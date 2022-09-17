За сутки 17 сентября Силы обороны отразили атаки российских оккупантов вблизи 5 населенных пунктов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 17 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести шестые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на организации обороны и удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке войск по отдельным направлениям, вводит резервы и ведет воздушную разведку.

Российские оккупанты обстреливают жилье мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

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За текущие сутки враг нанес 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, это, в частности, Харьков, Северск, Дружковка, Константиновка, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Кривой Рог, Запорожье, Никополь, Орехов, Миролюбовка и Очаков. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области, Хлебороб и Кондратовка Сумской области;

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на Харьковском направлении, в том числе и с территории РФ, - в районах населенных пунктов Харьков, Кудеевка, Гоптовка, Анискино, Двуречная, Купянск, Сеньково, Гороховатка, Бахтин и Каменка;

на Краматорском направлении – Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Озерное, Серебрянка, Райгородок, Пискуновка, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Верхнекаменское, Спирное, Веселое и Григорьевка;

на Бахмутском направлении – Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка и Юрьевка.

на Авдеевском направлении – Веселое, Авдеевка, Нетайлово и Опытное.

На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник совершал обстрелы по линии столкновения. Огневому влиянию подверглись более 50 населенных пунктов, среди них Зеленое Поле, Полтавка, Новополь, Ольговское, Зализнычне, Чаривне, Степная Долина, Таврийское, Терновые Поды и Белая Криница.

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В связи с успешными действиями Сил обороны по выведению из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении оккупанты готовят себе пути отступления. В часности, в районе Каховской ГЭС, для постройки в дальнейшем переправы, они затопили 9 вагонов. В то же время, оккупационные власти продолжают заставлять местных предпринимателей вести расчеты в российских рублях. Проводят еженедельные проверки и угрожают "национализировать", то есть отобрать бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

Подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне. Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО "Алкосервис", где размещался личный состав и военная техника противника. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Потери неприятеля уточняются. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА противника. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов.

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