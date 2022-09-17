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Вечером 17 сентября в небе над Херсонщиной сбит российский беспилотник, - воздушное командование "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орлан

Воздушное командование "Південь" обнародовало информацию о том, что вечером 17 сентября в Херсонской области сбит российский беспилотник оперативно-тактического уровня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

"17 сентября, около 18:00 в небе над Херсонщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" ликвидирован очередной российский БПЛА оперативно-тактического уровня", - отмечается в сообщении.

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Русня начала активно применять на фронте иранские дроны-"камикадзе" Shahed-136
Как пишет Wall Street Journal, по словам начальника артиллерии 92 механизированной бригады ВСУ Родиона Кулагина, в зоне ответственности его бригады ударами этих дронов были уничтожены две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы, а также два БТР. Перед этим подобным ударом была поражена 155-мм буксируемая гаубица M777, поставленная США.
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17.09.2022 20:35 Ответить
Ізраїль чекає на цікаві деталі
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17.09.2022 20:36 Ответить
Це серйозні втрати. Були такі хто над цим сміявся коли вперше про стало відомо про іранські дрони. У нас з артою постійний дефіцит. Кожна та гаубіца на вагу золота, а тут таке. Тільки цього ще й не вистачало.
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17.09.2022 20:55 Ответить
І все ж таки їх збивають
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17.09.2022 20:38 Ответить
Був безпілотник, став безпольотник!
Слава ЗСУ!
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17.09.2022 20:41 Ответить
Майже по темі: потужний удар по базі окупантів у Херсоні: https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/17/7367928
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17.09.2022 20:42 Ответить
Пишут шо вроде багато кадыровских свиней зажарили.
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17.09.2022 20:54 Ответить
 
 