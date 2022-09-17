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Массовые захоронения и пытки в Изюме подтверждают, что зверства оккупантов в Буче не были аномалией, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

Массовые захоронения и пытки гражданских, о которых стало известно после освобождения Бучи и Изюма, свидетельствуют, что россияне прибегают к зверствам на всех оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Открытие массовых захоронений мирных жителей и камер пыток в только что освободившемся Изюме подтверждают, что зверства в Буче не были аномалией, а указывали на поведение армии РФ на оккупированных территориях", - отметили аналитики.

Генштаб ВСУ 16 сентября обнародовал фото массового захоронения в Изюме. Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал о более чем 400 телах со следами пыток. В Минреинтеграции же предположили, что количество жертв может быть больше, чем в Буче.

Глава Нацполиции Игорь Клименко проинформировал о 10 российских застенках в Волчанске, Купянске, Балаклее и Изюме. Одна из них находилась в Балаклейском отделе полиции. Начальник ГУ ЧП в Киевской области Андрей Небытов рассказал, что там "россияне в масках пытали мирных жителей обнаженными электрическими проводами".

В Институте изучения войны предположили, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства российских военных преступлений и зверств.

Читайте: В освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на 440 тел, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+28
Українці знали і до 24 лютого знали що кацапи не люди, малорос ЗЕ досі цього не знає і веде з ними перемовини
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17.09.2022 07:36
+23
Тот кто служил в армии совка этому не удивляется и знают творилось за кулисами пропаганды советов в гнилой тоталитарной рабской армии. Воровство, нищета, издевательство между солдатами и показуха на камеру. Учитывая, что рабсияне из совка фактически не выходили, то не только полностью переняли все атрибуты тюрьмы народов, но ещё и усугубили их.
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17.09.2022 07:30
+20
Кровавых свинособак всех нужно уничтожить !!!
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17.09.2022 07:16
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Правила форума Совет форумчан
Кровавых свинособак всех нужно уничтожить !!!
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17.09.2022 07:16 Ответить
Непильна роботьонка в цьому інституті

По якому блату туди можна влаштуватися?)
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17.09.2022 07:16 Ответить
Для початку треба отримати візу на проживання в США, а потім вивчитись в відповідному університеті.
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17.09.2022 08:43 Ответить
Тот кто служил в армии совка этому не удивляется и знают творилось за кулисами пропаганды советов в гнилой тоталитарной рабской армии. Воровство, нищета, издевательство между солдатами и показуха на камеру. Учитывая, что рабсияне из совка фактически не выходили, то не только полностью переняли все атрибуты тюрьмы народов, но ещё и усугубили их.
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17.09.2022 07:30 Ответить
Підтверджують звірину сутність росіян.
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17.09.2022 07:31 Ответить
наведіть приклад такого звіра? Рашисти то потвори із ада
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17.09.2022 15:02 Ответить
ад пуст. все бесы здесь....(с)
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17.09.2022 16:31 Ответить
Українці знали і до 24 лютого знали що кацапи не люди, малорос ЗЕ досі цього не знає і веде з ними перемовини
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17.09.2022 07:36 Ответить
а як же 73% уставших от войньі?
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17.09.2022 15:03 Ответить
про яку аномалію мова???
Почитай їхню реальну історію
влада та насилля це одно слово
сам народ ще гірше
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17.09.2022 07:37 Ответить
Московитські людожери.
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17.09.2022 07:42 Ответить
І головне, за це ніколи ніхто не понесе відповідальність. Покричать, повиражають глибоку стурбованість і на тому все закінчиться.
Взяти до прикладу 2014 рік, MH-17.
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17.09.2022 07:43 Ответить
А де ж підараси з Amnesty international?
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17.09.2022 08:24 Ответить
рисуют новую картинку обнимашек. Не отвлекайте.
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17.09.2022 16:32 Ответить
А ви казали після Бучі, що не всі руцькі однакові. Ну-ну.
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17.09.2022 08:28 Ответить
Вся Україна в трупах, це кацапи аномалія, небезпечні тупі вбивці.
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Україна звільнила 3 тис кв.км. і на цій території закатовані тисячі українців. Наразі окупованими залишаються близько 120 тис кв.км. Тобто 40 таких же територій і всі ці території вкриті могилами вбитих патріотів, списки яких готував хтось в Україні.рашисти мають за це відповісти
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17.09.2022 08:38 Ответить
Незалежна Міжнародна Комісія з розслідування військових злочинів виявила у звільненому від російських православних окупантів українському місті Ірпені, сфотографувала та зафіксувала в документах для Суду в Гаазі, ЧОТИРЕСТА П'ЯТЬДЕСЯТ ВІСІМ трупів цивільних громадян (366 чоловіків, 86 жінок, 5 неопізнаних, 1 мішок з частинами тіл, які неможливо опізнати як тіло).

Місцеві жителі, які пережили в підвалах окупацію і бомбардування міста, розповіли, що адреса мучеников були легко знайдені окупантами і патріоти України розстріляні, за наявними у прибульців списками російською мовою. Якщо оркам на очі траплявся інвалід із протезом ноги, його теж розстрілювали на місці як учасника «АТО».

«Розстрільні» списки активістів, патріотів України та учасників «АТО», «ООС», та військових ЗСУ для російських окупантів готувала команда Портнова. І він цього даже не приховував. І Венедиктова (Генпрокурор) мовчала.
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17.09.2022 18:42 Ответить
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17.09.2022 08:48 Ответить
Згадаємо разом мем "бо Путін нападе" під дурнувате ржання. Тепер не смішно?
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17.09.2022 08:50 Ответить
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17.09.2022 08:52 Ответить
Но немцы, которые находили такие вещи - фошисты, а совочки - мммм, радная срана бламбир па 20 коп.
У нас много таких шо так думают. Даже перед тем как будучи изувеченным принать пулю в затылок, восклицают: Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка, я же всегда любил все ******(и объект утилизирован)

У нас и президентом такой. в Омане что было? ну хоть гневно обличает русню и просит дать больше помощи.
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17.09.2022 10:14 Ответить
Війна почалась не в 2022 війна почалась в 2014, Багато людей вбивали та викрадали в Луганську та Донецьку ,там були також катівні які знаходять зараз в деокупованих теріторіях.
Люди зникали і їх ніколи не знаходили потім або знаходили вбитими.
Коли визволили Слов'янськ в 2014 році там знайшли масове поховання і таке було не тільки в Слов'янську . Теперішний «стратег» Гіркін та Безлер керували тоді.
Тож так це не новина та не аномалія для рашистів ,вони це роблять з 2014 року.
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17.09.2022 10:48 Ответить
,вони це роблять з 2014 року. \\\\\\\

соврамши.
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17.09.2022 11:45 Ответить
Судить? Потом ещё на них работать,чтобы этих нелюдей кормить и обогревать в тюрьмах? Их нужно тупо уничтожать. Остановите уже кто-то наконец этот кошмар. Да неужели эту мразь никто не может поставить на место?
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17.09.2022 13:05 Ответить
Ублюдки.
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17.09.2022 16:31 Ответить
русоФАШИСТСКИЕ твари, МРАЗИ вы конченные, СВОЛОТА, все падлы скоро подохните!!! Ничего, не долго вам ублюдкам осталось рыгать и свой гной с дерьмом разбрасывать на нашей УКРАИНСКОЙ земле. Мы УКРАИНЦЫ никогда вам не простим и будем вас тварей вечно ненавидеть, выродки. Запомните это скоты. Свои гноем и подавитесь, черти вы зловонные.
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17.09.2022 16:44 Ответить
я це знаю, ще з 90-их років, коли мене ще тоді в середній школі, повели на екскурсію в музей, де ось це ось все було детально розказано....

саме тому ********* БУДЕ ЗРУЙНОВАНА!!!!
МАЦА-КВА БУДЕ ПЕРЕТВОРЕНА В РАДІОАКТИВНИЙ ПОПІЛ!!!!
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17.09.2022 22:29 Ответить
І це ми ще не знаємо, скільки жертв буде у Маріуполі, коли ми його звільнемо!
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17.09.2022 23:19 Ответить
 
 