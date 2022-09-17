Массовые захоронения и пытки в Изюме подтверждают, что зверства оккупантов в Буче не были аномалией, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Массовые захоронения и пытки гражданских, о которых стало известно после освобождения Бучи и Изюма, свидетельствуют, что россияне прибегают к зверствам на всех оккупированных территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
"Открытие массовых захоронений мирных жителей и камер пыток в только что освободившемся Изюме подтверждают, что зверства в Буче не были аномалией, а указывали на поведение армии РФ на оккупированных территориях", - отметили аналитики.
Генштаб ВСУ 16 сентября обнародовал фото массового захоронения в Изюме. Впоследствии президент Владимир Зеленский рассказал о более чем 400 телах со следами пыток. В Минреинтеграции же предположили, что количество жертв может быть больше, чем в Буче.
Глава Нацполиции Игорь Клименко проинформировал о 10 российских застенках в Волчанске, Купянске, Балаклее и Изюме. Одна из них находилась в Балаклейском отделе полиции. Начальник ГУ ЧП в Киевской области Андрей Небытов рассказал, что там "россияне в масках пытали мирных жителей обнаженными электрическими проводами".
В Институте изучения войны предположили, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства российских военных преступлений и зверств.
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По якому блату туди можна влаштуватися?)
Почитай їхню реальну історію
влада та насилля це одно слово
сам народ ще гірше
Взяти до прикладу 2014 рік, MH-17.
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Україна звільнила 3 тис кв.км. і на цій території закатовані тисячі українців. Наразі окупованими залишаються близько 120 тис кв.км. Тобто 40 таких же територій і всі ці території вкриті могилами вбитих патріотів, списки яких готував хтось в Україні.рашисти мають за це відповісти
Місцеві жителі, які пережили в підвалах окупацію і бомбардування міста, розповіли, що адреса мучеников були легко знайдені окупантами і патріоти України розстріляні, за наявними у прибульців списками російською мовою. Якщо оркам на очі траплявся інвалід із протезом ноги, його теж розстрілювали на місці як учасника «АТО».
«Розстрільні» списки активістів, патріотів України та учасників «АТО», «ООС», та військових ЗСУ для російських окупантів готувала команда Портнова. І він цього даже не приховував. І Венедиктова (Генпрокурор) мовчала.
У нас много таких шо так думают. Даже перед тем как будучи изувеченным принать пулю в затылок, восклицают: Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка, я же всегда любил все ******(и объект утилизирован)
У нас и президентом такой. в Омане что было? ну хоть гневно обличает русню и просит дать больше помощи.
Люди зникали і їх ніколи не знаходили потім або знаходили вбитими.
Коли визволили Слов'янськ в 2014 році там знайшли масове поховання і таке було не тільки в Слов'янську . Теперішний «стратег» Гіркін та Безлер керували тоді.
Тож так це не новина та не аномалія для рашистів ,вони це роблять з 2014 року.
соврамши.
саме тому ********* БУДЕ ЗРУЙНОВАНА!!!!
МАЦА-КВА БУДЕ ПЕРЕТВОРЕНА В РАДІОАКТИВНИЙ ПОПІЛ!!!!