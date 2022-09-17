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Более 20 вероятных пособников оккупантов обнаружили в одном из сел на Запорожье, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Правоохранители установили более 20 человек, которые могут сотрудничать с оккупационными войсками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Полицейские Запорожья провели отработку села Приморское Васильевского района.
"Вследствие комплексных мероприятий установлен 21 человек, который может сотрудничать с оккупационными войсками или быть корректировщиками огня", - рассказали в министерстве.
Топ комментарии
+29 Evgen Karpenko
показать весь комментарий17.09.2022 16:00
+18 Игорь Матвеев c53f3f32
показать весь комментарий17.09.2022 16:20
+13 ПП Уксусов
показать весь комментарий17.09.2022 15:52
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Це повинно було б бути щє у 1991 році.
На сторінці фейсбука Душкіна підтримувала російську церкву.Оті фейсбуки влада вже давно повинна була перевірити.Забирати потрібно українське громадянство за оті фейсбуки,паспорт повинен бути без громадянства.А що по селах робиться-то це кошмар.З Київом не можуть розібратись.
Не наведено жодного доказу, на основі якого їх звинувачують. Ні телефонні номери, чи якісь фотографії знайдено, чи ще щось...
Можливо, в поліції вони є, але вони про це мовчать, а можливо просто для звіту їх затримали.
Не треба про всіх казати, тим більше колаборанти навіть у Бандерштаті є!
В тій же Одесі на майже міліон може тисяча набереться, та і в цьому не впевнений!
Але Ви теж уважно читайте мій коментар - я писав про те, що поліція не навела ЖОДНОГО прикладу співпраці затриманих людей із ворогом, і я, як людина, яка вміє працювати з інформацією, звернув на це увагу. А Ваш коментар базується виключно на Ваших припущеннях.
Я ж на прикладі знайомих мені людей із впевненістю можу сказати, що падаючі у житлові будинки ракети дуже змінюють настрої у переважній більшості людей!
Стояли під час блокади біля колонки - воду брали бо система водопостачання не діяла - насосні станції порозбивали снарядами і електроенергії не було - "високовольтку" розбили орки За містом - канонада Кацапи б"ють по околицях а наші їм у відповіль "насипають" Одна літня жіночка в черзі:
- Господи! Да когда же всё закончится?
Тут **** стара (з сусіднього під"їзду) ,так єхидно:
- Кагда "наши" да Львова дайдут!
Глянув на неї - забрала відро і здриснула мовчки!
А потім розказували, що своїм сусідам (волонтеру і колишньому АТОвцю, що їй зробили зауваження за "похвальони росіянам) заявила, що коли прийдуть росіяни, то вона їх першими "здасть"!
Ця погань гавкала на Україну і раніше Я їй сказав:
- Вам не нравится Украина? Езжайте к себе на родину - в Благовещенск!
- А мне там нечего делать! Есть нечего!
А знайома медсестра іший випадок розповіла: обстріляли місто Снаряд вдарив біля магазину де люди в черзі по хліб стояли Поранених в лікарню відвезли Надали допомогу і розклали по палатах У однієї бабці телефон був Довідалися кому з сусідів зателефонувать Повідомили що хазяйка в лікарні і попросили білизну, бо одяг закривавлений викинули
Приходять сусідки Приносять речі і кажуть:
- Читали ми ваш "твір" Миколаївна! Між трусами знайшли Гарна ви сусідка у нас! (Бабка в зошиті записи вела: Номер квартири, прізвище, ім"я, по-батькові і хто що поганого говорив проти Росії і Путіна)