Россияне пытаются вербовать крымчан, чтобы пополнить бригаду, с которой в Украине ликвидировали 85% личного состава, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская администрация оккупированной Керчи опубликовала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рекламу "военной службы по контракту от 6 месяцев" с изображением российского Z-военного.
В сообщении власти Керчи призывают обращаться в пункт отбора в Симферополе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Потенциальным участникам обещают "дополнительные социальные гарантии". Какие именно, не сообщается.
Накануне корреспондент "Крым.Реалии" сообщил, что в Крыму ищут "добровольцев" в 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота России, которая дислоцируется в Севастополе. По данным Генштаба ВСУ, 810-я бригада морской пехоты потеряла до 85% личного состава.
Марионетка Кремля Сергей Аксенов заявил, что уже отправил на материковую Украину 1200 "добровольцев" и готовит еще два батальона. Российские СМИ в оккупированном Крыму рекламируют "военную службу по контракту в именных подразделениях".
Также Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма во время вторжения России в Украину, но не назвал их количество. "Крым.Реалии" сообщали, что похороны российских военных прошли в Алуште, Судаке, Саках, Керчи и Ялте.
В настоящее время российские власти Севастополя официально сообщили о гибели на материковой Украине не менее 40 российских военных, проживавших в Севастополе.
Российские власти оккупированных Крыма и Севастополя не называют точное количество погибших и раненых российских военных с оккупированного полуострова. Минобороны РФ вообще не сообщает о своих потерях в Украине.
По данным украинской прокуратуры, с 2015 года Россия провела в Крыму 15 незаконных призывных кампаний в вооруженные силы РФ. Правозащитники называют призыв жителей Крыма и Севастополя в армию РФ нарушением международного права.
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Другий закон Ньютона в дії!
- Что такое божественная сила?
- Это произведение божественной массы на божественное ускорение. - ответил священник.
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
- все одно поучиш х...