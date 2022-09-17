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Новости За рубежом
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Германия (6000) Путин (29846) Россия (91205) Шольц Олаф (542)

В переговорах с Путиным были сдвиги, но не очень масштабные, – Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шольц

В переговорах канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Путиным "были сдвиги", но не особо масштабные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Если суммировать все разговоры, которые у меня были с ним в последнее время, то определенно были сдвиги. Просто они не были очень масштабными", - заявил Шольц в интервью Deutschlandfunk.

Канцлер упомянул, что дипломатические беседы с Путиным проходят в дружеском тоне, хотя политики придерживаются разных взглядов. Отдельно германский лидер рассказал, какие вопросы обсуждает с президентом страны-агрессора.

"Помимо требования о выводе войск, мне было важно говорить и о гуманитарных вопросах. Так, например, вопрос о вывозе зерна, вопрос доступа к пленным солдатам для Международного Красного Креста. И важно было обсудить вопрос Запорожской АЭС", - добавил Шольц.

Читайте также: Россия в обозримом будущем будет противостоять нам, НАТО и ЕС, - Шольц
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Топ комментарии
+20
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17.09.2022 17:57
+12
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17.09.2022 17:48
+10
в основном по фазе
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17.09.2022 17:39
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17.09.2022 17:39 Ответить
і на пол-шишечки - партнери залишились незадоволені один одним

по переговорам, а ви що подумали ?
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17.09.2022 17:43 Ответить
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17.09.2022 17:48 Ответить
В переговорах с Путиным были сдвиги, но не очень масштабные, - šo, opiatj u ***** zadnie lapy pod stalom triaslisj?
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18.09.2022 05:35 Ответить
Он согласился уйти из Харьковской области? Аллилуйя
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17.09.2022 17:43 Ответить
та маладец, вазьми с полки пиражок!
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17.09.2022 17:43 Ответить
Их там два, Шольцу - той, шо посередине.
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17.09.2022 17:47 Ответить
Макрон звонил по чужой просьбе,а этот по личным убеждениям
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17.09.2022 17:44 Ответить
Ну судя по всем пунктам ***** тебя послал. Так что фрикции еше не означают что вы куда то подвигались.
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17.09.2022 17:45 Ответить
Ідіот.
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17.09.2022 17:45 Ответить
Від тебе штірліц мало що залежить ,,, зброю давай,,, а говорити вже Україна буде
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17.09.2022 17:47 Ответить
С этим не поспоришь. Шольц - мы,короче, Украине что поставляем,то 10 ед. или старое. Новое- на три года обещаем растянуть. царь - молодец, кресло возле Шредера забронировано. Сдвиг,однозначно.
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17.09.2022 17:47 Ответить
карочє, були просто цьомки...ніякої франції і без язика.
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17.09.2022 17:48 Ответить
В горбатую гору поиграли? Или ***** решил проявить жест доброй воли и уйти с Харькова?
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17.09.2022 17:48 Ответить
Поки що ЗСУ зрушили ху.йлу на пів шишечки, от як засандалять по самі помідори я прогрес буде "на ліцо"
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17.09.2022 17:53 Ответить
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17.09.2022 17:57 Ответить
***** та і кацапам взагалі вірити ніколи неможна
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17.09.2022 18:38 Ответить
моль-тварь бункерная и вся подворотня кремля должны быть повешаны
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17.09.2022 19:47 Ответить
pasakei ir ŠVENTA !
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18.09.2022 05:37 Ответить
Якщо стільки триндіти з ******, то зрушення будуть хіба що в психіці.
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17.09.2022 19:50 Ответить
Шольц трус ,легетимизирует ГИТЛЕРА №2 ! Террориста №1 УТИЛИЗИРУЮТ , а не заигрывают
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17.09.2022 19:50 Ответить
Да ну нах!!! Стіл зрушили чи стілець?
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17.09.2022 19:56 Ответить
а не міг би ти ці зрушенняизапхати у свій жирній німецький зад.. і три рази повернути.. два по годиннику і разок проти...
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17.09.2022 21:06 Ответить
перше та найголовціше, зерно
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17.09.2022 21:16 Ответить
До чиго докатилися європейські "ліберасти"! Яке тільки ганьбище!🤮
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18.09.2022 07:52 Ответить
 
 