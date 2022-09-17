РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14898 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
3 881 19
армия РФ (15331) война (46566) Керчь (432) Крым (26014)

Россияне пытаются вербовать крымчан, чтобы пополнить бригаду, с которой в Украине ликвидировали 85% личного состава, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,вербовка,крим,армія

Российская администрация оккупированной Керчи опубликовала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рекламу "военной службы по контракту от 6 месяцев" с изображением российского Z-военного.

В сообщении власти Керчи призывают обращаться в пункт отбора в Симферополе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Потенциальным участникам обещают "дополнительные социальные гарантии". Какие именно, не сообщается.

Накануне корреспондент "Крым.Реалии" сообщил, что в Крыму ищут "добровольцев" в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота России, которая дислоцируется в Севастополе. По данным Генштаба ВСУ, 810-я бригада морской пехоты потеряла до 85% личного состава.

Читайте также: Военный РФ просит убрать солдат с позиции после обстрела: "Нас тут кинули, как собак #баных", - перехват ГУР. АУДИО

Марионетка Кремля Сергей Аксенов заявил, что уже отправил на материковую Украину 1200 "добровольцев" и готовит еще два батальона. Российские СМИ в оккупированном Крыму рекламируют "военную службу по контракту в именных подразделениях".

Также Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма во время вторжения России в Украину, но не назвал их количество. "Крым.Реалии" сообщали, что похороны российских военных прошли в Алуште, Судаке, Саках, Керчи и Ялте.

В настоящее время российские власти Севастополя официально сообщили о гибели на материковой Украине не менее 40 российских военных, проживавших в Севастополе.

Российские власти оккупированных Крыма и Севастополя не называют точное количество погибших и раненых российских военных с оккупированного полуострова. Минобороны РФ вообще не сообщает о своих потерях в Украине.

Читайте также: Пока непонятно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы, чтобы противостоять еще одному украинскому наступлению, - британская разведка

По данным украинской прокуратуры, с 2015 года Россия провела в Крыму 15 незаконных призывных кампаний в вооруженные силы РФ. Правозащитники называют призыв жителей Крыма и Севастополя в армию РФ нарушением международного права.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Это правильно.. подчистим слегка крым перед приходом...
показать весь комментарий
17.09.2022 17:17
+8
показать весь комментарий
17.09.2022 17:52
+6
Яка іронія: спочатку вони кликали *****, тепер ***** їх кличе.
Другий закон Ньютона в дії!
показать весь комментарий
17.09.2022 17:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это правильно.. подчистим слегка крым перед приходом...
показать весь комментарий
17.09.2022 17:17 Ответить
кандидаты в мешки....
показать весь комментарий
17.09.2022 17:17 Ответить
Яка іронія: спочатку вони кликали *****, тепер ***** їх кличе.
Другий закон Ньютона в дії!
показать весь комментарий
17.09.2022 17:23 Ответить
Третiц, другий це F = ma. Але не суть важливо
показать весь комментарий
17.09.2022 17:42 Ответить
Вибачте, прошляпив…
показать весь комментарий
17.09.2022 17:59 Ответить
Священника спросили:
- Что такое божественная сила?
- Это произведение божественной массы на божественное ускорение. - ответил священник.
показать весь комментарий
17.09.2022 18:21 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2022 17:52 Ответить
"додаткові соціальні гарантії" - це безкоштовний поліетиленовий мішок...на родіну....
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
17.09.2022 17:26 Ответить
Правда, что в Коктебеле взровали машини прогандона кисилёва?
показать весь комментарий
17.09.2022 17:26 Ответить
Спалили.
показать весь комментарий
17.09.2022 17:58 Ответить
Лэнд Ровер "Фрилэндер" и гольф-кар.

показать весь комментарий
17.09.2022 18:21 Ответить
То не Freelander, a Defender. Але модель не так важлива. Якщо не фейк, то є добре.
показать весь комментарий
17.09.2022 19:11 Ответить
На багатьох російських пабліках. Не думаю, що фейк. Так, то дефендер, я, навіть не дивився - не захоплює ця марка....
показать весь комментарий
17.09.2022 20:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9gugHGffFgw
показать весь комментарий
17.09.2022 18:31 Ответить
Кацапи такі кацапи... Вони б ще на крейсер "Мацква" свіже поповнення завезли...
показать весь комментарий
17.09.2022 17:35 Ответить
а крысчанам ни кто не обещал, что их на убой не отправят. Только вместо "камней" с неба буде арта и хаймарсы
показать весь комментарий
17.09.2022 17:45 Ответить
__Завербованный СБУ аксЕнонов оставляет полуостров без сепаратистов. Оставляя большинство украинских сторонников. Трудна работа у разведчика .... __
показать весь комментарий
17.09.2022 17:50 Ответить
ну хоть "камніснєба"
показать весь комментарий
17.09.2022 20:44 Ответить
рекламуй , не рекламуй
- все одно поучиш х...
показать весь комментарий
17.09.2022 21:14 Ответить
 
 