В больнице скончались "мобилизованные" в армию рашистов мариупольцы 2003 и 2004 годов рождения. Сгорели в российском танке, - Андрющенко

По информации советника Мариупольского городского головы Петра Андрющенко, вчера в Мариуполе умерли двое парней 2003 и 2004 годов рождения.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в больнице №2 умерли два парня. 2003 и 2004 годов рождения. Оба жителя Мариупольского района. Причина смерти - более 80 процентов поражения кожи от ожогов. Оба горели в российском танке. Оба оказались в армии рашистов после оккупации", - говорится в сообщении.

Андрющенко отмечает, что оба попали в армию оккупантов из-за скрытой мобилизации в "пожарные инспекторы".

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"Можно и дальше отрицать отсутствие скрытой мобилизации и гореть в российских танках. А можно прислушаться к голосу разума и эвакуироваться в безопасность", - добавил он.