Россияне пытаются вербовать крымчан, чтобы пополнить бригаду, с которой в Украине ликвидировали 85% личного состава, - СМИ

Российская администрация оккупированной Керчи опубликовала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рекламу "военной службы по контракту от 6 месяцев" с изображением российского Z-военного.

В сообщении власти Керчи призывают обращаться в пункт отбора в Симферополе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Потенциальным участникам обещают "дополнительные социальные гарантии". Какие именно, не сообщается.

Накануне корреспондент "Крым.Реалии" сообщил, что в Крыму ищут "добровольцев" в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота России, которая дислоцируется в Севастополе. По данным Генштаба ВСУ, 810-я бригада морской пехоты потеряла до 85% личного состава.

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Марионетка Кремля Сергей Аксенов заявил, что уже отправил на материковую Украину 1200 "добровольцев" и готовит еще два батальона. Российские СМИ в оккупированном Крыму рекламируют "военную службу по контракту в именных подразделениях".

Также Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма во время вторжения России в Украину, но не назвал их количество. "Крым.Реалии" сообщали, что похороны российских военных прошли в Алуште, Судаке, Саках, Керчи и Ялте.

В настоящее время российские власти Севастополя официально сообщили о гибели на материковой Украине не менее 40 российских военных, проживавших в Севастополе.

Российские власти оккупированных Крыма и Севастополя не называют точное количество погибших и раненых российских военных с оккупированного полуострова. Минобороны РФ вообще не сообщает о своих потерях в Украине.

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По данным украинской прокуратуры, с 2015 года Россия провела в Крыму 15 незаконных призывных кампаний в вооруженные силы РФ. Правозащитники называют призыв жителей Крыма и Севастополя в армию РФ нарушением международного права.