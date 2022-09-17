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Новости Война в Украине Война
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война (46523) Мариуполь (5560) танк (1904) мобилизация (1601) Андрющенко Петр (526)

В больнице скончались "мобилизованные" в армию рашистов мариупольцы 2003 и 2004 годов рождения. Сгорели в российском танке, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк

По информации советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, вчера в Мариуполе умерли двое парней 2003 и 2004 годов рождения.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в больнице №2 умерли два парня. 2003 и 2004 годов рождения. Оба жителя Мариупольского района. Причина смерти - более 80 процентов поражения кожи от ожогов. Оба горели в российском танке. Оба оказались в армии рашистов после оккупации", - говорится в сообщении.

Андрющенко отмечает, что оба попали в армию оккупантов из-за скрытой мобилизации в "пожарные инспекторы".

Читайте: В оккупированной Горловке практически не осталось мужчин

"Можно и дальше отрицать отсутствие скрытой мобилизации и гореть в российских танках. А можно прислушаться к голосу разума и эвакуироваться в безопасность", - добавил он.
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Топ комментарии
+70
Якби не хотіли, вони б там не опинились. Просто стало двома зомбованими ворогами менше, які вже у 18 років вважали, що у них якісь рахунки до українців.
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17.09.2022 13:59
+63
якщо полізли в танк значить асимільоване генетичне сміття , а це в свою чергу значить , що Земля очистилась
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17.09.2022 13:59
+50
У них в руках була зброя яку вони могли використати проти кацапів. Вони використали її проти України. То хто вони?
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17.09.2022 14:11
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17.09.2022 13:57 Ответить
прикро тільки те, що померли зрадниками (вільними чи невільними... то вже Бог простить)
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17.09.2022 13:57 Ответить
якщо полізли в танк значить асимільоване генетичне сміття , а це в свою чергу значить , що Земля очистилась
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17.09.2022 13:59 Ответить
як тільки вдягнули раZZиську форму-******* шкірка, автоматично стають ворогами, до яких немає жалю

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17.09.2022 14:52 Ответить
Якби не хотіли, вони б там не опинились. Просто стало двома зомбованими ворогами менше, які вже у 18 років вважали, що у них якісь рахунки до українців.
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17.09.2022 13:59 Ответить
" Якби не хотіли, вони б там не опинились " --- ти хочеш сказати,якщо б вони відмовился,то кацапи такі типу " ну ок,у нас же демократія,свобода слова і вибору,не хочуть люди,не йдуть,ми насильно нікого не заставляємо ". Смішно якщо чесно, і дуже висока вірогідність,що сказали прямо,не підеш пристрелимо,або батьків вбємо,так ніби ви не розумієте що рашисти таке можуть зробити запросто. Крім того що там зараз беззаконня на окупованих територіях,життя людини там зараз ніякої ціни не має
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17.09.2022 14:06 Ответить
У них в руках була зброя яку вони могли використати проти кацапів. Вони використали її проти України. То хто вони?
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17.09.2022 14:11 Ответить
це просто красиві слова,не більше,коли сидиш на дивані, попав би ти в таку ситуацію коли тобі б сказали лізь в танк,а якщо не полізеш,твоїх батьків,бабусю і дідуся розстріляємо,ти би не довго думав що робити
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17.09.2022 14:13 Ответить
У мене в роду жодного комуніста. Самі українські націоналісти. Дід відсидів 19 років таборів. Тож мої батьки вимагали б від мене вбивати кацапів і на цьому і на тому світі не зважаючи ні на що - "роби що мусиш і хай будь що буде".
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17.09.2022 14:18 Ответить
і, допустим ти б зміг себе підірвати і так далі,це не означає що всі це зможуть зробити,люди різні, представ собі,жив собі пацан нормальним життям, за 6 місяців його місто практично зруйноване, його забирають і сажають в танк,погрожують вбити його чи його сімю,женуть на фронт, а ти говориш що він має брати гранату підривати себе і кацапів, хороший варіант,не спорю,але якщо він боягуз? Хоче жити, і хоче щоб живими залишилися його батьки,що тоді?
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17.09.2022 14:24 Ответить
Категорично проти самогубства на радість русні. Єдиним правильним виходом з цієї ситуації є використання зброї проти кацапів. УПА, як відомо, озброїли німці, але це не завадило українцям їх знищувати. Я б не хотів щоб мої діти зрадили Батьківщину заради порятунку мого життя. І мої діти це знають напевне. От уявіть: я весь такий "порятований" але ж насправді я стаю батьком зрадників. Ну і як потім жити? Залишається лише повбивати таких дітей власними руками...
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17.09.2022 14:46 Ответить
Харе пургу нести. Ти також в танку кацівському?
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17.09.2022 14:47 Ответить
" У мене в роду жодного комуніста. Самі українські націоналісти. Дід відсидів 19 років таборів. " --- і що? У мене також в сімї жодного комуніста і всі проукраїнські націоналісти, живу в Івано-Франківську, батьки народилися в селі яке знаходиться за 14км від села де народився Степан Бандера. До речі мій дідусь покійний також відсидів в таборах 24 роки, був в магадані аж,але говорити за що не буду,бо ти знову скажеш,що брешу і звинуватиш в зраді. Але ж це все не відміняє того що у мене має бути критичне мислення. Я особисто припускаю різні варіанти як вони там могли опинитися. Ні у вас ні у мене немає усієї інформації як вони там опинилися і що їх туди привело, та й ніхто вам цього зараз не скаже, все що ми маємо це текст із цієї новини, і я припускаю різні версії,а чому ж ви відразу маєте тільки одну і впевнені в тому що це зрада,не знаючи про це практично нічого? Де ваше критичне мислення? кацапам також до речі сказали що у нас нацисти, "нужно собіратся і освобождать Украину" і расеянські осли зібралися і поїхали в україну вбивати українців.і ніхто навіть не намагався включати мозги і розбиратися в цьому питанні,може давайте будемо трохи кращими ніж орки?
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17.09.2022 14:52 Ответить
Чекайте! Я Вас ні в чому не звинувачую, а лише наполягаю а тому що у них таки був вибір і вони його зробили. Всі загинули зрадниками. А що саме їх до цього привело? Вважаю що "зайці в голові", тобто те що Ви називаєте "відсутність критичного мислення". Таке виховання. Ми всі як дієві особи, в будь який момент життя є результатом виховання...
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17.09.2022 15:20 Ответить
Сидите ви у свому місті, читаєте цю новину і відразу ж визначили якимось дивовижним чином що вони мали вибір,вони його зробили і що вони зрадники. І тут допустимо живете ви десь в прифронтовій зоні,російські війська заходять у ваше місто і окуповують його, приходять до вас додому і говорять " ти або даєш нам харчі,місце для проживання,або ми будемо на твоїх очаї гвалтувати твою дружину і дітей і різати їх на шматки ". І тут повір,всі ці розмови про патріотизм,про гранату якою ти би підірвав себе разом з рашистами і так далі просто випаровуються і ти робиш все що вони говорять. І що ж відбувається далі, а далі заходять віська ЗСУ,звільняють від окупантів місто, і до тебе уже приходять українські спецслужби і говорять,чоловіче,ти ж надавав притулок і їжу окупантам,ти колаборант. І на наступний день на Цензорі ти відкриваєш сайт новина, у такому то такому місті викрито колаборанта який підтримував і надавав усе необхідне кацапам, ти гортаєш новину вниз,а там уже сидять такі як ти люди і які зараз тільки по тому що прочитали цю новину уже вирішили що ти колаборант, і закликають повісити тебе на найпершому стовпі.
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17.09.2022 15:54 Ответить
Не тринди, зі мною в 14 році в одному взводі воювали чоловіки з самого Донецька і з Ічкерії троє приїхали вони зробили вибір як чоловіки а не ці гниди і в них також сім'ї там лишились
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17.09.2022 16:19 Ответить
ну ось бачиш про тих людей які з тобою воювали ти можеш говорити сміло,тому що ти їх більш менш знаєш, і знаєш їх історію, а в даному випадку нічого більше крім 11 рядків тексту в новині ти і не бачив, ну і по твоєму розглядати тільки єдиний висновок опираючись на ці рядки це розумний підхід? я уже говорив,що таке мислення це мисдення на рівні кацапів,яким також влили в вуха лапшу про нацистів в Україні і ті побігли вбивати людей на нашу землю ні в чому не розбираючись і не включаючи мозги.
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17.09.2022 16:25 Ответить
А тут Ви вже починаєте підмінювати поняття чудово знаючи що Україна не переслідує співгромадян які опинились в окупації і вимушені виконувати вимоги окупанта для порятунку свого життя. Я не пропонував "підривати себе гранатою разом з рашистами". За Україну, як то вже сказано, потрібно не вмирати, а вбивати. Тому, безумовно, спершу виживання і вже потім помста. Це ж очевидно. І, до речі, є велика різниця між працею на окупованій території для виживання і колабораціонізмом. Ми не вимагаємо від живих людей епічного героїзму, але засуджуємо добровільну співпрацю з ворогом на шкоду своїй країні і ведення бойових дій в лавах ворога проти своєї країни. Так що "не пропихуйте" в слабкі мізки "нє **********". Ми всі чудово розуміємо де починається "зрада" і розмивати це поняття виправдовуючи зраду якимись надуманими "гуманістичними причинами" і апелювати до "критичного мислення" не варто.
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17.09.2022 17:12 Ответить
" засуджуємо добровільну співпрацю з ворогом на шкоду своїй країні " --- я так зрозумів,що досі у вас жодного конеретного доказу добровільної співпраці з ворогом цих людей у вас немає, але це не заважає називати їх колаборантами, навіть в самій новині ніхто нікого колаборантами не називає і там говориться,що їх по суті примусово мобілізували через приховану мобілізацію, але вам по цимбалах ви й дальше продовжуєте нести свій брєд, хоча маєте право, живемо ж у вільній країні,кожен має право на свою думку, на щастя влада буде розбиратися, а не усіх гребсти під одну планку, були б ви у владі напевно пів країни би назвали окупантами і згноїли би а люди ж зараз на окупованій території знаходяться по суті в концлагерях і питочних, балансують на межі життя і смерті, і легко сидіти вдома в безпечному місті на дивані сракою в теплі і вирішувати хто зрадник а хто ні, друге діло жити зараз під окупацією, де тебе сажають в ізолятори, тюрьми, катують і так далі
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17.09.2022 17:24 Ответить
З цими вже розібралися... з благословіння влади і народу України.
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17.09.2022 18:26 Ответить
Тому і казала, дайте зброю 24 , стріляти, хай не попала, але мене вб'ють зразу без тортур і знущань. У Вас є син 17 років?
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17.09.2022 19:08 Ответить
вибачаюсь, ви багато кацапів вбили?
я поки жодного, про що жалкую, але є обставини, пояснювати немаю наміру.
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17.09.2022 16:03 Ответить
В танк их посадили ведь не в первый день. Наверное ж две-три недели обучали? Т.е. скорее всего было время дезертировать, перебежать в расположение ВСУ, сдаться?
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17.09.2022 15:45 Ответить
Я вам більше скажу,що навіть тих добровольців так званих яких завербували в Україну на расії не обучали ні секунди на танках, подивіться на ютубі Золкіна,він говорив з одним полоненим командиром танка,який був добровольцем і тільки раз виїхав за своє життя на танку і усе,потім їх погнали в Україну
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17.09.2022 16:16 Ответить
У них в руках була зброя яку вони могли використати проти кацапів. Вони використали її проти України. То хто вони?

+ 100 !
вони загинули в бою, проти ЗСУ, маючи в руках не автомат, а ТАНК !!!!

робіть висновки: чи можна втекти до ЗСУ на танку ?
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17.09.2022 14:55 Ответить
...херасе девки пляшут... и шо, идти убивать украинцев?
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17.09.2022 14:12 Ответить
ну тут вибір такий, йти вбивати українців або вбьють наприклад твоїх родичів,не факт що так було.я припускаю,і в такому випадку як би це для інших не було прикро то він сяде в танк і буде робити те що йому скажуть, тому що це його рідні люди
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17.09.2022 14:15 Ответить
а здатись пробували?
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17.09.2022 14:25 Ответить
можливо хотіли,але не встигли,хоча якщо погрожували вбити їхніх близьких,то цього б напевно не зробили бо боялися б за їхні життя. Але це тільки припущення,ніхто не знає як вони там опинилися на самому ділі,тому коли ніхто цього не знає не потрібно відразу зраду записувати
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17.09.2022 14:29 Ответить
Андрий, у меня сейчас еще есть родня и друзья в Донецке. Вот, несмотря на все паскудство кацапской мрази там, при мобилизации никому не угрожают убийством семьи. Это факт. Им грозят тюрьмой, лишениями "соцпомощи", но не расстрелами.
Ну а о том, что все нормальные люди, которые сами не выехали по разным причинам, давно уже переправили свою молодежь в Днепр и Киев даже и не говорю.
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17.09.2022 15:52 Ответить
Ти демагог. е що хлопці призивного віку опинилися у ворожому танку, свідчить про те що вони були ждунами, як і їх батьки. Ну що ж, дочекалися
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17.09.2022 14:14 Ответить
тобто ти мене назвав демагогом,хоча сам зробив висновок по цій ситуації тільки опираючись на цю новину і свої переконання та емоції?
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17.09.2022 14:17 Ответить
Судячи з всього, вони таки були "ждунами", бо мали можливість на евакуацію, навіть через рашку, мої знайомі опинилися в окупації вже в перший день (Волчанськ), через рашку виїхали до Німеччини
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17.09.2022 14:23 Ответить
щоб виїхати в рашку спочатку потрібно пройти їхні фільтраційні табори,а потім уже їх вивозять,і не факт що їм це вдалося
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17.09.2022 14:26 Ответить
тому ти, та й попередній писака праві, ці двоє стопудово з русЬкомІрного сімейства.
Андрій Саган , а в танк вони могли полізти не тільки по причині "застрелимо родину" а наприклад по причині "подзаработать бабла а то работівмариуполенет" ?
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17.09.2022 14:27 Ответить
ну і таке можливо, ніхто ж цього не знає, але для чого ж тоді якщо нікому не відомі причини зразу говорити про зраду?
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17.09.2022 14:30 Ответить
Якщо не встигли покинути міста до захвату територій кацапами, значить не усвідомлювали небезпеку, або були забаюкані Z-шашликами - привіт владі. Зате воно не втратило свої 5-6 млрд.
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17.09.2022 16:11 Ответить
Пам'ятаю як у 2014 році влітку двоє наших хлопців у підбитому нашому танку у Щасті підірвали себе гранатами щоб не потрапити у полон. То наші герої. Думаю, у цих двох маріупольців були шанси завдати ворогу шкоди, але вони ними не скористалися. З орками одна дорога - в пекло.
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17.09.2022 14:17 Ответить
згодна на всі 100%
Андрій Саган , і Маріупольці за 6 місяці і всі жителі окупованого Донбасу за 8 років могли спокійно виїхати або до нас або до них. Всі що залишились - це або "путйЄн введі вайска в ачко" , або як писав один з ораторів - "ждуни", які від "работИнетБаблаПодкосить" - лізуть і в такни і в окопи орків
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17.09.2022 14:30 Ответить
В Маріуполі примусової мобілізації серед місцевих не було, були тільки так звані "добровольці". Стали зрадниками - туди їм і дорога.
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17.09.2022 14:43 Ответить
новину ще раз перечитайте,де написано що вони потрапили туди через приховану мобілізацію
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17.09.2022 14:57 Ответить
У них была возможность пойти в ЗСУ , как это сделали другие или выехать , а не ждать "освободителей
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17.09.2022 14:50 Ответить
Ти вважаєш, що у конц.таборі, в який орки перетворили Марік, у полонених залишилось право вибора?
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17.09.2022 15:00 Ответить
есть одно но...марик принял 100 тысяч бешенцев из лугандонии...
адекватность молодняка под сомнением..
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17.09.2022 16:11 Ответить
Вибір завжди є. Є багато історій, як люди виїзжали з Маріуполя. Ось одна мабуть з найнеймовірних: https://censor.net/ua/resonance/3349161/4************************************************************************

Але вони вибрали чомусь кацапський танк та поїхали вбивати наших захісників, а може й мирних громадян.
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17.09.2022 16:17 Ответить
ну да, гениальная идея, захватить Украину и погнать людей воевать на Европу, с заградотрядами
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17.09.2022 14:00 Ответить
Це тактика Чингиз-Хана
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17.09.2022 15:21 Ответить
Танк і 18 річні? А що вчитися на танкістів уже не потрібно
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17.09.2022 14:00 Ответить
тю..в них моряки плавати не вміють, а десантура - складати парашути..
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17.09.2022 14:03 Ответить
World of tanks навчив
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17.09.2022 14:11 Ответить
обидва потрапили в армію окупантів через приховану мобілізацію в "пожежні інспектори". Джерело: https://censor.net/ua/n3367788

В нєкрологє так і напішут-сгарєлі на работє.
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17.09.2022 14:02 Ответить
Мої друзі, часів АТО, розказували, що остерігались йти у звільнення в Маріку. Населення міста, у більшості, ставилось вороже до УЗС
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17.09.2022 14:03 Ответить
Шур, после освобождения Марика фобий у наших вы не увидите.
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17.09.2022 14:09 Ответить
Шановний, обережність це не фобія. Воїни ЗСУ йшли в місто без зброї
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17.09.2022 14:18 Ответить
Ось це якась фігня! У нас багато вати, але щоб воїни ходити боялись, то брехня. В нас дуже багато місцевих в ВСУ служили. Тільки в мене брат двоюрідний та два сусіда по вулиці. І завжди багато військових ходили по вулицях, спокійно ходили.
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17.09.2022 14:09 Ответить
це правда,дуже багато маріупольців в АЗОВІ доречі були,і дуже багато із них загинуло
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17.09.2022 14:11 Ответить
А скільки % рюзьгемір чекали? Не скажеш?
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17.09.2022 14:50 Ответить
Озброєна Національна гвардія не боялась, а воїни ЗСУ йшли у звільнення без зброї.
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17.09.2022 14:15 Ответить
Що ти кажеш???? Які озброєні? Жили вони в нас нормально, квартири знімали, без зброї спокійно ходили.
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17.09.2022 14:18 Ответить
Але місцеві знали, що вони нацгвардія, тому не чіпали
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17.09.2022 14:20 Ответить
Вибач, логіка у Вас убойна. Тобто воїни боялися ходити по місту без зброї, але ходили і їх ніхто не чипав, бо боялися? Тобто всі друг друга боялися🤔 Але чому мені брат не казав, що когось боїться?))) Ви взагалі були в Маріуполі бодай раз? Якщо ні, то що ви хочете донести, якщо то що ви кажете неправда((
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17.09.2022 14:30 Ответить
Не плутай нацгвардію(вона забезпечувала правопорядок) з ВСУ, які вбивали сепарів(чоловіків, батьків, що жили в маріку). Ти не в темі. Вибач.
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17.09.2022 14:36 Ответить
Угу, ОСН НГ "Азов"не убивал сепаров).
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17.09.2022 15:02 Ответить
Нацгвардія мала повноваження по боротьбі з ДРГ. Їхні казарми(не всі) були в місті. Досить було кличу "наших бють". Далі, неконтрольований підйом і чихвостилось все в місці конфлікту . Маріупольці про це знали. Повноваження ВСУ починались і закінчувались в окопах та бліндажах в Широкино.
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17.09.2022 16:11 Ответить
Саме страшне, що мізандричне суспільство їх запише узрадники (які серед них точно є, але точно 100% не всі), а не в жертви...
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17.09.2022 14:03 Ответить
Ну так, жертви. В кацапському танку.
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17.09.2022 14:08 Ответить
Я не кажу що там зрадників нема, але могли і заставити. наприклад сказати що не підеш - убьють сім"ю чи щось таке.
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17.09.2022 15:17 Ответить
Особисто я думаю що хлопчикам захотілося вживу в танчики пограти, а при нагоді хохлов постріляти. Постріляли.
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17.09.2022 23:11 Ответить
В кацапському танку вони випадково опинилися?
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17.09.2022 14:46 Ответить
Мабуть, заблукали. Андрій Саган в усякому випадку так думає (вище там).
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17.09.2022 14:52 Ответить
Могли і заставити, під погрози розправи над сім"єю і т.д. ні?
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17.09.2022 15:19 Ответить
Навряд щоб ці пацани були настільки цінними кадрами для кацапні, щоб ті витрачали час і сили на пресинг. На жаль, там вистачає дурників, які йдуть в "добровольці".
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18.09.2022 12:59 Ответить
Служив на окупанта - получив, як окупант. І до одного місця їх вік і усе інше, бо випущений нима снаряд вбиває нас не зважаючи ні на що. Не шкода тих шмаркачів, взагалі не про них думки.
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17.09.2022 14:08 Ответить
двума ворогами менше, амінь!
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17.09.2022 14:08 Ответить
"амінь" для праведників, а цим якусь свинособачу лайку...
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17.09.2022 14:14 Ответить
Рюзька поговорка: ума нема- счітай калека (чи навіть труп).
але для чого Україна витратила колосальні кошти за 8!років на пропаганду і виховання уМаріуполі та різним там чиновникам, якщо ці два придурка полізли у рюзькій танк воювати
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17.09.2022 14:13 Ответить
А могли тихо уйти ночью и сдаться в плен. Можно еще угнать танк и с ним сдаться, но это объективно сложнее. А так сами выбрали свою судьбу.
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17.09.2022 14:13 Ответить
Они в танк сели конфеты детям раздавать!? По заслугам и награда, хотя по сути дети ещё
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17.09.2022 14:14 Ответить
Дети - в детском садике, максимум в школе - а это враги, как ни крути, как и выступающий выше, замаскированный под украинца, Андрушка Саган
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17.09.2022 14:23 Ответить
Нащо лізти в кацапський танк? Це ж небезпечно для життя!!
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17.09.2022 14:32 Ответить
Без разницы. Померли и померли
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17.09.2022 14:35 Ответить
Їх мобілізували без російского паспорта,це ви хочете сказати?
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17.09.2022 14:42 Ответить
Вони пішли до кацапів добровільно.
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17.09.2022 14:47 Ответить
Причина смерти - ВАТНОСТЬ ГОЛОВНОГО МОЗГА!
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17.09.2022 14:52 Ответить
очень опасная, злокачественная и неизлечимая хвороба!
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17.09.2022 14:54 Ответить
Ну вот и покатались на танке...
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17.09.2022 14:58 Ответить
Щось тут забагато Андрія Сагана,який намагається виправдати ворогів .
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17.09.2022 15:07 Ответить
Згоріли в танку. Така-сяка підготовка танкіста 3-4 місяці. Не думаю що на фронті а в учбовому центрі десь в Московії. Могли б там втікти. Проте повернулись в Україну. Карма миттева. Вати стало менше.
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17.09.2022 15:53 Ответить
Туда им ****** и дорога!! Чем больше сдохнет єтих гандонов-боевиков из ЛНР , ДНР и других регионов Украины, любителей русского мира тем чище будет воздух над УКраиной!!!... И не хрен их жалеть.. ВСе они давно не украинцы!! А предатели УКраины живущие за счёт УКраины!! А сколько таких предателей затаились на освобождённых территориях Украины?? А ещё больше звиздунов на свободной территории Украины!! Почти каждый день встечаюсь с подобными негативами, ждущих прихода путина!!
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17.09.2022 15:53 Ответить
Від початку вторгнення ні разу не чув, щоб хоч один підрозділ "мобіків" зі своєї ініціативи здався б ЗСУ, вже не кажучи про те, що перейшов би на наш бік, або підняв би зброю на кацапа..І це, на мій погляд, дуже показово
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17.09.2022 16:14 Ответить
Підрозділи цих мобіків були в нас на Сумщині в лютому-березні. Кінчена мразота, гірша від москалів.
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18.09.2022 13:02 Ответить
Три месяца осаждали Мариуполь, за это время могли стать на защиту родного города. Но не пошли, отсиделись. Потом мало этого, пошли в пожарники ДНР. Но послали в танкисты, сбежать не попробовали, повернуть оружие против врага испугались, сдаться в плен не смогли... ну что тут скажешь... сами выбрали судьбу.
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17.09.2022 16:34 Ответить
а могли би здатися до наших в полон. якби хотіли...
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17.09.2022 17:08 Ответить
Ну и х... с ними.
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17.09.2022 18:27 Ответить
На здоров'я
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17.09.2022 19:14 Ответить
 
 