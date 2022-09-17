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Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине, - глава разведки Пентагона Берриер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путин,путін

Директор разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берриер считает, что из-за последних неудач российских сил на поле боя может наступить момент, когда Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Просто сейчас мы подходим к точке, когда, по моему мнению, Путину придется пересмотреть, каковы цели его "операции". Поскольку сейчас вполне понятно, что он не сможет сделать то, что планировал сделать с самого начала", - сказал Берриер на конференции в пятницу.

Глава разведки Пентагона отметил, что США пока не знают, каким именно будет решение Путина по войне в Украине, но "оно во многом определит, как долго будет продолжаться этот конфликт".

В то же время, заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн не согласился с такой оценкой и сказал, что "не стоит недооценивать преданности Путина оригинальному плану - контролю над Украиной".

Читайте: В случае применения ядерного оружия Путин и его режим станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо, - Байден
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Топ комментарии
+24
Какие там у него цели. Не смешите с этими целями. Где по морде надают там оно и остановится. Или что по вашему рашисты делают в Херсоне если ***** говорит что его цель это донецкая и луганская область
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17.09.2022 13:47
+21
Лугандоном ***** не удовлетворится. Лугандон Рашке никчему без коридора в крым, крымского канала, ЗАЕС, полного контроля над Азовским и Черным морем, коридора в приднестровье, а значит Херсонской, Одесской и Запорожской областей. Так что разговорами про то что отдайте ему Лугандон и он успокоится, ***** только заманивает нас на переговоры и перемирие чтобы восстановить армию и ударить с новой силой.
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17.09.2022 13:59
+15
наприклад на таке
1. Звалити по тихому з Украъни
2. Зробити вигляд що досяг усіх поставлених цілей або що це був невдалий жарт
3. Втриматися на троні, бо ножки вже підпилили та дупу потроху смалити починають.
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17.09.2022 13:44
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наприклад на таке
1. Звалити по тихому з Украъни
2. Зробити вигляд що досяг усіх поставлених цілей або що це був невдалий жарт
3. Втриматися на троні, бо ножки вже підпилили та дупу потроху смалити починають.
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17.09.2022 13:44 Ответить
Какое же ***** " резиновая дупа " ******** 🤮🤮🤮🤮
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17.09.2022 14:02 Ответить
какие цели какие задачи ВЫ О ЧЕМ вообще у ***** ЛИЧНЫЙ ПРИСКОК К УКРАИНЕ НА МУЖСКОЙ ЧАСТИ ПОГОВАРИВАЮТ В МЛАДОСТИ ЛЕТ ЕГО ОЧЕНЬ ПУБЛИЧНО ОПУСТИЛА КАК ТИПА МУЖИКА высокая статная УКРАИНКА высмяв его ничтожный росточек его жалкий вид как у бледной моли она сравнила Путина со своим котом и сказала-- ее что кот выглядит куда приятней и интересней чем это неуклюжее недоразумение....
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17.09.2022 14:07 Ответить
скажите еще, что она была не права
я лично с ее котом не знакома, но не сомневаюсь, что она сказала чистую правду
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17.09.2022 14:10 Ответить
а факты массового нассилия в Украине со стороны золдат РФ--благославленное Путиным...над женщинами... мукжчинами детьми...педофилия... насилие вообще... пытки... издевательства членовредительства... кастрации...растрелы в затылок людей со связанными руками и мешками на головах все это признаки которые профайлеры ФБР описали бы как классический серийный маньяк...тольков массовом понмиание в одном месте и в одно время...нарушено правило маньяков они не терпят если кто то начинает делать то же на ИХ территорииу Россиян удалось пробить и это ДНО классики квалификации тут маньяки серийники спелись в группу на одном маленьком пятачке и в одно и то же время....и это все-- разве не несет в себе печать мести именно в виду отклонений болезний состояний связанных с психикой на фоне половой интимной и маниакальной почве????
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17.09.2022 14:20 Ответить
так и хочется рецепт выписать для лечения этого заболевания целой страны: НАПАЛМ.

я понимаю, что так не будет.
но думаю, они сами себя накажут

так накажут, что в самых кошмарных снах нам бы не привиделось

жаль что нельзя весь этот чумной барак обнести бетонной стеной высотой с дамбу хорошую
и чтоб они сидели там и не вылазили скерху крышкой накрыть.
чтоб сами себя убивали, насиловали, грабили, насиловали и убивали, убивали убивали
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17.09.2022 14:28 Ответить
Грета Тумберг буде проти !
спалити 1/5 суші!
а про вуглецеве забруднення Ви подумали?
я за тотальне Інспектування території рашки !
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17.09.2022 14:40 Ответить
оно пришло на крови
оно изначально пришло через терракты
оно ими занималось все время своего правления
кто сказал, что оно способно на что то другое помимо воровства и насилия?
или уходить оно будет не через кровь и смерти?

страшно, что за эти двадцать два года он вырастил под себя целую страну таких же упырей.
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17.09.2022 14:08 Ответить
они сами дали себя вырастить. Неправильно демонизировать одного путина. Та вся нация такая.
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17.09.2022 15:18 Ответить
Тобто, вставити анальну пробку із зображенням "мирного очка"? ЗЄ зхаває?
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17.09.2022 14:27 Ответить
так Воно уже ж заявило, що тепер тільки Донецька і Луганська області, взяти Київ за 3 дня не вийшло,відбувся жест доброї волі
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17.09.2022 13:45 Ответить
Какие там у него цели. Не смешите с этими целями. Где по морде надают там оно и остановится. Или что по вашему рашисты делают в Херсоне если ***** говорит что его цель это донецкая и луганская область
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17.09.2022 13:47 Ответить
Він відчуває, що і на Херсонщині йому наб'ють пецало. Тому вже співає про "захист лугандону". А от коли йому пецало наб'ють і в Лугандоні, тоді цікаво, якими стануть цілі.
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17.09.2022 13:51 Ответить
Лугандоном ***** не удовлетворится. Лугандон Рашке никчему без коридора в крым, крымского канала, ЗАЕС, полного контроля над Азовским и Черным морем, коридора в приднестровье, а значит Херсонской, Одесской и Запорожской областей. Так что разговорами про то что отдайте ему Лугандон и он успокоится, ***** только заманивает нас на переговоры и перемирие чтобы восстановить армию и ударить с новой силой.
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17.09.2022 13:59 Ответить
💯так
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17.09.2022 14:03 Ответить
Отсосала він не хоче? Ніяких перемовин не буде. Не для того США вклалися.
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17.09.2022 14:35 Ответить
да кто на эту ***** поведется. хотя конечно ермака недооценивать нельзя
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17.09.2022 15:23 Ответить
путин *****!
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17.09.2022 13:48 Ответить
у него договорянк канешна же, чтобы украинцы уничтожили всю его бандитскую шваль, ему не надо их возвращение, так что, орки, может до более сообразительных что-то и дойдет, что надо делать
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17.09.2022 13:49 Ответить
може змінить на "суіцид"?
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17.09.2022 13:49 Ответить
мені сподобалося як по планах путі проїхався Вата ТВ
https://www.youtube.com/watch?v=QcLwaxXuj4k
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17.09.2022 13:49 Ответить
якщо й буде ***** щось змінювати в планах стосовно окупації/колонізації України, то, принаймі, правду не оголошуватиме, не оприлюднюватиме, а й надалі брехатиме у своїх енкаведешних парадигмах.
Він і про чинні наявні плани пмоневолення нас правди не каже, вперся в "денацифікацію" та в іншу лабуду.
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17.09.2022 13:50 Ответить
Слить расию в выгребную яму получить пи.ды от Украины и подохнуть как крыса вот план ху.ла.
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17.09.2022 13:50 Ответить
Невже така велика проблем зняти з консервації Скайхоуки, Крусейдери, чи Фантоми, та надати їх Україні?!
Так, це звичайно старий мотлох, але не гірший від Су-25!
І для ударів по кацапам з малих висот, згодиться!
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17.09.2022 13:50 Ответить
Украина перестала публично просить у США высококлассное оружие, такое как системы ПВО Patriot, истребители F-16 и беспилотники Grey Eagle, но переговоры продолжаются без лишнего шума,https://www.politico.com/news/2022/09/16/f-16s-patriots-ukraine-negotiations-00057262
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17.09.2022 14:02 Ответить
Нам би навіть Корсари 60-х років допомогли…
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17.09.2022 14:18 Ответить
нам би власне виробництво домогло якби не крадівництво!
та й зараз не чути про завантаження ВПК 24/7
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17.09.2022 15:19 Ответить
например - убиться ап кремлевскую стену. Очень удобно для корешей - убился, тут же затащили в стену, обмыли в мавзолее обоих и там же, под надзором вечно живого коммунистического привидения, выбрали новое *****. ***** сдох, да здравствует новое *****.
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17.09.2022 13:50 Ответить
Киев, Полтава, Сумы, Чернигов, Винница, Кропивницкий, Одесса, Николаев - один единый народ Украины!
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17.09.2022 13:51 Ответить
Любимая поговорка *****, *курочка по зернышку тук-тук-тук...*. Так что цель у ***** захватить не только Укаину а и весь мир. Только отрывая по кусочку и по возможности, временно останавливаясь запросив перемирие чтобы переварить захваченные территории и набрав еще больше армию с окупированных земель. Чтобы не проводить мобилизации москвичей и питерцев
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17.09.2022 13:51 Ответить
Зато у нас ціль одна і незмінна
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17.09.2022 13:55 Ответить
Если ***** не нырнёт, головка с плеч...

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17.09.2022 17:25 Ответить
Проф. Преображенский @prof_preobr
"Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст, кроме нас, а если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю, а вот если мы её дадим, они её не дадут".
Марго Симоньян представила геополитический анализ ситуации так, чтобы было понятно её начальнику.
https://twitter.com/i/status/1571031968862834691
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17.09.2022 14:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=24AAE5LFsds Это как сон про не со
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17.09.2022 16:23 Ответить
Як казав Подерев'янський - "Цель ігри вийті живим із боя"...
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17.09.2022 14:00 Ответить
він орієнтацію легко змінив а ви про якісь цілі, ціль одна - якмога довше просидіти на троні і йому по..ю як
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17.09.2022 14:12 Ответить
лысый будет мстить, нужно осторожнее, усилить разведку
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17.09.2022 14:23 Ответить
очевидно, что у Путина остается только ядерное оружие. Украине должны дать ядерное оружие, чтобы создать паритет и Путин не мог приминять ядерное оружие ибо тогда ему прилетит в ответ ядерным оружием от Украины.
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17.09.2022 14:25 Ответить
кремлевского ******* путина нужно уничтожить к йбеней матери.
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17.09.2022 14:30 Ответить
Кого слухати -- один розвідник каже одне - другии по іншому.
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17.09.2022 14:39 Ответить
Утилизация рабZeи главный заданий Госдепа...
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17.09.2022 14:52 Ответить
Главная цель этой войны - удавить бункерного Упыря!
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17.09.2022 15:00 Ответить
Для нас не важливо,як він це назве.
Ми ж розумніші за це старе опудало,і для нас очевидно - воно прийшло знищити нашу націю,українську мову,історію,культуру,зробити нас рабами безправними.
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17.09.2022 15:57 Ответить
головна проблема Заходу у стосунках з росією - реактивність дій.
вони нічого не роблять ініціативно, лише реагують на те, що ініціативно роблять москалі.
ось і цей директор чекає що придумає путін?
а сам хіба щось придумав?
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17.09.2022 17:03 Ответить
А де припущення ,що ***** своїж і застрілять?Треба з пріґожиним виходити на контакт: що не зробиш за великі гроші ,то можеш зробити за дуже великі гроші.
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17.09.2022 17:08 Ответить
 
 