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За сутки 17 сентября Силы обороны отразили атаки российских оккупантов вблизи 5 населенных пунктов, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 17 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести шестые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на организации обороны и удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке войск по отдельным направлениям, вводит резервы и ведет воздушную разведку.

Российские оккупанты обстреливают жилье мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

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За текущие сутки враг нанес 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, это, в частности, Харьков, Северск, Дружковка, Константиновка, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Кривой Рог, Запорожье, Никополь, Орехов, Миролюбовка и Очаков. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области, Хлебороб и Кондратовка Сумской области;

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на Харьковском направлении, в том числе и с территории РФ, - в районах населенных пунктов Харьков, Кудеевка, Гоптовка, Анискино, Двуречная, Купянск, Сеньково, Гороховатка, Бахтин и Каменка;

на Краматорском направлении – Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Озерное, Серебрянка, Райгородок, Пискуновка, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Верхнекаменское, Спирное, Веселое и Григорьевка;

на Бахмутском направлении – Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка и Юрьевка.

на Авдеевском направлении – Веселое, Авдеевка, Нетайлово и Опытное.

На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник совершал обстрелы по линии столкновения. Огневому влиянию подверглись более 50 населенных пунктов, среди них Зеленое Поле, Полтавка, Новополь, Ольговское, Зализнычне, Чаривне, Степная Долина, Таврийское, Терновые Поды и Белая Криница.

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В связи с успешными действиями Сил обороны по выведению из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении оккупанты готовят себе пути отступления. В часности, в районе Каховской ГЭС, для постройки в дальнейшем переправы, они затопили 9 вагонов. В то же время, оккупационные власти продолжают заставлять местных предпринимателей вести расчеты в российских рублях. Проводят еженедельные проверки и угрожают "национализировать", то есть отобрать бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

Подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне. Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО "Алкосервис", где размещался личный состав и военная техника противника. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Потери неприятеля уточняются. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА противника. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов.

Читайте также: Между ВСУ и политическим руководством нет конфликтов, все объединены общей целью – победить врага, - Генштаб
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Топ комментарии
+6
Телеграм - канал "Осторожно, новости" сообщает о поджоге автомобиля, принадлежащего российскому пропагандисту, генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в крымском городе Коктебель. Неизвестный в бахилах и маске пробрался на территорию виллы журналиста. Он поджег джип "Лэнд Ровер" и машину для гольфа, а потом покинул место преступления.
Поджог машин на вилле Киселева, который засняли камеры: мужчина в толстовке с капюшоном (его лицо закрывает медицинская маска, а на ногах бахилы) попадает на территорию, поджигает внедорожник Land Rover и гольф кар, а затем покидает место преступления.
__________________________________________________________________________________

Ах-ах-ах...!!!
Land Rover... Гольф-кар
У настоящего русского патриота и машины только русские.
Да и играет он не в мерзопакостный американский гольф, а в истинно русскую игру лапту.
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17.09.2022 18:48
+3
Сили оборони України = ЗСУ+НГУ+СБУ+НП+ДПСУ+ГУРМО+інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави (п.18 ч.1 ст.1 ЗУ "Про національну безпеку України").
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17.09.2022 19:58
+2
появилось видео, где на позициях орков обнаружены снаряды, маркированные иероглифами....
чувак за кадром говорит, что это Китай, но, думаю, что это, все таки, Северная Корея.....
https://twitter.com/i/status/1571126350655922177
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17.09.2022 18:53
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Телеграм - канал "Осторожно, новости" сообщает о поджоге автомобиля, принадлежащего российскому пропагандисту, генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в крымском городе Коктебель. Неизвестный в бахилах и маске пробрался на территорию виллы журналиста. Он поджег джип "Лэнд Ровер" и машину для гольфа, а потом покинул место преступления.
Поджог машин на вилле Киселева, который засняли камеры: мужчина в толстовке с капюшоном (его лицо закрывает медицинская маска, а на ногах бахилы) попадает на территорию, поджигает внедорожник Land Rover и гольф кар, а затем покидает место преступления.
__________________________________________________________________________________

Ах-ах-ах...!!!
Land Rover... Гольф-кар
У настоящего русского патриота и машины только русские.
Да и играет он не в мерзопакостный американский гольф, а в истинно русскую игру лапту.
показать весь комментарий
17.09.2022 18:48 Ответить
появилось видео, где на позициях орков обнаружены снаряды, маркированные иероглифами....
чувак за кадром говорит, что это Китай, но, думаю, что это, все таки, Северная Корея.....
https://twitter.com/i/status/1571126350655922177
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17.09.2022 18:53 Ответить
Нет, это именно, что иероглифы и скорее всего Китай.
У корейцев не иероглифы вообще, а буквы.
Алфавит из 40(кажется?) букв, на основе иероглифов и потому немного на них похоже
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17.09.2022 18:59 Ответить
корейский тоже иероглифы.... в тех краях все языки одной группы, кроме индусов, кажись....
ну от этого не легче..... а Китай, в этом случае, совершает большую глупость.....
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17.09.2022 19:25 Ответить
Нет, чисто иероглифический только китайский. Потому что на звук китайские слова практически омонимы, есть даже сказка про то как мужик съел 10 львов, послушайте. А японский - нормальный язык, с суффиксами,окончаниями,падежами и прочим. Только они вместо корней слов пишут китайские иероглифы, а произносят всё равно по-японски (или по-китайски). Это как если вода - ~, то водяной будет ~ной, водка = ~ка, аквариум = ~риум, гидропоника = ~поника.

Корейцы же свои слова пишут алфавитом, но слово могут вписать в квадрат, чтобы получился как бы иероглиф. Язык у них похоже больше на предок китайского.
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17.09.2022 20:14 Ответить
честно говоря, подобные вещи меня особо никогда не интересовали...., на уровне "восток - дело тонкое, Петруха" )
но все равно, было интересно, спасибо! )
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17.09.2022 20:21 Ответить
Це 100% китайскій текст. Корейські букви зовсім інші.
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17.09.2022 19:24 Ответить
МІД мае зробити заяву , а також відправити образці снарядів в ООН і Гаагу . Хай Корея та Китай пояснюють
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17.09.2022 19:44 Ответить
ммм-да...., не весело.....
одно только в этой истории утешает, что у москаля дела - швах.....
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17.09.2022 19:50 Ответить
А що з Миколаївом?
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17.09.2022 19:04 Ответить
А що означае СИЛИ ОБОРОНИ ? ЧОМУ НЕ ЗСУ ? Шо за підміна понять ?

Комусь ПОПУЛЯРНІСТЬ ЗСУ НЕ ДОВПОДОБИ
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17.09.2022 19:41 Ответить
Сили оборони України = ЗСУ+НГУ+СБУ+НП+ДПСУ+ГУРМО+інші утворені відповідно до законів України військові формування, правоохоронні та розвідувальні органи, органи спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які та законами України покладено функції із забезпечення оборони держави (п.18 ч.1 ст.1 ЗУ "Про національну безпеку України").
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17.09.2022 19:58 Ответить
Дякую шо пояснили
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17.09.2022 20:05 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.09.2022 19:49 Ответить
 
 