ЧВК "Вагнера" принудительно отправляет российских преступников на войну с Украиной, - росСМИ. ПЕРЕПИСКА

ЧВК "Вагнера" принудительно отправляет заключенных российских колоний на войну с Украиной.

В распоряжении российского издания SOTA оказалась переписка заключенного ВК-4 Марий Эл с его бывшей девушкой, передает Цензор.НЕТ.

Судя по нему, вербовщики отбирают заключенных, отбывающих наказание за убийство, тяжкие телесные повреждения, грабеж и разбой. После этого их вызывают на вахту, "и все: там грузят в воронок – и на аэродром". При этом, как пишет издание, заключенным обещают деньги и амнистию за полгода на фронте.

По данным издания, сама возможность вывоза заключенных из колоний на войну оформляется как этапирование следственных действий по линии СК и ФСБ, чьи сотрудники сейчас работают на контролируемых Россией территориях Украины.

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Напомним, приближенный к президенту РФ Владимиру Путину российский олигарх Евгений Пригожин вербует российских заключенных для войны против Украины. При этом родственники российских зэков, которых завербовали воевать в Украине, удивляются, что деньги не платят и не вывозят тела.

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