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Представитель Папы Римского попал под обстрелы на юге Украины во время гуманитарной миссии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

конрад,краєвський

Представитель Папы Римского в Украине кардинал Конрад Краевский вместе с сопровождающими лицами в субботу попал под обстрел в зоне боевых действий во время перевозки гуманитарной помощи.

В результате обстрела ни кардинал Краевский, ни кто-либо из сопровождающих не пострадал, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщается, представитель Папы Римского совершал гуманитарную поездку вместе с католическим и протестантским епископами в сопровождении военнослужащего ВСУ.

Отмечается, что они поехали раздавать гуманитарную мопомощь в населенные пункты, "куда, кроме солдат, никто больше не заходит".

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На одном из запланированных этапов поездки группа попала под обстрел, кардиналу вместе с другими пришлось спасаться.  "Впервые в жизни я не знал, куда бежать, ведь бежать недостаточно, нужно знать куда", - сказал кардинал ватиканским СМИ, выступая в Запорожье.
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Топ комментарии
+13
Розвідку робили для кацапів ?
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17.09.2022 22:34
+12
Вперше в житті я не знав, куди тікати ....богу хоть молився?
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17.09.2022 22:31
+11
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17.09.2022 22:33
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Вперше в житті я не знав, куди тікати ....богу хоть молився?
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17.09.2022 22:31 Ответить
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17.09.2022 22:33 Ответить
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17.09.2022 22:31 Ответить
Для чого?
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17.09.2022 23:21 Ответить
получить жалование и дальнейшие инструкции
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18.09.2022 00:28 Ответить
Розвідку робили для кацапів ?
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17.09.2022 22:34 Ответить
Ось ще одного розвідника Резніков додумався пустити в Україну

«‼️‼️‼️Известный пропагандист Кремля засветился во Львове: как он туда попал .

Пропагандист из Германии снимает клевету на Украину

Стало известно, что немецкий пропагандистский журналист Билли Сикс, считающийся другом Путина и российских СМИ, и неоднократно распространявший фейки, приехал в Украину, чтобы снять антиукраинский документальный фильм.
Отмечается, что Билли Сикс имеет аккредитацию не только Министерства обороны Украины, но и так называемой "днр".

Отмечается, что журналист выставляет пророссийские сюжеты с задержкой 2-3 недели, поэтому сейчас он может находиться ближе к Запорожской или Донецкой областям.

Сикс получил аккредитацию Министерства обороны Украины, а также так называемой ДНР. Вероятно, в ближайшее время он будет находиться на территории псевдореспублики.

Во Львове же пропагандист снимал ролик о "националистах", он ходил по улицам города и расспрашивал людей о "националистических" батальонах на фронте.

"Он очень хорошо манипулирует, входит в доверие местных, имеет легенду: представляется путешественником, блоггером, независимым журналистом, показывает какие-то документы, фото из путешествий, газетные вырезки рассказывает свою "несчастную" историю", - пишут в Twitter.

Напомним, Билли Сикс незаконно посещал временно оккупированный Крым и населённые пункты так называемой "ДНР". Кроме того, он обвинял Украину в сбитии Boeing MH17 на Донбассе.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/ru/articles/574539-vo_ljvove_zasvetilsja_izvestnyj_propagandist_kotoryj_byl_v_krymu_i_obvinjal_ukrainu_v_katastrofe_mn17
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17.09.2022 22:38 Ответить
Вірю
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17.09.2022 22:41 Ответить
А что, его нельзя немного ликвидировать, что-ли?
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17.09.2022 23:28 Ответить
Слава Богу.
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17.09.2022 22:37 Ответить
Особисто я дуже стурбований, просто дуже стурбований!
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17.09.2022 22:37 Ответить
А що за гум місія? Щось привез, крім хрестиків?
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17.09.2022 22:44 Ответить
Книжечки та картки, як завжди...
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17.09.2022 23:34 Ответить
Ну то як куди тікати?! Та в сторону казламордих артілєрістов треба було бігти з обнімашками! Папашка Римський ******** такий трешак , всі це знають.
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17.09.2022 22:46 Ответить
от шо означає "помазаник божий" - зберіг Господь,
хоча кацапськi ху-зна-куда-летячі ракети не дуже по релігії
і мандячять в що попало незважаючі на кривізну земли.
oдним словом - звезло...
ну і слава Богу - хоч цей зберігся!
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17.09.2022 22:48 Ответить
Незрозуміло чого він загалом крутився як гівно в ополонці?Чого цому турбуватися?Він же під божою охороною.
Не довіряє Господу?Усомнілся во всємогущєстве Бога?Єрєтік.На костєр старого грєшника.Ілі поджечь его вместе с адской колєсніцей-папамобілєм.
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18.09.2022 00:13 Ответить
чого крутився? - та хз шо воно там робило, зважаючі на папіни висери...
не зачепило метушнявого кардінала? - ну і ок.
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18.09.2022 00:22 Ответить
Эх, якби ще папу під обстріл! Хоч на пару хвилин. Кажуть, дуже допомагає...
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17.09.2022 22:51 Ответить
Пускай немного просрется. А мы выразим озабоченность
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17.09.2022 22:51 Ответить
получил боевое крещение 😬
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17.09.2022 22:53 Ответить
Хорошо что есть прислуга-сутану застирают.
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18.09.2022 00:16 Ответить
Краще б став Папою цей поляк Краєвський, що ризикнув відвідати зону бд, аніж той латинос, головним подвигом якого було миття ніг хворим нігерам.
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17.09.2022 22:53 Ответить
всі під Богом ходим
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17.09.2022 23:00 Ответить
Богу - Богове, а такому Папі - папине.
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18.09.2022 00:04 Ответить
а почему он не понес крест вместе с тем хмырем, что его обстрелял? ну как его начальник завещал? почему убегал?! что за стандарты двойные!? надо было не бежать, а выйти навстречу кацапам с крестом!
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18.09.2022 00:18 Ответить
ну то як? побачили нарешті різницю між українцями і русскіми?
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18.09.2022 01:31 Ответить
Тааак, чекаємо заяви ватикану про обстріли збройними силами України!
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18.09.2022 09:35 Ответить
Ватикан обкаки.
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18.09.2022 11:21 Ответить
 
 