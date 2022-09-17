РФ может полностью прекратить поставки в Германию не только газа, но и нефти, - Шольц
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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что власти России могут полностью прекратить поставки нефти на два немецких завода через трубопровод "Дружба" – так же, как они перестали поставлять в Европу газ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я с самого начала был уверен, что нельзя полагаться на то, что Россия выполнит свои обязательства, например, когда речь идет о поставках газа. Поэтому с конца прошлого года я думал над тем, что на самом деле произойдет, если поставки газа вдруг прекратятся", – сказал канцлер.
По словам Шольца, Германия уже заполнила газохранилища почти на 90%, расконсервировала угольные электростанции и продлила срок действия нескольких АЭС, чтобы справиться с нехваткой российского газа.
"Мы сейчас готовимся к тому, что такая же сложная ситуация может возникнуть на двух нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Германии, подключенных к трубопроводу "Дружба", - сказал канцлер ФРГ.
Шольц добавил, что на заводах в Лойне и Шведте организуются меры поддержки. В частности на Лойне хотят заместить поставки российской нефти польской, а для Шведта модернизируют трубопровод, чтобы увеличить поставки морской нефти.
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Это к вопросу "почему СНГ мурыжат без конца".... Эти земли очень нужны. Как и любой другой кусок который останется на плаву.
Щоб остаточно перекрити оту трубу, щоб мадьярам щоб в сраку попало.
Я дивився схему тої дружби.
Ага, знайшов де: "Україна зупинила нафтопровід "Дружба" із-за неякісної нафти із РФ"
Зрозуміло, що німці основну масу нафти отримують через Білорусь...
https://www.currenttime.tv/a/oil-druzhba-europe/29974760.html
схоже переборщили з денацифіцікацією німчури союзники.
Вот тогда немцы возможно и спросят со строй торговки сардельками мути Ангелы.
літцосвиняче рило. А може він вас помилує і дасть газ.