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Единый экстренный номер 112 заработает до конца года в пилотном формате, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

служба,112,порятунок

Система экстренной помощи по единому номеру 112 должна заработать до конца года в пилотном формате в Киеве и Киевской области.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Планируем до конца года реализовать систему 112 в пилотном формате - в Киеве и Киевской области. Ожидаем, что уже будут функционировать измененные модели маршрутизации – централизованно. Конечная цель - обеспечить предоставление экстренной помощи населению по принципу "единого окна" через бесперебойный канал связи на все экстренные службы на всей территории Украины", - рассказал он.

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Замминистра сообщил, что 7 сентября Верховная Рада приняла в целом закон №7581 о внедрении в Украине Системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112 (системы 112).

Введение системы 112 стало обязательством Украины после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Кроме того, на внедрение этой системы и на ее запуск дает средства Европейский инвестиционный банк.

"На сегодня нам удалось завершить юридический стрим и на законодательном уровне нормировать введение службы 112. Продолжается активная фаза технического стрима, связанного с непосредственным внедрением в практическую плоскость составляющих этой модели коммуникации, и сейчас начат организационный стрим, а именно – процесс формирования структуры и поиск кадров и их обучение для работы операторского центра", – сообщил Бондаренко.
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скільки коштує програмне забезпечення
бо щось дуже сподобалось вам все реєструвати та переводити в дію
навіть зареєстровану зброю ви хочете перереєструвати
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17.09.2022 21:32 Ответить
Бо в Дії повинно бути все.

Це щоб потім все не переробляти коли появляться персональні нейромережі і нейролінки стануть загальнодоступними як зараз смартфони.

Весь функціонал держави має бути єдиним, має бути в одному додатку.
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19.09.2022 01:04 Ответить
Давно пора. А то как в том старом анекдоте.

Звонок в пожарную:
- Алло !
- Здравствуйте. У меня за домом менты дерутся с врачами, и я хз куда мне звонить.

Очень сильно бесит, что "экстренные службы" проводят кучу бесполезного анкетирования. Надеюсь это тоже уберут.
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17.09.2022 21:37 Ответить
стане ще гірше
гарантовано
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17.09.2022 21:48 Ответить
Ви віруючий в золоту епоху?
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19.09.2022 01:05 Ответить
Не смішно
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17.09.2022 22:46 Ответить
і доречі,
МОЗ вже зробили один номер на всі виклики швидкої
15 хв чекав швидку,
сусід вибив плече
доїхав до щвидкої, дві машини стоять
чому стоять? вінниця сказала чекати ту що повертається а вона повертається з далекого села
чекалв сусід 23 хв, лежачи на полу і боячись навіть кашлянути
в цей час 2 екіпажа спокійно курили чи пили каву 350 м від нього
аце один центр управління
друге: вдарив позвонок, треба до травматолога
хочеш до нього, запишись до сімейного, в він чи вона запище тебе до травматолога
а той прийме якщо запишешсяв реєстратурі та дасиш шіснадцятизначний код, млять.
а накуя тоді той код?
чому не поступає в реєстратуру автоматично
і пох ..й всім що тебе болить.
а це Вам і єдиний реєстр, щоб він згорів
все, **** для людей...
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17.09.2022 21:47 Ответить
Всім була херова Супрунша, а при ній такого не було.
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17.09.2022 21:59 Ответить
Кіно якесь було. Жінка зустрічається з лікарем. Сімейним. Каже-о, добре, ти мене лікувати будеш. А він-та ні, я випишу направлення, і до того, і до того. Вона слухала, слухала, і каже-а нахуа тоді ти мені потрібен? Дуже добре обіграно. Жаль забув, що за фільм.
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18.09.2022 01:58 Ответить
От тепер заживем! Найактуальніша проблема.
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18.09.2022 01:50 Ответить
Давно пора. Відставання від графіку озвучених планів ого вже яке.
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19.09.2022 01:08 Ответить
 
 