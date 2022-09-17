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ЧВК "Вагнера" принудительно отправляет российских преступников на войну с Украиной, - росСМИ. ПЕРЕПИСКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ЧВК "Вагнера" принудительно отправляет заключенных российских колоний на войну с Украиной.

В распоряжении российского издания SOTA оказалась переписка заключенного ВК-4 Марий Эл с его бывшей девушкой, передает Цензор.НЕТ.

Судя по нему, вербовщики отбирают заключенных, отбывающих наказание за убийство, тяжкие телесные повреждения, грабеж и разбой. После этого их вызывают на вахту, "и все: там грузят в воронок – и на аэродром". При этом, как пишет издание, заключенным обещают деньги и амнистию за полгода на фронте.

По данным издания, сама возможность вывоза заключенных из колоний на войну оформляется как этапирование следственных действий по линии СК и ФСБ, чьи сотрудники сейчас работают на контролируемых Россией территориях Украины.

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ЧВК Вагнера принудительно отправляет российских преступников на войну с Украиной, - росСМИ 01
ЧВК Вагнера принудительно отправляет российских преступников на войну с Украиной, - росСМИ 02
ЧВК Вагнера принудительно отправляет российских преступников на войну с Украиной, - росСМИ 03

Напомним, приближенный к президенту РФ Владимиру Путину российский олигарх Евгений Пригожин вербует российских заключенных для войны против Украины. При этом родственники российских зэков, которых завербовали воевать в Украине, удивляются, что деньги не платят и не вывозят тела.

Также читайте: Владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала
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Топ комментарии
+12
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17.09.2022 13:54
+8
Даже уголовники сразу прощаются со своими ненаглядными. Знают что такое "поездка в Украину")
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17.09.2022 14:09
+7
Скрепы закончились, кандалы пошли в ход.
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17.09.2022 13:56
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17.09.2022 13:54 Ответить
Скрепы закончились, кандалы пошли в ход.
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17.09.2022 13:56 Ответить
"Я тебя буду любитьь до последнего вдрюха.."
- Я о ней всегда думаю....
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17.09.2022 13:59 Ответить
сльози радости мешают мне гаварить.. і сопли тоже
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17.09.2022 15:09 Ответить
"русь сідящая".. .а вже є "русь рефрежираторная"," русь подзємная" ЗСУ усіх кацапів гарненько посортує по русях.
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17.09.2022 13:59 Ответить
ой дебилы *** сами создают ОПГ в Рашинском пространстве на Украине они не будут --а вот получив оружие, боеприпасы, танки, технику.... Ох это даже никаким бандюкам такого счастья не светило... ведь урки- тем более по убийствам, пожизненники, бандиты понимают что никакие амнистирования не имеют силы в России.... что после когда все уляжется им еще за побег добавят.. дело Навального забылось как то ведь его лично Путин амнистировал..... а потом посадил вноь обвинив в укрывательстве и нарушениях УДО..и дали больше- чем первый раз... страну Рашку захлестнет на пяток лет война банд и ОПГ.....
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17.09.2022 14:03 Ответить
а вот получив оружие, боеприпасы, танки, технику....

Да-да, максимум лопаты выдадут.
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17.09.2022 14:33 Ответить
"русь сідящая на бутылке"

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17.09.2022 14:08 Ответить
руZZкие не все предусмотрели

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17.09.2022 14:23 Ответить
Утилизация Шариковых Путлера набирает темпы...,алканавты,наркоши,зэки и прочий сброд типа генералитет кремлёвского Вермахта уходит по тихому...в подвалах Лубянки...,недавно красиво ушел главред Комсомольской правды. Катаясь на катере неудачно упал в воду и не всплыл на Дальнем востоке 🤣
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17.09.2022 14:07 Ответить
Горю, значит, я в танке. В верхний люк - кругом укропы. Открываем с братвой нижний, ползём, а там менты.
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17.09.2022 14:08 Ответить
Даже уголовники сразу прощаются со своими ненаглядными. Знают что такое "поездка в Украину")
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17.09.2022 14:09 Ответить
Кресты на пузе.
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17.09.2022 14:10 Ответить
Фейк! Расіяне так не можу... мля, що я пишу!
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17.09.2022 14:19 Ответить
ви касабчики фото робіть зразу.. на бесмертний обосраний полк...
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17.09.2022 15:10 Ответить
Чергове гарматне м*ясо з радістю відправляється на убой.
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17.09.2022 15:34 Ответить
 
 