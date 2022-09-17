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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 250 человек, 216 вертолетов, 2 202 танков, 1 306 артсистем и 4 701 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 сентября потери личного состава противника составляют около 54 250 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 54 250 (+200) человек ликвидировано
  • танков ‒ 2202 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4701 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 1306 (+4) ед,
  • РСЗО - 312 (+0) ед,
  • средства ПВО - 168 (+1) ед,
  • самолетов - 251 (+1) ед,
  • вертолетов - 216 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 911 (+3),
  • крылатые ракеты - 236 (+3),
  • корабли/катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3571 (+21) ед,
  • специальная техника - 121 (+0).

Читайте: С 5 по 12 сентября в Украине ликвидировано более 57 элитных специалистов с армии РФ, - BBC

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 250 человек, 216 вертолетов, 2 202 танков, 1 306 артсистем и 4 701 бронированная машина 01
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Топ комментарии
+21
сказано отлично -

Только правильный ответ на поверхности - они всегда хотели нас убивать. Они мечтали об этом. Они будут мечтать это сделать снова и снова. До тех пор, пока слово Украина не будет внушать им страх. На уровне генов и подсознания

До тех пор, пока слово украинец в сознании русни не будет восприниматься не как клоун в шароварах из кацапских фильмов, а как тот, кто убьёт, покалечит и лучше вообще с ним не связываться, ибо у него в роду все прирожденные убийцы, даже дети могут глотку перерезать и после этого пойти себе дальше играться в песочнице

Украинский язык должен заставлять взрослых россиян срать стоя, а беременных кацапок рожать через рот. Украинская музыка должна восприниматься россиянами как боевой марш, в котором снова призывают дать ***** кацапам и загнать их в стойло...(с)
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17.09.2022 12:45
+10
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17.09.2022 12:47
+6
Херсон. Правий берег у оперативному оточені. Там все не дуже з логістикою. Мости розбиті, переправи теж під постійним вогневим контролем. Наша арта постійно насипає плюс авіація та HIMARS. ППО у кацапів, думаю там нормально покошмарили наші
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17.09.2022 14:20
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Интересно, сколько еще у кацапов самолетов в рабочем состоянии.
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17.09.2022 12:40 Ответить
Меньше, чем уже сбитых ЗСУ.
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17.09.2022 12:41 Ответить
Навряд чи. Хоча надувних гумових у рази більше
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17.09.2022 13:15 Ответить
Еще, к сожалению, очень много. Вот сайт где можно посмотреть, количество уничтоженной техники русни в процентах от имеющей.
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17.09.2022 12:49 Ответить
Увы, там ответа на мой вопрос нет. ЕСТЬ самолет как физическая единица и готов ли он к полетам, это не одно и тоже. Когда-то мелькала инфа, что процентов 40 - металобрухт. То есть стоят без комплектующих. Много авионики западного производства, которая уже не поставляется. А она имеет особенность выходить из строя. В таких случаях часть бортов тупо раздевают и перекидывают запчасти.
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17.09.2022 13:18 Ответить
Техніку треба нищити, нищити і ще раз нищити! Нехай лапотніки розконсервовують полуторки і ЗІС-5
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17.09.2022 12:40 Ответить
шось мало свинособачих трупів за ніч...
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17.09.2022 12:40 Ответить
Там не враховані ті, що здохли у госпіталях (особливо в котлі під Херсоном), без належного медичного догляду
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17.09.2022 13:38 Ответить
Херсону,чи Харкова???
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17.09.2022 13:41 Ответить
Херсон. Правий берег у оперативному оточені. Там все не дуже з логістикою. Мости розбиті, переправи теж під постійним вогневим контролем. Наша арта постійно насипає плюс авіація та HIMARS. ППО у кацапів, думаю там нормально покошмарили наші
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17.09.2022 14:20 Ответить
сказано отлично -

Только правильный ответ на поверхности - они всегда хотели нас убивать. Они мечтали об этом. Они будут мечтать это сделать снова и снова. До тех пор, пока слово Украина не будет внушать им страх. На уровне генов и подсознания

До тех пор, пока слово украинец в сознании русни не будет восприниматься не как клоун в шароварах из кацапских фильмов, а как тот, кто убьёт, покалечит и лучше вообще с ним не связываться, ибо у него в роду все прирожденные убийцы, даже дети могут глотку перерезать и после этого пойти себе дальше играться в песочнице

Украинский язык должен заставлять взрослых россиян срать стоя, а беременных кацапок рожать через рот. Украинская музыка должна восприниматься россиянами как боевой марш, в котором снова призывают дать ***** кацапам и загнать их в стойло...(с)
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17.09.2022 12:45 Ответить
а ти не зрозумів, чи просто ви'їбнутися захотів , розумнику? Ти подивись ролики з війни, принциповий ти наш, як фаріонша, якою мовою розмовляють бійці на фронті? І ди на передову і там проповідуй, недоу...
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17.09.2022 16:09 Ответить
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17.09.2022 12:47 Ответить
сьогодні щось дуже довго хороших касапів рахували. Через тепловізор? Забули, що їх в тепловізор не видно?
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17.09.2022 12:56 Ответить
- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!
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17.09.2022 13:32 Ответить
Час назад Роман Цимбалюк вбросил в Ютьюбе интересный видос по поводу армии рабZeи...если коротко..то у путлера по факту есть пять армий...одна контрактная,одна Зэковская, одна срочники,одна вагнерская,одна спецназовская...,Рома все по косточкам разложил слушая путлера на встрече с какими то пропагандонами...не то студентами ...
Слава ВСУ♥️🖤💪💪
Слава Україні 💙💛👍👍
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17.09.2022 13:21 Ответить
А в "телеграм-канал" про втрати українців дані дав Шойгу? Чи Канашенков? Чи Кісєльов зі Скабєєвою? Так вони вже і "Київ за три дні взяли" і авіацію українську з ПВО СІМ РАЗІВ знищили!
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17.09.2022 14:42 Ответить
Все... Почалося... 4 доби підряд "кістка читачам" по 200 "штук знищених" . Стабільно... Некомільфо ажніяк... Хоча б харю зещуриска не вліплювали, то вже най би було... А так...
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18.09.2022 10:22 Ответить
 
 