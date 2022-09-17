Вечером 17 сентября в небе над Херсонщиной сбит российский беспилотник, - воздушное командование "Південь"

Воздушное командование "Південь" обнародовало информацию о том, что вечером 17 сентября в Херсонской области сбит российский беспилотник оперативно-тактического уровня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

"17 сентября, около 18:00 в небе над Херсонщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" ликвидирован очередной российский БПЛА оперативно-тактического уровня", - отмечается в сообщении.

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