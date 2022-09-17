Единый экстренный номер 112 заработает до конца года в пилотном формате, - МВД
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Система экстренной помощи по единому номеру 112 должна заработать до конца года в пилотном формате в Киеве и Киевской области.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Планируем до конца года реализовать систему 112 в пилотном формате - в Киеве и Киевской области. Ожидаем, что уже будут функционировать измененные модели маршрутизации – централизованно. Конечная цель - обеспечить предоставление экстренной помощи населению по принципу "единого окна" через бесперебойный канал связи на все экстренные службы на всей территории Украины", - рассказал он.
Замминистра сообщил, что 7 сентября Верховная Рада приняла в целом закон №7581 о внедрении в Украине Системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 (системы 112).
Введение системы 112 стало обязательством Украины после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Кроме того, на внедрение этой системы и на ее запуск дает средства Европейский инвестиционный банк.
"На сегодня нам удалось завершить юридический стрим и на законодательном уровне нормировать введение службы 112. Продолжается активная фаза технического стрима, связанного с непосредственным внедрением в практическую плоскость составляющих этой модели коммуникации, и сейчас начат организационный стрим, а именно – процесс формирования структуры и поиск кадров и их обучение для работы операторского центра", – сообщил Бондаренко.
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бо щось дуже сподобалось вам все реєструвати та переводити в дію
навіть зареєстровану зброю ви хочете перереєструвати
Це щоб потім все не переробляти коли появляться персональні нейромережі і нейролінки стануть загальнодоступними як зараз смартфони.
Весь функціонал держави має бути єдиним, має бути в одному додатку.
Звонок в пожарную:
- Алло !
- Здравствуйте. У меня за домом менты дерутся с врачами, и я хз куда мне звонить.
Очень сильно бесит, что "экстренные службы" проводят кучу бесполезного анкетирования. Надеюсь это тоже уберут.
гарантовано
МОЗ вже зробили один номер на всі виклики швидкої
15 хв чекав швидку,
сусід вибив плече
доїхав до щвидкої, дві машини стоять
чому стоять? вінниця сказала чекати ту що повертається а вона повертається з далекого села
чекалв сусід 23 хв, лежачи на полу і боячись навіть кашлянути
в цей час 2 екіпажа спокійно курили чи пили каву 350 м від нього
аце один центр управління
друге: вдарив позвонок, треба до травматолога
хочеш до нього, запишись до сімейного, в він чи вона запище тебе до травматолога
а той прийме якщо запишешсяв реєстратурі та дасиш шіснадцятизначний код, млять.
а накуя тоді той код?
чому не поступає в реєстратуру автоматично
і пох ..й всім що тебе болить.
а це Вам і єдиний реєстр, щоб він згорів
все, **** для людей...