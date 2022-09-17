Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине, - глава разведки Пентагона Берриер
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Директор разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берриер считает, что из-за последних неудач российских сил на поле боя может наступить момент, когда Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Просто сейчас мы подходим к точке, когда, по моему мнению, Путину придется пересмотреть, каковы цели его "операции". Поскольку сейчас вполне понятно, что он не сможет сделать то, что планировал сделать с самого начала", - сказал Берриер на конференции в пятницу.
Глава разведки Пентагона отметил, что США пока не знают, каким именно будет решение Путина по войне в Украине, но "оно во многом определит, как долго будет продолжаться этот конфликт".
В то же время, заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн не согласился с такой оценкой и сказал, что "не стоит недооценивать преданности Путина оригинальному плану - контролю над Украиной".
Пожалуйста, подождите...
1. Звалити по тихому з Украъни
2. Зробити вигляд що досяг усіх поставлених цілей або що це був невдалий жарт
3. Втриматися на троні, бо ножки вже підпилили та дупу потроху смалити починають.
я лично с ее котом не знакома, но не сомневаюсь, что она сказала чистую правду
я понимаю, что так не будет.
но думаю, они сами себя накажут
так накажут, что в самых кошмарных снах нам бы не привиделось
жаль что нельзя весь этот чумной барак обнести бетонной стеной высотой с дамбу хорошую
и чтоб они сидели там и не вылазили скерху крышкой накрыть.
чтоб сами себя убивали, насиловали, грабили, насиловали и убивали, убивали убивали
спалити 1/5 суші!
а про вуглецеве забруднення Ви подумали?
я за тотальне Інспектування території рашки !
оно изначально пришло через терракты
оно ими занималось все время своего правления
кто сказал, что оно способно на что то другое помимо воровства и насилия?
или уходить оно будет не через кровь и смерти?
страшно, что за эти двадцать два года он вырастил под себя целую страну таких же упырей.
https://www.youtube.com/watch?v=QcLwaxXuj4k
Він і про чинні наявні плани пмоневолення нас правди не каже, вперся в "денацифікацію" та в іншу лабуду.
Так, це звичайно старий мотлох, але не гірший від Су-25!
І для ударів по кацапам з малих висот, згодиться!
та й зараз не чути про завантаження ВПК 24/7
"Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст, кроме нас, а если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю, а вот если мы её дадим, они её не дадут".
Марго Симоньян представила геополитический анализ ситуации так, чтобы было понятно её начальнику.
https://twitter.com/i/status/1571031968862834691
Ми ж розумніші за це старе опудало,і для нас очевидно - воно прийшло знищити нашу націю,українську мову,історію,культуру,зробити нас рабами безправними.
вони нічого не роблять ініціативно, лише реагують на те, що ініціативно роблять москалі.
ось і цей директор чекає що придумає путін?
а сам хіба щось придумав?