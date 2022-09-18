Договариваться с Россией из-за страха ядерного оружия - это начало Третьей мировой, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский не считает, что Россия применит ядерное оружие, однако призывает мир остановить его угрозы.
Об этом он рассказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Это вопрос уничтожения Земли просто, начало этого. Я даже не могу понять, как могут допустить спецслужбы, разведки мира, мощные умы мира, чтобы России даже дать шанс об этом думать. Мне кажется, что этого не будет, если честно. Тем не менее, мы с вами не можем что-либо окончательно прогнозировать с этим государством. Но, простите, бояться чего-то там, что может сделать это государство, и потому идти с ними на то или иное согласие – это худший результат, на который можно пойти. Это точно тогда начало Третьей мировой войны", – заявил Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что "не может быть диалога с людьми, угрожающими ядерным оружием".
"Нужно думать о том, как жить дальше миру без таких людей", - сказал он.
По словам президента, когда известные российские политики говорят, в каких случаях Россия может использовать ядерное оружие, "все, что после слов "в каком-то случае", после каких-то условий, даже не надо слушать".
"Нужно понимать, кто это сказал и сделать все, чтобы больше этот человек никому ничего не говорил и не угрожал", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Ой дурак… Чи вони думають що якщовибори виграє не Байден, то їм зійде з рук?
він не мислить... він теліпає изиком, навіть не впорядковуючи речення,... генератор випадкових слів...
- Проста пиристать стрилять (с)
- Закончил вайну в своей главе (с)
- Хужи НЕ будет (с)
- Вам панравица(с)
на сьогодні Захід вірить, бо не володіє мовою.
одна Спартс, щось циркнула і якось стухла під зелено-емковською навалою...
https://twitter.com/i/status/1571217036281274373
росЗМІ показали кадри кулеметної стрілянини у Херсоні, яку веде російська техніка у районі залізничного вокзалу https://t.me/operativnoZSU/42467
бравада і вдавання з себе досвідченого стратега сприймається наївно...
але так не хочеться щоби ***** дійсно ризикнув застосувати ядерну зброю...(бо мумії все пох)
"Немає іншого шансу. Немає виходу, треба деокупувати території. Так може статися, що Крим повертатиметься дипломатичним шляхом", - сказав президент.
За його словами, більшість українців підтримали б дипломатичне рішення цього питання.
От воно як.. переговори без переговорів, з країною терористом, но США не визнали, значить не терорист, а якщо б і визнали ну ми ж не визнали, виходу немає, граніци 24го… це перемога…давайте бабло будемо будувати новий мір..
он должен ответственно подходить к своим словам, чтоб не краснеть всей Украиной
"сумнівний комік"
"веласіпедіст"
"майку сушу"
"щеневтік"
"патріот"
"нікому нічого"
"ссу куда хочу"....
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and many more...
сьогодні він грає в "патріотa".
"засунуть руку в очко параши и потом возмущаться почему с неё что-токапает, а сама рука воняет говном"
Ви ,мадам не плутайте ЗСУ із Зеленським.
І от скажіть мені шановні громадяни України, чи можна вірити цій людині хоч на мить?
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А ти не думав про це на початку вторгнення?
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ, натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво)
6) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
8) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (референдум)
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Спроби знищити енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
34) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
35) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
36) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
37) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
38) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів)
39) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
цитати яких наведені у цій статті!
Тарас Чорновіл 🇺🇦
Їжте, що обрали. Дебіл же кінчений. Воно навіть не розуміє, що верзе. Та ніхто цього зрозуміти не зможе...
Ще в інтерв'ю The Washington Post заявило, що якби українців попередили, що готується вторгнення расєї, то Україна протрималася б лише три дні... (!!!)
От я не розумію: це абсолютна тупість і повний розлад мислення, чи такий витончений, доведений до крайности цинізм?
*****, не суди українців по собі та своїй мерзенній "сімейці Адамсів". Українці 8 років прожили в умовах війни і не втікали нікуди, хоча всі кордони були відкриті, а Порошенко для них навіть безвіз відвоював. Але, коли стало відомо, що ворог вторгся в Україну, сотні тисяч помчали до центрів комплектації ЗСУ. Якби ти, мерзенна істото, сповістив людей про дані розвідок щодо підготовки вторгнення ще в тому ж жовтні чи хоч на початку лютого, ті самі люди стояли б у тих самих чергах, щоб поповнити армійські ряди, заповнити штучно створений тобою 40-60-відсотковий некомплект наших бригад. До 24 лютого було б достатньо військ, щоб перекрити всі напрямки. Але ж ти, злодійкувата істото, їм прямо заявив, що не хочеш збільшувати армію, бо тоді не зможеш так осатаніло красти на дорогах.
І зараз, мерзото, продовжуєш брехати і принижувати українців, принижуючи їх порівнянням із собою нікчемою. Якби ти не роззброював армії, не скорочував її складу, не наказував відвести війська з ключових напрямків імовірної атаки, цієї війни б не було. Так, на Україну напав путлєр зі своєю ордою, але це саме ти відкрив йому двері. І саме ти відповідальний за ті десятки тисяч загиблих та мільйони зламаних доль!