ответа кроме глубокой обеспокоенности и запрета на посещение Европы уборщиц из Грязьпрома
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17.09.2022 14:36 Ответить
Может и да, а может и нет. Хутин так часто последнее время ошибался в своих прогнозах, что на его месте стоило бы не испытывать судьбу в очередной раз чтобы не завязнуть в трясине еще глубже.
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17.09.2022 16:47 Ответить
То есть будет только изоляция России в ответ??? это развязывает руки Путину по приминению ЯО.
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17.09.2022 14:04 Ответить
Це канєшна круто! Але що з цього сотням тисяч загиблих?(
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17.09.2022 14:38 Ответить
--- Багато залежить від флюгера :куди повіє вітер на момент ядер./вибуху ...Уразі його напрямку: Схід--Захід. пилюга попре і на Європу... Відповідно .до талмудів НАТО вони просто./ враховуючи реальну загрозу /мають . автоматично. бомбонути у відповідь... І вже НЕ буде відомо : кому краще ---живим. чи вже мертвим ... Проте НЕ можна НЕ погодитися із більшістю дописувачів : на тлі маштабної. доленосної. допомоги нам у цій війні ця відповідь Байдена є цілком беззубою парнографією /вірно підмічено : Буш мол. бів крутішим.../ Бо який сенс для нас./ вже віртуального попелу-- опісля вибуху.../ від того .що США і Європа ображено надують щоки і оголосять ДЕРЖИМОРДІЮ--ізгоєм ?! /Це щось на зразок чергового занепокоєння.../
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17.09.2022 14:43 Ответить
Какой же все таки катастрофической ошибкой был наш отказ от ЯО. Оставили хотя бы тактическое - сейчас бы жили в мире и покое, и Крым с Бамбассом были в Украине
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17.09.2022 14:45 Ответить
Фактично, Байден сказав, "так, росія може використати ядерну зброю проти України і їй за це майже нічого не буде, окрім яких ось статусів, на які їй (росії) вже давно порабану".



Виглядає як запрошення на криваву виставу, путін як раз шукає вихід за цієї ситуації
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17.09.2022 15:03 Ответить
Кацапы - не народ. Это 140 миллионная супербанда, которая притворяется народом.
И как каждая банда они не считают себя негодяями. Бандиты всегда считают себя хорошими людьми и теми, кто стремятся к установлению справедливости. Для этого они всегда находят для себя те или иные псевдообоснования.
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17.09.2022 15:53 Ответить
Кацапчик. Никакого сравнения между США и твоей московией.
США применяли в качестве самозащиты, так как Япония вместе с Гитлером развязали ту войну. Кроме того, в результате, США навязали Японии демократию, а твоя уродливая, вонючая, нацистская московия хочет уничтожить государствнность и народ Украины-Руси.
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17.09.2022 16:23 Ответить
... учитывая момент на России, по старой традиции "девятиэтажническага сакрализма" вполне вероятно ****** по ул. Лизюкова
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17.09.2022 16:22 Ответить
Mohajer-6 and Shahed-136, chess and checkmate ...

Мохаджер-6 і Шахед-136, шах і мат ...

https://uk.wikipedia.org/.../%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8_%D0...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82

Шах - тактичний хід у шахах, при якому проходить напад на короля суперника в шаховій партії, чи на короля протилежного кольору в шаховій задачі.

В позиції, коли оголошено шах, одна або дві фігури відкрито погрожують королю, тобто за наступного ходу хоча би одна фігура зможе взяти короля. Під час шаху неможлива рокіровка. В шаховій нотації шах позначається символом математичного плюса (+), подвійний шах - (++).

----------------------------------------------------------

Мат - положення в шаховій партії, при якому король, що перебуває під ударом фігури супротивника, не може захиститися, і партія вважається програною[1]. У переносному значенні - «стан безпорадності», «безвихідь», «край», «кінець»...

Це так, "філософські роздуми" ...
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07.10.2022 21:16 Ответить
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