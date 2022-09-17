Пока непонятно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы, чтобы противостоять еще одному украинскому наступлению, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина продолжает наступательные операции на северо-востоке страны, в то время как российские войска установили линию обороны между рекой Оскол и городом Сватово. Пока неясно, есть ли у оккупантов возможности для обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, Россия, вероятно, считает важным сохранением контроля над этой зоной, поскольку через нее проходит один из немногих основных маршрутов поставок, которые Россия все еще контролирует, из Белгородской области России.
Кроме того, эта линия проходит вдоль границы Луганской области, части Донбасса, которую Россия стремится "освободить" как одну из своих непосредственных целей войны. "Любая существенная потеря территории в Луганске однозначно подорвет стратегию России", - говорится в сообщении.
По данным британской разведки, Россия, вероятнее всего, попытается вести упорную оборону в этом районе, "но непонятно, имеют ли российские передовые силы достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы противостоять еще одному согласованному украинскому наступлению".
Пожалуйста, подождите...
Плюс до усього, як тільки оголяться "смачні" рубежі, тут же знайдуться охочі повернути СВОЄ. При чому, без особливих потуг; просто піти і забрати.
Орко командування ніяк не готувалось до захвату Києва за три дні пів року як вже. Свиней побито за 50 000, плюс неповернені втрати (живі, але вже не дієздатні) тисяч 150 мінимум. А готувався контингент до вторгнення усього в 100 000.
Та й гроші скоро почнуть якось закінчуватись, а у наших Ленд-ліз тільки почне працювати.
Тому про будь-які операції ЗСУ, офіс преZедента має бути проінформуваний по завершенню цих операцій аби не було як з вагнерівцями
- шановний пане президенте, розпочинаємо наступ на кварталівському намрямку...
- а, ем, гммгмм... а це де... ну дообре, добре, доповісте, коли можна буде їхати знімати відосик.
- так точно, пане президенте.
генштаб дає наказ військовим:
- повна тиша в радіоефірі, тепер звільняємо Херсон!
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Чи мають вони резерви військові, поки незрозуміло, а от те, що резервів моральних вже немає, ясно без жодних інститутів.
Російська бидломасса на всі сто підписувалася під маленькою, переможною війною. - "Три дні і ми у Києві, тиждень та ЗСУ розсипалося, 10 днів і Україна під нами".
На "швидку перемогу" вони були згодні.
На криваву оборону і поразку, на затяжну, кровопротлитну війну, де б'ють їх, а чи не б'ють вони, ця бидломаса не згодна.
Тому, на сьогодні в Росії Вова П. перетворився на чир на сраці для всіх буквально, і для лібералів, і для патріотів, і для силовиків, і для олігархів, і для власного найближчого оточення.
Летаем дронами, ищем технику, стреляем экскалибуром по координатам, снаряд конечно можно и сбить, и помехи поставить, но у кацапов с этим явные проблемы. Дальность экскалибура тоже 60км, а то и 70 и выше, смотря какая температура, влажность и прочие характеристики. Если кацапы не отследят выстрел экскалибура, а ихний зоопарк еще тот хлам, чисто против своей техники, которая как пионы шар надувает без дульного тормоза и снаряд толстый, а здесь еще и активно-реактивный снаряд помимо точности. Если попали, то хорошо, если не попали, то повторяем. А чем холоднее будет погода, тем это актуальнее будет, когда кацапы полезут из окопов и будут стоять у домов. Да, придется бить по домам, чтобы поразить технику. Кацапы могут в том числе и под дулами автоматом собирать живой щит, крепить детей на скотч прямо на танки. Это им никак не поможет, а за погибших будет месть.
С такой хорошей техникой и учитывая, что у кацапов провал с ПВО (сильно удивился, когда они так мало gmlrs сбивали, хотя оба комплекса и тор, и панцирь просто должны их сбивать, видать в Сирии байрактары у них под 100 штук уничтожили рабочих вместе с операторами и у них тут одно мясо), можно круглосуточно щелкать их технику и людей в ней, особенно с понижением температуры, когда они там греться будут. И плевать сколько там резервов, если нету техники. Технику уничтожим и победим в войне окончательно. В остальном кацапы дипломатически всегда будут выигрывать, слишком слабые у нас дипломаты, так легко их разводить и продавать воздух. Кацапам даже устроит сдача всей территории, если тут будет риск новой войны, что отпугнет почти всех инвесторов и кредиторов на восстановление страны. Их надо уничтожить сейчас, пока они слабы как никогда с таким чмоней-президентом.
Вони зас...ть мозги не тільки кацапам,а і наівним та довірливим европейцям.