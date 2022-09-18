РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14178 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
11 802 81
война (46615) Зеленский (16511) Россия (91213) ядерное оружие (1131)

Договариваться с Россией из-за страха ядерного оружия - это начало Третьей мировой, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский не считает, что Россия применит ядерное оружие, однако призывает мир остановить его угрозы.

Об этом он рассказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Это вопрос уничтожения Земли просто, начало этого. Я даже не могу понять, как могут допустить спецслужбы, разведки мира, мощные умы мира, чтобы России даже дать шанс об этом думать. Мне кажется, что этого не будет, если честно. Тем не менее, мы с вами не можем что-либо окончательно прогнозировать с этим государством. Но, простите, бояться чего-то там, что может сделать это государство, и потому идти с ними на то или иное согласие – это худший результат, на который можно пойти. Это точно тогда начало Третьей мировой войны", – заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что "не может быть диалога с людьми, угрожающими ядерным оружием".

"Нужно думать о том, как жить дальше миру без таких людей", - сказал он.

Читайте: Украина обязательно вернется в Херсон, Бердянск и все оккупированные города, - Зеленский

По словам президента, когда известные российские политики говорят, в каких случаях Россия может использовать ядерное оружие, "все, что после слов "в каком-то случае", после каких-то условий, даже не надо слушать".

"Нужно понимать, кто это сказал и сделать все, чтобы больше этот человек никому ничего не говорил и не угрожал", - подчеркнул Зеленский.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+38
Ну шо, клоуняра, кинуло тебе *****?
показать весь комментарий
17.09.2022 23:20
+31
мислить? ))) вже смішно...
він не мислить... він теліпає изиком, навіть не впорядковуючи речення,... генератор випадкових слів...
показать весь комментарий
17.09.2022 23:28
+30
Увімкнувся генератор випадкових слів.
показать весь комментарий
17.09.2022 23:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну шо, клоуняра, кинуло тебе *****?
показать весь комментарий
17.09.2022 23:20 Ответить
це нас на жаль кинули, через те що Президент - представник українського народу, представляє не наші інтереси а тільки інтереси нашіх олігархів.
показать весь комментарий
18.09.2022 02:06 Ответить
Це 73% населення само себе кинуло у 2019 році.
показать весь комментарий
18.09.2022 16:40 Ответить
Оно просто не в курсе, что через полчаса после попытки первого запуска даже одной ракеты с ЯБЧ Параша перестанет существовать, а бункер Куйла вместе с его засранным чемоданом окажется просто распылённым на атомы.
показать весь комментарий
18.09.2022 12:09 Ответить
Тебе, копійка, ***** кинуло так само. Як і усіх нас.
показать весь комментарий
18.09.2022 12:29 Ответить
розтлумачте цитату ...я не поняв .
показать весь комментарий
17.09.2022 23:22 Ответить
Увімкнувся генератор випадкових слів.
показать весь комментарий
17.09.2022 23:25 Ответить
Щось на таке стає подібне, що в зечмоню реінкарнувався Аркадій Райкін. "Здєсь вижу, а сдєсь нє віжу". А можливо то якийсь родич був? Я ще в молоді роки дивився на телебаченні мініатюри великого коміка. На мій погляд нінішній до того рівня не дотягує.Хіба що навчився "запускати дурочку".
показать весь комментарий
17.09.2022 23:57 Ответить
Спільного в них-тільки національність.
показать весь комментарий
18.09.2022 00:41 Ответить
зєватару тєкст нє подгрузілі воврємя...
показать весь комментарий
17.09.2022 23:32 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2022 23:42 Ответить
Це він знову Байдена повчає?!
Ой дурак… Чи вони думають що якщовибори виграє не Байден, то їм зійде з рук?
показать весь комментарий
17.09.2022 23:22 Ответить
Тількі нещодавно казав, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом. Як він насправді мислить?
показать весь комментарий
17.09.2022 23:23 Ответить
мислить? ))) вже смішно...
він не мислить... він теліпає изиком, навіть не впорядковуючи речення,... генератор випадкових слів...
показать весь комментарий
17.09.2022 23:28 Ответить
Як напишуть,так і мислить....
показать весь комментарий
17.09.2022 23:30 Ответить
- Якщо ти хочеш зупинити війну - ти обов'язково її зупиниш (с)
- Проста пиристать стрилять (с)
- Закончил вайну в своей главе (с)
- Хужи НЕ будет (с)
- Вам панравица(с)
показать весь комментарий
17.09.2022 23:28 Ответить
буба врубив "патріота".
на сьогодні Захід вірить, бо не володіє мовою.
одна Спартс, щось циркнула і якось стухла під зелено-емковською навалою...
показать весь комментарий
17.09.2022 23:28 Ответить
в Херсоне какая-то бойня, шо пипец! кто с кем - хз.....
https://twitter.com/i/status/1571217036281274373
показать весь комментарий
17.09.2022 23:31 Ответить
кіностудія мосфільм на виєздє

росЗМІ показали кадри кулеметної стрілянини у Херсоні, яку веде російська техніка у районі залізничного вокзалу https://t.me/operativnoZSU/42467
показать весь комментарий
17.09.2022 23:33 Ответить
дуже важко вважати великим військовим експертом і знавцем ********** поведінки найсвітлішого генія **********, якому вдалось прое*** те, про що півроку кричали криком і попереджали всі...
бравада і вдавання з себе досвідченого стратега сприймається наївно...
але так не хочеться щоби ***** дійсно ризикнув застосувати ядерну зброю...(бо мумії все пох)
показать весь комментарий
17.09.2022 23:35 Ответить
Також не можу поки що зрозуміти, але з'являється якась закономірність, це якась «гра»… Він став раптово дуже «рішучим», і противником переговорів. Скандал після візиту Блінкена на тему переговорів. Виступ на форумі Yes! Незрозумілі «реації» щодо коментарів Байдена не перший ра, та ін. Але щось мені підказує, що краще він би в неї не грав…
показать весь комментарий
18.09.2022 00:01 Ответить
або хтось дуже розумний пише йому тексти...а бо хтось дуже хитрий веде свою гру ... або так ввійшов в роль))) що сам повірив))))
показать весь комментарий
18.09.2022 00:18 Ответить
Володимир Зеленський дав інтерв'ю для Reuters

"Немає іншого шансу. Немає виходу, треба деокупувати території. Так може статися, що Крим повертатиметься дипломатичним шляхом", - сказав президент.

За його словами, більшість українців підтримали б дипломатичне рішення цього питання.

От воно як.. переговори без переговорів, з країною терористом, но США не визнали, значить не терорист, а якщо б і визнали ну ми ж не визнали, виходу немає, граніци 24го… це перемога…давайте бабло будемо будувати новий мір..
показать весь комментарий
18.09.2022 00:34 Ответить
Что бы оно не ляпало,не имеет значения.он през....
показать весь комментарий
18.09.2022 10:37 Ответить
та нет... как раз имеет...его цитируют мировые СМИ и говносми раши...
он должен ответственно подходить к своим словам, чтоб не краснеть всей Украиной
показать весь комментарий
18.09.2022 11:07 Ответить
Коли Зеленському запропонували починати рити окопи, він гордо відповів------------"Ви можете повторити мільйон разів: "Слухай, може бути вторгнення". Гаразд, може бути вторгнення - надаєш нам літаки? Ви дасте нам засоби ППО? Відповісте - ну, ви не член НАТО. Добре, про що ми тоді говоримо?".======назло їм вирішив не готувати країну до війни і поїхав в Буковель жерти шашлики.
показать весь комментарий
18.09.2022 09:51 Ответить
Назло? Ні, - все було сплановано.
показать весь комментарий
18.09.2022 10:06 Ответить
И в этот момент,он знал!!!!!что будет война!!!жаль шашлыком не подавился с...а.
показать весь комментарий
18.09.2022 10:59 Ответить
там декілька ролей:
"сумнівний комік"
"веласіпедіст"
"майку сушу"
"щеневтік"
"патріот"
"нікому нічого"
"ссу куда хочу"....
-------------
and many more...
сьогодні він грає в "патріотa".
показать весь комментарий
17.09.2022 23:37 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2022 23:52 Ответить
А о чем вообще договариваться с Рашкой? И какой смысл? Все равно что засунуть руку в горячую печку а потом обижаться что опять обжегся.
показать весь комментарий
17.09.2022 23:38 Ответить
не совсем корректная алегория, правильней :
"засунуть руку в очко параши и потом возмущаться почему с неё что-токапает, а сама рука воняет говном"
показать весь комментарий
18.09.2022 10:29 Ответить
Вечерний квартал.
показать весь комментарий
17.09.2022 23:45 Ответить
Все правильно. Зе весь час підкреслює: "не треба боятись". Поки Європейці вагаються, думають, бояться, наші ЗСУ роблять можливе і неможливе.
показать весь комментарий
18.09.2022 00:11 Ответить
Тоді чого він триччі уклонявся від призову у ряди ЗСУ під час війни, як він не боявся нічого?А скажіть мені хто із партіі "слуги народу" зараз воює зі зброєю у руках? Ніхто!
Ви ,мадам не плутайте ЗСУ із Зеленським.
показать весь комментарий
18.09.2022 01:02 Ответить
Так що, вже стояти на колінах перед путлером наш Бубочка передумав? Я бачу тримає ніс по вітру, але Ермака тримає поряд.
показать весь комментарий
18.09.2022 00:58 Ответить
але сам він домовлявся.
показать весь комментарий
18.09.2022 02:10 Ответить
Цікаво, хто кловуну тексти пише?.. таке враження, що там якийся "вахтовьій мєтод", - постійно діаметрально протилежні рєпліки!😳
показать весь комментарий
18.09.2022 09:40 Ответить
тексти пише сіенарист фільму Слуга народу. А потім збирається в сховищі креативна група і корегує---------шефір, подоляк, тимошенко, єрмак. А потім ще щось вставляє сам.
показать весь комментарий
18.09.2022 09:54 Ответить
мразь.
показать весь комментарий
18.09.2022 09:46 Ответить
Зеломойский активно крутит жопой. Был опрос -90 % украинцев за возвращение Территорий в ближайшее время; военным путём. Сейчас он уже говорит о дипломатическом пути- возврате через 500 лет. Если бы было можно; если бы не народ Украины и мировая поддержка - Зеломойский за деньги , дипломатическим путём отдал ( продал) всю территорию Украины.
показать весь комментарий
18.09.2022 09:49 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2022 09:49 Ответить
🤣🤣🤣 ахахахахах +5
показать весь комментарий
18.09.2022 10:30 Ответить
ЗеКодломойского кроме бабла ничего не интересует... даже Аргентинская мука Патрушева...🤣отошла в прошлое...
показать весь комментарий
18.09.2022 10:34 Ответить
Тексты для Зе пишет алексей артистович...
показать весь комментарий
18.09.2022 10:35 Ответить
Я хочу лише коротко нагадати що наговорив президент Зеленський за 3,5 роки свого президентства. 1) давайте не стріляти і війна на Донбасі закінчиться сама собою 2) на Донбасі ми воюємо з сєпаратистами а не з Росією 3) шмигаль, як рупор президента - давайте співробітничати з кримом і дамо електрику і воду. 4) ми ще в вересні 2021 року знали від американців, що Росія на нас нападе, але не казали це людям, інакше ми втратимо 7 млрд доларів на місяць 5) в січні 2022 року не треба розганяти паніку стосовно вторгнення 6) в лютому будемо жарити шашлики у травні.
І от скажіть мені шановні громадяни України, чи можна вірити цій людині хоч на мить?
показать весь комментарий
18.09.2022 10:53 Ответить
Приємно коли хоч у кого пам'ять працює, а то в цьому плані в нашого суспільства пороблено
показать весь комментарий
18.09.2022 10:56 Ответить
Під час недавнього опитування Демініціативи 71% опитаних сказали, що можна…
показать весь комментарий
18.09.2022 14:58 Ответить
https://t.me/myrotvoretsnews/16045
показать весь комментарий
18.09.2022 18:40 Ответить
Я хочу коротко в 7:09 минут напомнить, что наговорил Порошенко, за 5 лет своего президентства.
показать весь комментарий
18.09.2022 21:01 Ответить
Пан Президент забув ще про один дієвий спосіб, що був у його програмі, за яку голосували. Кудись він уже заглядав, а от на коліна не ставав. Так нехай пан Президент включить свій геній і відповідно плану - на коліна, цього не витримає навіть пуйло, заплаче і поїде в Гаагу. Запанує мир, всі будуть плескати... Це ж так було у його голові.
показать весь комментарий
18.09.2022 10:54 Ответить
Лучше всех в Украине помнит историю похождений Зе и его слуг, блогер и бывший дипломат Дмитрий Чекалкин...
Подпишитесь в Ютьюбе на блог Чекалкина и будете знать любую мелочь...
показать весь комментарий
18.09.2022 11:05 Ответить
****
показать весь комментарий
18.09.2022 11:18 Ответить
У чувака геть відсутній причинно-наслідковий зв'язок
показать весь комментарий
18.09.2022 11:25 Ответить
Какие тонкие манипуляции человеческим сознанием, А на самом деле просто Коломойский хочет забрать Одесский припортовый ,но без Российского амиака он никому не нужен, и пошла история об обмене, а заметте русские не предлагали прокачивать амиак ,это мы предлагаем. Смотрите за деньгами и все тает понятно.
показать весь комментарий
18.09.2022 12:27 Ответить
Но то что тает бабло с бюджета-так это уже понятно даже 73%-м олигофренам.
показать весь комментарий
18.09.2022 16:22 Ответить
Не смотрю выступления Боневтика никогда. Вчера в телеграме посмотрел его выступление БЕЗ ЗВУКА. Зеленский постоянно косит глазами в одну сторону и возвращается взглядом в камеру в сторону зрителей. Тупо читает текст с монитора. Так каждый может быть Президентом кто умеет читать-любая домохозяйка может быть таким Президентом! Хорошо хоть текст ему пищут более-менее адекватный. Но Когда Зеленский начинает говорить своими словами:это действительно генератор случайных слов!
показать весь комментарий
18.09.2022 14:14 Ответить
І звідки тут зв'язок?
А ти не думав про це на початку вторгнення?
показать весь комментарий
18.09.2022 14:52 Ответить
Там не скем по крайней мере сейчас договариваться! Нынешние кремлевские орки и их прихвостни - военные преступники, вести переговоры с уголовниками - это оправдание преступлений и соучастие в них!
показать весь комментарий
18.09.2022 14:53 Ответить
А Я ПАМЯТАЮ ВОВУ ЗЕЛЕНСЬКОГО ІНШИМ, НА КОЛІНАХ
показать весь комментарий
18.09.2022 15:03 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ, натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво)
6) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
8) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (референдум)
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Спроби знищити енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
34) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
35) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
36) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
37) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
38) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів)
39) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
показать весь комментарий
18.09.2022 15:35 Ответить
Ще скандальні і неадекватні обміни полоненими (навскидку - вбивці Хараберюша, беркутівці, харківські терористи, "тереза", наволоч з медом-вибухівкою і тд, Несть їм числа...)
показать весь комментарий
18.09.2022 21:09 Ответить
Сказал правильно, кто ж спорит? C Пуйлом идти на компромисс можно только ради реального спасения жизни людей, в остальном - пуйло пнх.
показать весь комментарий
18.09.2022 19:03 Ответить
Ты погиб, как только ты поверил в опасность.
показать весь комментарий
18.09.2022 20:10 Ответить
Азов ! Азов ! Азов !
показать весь комментарий
18.09.2022 20:52 Ответить
З Зеленського такий прогнозист, як з хутіна воєначальник.
показать весь комментарий
18.09.2022 20:55 Ответить
Та ситуація, в якій я ПОВНІСТЮ, на 100%, ПОГОДЖУЮСЬ З ТЕЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ,
цитати яких наведені у цій статті!
показать весь комментарий
18.09.2022 23:59 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2022 01:09 Ответить
показать весь комментарий
19.09.2022 03:28 Ответить
"ЯКБИ ВЛАДА ПОПЕРЕДИЛА УКРАЇНЦІВ ПРО МАЙБУТНЄ ВТОРГНЕННЯ рф ЩЕ В ЖОВТНІ, УКРАЇНА ПРОТРИМАЛАСЯ Б ТРИ ДНІ", - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Тарас Чорновіл 🇺🇦
Їжте, що обрали. Дебіл же кінчений. Воно навіть не розуміє, що верзе. Та ніхто цього зрозуміти не зможе...
Ще в інтерв'ю The Washington Post заявило, що якби українців попередили, що готується вторгнення расєї, то Україна протрималася б лише три дні... (!!!)
От я не розумію: це абсолютна тупість і повний розлад мислення, чи такий витончений, доведений до крайности цинізм?

*****, не суди українців по собі та своїй мерзенній "сімейці Адамсів". Українці 8 років прожили в умовах війни і не втікали нікуди, хоча всі кордони були відкриті, а Порошенко для них навіть безвіз відвоював. Але, коли стало відомо, що ворог вторгся в Україну, сотні тисяч помчали до центрів комплектації ЗСУ. Якби ти, мерзенна істото, сповістив людей про дані розвідок щодо підготовки вторгнення ще в тому ж жовтні чи хоч на початку лютого, ті самі люди стояли б у тих самих чергах, щоб поповнити армійські ряди, заповнити штучно створений тобою 40-60-відсотковий некомплект наших бригад. До 24 лютого було б достатньо військ, щоб перекрити всі напрямки. Але ж ти, злодійкувата істото, їм прямо заявив, що не хочеш збільшувати армію, бо тоді не зможеш так осатаніло красти на дорогах.

І зараз, мерзото, продовжуєш брехати і принижувати українців, принижуючи їх порівнянням із собою нікчемою. Якби ти не роззброював армії, не скорочував її складу, не наказував відвести війська з ключових напрямків імовірної атаки, цієї війни б не було. Так, на Україну напав путлєр зі своєю ордою, але це саме ти відкрив йому двері. І саме ти відповідальний за ті десятки тисяч загиблих та мільйони зламаних доль!
показать весь комментарий
19.09.2022 05:35 Ответить
 
 