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насилие (364) пытки (758) Изюм (226) Синегубов (479)

В освобожденном Изюме эксгумировали почти 60 тел, у большинства есть следы насильственной смерти, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

Эксперты Национальной полиции в Харьковской области эксгумировали 59 тел в Изюме. У большинства обнаружили следы насильственной смерти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Тела 16 гражданских мужчин и 26 женщин доставят на дальнейшую экспертизу. 17 - военнослужащих. Как отмечают специалисты, у большинства -  следы насильственной смерти. Работы продолжаются", - написал он.

Синегубов отметил, что массовые захоронения в Изюме насчитывают более 450 могил.

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17.09.2022 21:47 Ответить
Це ,, це ,, ну не може людина так робити ,,,, там людей нема ,,, там одні пацюки ,,,
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17.09.2022 21:51 Ответить
людина не може...
Україна мае діло з нелюдями
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18.09.2022 08:13 Ответить
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17.09.2022 21:58 Ответить
.
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17.09.2022 22:14 Ответить
Украіна сумує за саоїми Героями ....😪😪😪
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18.09.2022 00:37 Ответить
 
 