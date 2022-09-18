Договариваться с Россией из-за страха ядерного оружия - это начало Третьей мировой, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский не считает, что Россия применит ядерное оружие, однако призывает мир остановить его угрозы.

Об этом он рассказал в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Это вопрос уничтожения Земли просто, начало этого. Я даже не могу понять, как могут допустить спецслужбы, разведки мира, мощные умы мира, чтобы России даже дать шанс об этом думать. Мне кажется, что этого не будет, если честно. Тем не менее, мы с вами не можем что-либо окончательно прогнозировать с этим государством. Но, простите, бояться чего-то там, что может сделать это государство, и потому идти с ними на то или иное согласие – это худший результат, на который можно пойти. Это точно тогда начало Третьей мировой войны", – заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что "не может быть диалога с людьми, угрожающими ядерным оружием".

"Нужно думать о том, как жить дальше миру без таких людей", - сказал он.

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По словам президента, когда известные российские политики говорят, в каких случаях Россия может использовать ядерное оружие, "все, что после слов "в каком-то случае", после каких-то условий, даже не надо слушать".

"Нужно понимать, кто это сказал и сделать все, чтобы больше этот человек никому ничего не говорил и не угрожал", - подчеркнул Зеленский.