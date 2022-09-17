РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14943 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
446 1
война (46523) дети (6020) Офис Генпрокурора (2034)

389 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 756 - ранены, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 17 сентября 2022 года более 1145 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 389 детей погибли и более 756 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 394, Харьковской - 218, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46, Днепропетровской - 26", - говорится в сообщении.

Так, 14 сентября в г. Херсоне в результате вражеских обстрелов погибла семья с двумя дочерьми 8 и 12 лет.

Стало известно, что 5 сентября в результате обстрела войсками РФ с. Новая Гусаровка Изюмского района Харьковской области погиб 14-летний подросток.

В ходе фиксации преступлений, совершенных оккупантами на территории г. Изюм Харьковской области, стало известно о гибели 9 марта семьи с двумя девочками 5 и 8 лет.

15 сентября в результате обстрела врагом г. Святогорск Краматорского района Донецкой области получил телесные повреждения 17-летний парень.

16 сентября в результате очередных обстрелов российскими войсками г. Харьков получили ранения двое детей 5 и 17 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Также смотрите: В Донецкой области доценту ВУЗа, директору школы и работнице ЗАГСа сообщено о подозрении. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
показать весь комментарий
17.09.2022 10:55 Ответить
 
 