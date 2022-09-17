На Луганщине не удастся провести отопительный сезон, даже если ее деоккупируют в ближайшее время, - Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предупреждает, что в области не удастся провести отопительный сезон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гайдай сообщает в телеграм-канале.

"Я уверен, что, к сожалению, отопительный сезон этой зимой нам не удастся провести, особенно в той части Луганской области, которая где-то 4,5 месяца была под постоянными обстрелами. Дело в том, что российские войска уничтожили там полностью всю критическую инфраструктуру. То есть после деоккупации нам все же придется просить людей, если это будет в ближайшее время, чтобы они зимой не возвращались для постоянного проживания в большие города", - сказал руководитель области.

Он отметил, что сейчас враг наносит удары по ТЭЦ, дамбам, а когда будет вынужден под ударами украинских защитников покинуть территорию Луганской области, то будет пытаться уничтожить и те объекты критической инфраструктуры, которые до сих пор уцелели.

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"Большие города: отопление невозможно вообще запустить, потому что разбито все полностью. И даже если мы как-то теоретически смогли бы восстановить работу теплоэлектростанций мгновенно, что почти нереально, то развести потом всю сеть по городам невозможно", - пояснил Гайдай.

Он напомнил, что, когда проводилась эвакуация, из Луганской области уехало более 320 тыс. жителей как из крупных городов, так и из сельской местности.

"В общей сложности осталось в городах немного людей. Например, в Северодонецке из 120 тысяч жителей города осталось где-то до 10 тысяч, в Лисичанске - где-то 15 тысяч", - сказал Гайдай.

Он констатировал, что эвакуироваться из Луганщины можно двумя путями – через Запорожскую область, а также через РФ и страны Балтии.