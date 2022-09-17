Украинские защитники отбили атаки и нанесли врагу потери в районах 5 населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

Украинские военные отбили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 17.09.2022 относительно российского вторжения, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались двести шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, перегруппировывет войск по отдельным направлениям, вводит резервы и ведет воздушную разведку.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает наносить удары по домам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая законы и обычаи ведения войны и нормы Международного гуманитарного права.

За минувшие сутки враг нанес 4 ракетных, 24 авиационных удара и совершил 72 обстрела из систем реактивной артиллерии.

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От авиационных, ракетных ударов и применения РСЗО пострадала инфраструктура более 58 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Золочев, Дружковка, Северск, Закотное, Нью-Йорк, Веселянка, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Великое Артаково, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов, Миролюбовка, Очаков и Сухой Пруд.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы по вооружению танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Харьковском направлении, в том числе и с территории российской федерации, - в районах населенных пунктов Кудиевка, Гоптовка, Стрелка, Ольховатка, Анискино, Синьок, Каменка, Пристин и Двуречная;

на Славянском направлении – в районе населенных пунктов Гороховатка и Бахтин;

на Краматорском направлении – Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Старый Караван, Николаевка, Дроновка, Раздельное, Северск, Верхнекаменское, Святогорск, Сосновое, Александровка и Яремовка;

на Бахмутском направлении – Белогоровка, Раздолевка, Выемка, Одрадовка, Соледар, Николаевка Вторая, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск.

В Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не проводил. От огня артиллерии противника пострадали Авдеевка, Веселое, Опросное, Нетайлово, Зеленое Поле, Полтавка и Новополье.

На Южнобугском направлении оккупанты совершали обстрелы по линии столкновения. Огненное влияние испытали более 26 населенных пунктов.

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Подтверждены значительные потери среди подразделений так называемого "союза добровольцев Донбасса". Раненым представителям батальона указанного незаконного вооруженного формирования, участвовавшим в штурме населенного пункта Авдеевка, после эвакуации в Ростов-на-Дону было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале, так как они не имеют статуса регулярного военного формирования.

На временно захваченных территориях Запорожской области, так называемый глава гражданско-военной администрации, недавно заявил об усилении "санкций" в отношении патриотически настроенных украинских граждан. Ощущая движение сопротивления, оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы за оказание поддержки представителям движения сопротивления, а активистам угрожают принудительным вывозом к самопровозглашенным "лднр", где за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по оккупантам. Подтверждено поражение 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 3 опорных пунктов, тылового пункта управления и 2 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили один самолет Су-24, три крылатые ракеты и один БпЛА врага.

За минувшие сутки Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по резервам кафиров в районах сосредоточения и на станции разгрузки. Потери захватчиков уточняются.

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