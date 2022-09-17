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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 250 человек, 216 вертолетов, 2 202 танков, 1 306 артсистем и 4 701 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 сентября потери личного состава противника составляют около 54 250 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 54 250 (+200) человек ликвидировано
- танков ‒ 2202 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4701 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 1306 (+4) ед,
- РСЗО - 312 (+0) ед,
- средства ПВО - 168 (+1) ед,
- самолетов - 251 (+1) ед,
- вертолетов - 216 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 911 (+3),
- крылатые ракеты - 236 (+3),
- корабли/катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3571 (+21) ед,
- специальная техника - 121 (+0).
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Только правильный ответ на поверхности - они всегда хотели нас убивать. Они мечтали об этом. Они будут мечтать это сделать снова и снова. До тех пор, пока слово Украина не будет внушать им страх. На уровне генов и подсознания
До тех пор, пока слово украинец в сознании русни не будет восприниматься не как клоун в шароварах из кацапских фильмов, а как тот, кто убьёт, покалечит и лучше вообще с ним не связываться, ибо у него в роду все прирожденные убийцы, даже дети могут глотку перерезать и после этого пойти себе дальше играться в песочнице
Украинский язык должен заставлять взрослых россиян срать стоя, а беременных кацапок рожать через рот. Украинская музыка должна восприниматься россиянами как боевой марш, в котором снова призывают дать ***** кацапам и загнать их в стойло...(с)
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!
Слава ВСУ♥️🖤💪💪
Слава Україні 💙💛👍👍