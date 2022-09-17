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Военный РФ просит убрать солдат с позиции после обстрела: "Нас тут кинули, как собак #баных", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский оккупант рассказал, что украинские воины разгромили их позиции. В ловушке оказались по меньшей мере 10 захватчиков, за которыми никто не приехал.

Об этом он заявил во время телефонного разговора, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на разгромленных позициях остались только солдаты. С ними нет ни одного офицера.

"У нас здесь никого нет: ни офицеров, никого. Нас, нах#й, бросили, мы здесь 10 человек, бл#дь. Мы без техники, без ничего, бл#дь. Нас, если забирать, надо, чтобы отправляли БТР за нами. Нас тут бросили, как собак еб#ных. Разъ#бали нас вчера не по х#йни", - рассказывает оккупант.

Захватчик также сетует, что украинские воины мощно ударили по их позициям. Было не менее 15 "прилетов". Один из снарядов попал в здание, в котором разместились оккупанты.

Читайте: Пока непонятно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы, чтобы противостоять еще одному украинскому наступлению, - британская разведка
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Топ комментарии
+22
Записка, яку ЗСУ залишили в одному з будинків в звільненій Балаклії
Котов и собаку покормили, огород перекопали, окна покрасили, дохлых орков сложили в поветь. P.S.: на лужайке не мангал, а сожжённый руzzкий танк, не бойтесь, он уже остыл. Вместе с экипажем.
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17.09.2022 10:38
+21
Кацапи , ви не собаки , а тупе бидло і мразь!
Якого чорта лисого ви припхалися до нас , - вбивати, грабувати і гвалтувати ?
Ви повинні здохнути , кляті шакали , а не чекати на допомогу , бо ви нахер нікому не потрібні !
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17.09.2022 10:10
+20
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17.09.2022 10:21
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Шо не так . Розбили -- ноги в руки і побігли на схід..
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17.09.2022 10:08 Ответить
чому "как"?
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17.09.2022 10:08 Ответить
Собаки в миллион раз лучше кацапов
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17.09.2022 10:20 Ответить
кстати "Святогор" вспомнился. он бы вам возразил - у него кацапы то получше будут чем сраные тупые шавки кусалки и лаялки, кацапы то побратскей, поребятистей, позалихвацкей(надеюсь он погиб от обстрела кацапами)
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17.09.2022 10:30 Ответить
я называю кацапов свиноЦабаками - чтобы не обижать собак...!
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17.09.2022 11:11 Ответить
А свиней значит можно обижать?))) Разве хрюшки заслужили такого оскорбления, как сравнение с кацапами?)
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17.09.2022 18:26 Ответить
пожалуйста иди домой!
А краще - на хавку псам, де твоє місце, парашник.
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17.09.2022 10:08 Ответить
Нє как а ви і єсть тє самиє сабакі...
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17.09.2022 10:09 Ответить
Кацапи , ви не собаки , а тупе бидло і мразь!
Якого чорта лисого ви припхалися до нас , - вбивати, грабувати і гвалтувати ?
Ви повинні здохнути , кляті шакали , а не чекати на допомогу , бо ви нахер нікому не потрібні !
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17.09.2022 10:10 Ответить
СОБАК #БАНЫХ"...
сексуальне життя росіян вражає різномаїттям
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17.09.2022 10:12 Ответить
Правильно он себя и своих утырков назвал - собаки ё...е. Только я бы поправил кацапа, вы не собаки, вы СВИНОСОБАКИ **...Е, а собаки обижаются, если их с вами сравнивают.
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17.09.2022 10:15 Ответить
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17.09.2022 10:21 Ответить
...и главную улицу в Крещатик. А проспект Богдана Хмельницкого там вроде и так уже есть.
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17.09.2022 10:54 Ответить
судячи по розмовах з індусом Монді....)(уйло в курсі справ на фронті,а так звані блогери та єкспєрди розказують на ютюбі, шо він нічого не знає,бо йому не докладують...все він знає..
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17.09.2022 11:26 Ответить
Кацап здурів, 10 орків витягувати, на маршрутку сідайте.
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17.09.2022 10:29 Ответить
А собаки не обижаются за сравнение с руской "армией"?
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17.09.2022 10:30 Ответить
Без паники!
Завтра в мешках отгруZZят
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17.09.2022 10:36 Ответить
Записка, яку ЗСУ залишили в одному з будинків в звільненій Балаклії
Котов и собаку покормили, огород перекопали, окна покрасили, дохлых орков сложили в поветь. P.S.: на лужайке не мангал, а сожжённый руzzкий танк, не бойтесь, он уже остыл. Вместе с экипажем.
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17.09.2022 10:38 Ответить
Ну и? За ними приехали? Перехватили же. Я уже про СБУ. Или по перехвату запеленговать геопозицию не вышло?
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17.09.2022 10:40 Ответить
сбу обшуки у влонтерів проводе.... не на часі.
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17.09.2022 12:44 Ответить
Хай роздягаються до трусів і газують до себе на болота,люди,можливо кусок хліба дадуть,щоб дойшли додому,поки не холодно.
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17.09.2022 21:07 Ответить
 
 