В больнице скончались "мобилизованные" в армию рашистов мариупольцы 2003 и 2004 годов рождения. Сгорели в российском танке, - Андрющенко
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По информации советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, вчера в Мариуполе умерли двое парней 2003 и 2004 годов рождения.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в больнице №2 умерли два парня. 2003 и 2004 годов рождения. Оба жителя Мариупольского района. Причина смерти - более 80 процентов поражения кожи от ожогов. Оба горели в российском танке. Оба оказались в армии рашистов после оккупации", - говорится в сообщении.
Андрющенко отмечает, что оба попали в армию оккупантов из-за скрытой мобилизации в "пожарные инспекторы".
"Можно и дальше отрицать отсутствие скрытой мобилизации и гореть в российских танках. А можно прислушаться к голосу разума и эвакуироваться в безопасность", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
я поки жодного, про що жалкую, але є обставини, пояснювати немаю наміру.
+ 100 !
вони загинули в бою, проти ЗСУ, маючи в руках не автомат, а ТАНК !!!!
робіть висновки: чи можна втекти до ЗСУ на танку ?
Ну а о том, что все нормальные люди, которые сами не выехали по разным причинам, давно уже переправили свою молодежь в Днепр и Киев даже и не говорю.
Андрій Саган , а в танк вони могли полізти не тільки по причині "застрелимо родину" а наприклад по причині "подзаработать бабла а то работівмариуполенет" ?
Андрій Саган , і Маріупольці за 6 місяці і всі жителі окупованого Донбасу за 8 років могли спокійно виїхати або до нас або до них. Всі що залишились - це або "путйЄн введі вайска
в ачко", або як писав один з ораторів - "ждуни", які від "работИнетБаблаПодкосить" - лізуть і в такни і в окопи орків
адекватность молодняка под сомнением..
Але вони вибрали чомусь кацапський танк та поїхали вбивати наших захісників, а може й мирних громадян.
В нєкрологє так і напішут-сгарєлі на работє.
але для чого Україна витратила колосальні кошти за 8!років на пропаганду і виховання уМаріуполі та різним там чиновникам, якщо ці два придурка полізли у рюзькій танк воювати