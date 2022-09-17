Оккупанты захватили в плен полсотни гражданских украинцев. Обвиняют в связях с СБУ
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За неделю в Херсонской и Запорожской областях Росгвардия оккупантов взяла в плен более пятидесяти человек. Их подозревают "в связях с украинскими военными и спецслужбами".
Об этом сообщает Росгвардия РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы за неделю "задержали" 52 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ", - говорится в сообщении.
Росгвардейцы сообщают, что якобы обнаружили "два тайника с вооружением и боеприпасами", в которых были ПТУР (противотанковая управляемая ракета), восемь реактивных пехотных огнеметов, пять ручных противотанковых гранатометов и пять выстрелов к ним, две противотанковые мины.
Топ комментарии
+9 Тетяна Тать
показать весь комментарий17.09.2022 16:18
+8 Don Bessam dc0e2bc1
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+3 Frol Fedoroff
показать весь комментарий17.09.2022 16:37
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видят, что под Херсоном с белым флагом сдадутся сотни и сотни орков - вот и хватают заложников
пока кацапы не начнут полноценно страдать на своих территориях.
И как каждая банда они не считают себя негодяями. Бандиты всегда считают себя хорошими людьми и теми, кто стремятся к установлению справедливости. Для этого они всегда находят для себя, в своих преступлениях, те или иные псевдообоснования.
Де їхні заяви про порушення прав людини?Зате пильно придивляються щоб полонені рашисти ситно жерли,м'яко спали.