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В НАТО видят первые серьезные признаки того, что санкции вредят российской "оборонке"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

роб,бауер

Санкции, введенные Западом против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину, уже начали вредить российской оборонной промышленности – она испытывает трудности с производством сложного вооружения.

Такую оценку в интервью Reuters высказал руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Ей (России) все больше и больше мешают санкции, поскольку некоторые из компонентов, которые им нужны для систем вооружений, происходят из западной промышленности. Сейчас мы видим первые серьезные признаки этого в контексте их способности производить, например, замену крылатым ракетам и более совершенному вооружению", – сказал он.

Чиновник НАТО отметил, что и Украина, и Россия в войне испытывают нехватку вооружения и боеприпасов из-за интенсивности огневых действий. "Насколько нам известно, у россиян все еще есть значительная промышленная база, и они способны производить много боеприпасов. И у них все еще много боеприпасов", – добавил он.

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По оценкам Североатлантического союза, которые привел Бауэр, Россия задействовала в Украине около 85% своих военнослужащих. Это усложняет для нее возможность увеличить собственное военное присутствие в Украине иначе как путем мобилизации.

"Мы наблюдаем прибытие незначительного количества новых военных (России). В чем мы уверены - это в том, что уровень подготовки этих военных не очень высок", - отметил глава Военного комитета Альянса.
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Топ комментарии
+12
Не оборонці, нападалці.
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17.09.2022 19:04
+6
Лiпше: щоб стакан у руках не тримався
Для каZZапа то смертельний вирок
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17.09.2022 19:13
+6
Санкции, введенные Западом против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину, уже начали вредить российской оборонной промышленности

А все санкции, введённые до этого, позволили начать войну.
Может что-то не так в консерватории ???
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17.09.2022 19:51
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Не оборонці, нападалці.
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17.09.2022 19:04 Ответить
5 копійок:- що б у них ********** "нападалка" відпала!
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17.09.2022 19:11 Ответить
Тіліпалка (палавой орган дєдушкі)
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17.09.2022 19:20 Ответить
Щоб тим росіянам,які виготовляють зброю,руки повідсихали...
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17.09.2022 19:09 Ответить
Лiпше: щоб стакан у руках не тримався
Для каZZапа то смертельний вирок
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17.09.2022 19:13 Ответить
То добре,що бачуть. Не завадить підсилити потужність,що б у кацапів і думки не з'явилося продовжувати геноцид українського народу!
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17.09.2022 19:10 Ответить
У каZZапiв бiда навiть зi снарядами 152 мм. Цьому типу 70 рокiв.
Ну i якi тут технологiчнi негаразди?
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17.09.2022 19:10 Ответить
Біда у закатованих
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17.09.2022 19:23 Ответить
Японці перестали постачати металообробні верстати з числовим програмним керування і запчастини до них, а токарі і токарні верстати(отримані по лендлізу) сі скінчили.
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17.09.2022 20:08 Ответить
А шо, старий добрий рускій напільнік нє работаєт?
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17.09.2022 20:12 Ответить
"старий добрий рускій напільнік" потребує рук не з жопи, а "па щучьєму вєлєнію..." не виходить
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17.09.2022 20:29 Ответить
та там не только санкции , вот чувак повоевал 5 минут и сдался , ************, вторая армия мира ахахахахахааааааааа!!!!!!

https://youtu.be/6pobOQG33g8
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17.09.2022 19:11 Ответить
але російські тварини переходять на не складне озброєння та зеків......
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17.09.2022 19:16 Ответить
Не пройшло і півроку
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17.09.2022 19:22 Ответить
та ще обама казав "російська економіка-в шматтях"
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17.09.2022 19:29 Ответить
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17.09.2022 19:38 Ответить
Відносно зброї, брат дзвонив,бахкають цілий день, навчання. Розумію,що це потрібно, а значить є чим бахкать
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17.09.2022 19:39 Ответить
Санкции, введенные Западом против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину, уже начали вредить российской оборонной промышленности

А все санкции, введённые до этого, позволили начать войну.
Может что-то не так в консерватории ???
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17.09.2022 19:51 Ответить
Є таке прислів'я - поки грім не вдарить, мужик не перехреститься. От так і вони, поки справжня війна не почалася, тільки те і робили, що обходили санкції 2014-2015 років. Прикро, що і тепер не всі розуміють, що треба русню душити до кінця, бо інакше все одно доведеться це робити, але вже після ядерних ударів.
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17.09.2022 20:16 Ответить
А сейчас не обходят?
Одни нефть покупают, другие газ, третьи удобрения - и я говорю не о какой-то там Македонии, речь о верхушке Запада !!!
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17.09.2022 20:50 Ответить
Что оно такое вообще, эти санкции? Столько про них разговоров, а никакой конкретики ни от кого не добъёшся. Если речь идёт о торговой блокаде, то кому от этого хуже? Россия торгует сырьём и энергией. Это же основа пирамиды промышленности. Те кто отказывается от этого фундамента, делают подарок россии и китаю, а сами впадают в рецессию. Есть же статистические данные, по ВВП по инфляции в странах импортёрах. Неужели ещё не пора делать выводы о абсурдности этой затеи. Это всё равно, что душить за шею пингвина. Он может на пол часа дыхание задерживать, но зато наверняка обсерет душителя.
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19.09.2022 23:16 Ответить
- І шо, куме, - повиздихають жуки від тої отрути?
- Мо й не повиздихають, але здоровля в них вже не те буде! (с)
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17.09.2022 20:55 Ответить
Кацапська армія через деякий час:

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17.09.2022 21:13 Ответить
треба зробити так, щоб у кацапів залишилисть тільки лук та стріли
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17.09.2022 21:14 Ответить
Статисти.
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18.09.2022 08:03 Ответить
 
 