Украину нужно поддерживать всеми силами, потому что Путин пойдет дальше, - премьер Чехии Фиала во время встречи с Кличко
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Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко встретился с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой в Праге. Обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины в экономической, гуманитарной и военной сферах
Об этом сообщает сайт КГГА, передает Цензор.НЕТ.
"Мы благодарны Чехии, которая сегодня председательствует в Евросоюзе, за поддержку европейских стремлений Украины и за всю ту помощь, которую вы оказываете. Благодарны и за отношение к украинцам – ваше государство предоставило временное убежище 460 тысячам украинских граждан, которые спасались от войны. Мы это ценим. Мы сегодня боремся и за свободу каждого европейца, на самом деле. Не стоит полагать, что Россия остановится, если завоюет Украину. Это не так. Поэтому единство цивилизованного мира вокруг Украины – залог мира во всей Европе", – подчеркнул Виталий Кличко.
Петр Фиала заверил в дальнейшей помощи Украине и отметил, что поддержка чешским обществом украинцев не ослабнет. Хотя Россия и пытается давить на общественное мнение европейских стран высокими ценами на энергоресурсы, массированной пропагандой.
"Чехия с самого начала агрессии России – с 2014 года – понимала, что поддерживать Украину надо всеми силами. Потому что Путин пойдет дальше. И это не преувеличение, что вы сражаетесь сегодня и за нас – европейцев. А мы должны выдержать этот сложный период, который нас ждет зимой, и дальше вам помогать", – подчеркнул премьер Чехии.
Как сообщалось, Виталий Кличко во время визита в Прагу принял участие в заседании бюро Европейского комитета регионов, где обсуждалась тема восстановления и восстановления Украины. В ходе заседания Кличко был награжден почетным сертификатом члена Европейского комитета регионов.
Также Виталий Кличко выступил в резиденции мэра Праги перед постоянными представителями (послами) 27 стран-членов ЕС при Евросоюзе.
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А ЧІМ ЗАЙМАЕТСЯ В ЦЕЙ ЧАС МІНІСТР ОБОРОНИ РЕЗНІКОВ ? АККРЕДИТУЕ В УКРАІНІ ЖУРНАЛІСТІВ ***** ‼️‼️‼️‼️
Известный пропагандист Кремля засветился во Львове: как он туда попал .
Пропагандист из Германии снимает клевету на Украину
Стало известно, что немецкий пропагандистский журналист Билли Сикс, считающийся другом Путина и российских СМИ, и неоднократно распространявший фейки, приехал в Украину, чтобы снять антиукраинский документальный фильм.
Отмечается, что Билли Сикс имеет аккредитацию не только Министерства обороны Украины, но и так называемой "днр".
Отмечается, что журналист выставляет пророссийские сюжеты с задержкой 2-3 недели, поэтому сейчас он может находиться ближе к Запорожской или Донецкой областям.
Сикс получил аккредитацию Министерства обороны Украины, а также так называемой ДНР. Вероятно, в ближайшее время он будет находиться на территории псевдореспублики.
Во Львове же пропагандист снимал ролик о "националистах", он ходил по улицам города и расспрашивал людей о "националистических" батальонах на фронте.
"Он очень хорошо манипулирует, входит в доверие местных, имеет легенду: представляется путешественником, блоггером, независимым журналистом, показывает какие-то документы, фото из путешествий, газетные вырезки рассказывает свою "несчастную" историю", - пишут в Twitter.
Напомним, Билли Сикс незаконно посещал временно оккупированный Крым и населённые пункты так называемой "ДНР". Кроме того, он обвинял Украину в сбитии Boeing MH17 на Донбассе.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/ru/articles/574539-vo_ljvove_zasvetilsja_izvestnyj_propagandist_kotoryj_byl_v_krymu_i_obvinjal_ukrainu_v_katastrofe_mn17