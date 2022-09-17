Вечером 17 сентября в небе над Херсонщиной сбит российский беспилотник, - воздушное командование "Південь"
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Воздушное командование "Південь" обнародовало информацию о том, что вечером 17 сентября в Херсонской области сбит российский беспилотник оперативно-тактического уровня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.
"17 сентября, около 18:00 в небе над Херсонщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" ликвидирован очередной российский БПЛА оперативно-тактического уровня", - отмечается в сообщении.
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Как пишет Wall Street Journal, по словам начальника артиллерии 92 механизированной бригады ВСУ Родиона Кулагина, в зоне ответственности его бригады ударами этих дронов были уничтожены две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы, а также два БТР. Перед этим подобным ударом была поражена 155-мм буксируемая гаубица M777, поставленная США.
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