В случае применения ядерного оружия Путин и его режим станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден предупредил Путина о серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Байден заявил в интервью каналу CBS.
"Не делайте этого. Не делайте. Не делайте. Это изменит гримасу войны (в Украине. – ред.) на что-то, чего не было со времен Второй мировой", - отметил Байден, комментируя ответ на возможность России применить химическое или ядерное оружие.
Президент США не уточнил конкретные шаги, которые американская сторона примет в ответ, однако отметил, что "последствия" для России, безусловно, будут.
"Это будет иметь последствия. Они (Путин и его режим. – Ред.) станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ", – сказал Байден.
Пожалуйста, подождите...
(А я тебе ще три роки тому попереджував: "Не наїжджай"! Я чоловік не злопам"ятний, але злий і пам"ять маю хорошу... " А ти ж тут "пір"я розпускав", "гребінь настовбурчував" і "шпорами дзвенів"... )
Мохаджер-6 і Шахед-136, шах і мат ...
https://uk.wikipedia.org/.../%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8_%D0...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82
Шах - тактичний хід у шахах, при якому проходить напад на короля суперника в шаховій партії, чи на короля протилежного кольору в шаховій задачі.
В позиції, коли оголошено шах, одна або дві фігури відкрито погрожують королю, тобто за наступного ходу хоча би одна фігура зможе взяти короля. Під час шаху неможлива рокіровка. В шаховій нотації шах позначається символом математичного плюса (+), подвійний шах - (++).
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Мат - положення в шаховій партії, при якому король, що перебуває під ударом фігури супротивника, не може захиститися, і партія вважається програною[1]. У переносному значенні - «стан безпорадності», «безвихідь», «край», «кінець»...
Це так, "філософські роздуми" ...
Тобто, якщо тактична ядерна застосується, то ще нічого.
Головний кацап уже втямив, що завоювати всю Україну не зможе (надто висока ціна).
Тому може спробувати відгородити усе, що загарбав - зробить широку зону радіоактивного забруднення по лінії зіткнення. Якраз тактична підходить.
В ответ на ЯО и химическое оружие нужно бить в ответ или поставлять нам ядерные ракеты, сразу же ударим в ответ без единого сомнения.
И раз такая позиция, то Боневтик, наконец, может пригласит Токаева в Украину, чтобы договориться о приобретении урана, в том числе и после обогащения. В ответ предложить гарантии безопасности, чтобы они не беспокоились, что мы когда-либо подпишем с ними мир и они смогут напасть на Казахстан. Это вообще безальтернативный вариант. Нам стопроцентно и без единого сомнения необходимо ядерное оружие и ракеты, достающие до Москвы и даже Петербурга. Других вариантов просто не существует. Иначе инвесторов здесь не будет, пока не будет ядерного щита, даже НАТО не панацея, пока они не изменят пятую статью с "оказание помощи" на "незамедлительное объявление тотальной войны и мгновенную атаку по всем направлениям".
Скорее химоружие, они им уже баловались в Сирии, сопротивление в Алеппо именно так и было подавлено. Оркам, судя по всему, понравилось.
Вообще о Байдене такое мнение - он делает слабые шаги и заявления, и поступки у него как бы нерешительные. Но посмотрите к каким последствиям это приводит - путлер сейчас обложен со всех сторон, и истекает кровью. Думка такая, что байден, своей "слабостью" провоцирует недомерка. Чтобы потом ввалить тому побольше и покрепче.
Достаточно на ЗАЭС посмотреть, куча людей вполне себе без возражений подогнали технику внутрь станции и ****** с её территории.
Ситуация с ЗАЭС чистой воды шантаж, на грани фола с их стороны. Оркам ЗАЭС нужна по большому счету для подачи воды в Крым. При их "умелом" администрировании, особенно в степной зоне Крыма случилась экологическая катастрофа. Самотеком вода в Крым по каналу течет совсем немного, дальше ее нужно качать нехилыми такими насосами. Этим насосам нужна туева хуча электроэнергии. Получить которую можно только от АЭС. Поэтому они постоянно взвинчивают ставки, берут на слабо. Кто первый дрогнет.
даже такие отбитые на голову как орки понимают что после этого, пути назад уже не будет и пойдет каскадный процесс эскалации.
не применят они тактическое ЯО.
а вот химическое могут попробовать.
Будет приказ - применят.
а если и будет, то на местах его спустят на тормозах.
а потом дедушку проводят на почетную пенсию.
Если бы он тогда за 3 дня захватил Киев это так и было бы.
Но уже то что присходит сейчас, то уже очень далеко от того чтобы стать им богом. А если ему применить ядерное оружие, то он станет дьяволом и позором даже для сознания москалей. Во всяком случае в их истории. А путлеру такое не нужно.
Кроме того, я думаю, что он понимает, что даже и в таком случае, Украина вряд ли сдалась бы.
Если сгинет с Земли злой кацапский народ.
И весна… и весна встретит новый рассвет,
Не заметив, что их уже нет.
@Ogrysko
Sep 15
Свого часу Україна виробляла ракети дальністю польоту до 10 тис. км. Зараз просимо на 300 км. І це при тому, що є спеціалісти і можливості ракети виробляти. Є й установчі документи на цю тему. От тільки рішень нема. І ракет теж. Тому будемо просити й далі
Ізгоями не будуть?
Як би кажучи "Вофка, не очкуй, ти крутий хлопець і ми це признаємо", а Вофка себе таким і відчував, вирішивши таки напасти. В результаті було вбито десятки тисяч людей.
От мені подобається, що усі цензорівці цей факт завжди ігнорують, перекидаючи всю провину лише на українську владу, а Бідон тут лише герой, який дає зброю.
Тепер розказує, що Вофка лише стане ізгоєм, ото біда для нього. Не зміг увійти в історію завойовником та "собіратєлєм зємєль русскіх", то ввійде як ядерний вбивця. А коли вім помре і режим буде інший, то знову мир, дружба, жвачка і "перезагрузка". Дєлов-то.
Почему США проводит такую трусливую политику - мне непонятно.
«Вы думаете, что я бы сказал вам, если бы точно знал, как это будет. Конечно, я не скажу вам. Это будет иметь последствия. Они станут в мире большими изгоями, чем когда-либо. И в зависимости от масштабов того, что они сделают, будет зависеть, какой будет ответ», - ответил президент США на вопрос журналиста.
Изгой в данном случае это само собой разумеющееся. А ответ будет иной.
Виглядає як запрошення на криваву виставу, путін як раз шукає вихід за цієї ситуації
И как каждая банда они не считают себя негодяями. Бандиты всегда считают себя хорошими людьми и теми, кто стремятся к установлению справедливости. Для этого они всегда находят для себя те или иные псевдообоснования.
США применяли в качестве самозащиты, так как Япония вместе с Гитлером развязали ту войну. Кроме того, в результате, США навязали Японии демократию, а твоя уродливая, вонючая, нацистская московия хочет уничтожить государствнность и народ Украины-Руси.
Мохаджер-6 і Шахед-136, шах і мат ...
https://uk.wikipedia.org/.../%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B8_%D0...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82
Шах - тактичний хід у шахах, при якому проходить напад на короля суперника в шаховій партії, чи на короля протилежного кольору в шаховій задачі.
В позиції, коли оголошено шах, одна або дві фігури відкрито погрожують королю, тобто за наступного ходу хоча би одна фігура зможе взяти короля. Під час шаху неможлива рокіровка. В шаховій нотації шах позначається символом математичного плюса (+), подвійний шах - (++).
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Мат - положення в шаховій партії, при якому король, що перебуває під ударом фігури супротивника, не може захиститися, і партія вважається програною[1]. У переносному значенні - «стан безпорадності», «безвихідь», «край», «кінець»...
Це так, "філософські роздуми" ...