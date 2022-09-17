На Луганщине не удастся провести отопительный сезон, даже если ее деоккупируют в ближайшее время, - Гайдай
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предупреждает, что в области не удастся провести отопительный сезон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гайдай сообщает в телеграм-канале.
"Я уверен, что, к сожалению, отопительный сезон этой зимой нам не удастся провести, особенно в той части Луганской области, которая где-то 4,5 месяца была под постоянными обстрелами. Дело в том, что российские войска уничтожили там полностью всю критическую инфраструктуру. То есть после деоккупации нам все же придется просить людей, если это будет в ближайшее время, чтобы они зимой не возвращались для постоянного проживания в большие города", - сказал руководитель области.
Он отметил, что сейчас враг наносит удары по ТЭЦ, дамбам, а когда будет вынужден под ударами украинских защитников покинуть территорию Луганской области, то будет пытаться уничтожить и те объекты критической инфраструктуры, которые до сих пор уцелели.
"Большие города: отопление невозможно вообще запустить, потому что разбито все полностью. И даже если мы как-то теоретически смогли бы восстановить работу теплоэлектростанций мгновенно, что почти нереально, то развести потом всю сеть по городам невозможно", - пояснил Гайдай.
Он напомнил, что, когда проводилась эвакуация, из Луганской области уехало более 320 тыс. жителей как из крупных городов, так и из сельской местности.
"В общей сложности осталось в городах немного людей. Например, в Северодонецке из 120 тысяч жителей города осталось где-то до 10 тысяч, в Лисичанске - где-то 15 тысяч", - сказал Гайдай.
Он констатировал, что эвакуироваться из Луганщины можно двумя путями – через Запорожскую область, а также через РФ и страны Балтии.
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у ОП все є, всього достатньо, все під контролем
а насправді, треба не оголошувати а забезпечувати людей газом в балонах
вуліллям дровами, буржуйками
чи влада знову виїде на волонтерах а потім буде шити їм справи?
1) корпус - відрізок труби 0,6м діаметром 320-350мм, товщина стінки 8мм;
2) дно і дашок - стальний товщ. 6мм - вирізи двох кругів на діаметр п.1 (для дашка можна збільшити діаметр на 20-40мм);
3) димовивід - відрізок труби 0,2м, діаметр 140мм, товщ. 5мм;
4) верхня і нижня дверцята - вирізати на корпусі - трубі за п.1;
5) завіси для дверцят - відрізки кругляка діаметром 20мм - 200мм (верхня) і 90мм (нижня);
6) ніжки (3 шт. ) - відрізки кутника стального у 0,35м, товщ. 5*5мм;
7) решітка для палива - арматура 11 - 14мм (7 відрізків різних довжин по внутрішній поверхні корпусу);
8) защіпки на верхню і нижню дверцята - сталь листова 2мм;
9) для прикріплення п.п. 8-4 - гайка, болт М6;
10) для електрозварювання між собою п.п. 2-1, 3-2, 6-1, 7-1 - електроди 4мм (для 5-1 і 5-4 - ел-ди 3мм);
11) для позначення місця вирізання дверцят на корпусі, обробки зварювальних стиків - круги обрізні і зачисні 125мм, 230мм;
12) для вирізання п.п. 1, 2, 3, отвір у п.2 (дашок) для п.3, п.4 у п.1 - газ пропан + кисень (для автогену - ГЗА);
13) сверління дірок в дверцятах для закріплення завіс - свердло 6мм;
Сиділи в підвалі багатоквартирного будинку.
Каже,нас було 8 чоловік,площа невелика,було навіть жарко.
Родичка була в окупації в Бучі,не виїзжала.
Приватний будинок,газу нема,пічку давно прибрали,температура 6 *С в хаті.
Спала одягнена.Біля воріт стояв рашистський БТР...це жах...
Головне - не загинути,а вижити можна.