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В оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы: в районе базы российских оккупантов поднимается черный дым, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Четыре мощных взрыва прогремели в оккупированном Херсоне вечером 17 сентября.
Об этом пишет херсонское издание "Мост", передает Цензор.НЕТ.
Как пишет издание, в местных пабликах херсонцы сообщают, что видят черный дым с территории завода имени Петровского, где оккупанты разместили свою базу.
Известно, что там расположен личный состав и техника российских военных.
Также известно, что недавно на территорию завода заехала новая партия техники, а также подразделение "кадыровцев", отмечает "Мост".
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+57 Инь Янь f32f1b38
показать весь комментарий17.09.2022 21:00
+37 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+35 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий17.09.2022 21:03
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Як у тому анекдоті.
- Ось, припустимо, зловив ти русалку. І що ти з нею робитимеш?
- Залежить від того, який саме голод у мене буде переважати цієї хвилини.
Чтобы как-то переломить эту ситуацию, российско-фашистские оккупанты проводят массовые аресты, что им не помогает. А также занимаются постановочными шоу. Одно такое проходит в эти минуты в Херсоне.
На улице Ушакова около кафе «Дон Марко» в районе ЖД началась перестрелка. Уже вскоре стало понятно - россияне ведут огонь посреди улицы, бегают, что-то подрывают… И все для того, чтобы заявить, что уничтожается украинская ДРГ.
Большинство жителей Херсона понимают, что это спектакль.
Видео "боя" https://t.me/herson_rus/5297
"- На перетині Ушакова та Іллюші Кулика триває бій. Чути автоматичні черги та вибухи. Обходьте та об'їжджайте цей район якнайдалі. А краще йдіть з вулиць, - йдеться у місцевих пабликах."
https://t.me/herson_rus/5297
глядя на результаты их "интернациональной помощи" всё больше и больше убеждаюсь, что во всех преступлениях немецкого фашизма - корень российский
так что там, скорее, будет гораздо больше пропавших безвести.....
Не треба псувати правдиву ідею брехнею.
>рейхсвер не був би таким сильним до кінця тридцятих років.
рейхсвер ніколи не був сильним і існував лише до 1935. Напевно, ви мали на увазі Вермахт?
Народного артиста Георгия Жженова осудили в 1937 году за «шпионскую деятельность» и отправили на Колыму. В 1949-м осудили повторно и сослали в Норильск. Освободили только в 1954-м.
https://*********.livejournal.com/1030286.html
немецкого социализма.
За версією росЗМІ - розпочалася "контртерористична операція".
Вагнерівці воюють з кадирівцями.
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В Херсоне - паническая стрельба армии рф: работают автоматы, пулеметы и даже БТР (видео)
Горожане должны быть осторожными, чтобы не попасть под случайные пули
Елена Бурдейная
Журналист, редактор
17.09.2022 21:05
17 сентября вечером в Херсоне началась стрельба прямо на улицах города. Херсонцев призывают немедленно вернуться домой и не выходить.
Информация обнародована изданием "Кавун City" в Telegram-канале.
Жители Херсона слышат автоматные и пулеметные очереди по всему городу. В частности, сообщают о напряженной ситуации на следующих улицах:
у железнодорожного вокзала на улице Ушакова;в Таврическом районе;в Северном районе.