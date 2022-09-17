В переговорах с Путиным были сдвиги, но не очень масштабные, – Шольц

В переговорах канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Путиным "были сдвиги", но не особо масштабные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Если суммировать все разговоры, которые у меня были с ним в последнее время, то определенно были сдвиги. Просто они не были очень масштабными", - заявил Шольц в интервью Deutschlandfunk.

Канцлер упомянул, что дипломатические беседы с Путиным проходят в дружеском тоне, хотя политики придерживаются разных взглядов. Отдельно германский лидер рассказал, какие вопросы обсуждает с президентом страны-агрессора.

"Помимо требования о выводе войск, мне было важно говорить и о гуманитарных вопросах. Так, например, вопрос о вывозе зерна, вопрос доступа к пленным солдатам для Международного Красного Креста. И важно было обсудить вопрос Запорожской АЭС", - добавил Шольц.

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