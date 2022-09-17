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Украину нужно поддерживать всеми силами, потому что Путин пойдет дальше, - премьер Чехии Фиала во время встречи с Кличко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кличко,фіала

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко встретился с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой в Праге. Обсуждались вопросы дальнейшей поддержки Украины в экономической, гуманитарной и военной сферах

Об этом сообщает сайт КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Мы благодарны Чехии, которая сегодня председательствует в Евросоюзе, за поддержку европейских стремлений Украины и за всю ту помощь, которую вы оказываете. Благодарны и за отношение к украинцам – ваше государство предоставило временное убежище 460 тысячам украинских граждан, которые спасались от войны. Мы это ценим. Мы сегодня боремся и за свободу каждого европейца, на самом деле. Не стоит полагать, что Россия остановится, если завоюет Украину. Это не так. Поэтому единство цивилизованного мира вокруг Украины – залог мира во всей Европе", – подчеркнул Виталий Кличко.

Петр Фиала заверил в дальнейшей помощи Украине и отметил, что поддержка чешским обществом украинцев не ослабнет. Хотя Россия и пытается давить на общественное мнение европейских стран высокими ценами на энергоресурсы, массированной пропагандой.

"Чехия с самого начала агрессии России – с 2014 года – понимала, что поддерживать Украину надо всеми силами. Потому что Путин пойдет дальше. И это не преувеличение, что вы сражаетесь сегодня и за нас – европейцев. А мы должны выдержать этот сложный период, который нас ждет зимой, и дальше вам помогать", – подчеркнул премьер Чехии.

Как сообщалось, Виталий Кличко во время визита в Прагу принял участие в заседании бюро Европейского комитета регионов, где обсуждалась тема восстановления и восстановления Украины. В ходе заседания Кличко был награжден почетным сертификатом члена Европейского комитета регионов.

Также Виталий Кличко выступил в резиденции мэра Праги перед постоянными представителями (послами) 27 стран-членов ЕС при Евросоюзе.

Читайте: Чехия использует председательство в ЕС для помощи Украине, - премьер Фиала
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Топ комментарии
+8
Слово "путін" вживають всі, крім Зеленського.
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17.09.2022 11:36
+7
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17.09.2022 11:56
+5
Презідент Чехії підтримує
А ЧІМ ЗАЙМАЕТСЯ В ЦЕЙ ЧАС МІНІСТР ОБОРОНИ РЕЗНІКОВ ? АККРЕДИТУЕ В УКРАІНІ ЖУРНАЛІСТІВ ***** ‼️‼️‼️‼️

Известный пропагандист Кремля засветился во Львове: как он туда попал .

Пропагандист из Германии снимает клевету на Украину

Стало известно, что немецкий пропагандистский журналист Билли Сикс, считающийся другом Путина и российских СМИ, и неоднократно распространявший фейки, приехал в Украину, чтобы снять антиукраинский документальный фильм.
Отмечается, что Билли Сикс имеет аккредитацию не только Министерства обороны Украины, но и так называемой "днр".

Отмечается, что журналист выставляет пророссийские сюжеты с задержкой 2-3 недели, поэтому сейчас он может находиться ближе к Запорожской или Донецкой областям.

Сикс получил аккредитацию Министерства обороны Украины, а также так называемой ДНР. Вероятно, в ближайшее время он будет находиться на территории псевдореспублики.

Во Львове же пропагандист снимал ролик о "националистах", он ходил по улицам города и расспрашивал людей о "националистических" батальонах на фронте.

"Он очень хорошо манипулирует, входит в доверие местных, имеет легенду: представляется путешественником, блоггером, независимым журналистом, показывает какие-то документы, фото из путешествий, газетные вырезки рассказывает свою "несчастную" историю", - пишут в Twitter.

Напомним, Билли Сикс незаконно посещал временно оккупированный Крым и населённые пункты так называемой "ДНР". Кроме того, он обвинял Украину в сбитии Boeing MH17 на Донбассе.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/ru/articles/574539-vo_ljvove_zasvetilsja_izvestnyj_propagandist_kotoryj_byl_v_krymu_i_obvinjal_ukrainu_v_katastrofe_mn17
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17.09.2022 12:06
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Слово "путін" вживають всі, крім Зеленського.
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17.09.2022 11:36 Ответить
так ..так ...коли вони в Україні ,аж підтримують...як тільки втікнуть,то давайтє дагаварівацца..як приклад ото оонівське чмо гутьєреш
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17.09.2022 11:39 Ответить
Кличко виступав актуально і добре. Його слухали. Жаль що не в політиці
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17.09.2022 11:40 Ответить
я вже знаю,що значить слухатися Вітальку.особливо якщо це стосується землі під забудову Віталькою....
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17.09.2022 11:47 Ответить
На словах Кличко державний діяч-патріот,а насправді: в Києві під забудову наближеним забудовникам відбирає приміщення (і земельну ділянку) у підрозділів Міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ, які зберігають вакцини,гуманітарку медпризначення,займаються Ковідом... по вул.Ломоносова,10
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17.09.2022 11:46 Ответить
Ви для цього допису зареєструвалися? Скільки отримали від подоляка? Не можете слухати Кличко, слухайте перли зе
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17.09.2022 11:54 Ответить
На словах Кличко державний діяч-патріот,а насправді: в Києві під забудову наближеним забудовникам відбирає приміщення (і земельну ділянку) у підрозділів Міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ, які зберігають вакцини,гуманітарку медпризначення,займаються Ковідом... по вул.Ломоносова,10 .Я пишу правду. Медики скоро будуть пікетувати адміністрацію Кличка-Столара. що цікаво,Віталька подав у суд з метою забрати будівлю з "благородною " метою- бачте у Печерського суду.....немає приміщення для архіву!! А насправді забудовники хочуть коробку ставити....
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17.09.2022 17:11 Ответить
Фіала молоток.
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17.09.2022 11:54 Ответить
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17.09.2022 11:56 Ответить
Презідент Чехії підтримує
А ЧІМ ЗАЙМАЕТСЯ В ЦЕЙ ЧАС МІНІСТР ОБОРОНИ РЕЗНІКОВ ? АККРЕДИТУЕ В УКРАІНІ ЖУРНАЛІСТІВ ***** ‼️‼️‼️‼️

Известный пропагандист Кремля засветился во Львове: как он туда попал .

Пропагандист из Германии снимает клевету на Украину

Стало известно, что немецкий пропагандистский журналист Билли Сикс, считающийся другом Путина и российских СМИ, и неоднократно распространявший фейки, приехал в Украину, чтобы снять антиукраинский документальный фильм.
Отмечается, что Билли Сикс имеет аккредитацию не только Министерства обороны Украины, но и так называемой "днр".

Отмечается, что журналист выставляет пророссийские сюжеты с задержкой 2-3 недели, поэтому сейчас он может находиться ближе к Запорожской или Донецкой областям.

Сикс получил аккредитацию Министерства обороны Украины, а также так называемой ДНР. Вероятно, в ближайшее время он будет находиться на территории псевдореспублики.

Во Львове же пропагандист снимал ролик о "националистах", он ходил по улицам города и расспрашивал людей о "националистических" батальонах на фронте.

"Он очень хорошо манипулирует, входит в доверие местных, имеет легенду: представляется путешественником, блоггером, независимым журналистом, показывает какие-то документы, фото из путешествий, газетные вырезки рассказывает свою "несчастную" историю", - пишут в Twitter.

Напомним, Билли Сикс незаконно посещал временно оккупированный Крым и населённые пункты так называемой "ДНР". Кроме того, он обвинял Украину в сбитии Boeing MH17 на Донбассе.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/ru/articles/574539-vo_ljvove_zasvetilsja_izvestnyj_propagandist_kotoryj_byl_v_krymu_i_obvinjal_ukrainu_v_katastrofe_mn17
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17.09.2022 12:06 Ответить
Хмырь мавзолейный не пойдет дальше...кобыла Будулая сломалась а Украине...,дальше только Гаага...трибунал и позорная смерть на столбе .☠️..или в бункере...☠️🦍
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17.09.2022 12:28 Ответить
 
 