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Новости За рубежом
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Газ (10095) Германия (6000) нефть (1804) Шольц Олаф (542)

РФ может полностью прекратить поставки в Германию не только газа, но и нефти, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дружба,нафта,німеччина

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что власти России могут полностью прекратить поставки нефти на два немецких завода через трубопровод "Дружба" – так же, как они перестали поставлять в Европу газ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я с самого начала был уверен, что нельзя полагаться на то, что Россия выполнит свои обязательства, например, когда речь идет о поставках газа. Поэтому с конца прошлого года я думал над тем, что на самом деле произойдет, если поставки газа вдруг прекратятся", – сказал канцлер.

По словам Шольца, Германия уже заполнила газохранилища почти на 90%, расконсервировала угольные электростанции и продлила срок действия нескольких АЭС, чтобы справиться с нехваткой российского газа.

"Мы сейчас готовимся к тому, что такая же сложная ситуация может возникнуть на двух нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Германии, подключенных к трубопроводу "Дружба", - сказал канцлер ФРГ.

Шольц добавил, что на заводах в Лойне и Шведте организуются меры поддержки. В частности на Лойне хотят заместить поставки российской нефти польской, а для Шведта модернизируют трубопровод, чтобы увеличить поставки морской нефти.

Читайте также: Германия готова к полному прекращению поставок российского газа, - Шольц
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Топ комментарии
+13
Хоч би скоріше.
Щоб остаточно перекрити оту трубу, щоб мадьярам щоб в сраку попало.
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17.09.2022 16:40
+6
и тоди шольц на рушнык з ****** станэ?
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17.09.2022 16:35
+5
То почни постачати "Леопарди " Україні,шольц. І газ найдеться 100%
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17.09.2022 17:02
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и тоди шольц на рушнык з ****** станэ?
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17.09.2022 16:35 Ответить
не знаю куди воно стане, але танки все одно не продасть, навіть коли буйло буде його вішати...
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17.09.2022 17:31 Ответить
Так замените на других поставщиков Киньте ***** , пусть подавится ‼️
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17.09.2022 21:03 Ответить
Так тогда же немецкая нефть останется в россии и достанется ей за бесплатно.
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18.09.2022 00:14 Ответить
Так закройте краник с транзитом
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17.09.2022 22:07 Ответить
Привет, глянь цей канал Neo History (юб)
Это к вопросу "почему СНГ мурыжат без конца".... Эти земли очень нужны. Как и любой другой кусок который останется на плаву.
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19.09.2022 14:26 Ответить
Назло бабусі відморожу вуха...
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17.09.2022 16:36 Ответить
Хоч би скоріше.
Щоб остаточно перекрити оту трубу, щоб мадьярам щоб в сраку попало.
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17.09.2022 16:40 Ответить
до мадьярів інший рукав іде, через Словачинну
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17.09.2022 16:58 Ответить
ні, біля Бродів розгалуження: рукав до мад'ярів, а через Словаччину якраз може йти через Чехію і до німчури.
Я дивився схему тої дружби.
Ага, знайшов де: "Україна зупинила нафтопровід "Дружба" із-за неякісної нафти із РФ"
Зрозуміло, що німці основну масу нафти отримують через Білорусь...
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17.09.2022 17:21 Ответить
так, біля Броди розділяється...тож все в наших руках, але до німців тільки з білоруського рукава

https://www.currenttime.tv/a/oil-druzhba-europe/29974760.html
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17.09.2022 20:14 Ответить
після війни ми німакам спідниці будемо шити у промислових масштабах...
схоже переборщили з денацифіцікацією німчури союзники.
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17.09.2022 16:43 Ответить
мда, гульфики Deutschen soldаten вже ні до чого
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17.09.2022 17:33 Ответить
Саме в ці хвилини дуже гаряче в Дніпрі , кацапи веселяться 😠
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17.09.2022 16:46 Ответить
тільки криваве горе на землях окупантів може зупинити цю ***** *****...
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17.09.2022 17:02 Ответить
Бідненький!Бідненький Шольц...Яки там українці,що потерпають від руйнівних бомбардувань та війни з кацапньою,коли такі труднощі?!
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17.09.2022 16:53 Ответить
А можно было бы ограничиться и дураками..
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17.09.2022 16:54 Ответить
це жах
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17.09.2022 17:02 Ответить
То почни постачати "Леопарди " Україні,шольц. І газ найдеться 100%
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17.09.2022 17:02 Ответить
Точно, що чим швидше закінчиться з руснею, тим швидше налагодиться. Назад ходу немає.
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17.09.2022 17:06 Ответить
ТАК ЭТО ЖЕ ГУТ! ЗЕР ГУТ!
Вот тогда немцы возможно и спросят со строй торговки сардельками мути Ангелы.
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17.09.2022 17:06 Ответить
і "туристів"...)))
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17.09.2022 17:09 Ответить
А фрау штази за дупу взяти через її друга владимира слабо?
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17.09.2022 17:15 Ответить
Ну прямо всратися і не жити!
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17.09.2022 17:16 Ответить
Бреше.
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17.09.2022 17:27 Ответить
А ти гТольц сосни ***** ще разок,може дасть газ
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17.09.2022 17:32 Ответить
Та плюньте ви вже на ту Росію, гер Шольц...
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17.09.2022 17:41 Ответить
Шольц, сідай на мерса, пиши ззаду На мацкву, можєм павтаріть і гуглкарти тобі в поміч
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17.09.2022 17:43 Ответить
Німеччині з її потенціними можливостями щодо біологічного пального можна взагалі відмовитися від російської нафти.
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17.09.2022 17:46 Ответить
Вже "сто год" Адольфа немає, а сцикотність так і не падає..
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17.09.2022 18:08 Ответить
яка котострофа!!!!!
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17.09.2022 20:45 Ответить
Полное газовое и Нефтяное эмбарго против Мавзолейной Моли начнется с 1 января...
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17.09.2022 21:47 Ответить
я выражаю озабоченность
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17.09.2022 22:00 Ответить
Путка стал играться с краником ещё в 2006 году. Времени было более, чем достаточно, чтобы отрезать Путке краник
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17.09.2022 22:31 Ответить
Жду не дождусь этого знаменательного события.
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17.09.2022 22:33 Ответить
Ох і мудрий, аж страшно!
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18.09.2022 00:03 Ответить
Німці терпіть. Не треба ображати путлера. Головне дати йому можливість зберегти літцо свиняче рило. А може він вас помилує і дасть газ.
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18.09.2022 13:10 Ответить
 
 