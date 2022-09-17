Москва хочет переговоров с Киевом, чтобы получить то, чего не имела сначала, - Каллас
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер Эстонии Кая Каллас на заседании военного комитета НАТО в Таллинне предложила четыре направления, по которым Западу следует выстраивать политику в отношении России.
Об этом политик написала в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Кремль имеет одну большую цель: терроризировать и осуществить империалистическую мечту. Они угрожают миру голодом и ядерной катастрофой. Они ведут энергетическую войну. Кремль хочет переговоров, потому что тогда они могут получить то, чего не имели сначала. Поэтому мы не можем уступить ни дюйма. Если мы не будем решительно противодействовать российской агрессии и экспансионизму и не привлечем тех, кто за этим стоит, к ответственности, весь международный порядок, основанный на правилах, окажется под угрозой. Это означает, что ни одна страна и ни одна нация не может чувствовать себя в безопасности", - подчеркнула Каллас.
По ее мнению, Запад должен демонстрировать безусловную поддержку Украины, в частности, увеличение объемов помощи и поставкок вооружений. Содействовать привлечению России к ответственности за агрессивную войну и военные преступления. Ужесточать санкции как средство повышения цены за агрессию. Обеспечивать надежную передовую оборонную позицию НАТО.
Войну, развязанную Россией на европейской земле, Каллас назвала "самой серьезной ситуацией в сфере безопасности нашего поколения".
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Razve xlopčik na Zmeinnom ne v samom načale im skazav???
сорі за офтоп(
Переговори про капітуляцію наросії...
Тогда только признание новых суверенных государств.
І це не тому, що московити чи пітерці білі та пухнасті, а тому, що тувінців та бурятів мобілізували першими. Але це нічого не змінить ні для кого - карма є карма!
тут нормальний европейський політик.
*****, лаптестан і "хороший русскій" - на#уй! (вони зрозуміють, раптом що)
https://twitter.com/i/status/1570882375567179777
буде чі не буде - ще питання
А ОСЬ , шо раша разрушает міста України , дома і майно українців , І ЦЕ Е СЬОГОДЕННЯ - чому про це не волають презіденти, ООН, червоний хрест , ОБСЕ , ПАСЕ, ЕС
УКРАІНЦІ , що не потребують уваги? Тількі афріканці турбують усіх і папку РИМСКОГО⁉️⁉️⁉️
спасибо за поддержку.