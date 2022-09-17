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Москва хочет переговоров с Киевом, чтобы получить то, чего не имела сначала, - Каллас

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

каллас

Премьер Эстонии Кая Каллас на заседании военного комитета НАТО в Таллинне предложила четыре направления, по которым Западу следует выстраивать политику в отношении России.

Об этом политик написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Кремль имеет одну большую цель: терроризировать и осуществить империалистическую мечту. Они угрожают миру голодом и ядерной катастрофой. Они ведут энергетическую войну. Кремль хочет переговоров, потому что тогда они могут получить то, чего не имели сначала. Поэтому мы не можем уступить ни дюйма. Если мы не будем решительно противодействовать российской агрессии и экспансионизму и не привлечем тех, кто за этим стоит, к ответственности, весь международный порядок, основанный на правилах, окажется под угрозой. Это означает, что ни одна страна и ни одна нация не может чувствовать себя в безопасности", - подчеркнула Каллас.

По ее мнению, Запад должен демонстрировать безусловную поддержку Украины, в частности, увеличение объемов помощи и поставкок вооружений. Содействовать привлечению России к ответственности за агрессивную войну и военные преступления. Ужесточать санкции как средство повышения цены за агрессию. Обеспечивать надежную передовую оборонную позицию НАТО.

Читайте также: Россия хочет полного поражения Украины, - Дмитрий Кулеба

Войну, развязанную Россией на европейской земле, Каллас назвала "самой серьезной ситуацией в сфере безопасности нашего поколения".
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Топ комментарии
+82
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17.09.2022 17:59
+51
вдячні Польщі та країнам Балтії за міцний тил....
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17.09.2022 18:03
+35
Каї Каллас за здоровий глузд та позицію-респект...
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17.09.2022 18:05
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17.09.2022 17:59 Ответить
Дурнику, крейсер втопили - це успішні перемовини
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17.09.2022 19:07 Ответить
Спасибо за правильное понимание сущности кацапских мразей рашистов ‼️Спасибо за помощь и поддержку 🇪🇪‼️
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17.09.2022 19:44 Ответить
Його вже давно повернули
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17.09.2022 21:13 Ответить
зміни, падлюка, прапор. йди в спам.
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17.09.2022 21:43 Ответить
Так точно,кеп!!! паРашу треба чмирить.
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17.09.2022 18:00 Ответить
Ніяких переговорів с ПОТВОРАМИ ,,,
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17.09.2022 18:01 Ответить
мокша хоче... Узбек, наприклад, хоче плов і що?
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17.09.2022 19:06 Ответить
<хочет переговоров с Киевом, чтобы получить то, чего не имела сначала,> - jak ento NE IMELA??
Razve xlopčik na Zmeinnom ne v samom načale im skazav???
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18.09.2022 05:41 Ответить
вдячні Польщі та країнам Балтії за міцний тил....
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17.09.2022 18:03 Ответить
Ці країни дуже розуміють, що з себе представляє парашкостан. А, наприклад бургери забули про свого однокрашанкового, вірніше, кацапсячі дешеві енергоносії затьмарили їм мізки.
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17.09.2022 18:37 Ответить
бюргери...
сорі за офтоп(
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17.09.2022 23:31 Ответить
Вони вбивали і катували цивільних ,,, а що вони робили з воїнами ?,,,,, Спитайте в них про переговори ,,,, тварюки
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17.09.2022 18:03 Ответить
Зебіл давно за. Спить і бачить.
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17.09.2022 18:09 Ответить
Тре бути рєалістами. Переговори все одно відбудуться. Хочемо ми, чи ні.
Переговори про капітуляцію наросії...
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17.09.2022 18:05 Ответить
Переговоров не будет если раша развалится после внутреннего конфликта.
Тогда только признание новых суверенных государств.
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17.09.2022 18:57 Ответить
Субьекты федерации участвуют в нападении на Украину. У нас будут претензии, уголовные и финансовые, к отдельным субьектам федерации, даже если РФ юридически прекратит свое существование. Переговоры все равно будут.
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17.09.2022 19:05 Ответить
то это уже будут переговоры с другими государствами
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17.09.2022 21:40 Ответить
Не заздрю я на цих перемовинах Народній республіці Туві та Народній республіці Бурятії - задавимо їх репараціями. Бо іх в Україні більшість з боку ворогів, катів та гвалтівників.
І це не тому, що московити чи пітерці білі та пухнасті, а тому, що тувінців та бурятів мобілізували першими. Але це нічого не змінить ні для кого - карма є карма!
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18.09.2022 05:45 Ответить
Каї Каллас за здоровий глузд та позицію-респект...
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17.09.2022 18:05 Ответить
політикині це бузуглі з третяковими...
тут нормальний европейський політик.
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17.09.2022 18:06 Ответить
про капітуляцію расєї-то все ейфорія.., ми що, вже стоїмо біля кремля??Пам'ятаю, під Берліном колись стояли 7млн..В нас є ще більше???
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17.09.2022 18:11 Ответить
******* на диване не окопных вшей кормить)
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17.09.2022 18:58 Ответить
А що не так?
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17.09.2022 19:55 Ответить
Все залежить особисто від нас і від кожного, працюй на це і не пали себе, кацапко
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17.09.2022 20:19 Ответить
Тьотя, ти в якому столітті живешь?
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17.09.2022 21:16 Ответить
Нууууу, напрями достойні..., правильні... але не вистачає ще одного. Оцього:

*****, лаптестан і "хороший русскій" - на#уй! (вони зрозуміють, раптом що)
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17.09.2022 18:15 Ответить
Русские ублюдки изуродовали собаку буквой Z

https://twitter.com/i/status/1570882375567179777
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17.09.2022 18:15 Ответить
В отличии от лицемера Эрдогана и большой Турции, которая толкает Украину на отказ от своей территории, за скидку на путинский газ для Турции, маленькая и гордая Эстония четко расставила все на свои места. Если не остановить фашистскую россию, во главе с НАЦИСТОМ путлером, война в Европе разгорится с новой силой. Никогда не думал, что турки продадутся вместе с Эрдоганом россии!
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17.09.2022 18:17 Ответить
Не розганяй зраду. Эрдоган играет в свою игру. Байрактары и другое оружие поставляет Украине. Путину говорит приятные, но ничего не значащие для нас фразы. Умей не обращать внимание.
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17.09.2022 18:35 Ответить
Не співай так солодко.
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17.09.2022 19:56 Ответить
*уйло зі своїми переговорами іде за своїм крейсером!
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17.09.2022 18:37 Ответить
саме це хотіла сказати дівчина з Естонії, лише дипломатично тонко
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18.09.2022 05:45 Ответить
Нормальні люди закликають допомогати нам і не йти на поступки рашистам в той час як арахамії допомогають рашистським олігархам!
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17.09.2022 18:51 Ответить
Кашерний кашерному всегда...
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17.09.2022 22:44 Ответить
Світовий голод , світовий голод
буде чі не буде - ще питання
А ОСЬ , шо раша разрушает міста України , дома і майно українців , І ЦЕ Е СЬОГОДЕННЯ - чому про це не волають презіденти, ООН, червоний хрест , ОБСЕ , ПАСЕ, ЕС
УКРАІНЦІ , що не потребують уваги? Тількі афріканці турбують усіх і папку РИМСКОГО⁉️⁉️⁉️
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17.09.2022 18:54 Ответить
Ті ахриканці пробували щось робити, цікаво, крім в своїй дупі колупатись? Чому їх взагалі хтось годувати повинен?
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17.09.2022 19:58 Ответить
Їх ніхто не годує, їм це зерно ПРОДАЮТЬ, прікінь. Може сам спробуєшь поїхати в Африку і вирастити там пшеницю?
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17.09.2022 21:21 Ответить
Прікінь, там можна щось інше робити, а не яйця чухати. Купують вони. За що? Світ годує, а вони плодяться.
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18.09.2022 08:17 Ответить
Ну головне, щоб такі, як ти не плодились.
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18.09.2022 16:33 Ответить
👍👍👍👍👍
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17.09.2022 22:51 Ответить
Саме краще - ізолювати повністю від світукацапів і пусть вони сами рвуть хремль на тряпки
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17.09.2022 18:55 Ответить
З парашею мона вести переговори тільки через приціл машінгевера!!!
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17.09.2022 19:02 Ответить
политика, основанная на моральных принципах сейчас редкость.

спасибо за поддержку.
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17.09.2022 19:09 Ответить
Треба того прикордонника з "Зміїного" зробити спікером Української перемовної групи...
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17.09.2022 20:00 Ответить
Какие к бесам четыре? Только одно. Полный развал ВПК. И экономика в руинах. Чтобы 90-е годы им вспоминались как сытые. Только при таком раскладе кацапы отнлсительно вменяемы.
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17.09.2022 20:16 Ответить
Жадібні до дешевого газу та нафти азіати не дадуть їм здохнути. В 90-х про Китай ще ніхто й не чув.
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18.09.2022 08:20 Ответить
Экономику Китая создал коллективный Запад. Уж слишком много китайцев как тараканов расползалось по миру. Решили таким способом удерживать их в пределах своего государства.
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18.09.2022 08:39 Ответить
Як створив, так і задуше. Думаю, світ зрозумів уже, що можна, а що ні.
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18.09.2022 08:51 Ответить
хоче, та може!
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17.09.2022 20:35 Ответить
 
 