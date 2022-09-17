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Более 20 вероятных пособников оккупантов обнаружили в одном из сел на Запорожье, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

поліція,обшук

Правоохранители установили более 20 человек, которые могут сотрудничать с оккупационными войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Полицейские Запорожья провели отработку села Приморское Васильевского района.

"Вследствие комплексных мероприятий установлен 21 человек, который может сотрудничать с оккупационными войсками или быть корректировщиками огня", - рассказали в министерстве.

Смотрите также: Последствия ударов рашистов по Запорожской области. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+29
А можна і оп так само-відпрацювати?
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17.09.2022 16:00
+18
Масштаби гидоти вражають. Але над Україною іде очищувальний буревій.
Це повинно було б бути щє у 1991 році.
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17.09.2022 16:20
+13
Та сама Гнидота...
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17.09.2022 15:52
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Та сама Гнидота...
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17.09.2022 15:52 Ответить
Масштаби гидоти вражають. Але над Україною іде очищувальний буревій.
Це повинно було б бути щє у 1991 році.
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17.09.2022 16:20 Ответить
А можна і оп так само-відпрацювати?
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17.09.2022 16:00 Ответить
З Києва колаборантку випущено через кордон.Це зрада вищих ешелонів влади.Як вона спокійно виїхала з України після суду?
На сторінці фейсбука Душкіна підтримувала російську церкву.Оті фейсбуки влада вже давно повинна була перевірити.Забирати потрібно українське громадянство за оті фейсбуки,паспорт повинен бути без громадянства.А що по селах робиться-то це кошмар.З Київом не можуть розібратись.
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17.09.2022 22:27 Ответить
Ні про що!

Не наведено жодного доказу, на основі якого їх звинувачують. Ні телефонні номери, чи якісь фотографії знайдено, чи ще щось...

Можливо, в поліції вони є, але вони про це мовчать, а можливо просто для звіту їх затримали.
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17.09.2022 16:12 Ответить
Ага, для звіту. І так знаємо, що їх там як тарганів у хреновій хазяйці.
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17.09.2022 16:22 Ответить
ТАМ - це на Запоріжжі???
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17.09.2022 16:30 Ответить
Усі оці "приморськи" (що в Криму, що на узбережжі Азовського та Чорного морів, в основному, "поселення-паразити" Вони вже десятки років "паразитують" на "курортниках" і живуть "від сезону до сезону" З-за цього в їх жителях виробляється своєрідний менталітет "паразитуючого споживача", який ніяк не пов"язаний з поняттям "національність" чи "державність" Аби відпочиваючі гроші везли Я на таких "дачездавачів" надивився і в Одесі (там купа родичів живе) і в Криму (коли там служив) Тому щодо такої купи "колаборантів" - не дивуюся!
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17.09.2022 17:40 Ответить
Не бачили днями відео, як в Одесі пасажири в маршрутці затримали жінку, яка фотографувала заборонені речі, і викликали поліцію?

Не треба про всіх казати, тим більше колаборанти навіть у Бандерштаті є!
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17.09.2022 18:07 Ответить
Я що - писав про ВСІХ? Читайте уважніше мої тексти Поняття "в основному" і ВСІ" - між собою різняться! Крим теж різний! Люди які живуть в глибині острова і "побережники" - різні за поведінкою! Ті, що живуть далеко від моря, дивляться на всіх людей "нейтрально", а ті що живуть у "курортних узбережних районах", дивляться на приїжджих як на "джерело прибутку" - своєрідний "гаманець з грошима", який треба "випатрать"!
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17.09.2022 18:30 Ответить
Так я Вам скажу, що навіть "Не в основному"! Дуже далеко від "Основного"!

В тій же Одесі на майже міліон може тисяча набереться, та і в цьому не впевнений!

Але Ви теж уважно читайте мій коментар - я писав про те, що поліція не навела ЖОДНОГО прикладу співпраці затриманих людей із ворогом, і я, як людина, яка вміє працювати з інформацією, звернув на це увагу. А Ваш коментар базується виключно на Ваших припущеннях.

Я ж на прикладі знайомих мені людей із впевненістю можу сказати, що падаючі у житлові будинки ракети дуже змінюють настрої у переважній більшості людей!
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17.09.2022 18:47 Ответить
Я не проти! Багато хто з початком війни змінив своє ставлення до Росії та росіян Однак навіть після місячної блокади і обстрілів та бомбардувань у нас ще вистачає гнид які жаліють "что русские не пришли"!

Стояли під час блокади біля колонки - воду брали бо система водопостачання не діяла - насосні станції порозбивали снарядами і електроенергії не було - "високовольтку" розбили орки За містом - канонада Кацапи б"ють по околицях а наші їм у відповіль "насипають" Одна літня жіночка в черзі:
- Господи! Да когда же всё закончится?
Тут **** стара (з сусіднього під"їзду) ,так єхидно:
- Кагда "наши" да Львова дайдут!
Глянув на неї - забрала відро і здриснула мовчки!
А потім розказували, що своїм сусідам (волонтеру і колишньому АТОвцю, що їй зробили зауваження за "похвальони росіянам) заявила, що коли прийдуть росіяни, то вона їх першими "здасть"!
Ця погань гавкала на Україну і раніше Я їй сказав:
- Вам не нравится Украина? Езжайте к себе на родину - в Благовещенск!
- А мне там нечего делать! Есть нечего!
А знайома медсестра іший випадок розповіла: обстріляли місто Снаряд вдарив біля магазину де люди в черзі по хліб стояли Поранених в лікарню відвезли Надали допомогу і розклали по палатах У однієї бабці телефон був Довідалися кому з сусідів зателефонувать Повідомили що хазяйка в лікарні і попросили білизну, бо одяг закривавлений викинули
Приходять сусідки Приносять речі і кажуть:
- Читали ми ваш "твір" Миколаївна! Між трусами знайшли Гарна ви сусідка у нас! (Бабка в зошиті записи вела: Номер квартири, прізвище, ім"я, по-батькові і хто що поганого говорив проти Росії і Путіна)
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17.09.2022 18:52 Ответить
Главная там беда отставанием ещё брежневской эпохи. Детки и внучки потом приживались в раийиспполкомах и райкомах. 5 идеальная колона по сей день. Право им давали там селится за службу полярную и приравненную к таковой. А генеральчикам адмиральчикам Крым разрешали по дембелю. Там немеряно ещё сталинистов.
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17.09.2022 18:14 Ответить
Отставники--- описка.
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17.09.2022 18:16 Ответить
у цьому селі при советах заселено дві вулиці алкашами з нечєрноземья, до цього люди не знали що таке замки на дверях. І ще в цьому селі директором совхоза був такий Грушевський, батько того депутата з регіоналів Віталія Грушевського, який в 2013 році на сцені майдана прикидувався дурником і на коліна ставав...
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17.09.2022 20:50 Ответить
Повинні довести,але зараз СИЗО саме то,щоб не вбили.
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17.09.2022 16:24 Ответить
Сколько разного российского гавна живёт в УКраине и ждёт своего часа!!!? А сколько их на Западе УКраины??? Море....можете не сомневаться...
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17.09.2022 16:36 Ответить
сумніваюсь, що на всій Західній Україні зрадників більше чим в одному Запоріжжі
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17.09.2022 16:40 Ответить
І на західній частині України є зрадники, може менше, але є багато. Треба строгіше наказувати їх, щоб пройшло очищення
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17.09.2022 18:52 Ответить
у цьому селі при советах заселено дві вулиці алкашами з нечєрноземья, до цього люди не знали що таке замки на дверях. І ще в цьому селі директором совхоза був такий Грушевський, батько того депутата з регіоналів Віталія Грушевського, який в 2013 році на сцені майдана прикидувався дурником і на коліна ставав...
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17.09.2022 20:53 Ответить
Наказать по законам военного времени.. только как принято во всем мире и во все времена а не как наказывают в Украине. Тогда в украинцев будет реальный шанс победить.
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17.09.2022 16:58 Ответить
Их 7000 подозреваемых в коллаборационизме в Харьковской области задержали 16. А из десятков депутатов, которые организовали съезд сепаратистов и много лет пропагандировали русский мир не посадили ни кого.
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17.09.2022 16:58 Ответить
Це вже якийсь гадючник!
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17.09.2022 17:20 Ответить
Ключове тут слово: можуть співпрацювати (с) Де реальні докази ? Вони так само можуть і ні.
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17.09.2022 17:28 Ответить
у цьому селі при советах заселено дві вулиці алкашами з нечєрноземья, до цього люди не знали що таке замки на дверях. І ще в цьому селі директором совхоза був такий Грушевський, батько того депутата з регіоналів Віталія Грушевського, який в 2013 році на сцені майдана прикидувався дурником і на коліна ставав... https://www.youtube.com/watch?v=LEYtP1oxyvI&t=60s
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17.09.2022 21:09 Ответить
 
 