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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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плен (2352) Херсонщина (3483) Запорожская область (2239) пленные (1830) Росгвардия (72)

Оккупанты захватили в плен полсотни гражданских украинцев. Обвиняют в связях с СБУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

наручники

За неделю в Херсонской и Запорожской областях Росгвардия оккупантов взяла в плен более пятидесяти человек. Их подозревают "в связях с украинскими военными и спецслужбами".

Об этом сообщает Росгвардия РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы за неделю "задержали" 52 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ", - говорится в сообщении.

Росгвардейцы сообщают, что якобы обнаружили "два тайника с вооружением и боеприпасами", в которых были ПТУР (противотанковая управляемая ракета), восемь реактивных пехотных огнеметов, пять ручных противотанковых гранатометов и пять выстрелов к ним, две противотанковые мины.

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Топ комментарии
+9
набирают обменный фонд суки
видят, что под Херсоном с белым флагом сдадутся сотни и сотни орков - вот и хватают заложников
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17.09.2022 16:18
+8
так и будет продолжаться...
пока кацапы не начнут полноценно страдать на своих территориях.
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17.09.2022 16:20
+3
Натуральные фашисты. Та же позорная практика с заложниками.
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17.09.2022 16:37
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набирают обменный фонд суки
видят, что под Херсоном с белым флагом сдадутся сотни и сотни орков - вот и хватают заложников
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17.09.2022 16:18 Ответить
в освобожденном Крыму, обменный фонд "зашкаливать" будет
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17.09.2022 16:40 Ответить
То так,але цапам на киримську вату начхати.Як і на даунбасян с лугандонцями.Вони за для них ніколи не будуть "расєянами".Тому й останніх кидають у саму сраку.Сказав же їм Дімон"Грошей немає але ви тримайтесь..."Вони русскіє другого сорту.
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17.09.2022 17:03 Ответить
Киримській ваті приготуватись
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17.09.2022 17:18 Ответить
Вата в Одессе, Николаеве, в том же Херсоне. А в Крыму и Лугандоне не вата, но враги. И то что кацапам плевать на них, это их проблемы
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17.09.2022 17:31 Ответить
Типичный приём террористов
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17.09.2022 16:45 Ответить
так и будет продолжаться...
пока кацапы не начнут полноценно страдать на своих территориях.
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17.09.2022 16:20 Ответить
Натуральные фашисты. Та же позорная практика с заложниками.
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17.09.2022 16:37 Ответить
русоФАШИСТСКИЕ твари, МРАЗИ вы конченные, СВОЛОТА, все падлы скоро подохните!!! Ничего, не долго вам ублюдкам осталось рыгать и свой гной с дерьмом разбрасывать на нашей УКРАИНСКОЙ земле. Мы УКРАИНЦЫ никогда вам не простим и будем вас тварей вечно ненавидеть, выродки. Запомните это скоты. Свои гноем и подавитесь, черти вы зловонные.
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17.09.2022 16:58 Ответить
і ці фашисти будуть патякати що десь там ущємляють якихось москалів?
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17.09.2022 17:15 Ответить
Кацапы - не народ. Это 140 миллионная супербанда, которая притворяется народом.
И как каждая банда они не считают себя негодяями. Бандиты всегда считают себя хорошими людьми и теми, кто стремятся к установлению справедливости. Для этого они всегда находят для себя, в своих преступлениях, те или иные псевдообоснования.
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17.09.2022 17:23 Ответить
І де ті під&раси з міжнародних правозахисних організацій?
Де їхні заяви про порушення прав людини?Зате пильно придивляються щоб полонені рашисти ситно жерли,м'яко спали.
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17.09.2022 19:35 Ответить
Кацапоандрофаги беруть заручників, як на західній УКРАЇНІ БРАЛИ ЗАРУЧНИКІВ під час ДСВ німецькі окупанти у відповідь на дії совіцького терориста кузнєцова. Вони потім самі хвалились що на місці своїх терактів проти німаків лишали сфальсифіковані документи ОУН_УПА. В юнацькі роки читав ті описи ветеранів нквд. Ще пам"ятаю призвіща совєцьких терористів:струтинський гнидюк довгер лісовська ну і палковнік мєдвєдєв-головний терорист. Через їх "гєроіческую борьбу" німці розстрілялт сотні волинян і галичан заручників.
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17.09.2022 22:18 Ответить
 
 